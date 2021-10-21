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США: МЛС 2021

2021
Хьюстон Динамо
0:3
Второй тайм: 76'

Стадион:
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
9' Желтая карточка
Чичарито
11' Желтая карточка
Араухо Хулиан
37' Желтая карточка
Фигероа Мэйнор
0:1
39' Пенальти
Кьестан Саша
0:2
45' Гол в свои ворота
Валентин Зарек
0:3
48' Гол
Кабрал Кевин
76'
26
Нельсон
Майкл
II
5
Паркер
Тим
4
Валентин
Зарек
15
Фигероа
Мэйнор
25
Дорси
Гриффин
20
Адальберто
Карраскилья
24
Серен
Дарвин
29
Джункуа
Сэм
23
Кинтеро
Дарвин
37
Урути
Максимилиано
10
Пико
Фабрис
1
Бонд
Джонатан
2
Араухо
Хулиан
20
Депай
Ник
3
Уильямс
Дэррик
15
Хямяляйнен
Нико
26
Альварес
Эфраин
8
Дос
Сантос
Хонатан
16
Кьестан
Саша
17
Ллетгет
Себастьян
14
Чичарито
9
Кабрал
Кевин
Хьюстон Динамо
3-4-1-2
Лос-Анджелес Гэлакси
4-4-2

История личных встреч

Хьюстон Динамо
Лос-Анджелес Гэлакси

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
25%
10 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед

29 матчей

31%
27.6%
41.4%
9 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

24.1%
44.8%
31.1%
7 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

34.5%
27.6%
37.9%
10 побед 8 ничьих 11 побед

История матчей

М
1:1
М
1:1
М
1:1
М
4:2
М
2:1
М
2:3
М
3:2
М
3:3
М
2:2
М
0:1
М
1:0
М
1:4
М
3:0
М
1:0
М
1:1
М
1:0
М
0:1
М
3:1
М
2:1
М
1:0
М
3:1
М
1:0
М
4:1
М
0:2
М
2:0
М
0:0
М
1:0
М
3:0
М
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пико Фабрис 11 (3) 0.35
Урути Максимилиано 7 0.23
Пашер Тайлер 4 0.13
Кинтеро Дарвин 3 (1) 0.1
Вера Матиас 3 0.1
Дорси Гриффин 2 0.06
Родригес Мемо 2 0.06
Кристиан Рамирез 1 0.03
Адальберто Карраскилья 1 0.03
Фигероа Мэйнор 0 0
Валентин Зарек 0 0
Корона Джо 0 0
Серен Дарвин 0 0
Лундквист Адам 0 0
Джонс Деррик 0 0
Хадебе Тинейдж 0 0
Джункуа Сэм 0 0
Баямич Матео 0 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чичарито 13 0.43
Кабрал Кевин 5 0.17
Кьестан Саша 5 (4) 0.17
Равелсон Райан 5 0.17
Васкес Виктор II 3 0.1
Грандсир Самуэль 3 0.1
Йовелич Деян 2 0.07
Альварес Эфраин 2 0.07
Ллетгет Себастьян 1 0.03
Зубак Итан 1 0.03
Дос Сантос Хонатан 1 0.03
Араухо Хулиан 0 0
Уильямс Дэррик 0 0
Стирс Дэниэл 0 0

Карточки

Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пико Фабрис 9 0
Вера Матиас 8 0
Валентин Зарек 5 0
Серен Дарвин 3 1
Фигероа Мэйнор 4 0
Корона Джо 4 0
Урути Максимилиано 4 0
Боньек Оскар 4 0
Джонс Деррик 4 0
Джункуа Сэм 4 0
Паркер Тим 3 0
Хадебе Тинейдж 3 0
Кинтеро Дарвин 2 0
Родригес Мемо 2 0
Дорси Гриффин 2 0
Лундквист Адам 1 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Араухо Хулиан 7 0
Дос Сантос Хонатан 5 0
Вильяфана Хорхе 4 0
Депай Ник 4 0
Уильямс Дэррик 2 1
Кьестан Саша 3 0
Чичарито 3 0
Грандсир Самуэль 3 0
Йовелич Деян 3 0
Кабрал Кевин 3 0
Салдана Адам 2 0
Васкес Виктор II 1 0
Бонд Джонатан 1 0
Равелсон Райан 1 0
Кулибали Сега 1 0
Акоста Данило 1 0
Альварес Эфраин 1 0
Харви Карлос 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
16
15 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 5
18 Не забивали 20
7
33%
2
13%
1-15
4
19%
1
6%
16-30
4
19%
2
13%
31-45
4
19%
2
13%
46-60
2
10%
3
19%
61-75
0
0%
6
38%
76-90

Пропущено

18
30
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 19
3 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
3
17%
2
7%
1-15
2
11%
5
17%
16-30
1
6%
4
13%
31-45
5
28%
5
17%
46-60
2
11%
7
23%
61-75
5
28%
7
23%
76-90

Забито

14
24
7 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 9
20 Не забивали 16
2
14%
2
8%
1-15
1
7%
5
21%
16-30
4
29%
5
21%
31-45
4
29%
5
21%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
3
21%
3
13%
76-90

Пропущено

28
17
15 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
6
21%
3
18%
1-15
5
18%
2
12%
16-30
4
14%
1
6%
31-45
4
14%
3
18%
46-60
6
21%
6
35%
61-75
3
11%
2
12%
76-90

Забито

35
40
22 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 14
8 Не забивали 7
9
26%
4
10%
1-15
5
14%
6
15%
16-30
8
23%
7
18%
31-45
8
23%
7
18%
46-60
2
6%
7
18%
61-75
3
9%
9
23%
76-90

Пропущено

46
47
21 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 30
13 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 26
9
20%
5
11%
1-15
7
15%
7
15%
16-30
5
11%
5
11%
31-45
9
20%
8
17%
46-60
8
17%
13
28%
61-75
8
17%
9
19%
76-90

Результаты последних матчей

Хьюстон Динамо
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 4:2 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0
Хьюстон Динамо - Даллас 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Остин 3:0 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:2 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:3 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Остин - Хьюстон Динамо 3:2 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 0:0 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Цинциннати 1:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 1:1
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0
Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 1:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:2 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 4:1 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 4:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 31 21 6 4 62 - 38 69
2. Нэшвилл 0:0 Заявка 30 11 16 3 46 - 26 49
3. Филадельфия Юнион Заявка 30 12 10 8 42 - 32 46
4. Орландо Сити Заявка 30 12 10 8 43 - 42 46
5. Атланта Юнайтед Заявка 30 11 10 9 40 - 34 43
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 30 11 9 10 43 - 40 42
7. Ди Си Юнайтед Заявка 30 12 5 13 51 - 44 41
8. Нью-Йорк Сити Заявка 30 11 8 11 45 - 34 41
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 29 11 7 11 35 - 30 40
10. Коламбус Кру 0:0 Заявка 30 10 8 12 36 - 39 38
11. Интер Майами Заявка 30 10 5 15 28 - 47 35
12. Чикаго Файр Заявка 31 8 7 16 35 - 51 31
13. Торонто Заявка 30 6 7 17 34 - 59 25
14. Цинциннати Заявка 30 4 8 18 32 - 59 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс 0:0 Заявка 30 17 7 6 49 - 25 58
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 29 15 7 7 52 - 33 52
3. Колорадо Рэпидс 0:0 Заявка 30 14 10 6 42 - 31 52
4. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 30 14 5 11 46 - 46 47
5. Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Заявка 30 13 6 11 44 - 46 45
6. Миннесота Юнайтед Заявка 30 12 8 10 35 - 37 44
7. Реал Солт-Лейк Заявка 29 12 6 11 48 - 45 42
8. Ванкувер Уайткэпс 0:0 Заявка 30 10 11 9 37 - 39 41
9. Лос-Анджелес Заявка 30 11 7 12 46 - 44 40
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 29 8 9 12 36 - 47 33
11. Хьюстон Динамо 0:3 Заявка 31 6 12 13 35 - 49 30
12. Даллас Заявка 30 6 10 14 41 - 50 28
13. Остин Заявка 29 7 4 18 29 - 45 25

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 15 11 3 1 30 - 17 36
2. Нэшвилл 0:0 Заявка 16 8 8 0 33 - 16 32
3. Ди Си Юнайтед Заявка 15 10 1 4 30 - 14 31
4. Филадельфия Юнион Заявка 15 9 3 3 22 - 10 30
5. Орландо Сити Заявка 15 8 5 2 26 - 15 29
6. Атланта Юнайтед Заявка 15 8 4 3 22 - 12 28
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 15 8 4 3 27 - 21 28
8. Коламбус Кру 0:0 Заявка 14 8 3 3 27 - 18 27
9. Нью-Йорк Сити Заявка 14 8 3 3 29 - 12 27
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 15 7 5 3 18 - 11 26
11. Чикаго Файр Заявка 16 6 5 5 22 - 18 23
12. Интер Майами Заявка 15 6 2 7 20 - 31 20
13. Торонто Заявка 14 4 5 5 20 - 21 17
14. Цинциннати Заявка 15 1 5 9 13 - 21 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк Заявка 15 9 4 2 26 - 14 31
2. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 15 9 3 3 28 - 19 30
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 15 8 5 2 30 - 16 29
4. Миннесота Юнайтед Заявка 15 9 2 4 21 - 12 29
5. Ванкувер Уайткэпс 0:0 Заявка 15 9 2 4 22 - 15 29
6. Сиэтл Саундерс 0:0 Заявка 15 8 4 3 26 - 12 28
7. Колорадо Рэпидс 0:0 Заявка 15 7 7 1 23 - 11 28
8. Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Заявка 15 8 3 4 24 - 17 27
9. Лос-Анджелес Заявка 15 7 5 3 30 - 22 26
10. Хьюстон Динамо 0:3 Заявка 16 6 6 4 21 - 21 24
11. Даллас Заявка 15 4 7 4 22 - 18 19
12. Остин Заявка 15 5 2 8 22 - 23 17
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 14 4 3 7 19 - 22 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 16 10 3 3 32 - 21 33
2. Орландо Сити Заявка 15 4 5 6 17 - 27 17
3. Нэшвилл 0:0 Заявка 14 3 8 3 13 - 10 17
4. Филадельфия Юнион Заявка 15 3 7 5 20 - 22 16
5. Атланта Юнайтед Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
6. Интер Майами Заявка 15 4 3 8 8 - 16 15
7. Нью-Йорк Сити Заявка 16 3 5 8 16 - 22 14
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 15 3 5 7 16 - 19 14
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 14 4 2 8 17 - 19 14
10. Цинциннати Заявка 15 3 3 9 19 - 38 12
11. Коламбус Кру 0:0 Заявка 16 2 5 9 9 - 21 11
12. Ди Си Юнайтед Заявка 15 2 4 9 21 - 30 10
13. Торонто Заявка 16 2 2 12 14 - 38 8
14. Чикаго Файр Заявка 15 2 2 11 13 - 33 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс 0:0 Заявка 15 9 3 3 23 - 13 30
2. Колорадо Рэпидс 0:0 Заявка 15 7 3 5 19 - 20 24
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 14 7 2 5 22 - 17 23
4. Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Заявка 15 5 3 7 20 - 29 18
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 15 4 6 5 17 - 25 18
6. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 15 5 2 8 18 - 27 17
7. Миннесота Юнайтед Заявка 15 3 6 6 14 - 25 15
8. Лос-Анджелес Заявка 15 4 2 9 16 - 22 14
9. Ванкувер Уайткэпс 0:0 Заявка 15 1 9 5 15 - 24 12
10. Реал Солт-Лейк Заявка 14 3 2 9 22 - 31 11
11. Даллас Заявка 15 2 3 10 19 - 32 9
12. Остин Заявка 14 2 2 10 7 - 22 8
13. Хьюстон Динамо 0:3 Заявка 15 0 6 9 14 - 28 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 17 8 4
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 16 0 7
3. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 16 3 0
4. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 15 1 7
5. Реал Солт-Лейк Крейлах Дамир 14 0 7
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 12 2
2. Интер Майами Пирес Леандро 13 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 12 0
4. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 7 2
5. Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 10 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Валентин Зарек уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Кьестан Саша из команды Лос-Анджелес Гэлакси забивает с точки!
  • Желтая карточка
    37'
    Фигероа Мэйнор получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    11'
    Араухо Хулиан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    9'
    Чичарито получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хьюстон Динамо
Ничья
Лос-Анджелес Гэлакси
46.25
8.61
3.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хьюстон Динамо 0:3 Лос-Анджелес Гэлакси онлайн




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