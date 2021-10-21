США: МЛС 2021
Хьюстон Динамо
0:3
Конец матча
Стадион: BBVA Stadium
Лос-Анджелес Гэлакси
9' Желтая карточкаЧичарито
11' Желтая карточкаАраухо Хулиан
37' Желтая карточкаФигероа Мэйнор
0:1
39' ПенальтиКьестан Саша
0:2
45' Гол в свои воротаВалентин Зарек
0:3
47' ГолКабрал Кевин
84' Желтая карточкаДепай Ник
24
Серен
Дарвин
29
Джункуа
Сэм
10
Пико
Фабрис
20
Депай
Ник
16
Кьестан
Саша
14
Чичарито
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
-
29 Джункуа СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Пико ФабрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Корона ДжоПолузащитник
-
27 Боньек ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Пашер ТайлерНападающий
-
30 Ian Hoffmann
-
Главный тренер: Рамос Таб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Депай НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Кьестан СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
14 ЧичаритоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
91 Фишер ОнилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Салдана АдамПолузащитник
-
29 Зубак ИтанНападающий
-
99 Йовелич ДеянНападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
Ход матча
9'
11'
37'
39'
0:1
45'
0:2
47'
0:3
60'
84'
История личных встреч
Хьюстон Динамо
Лос-Анджелес Гэлакси
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
25%
10 побед 3 ничьи 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед
29 матчей
31%
27.6%
41.4%
9 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
24.1%
44.8%
31.1%
7 побед 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
34.5%
27.6%
37.9%
10 побед 8 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пико Фабрис
|11 (3)
|0.35
|Урути Максимилиано
|7
|0.23
|Пашер Тайлер
|4
|0.13
|Кинтеро Дарвин
|3 (1)
|0.1
|Вера Матиас
|3
|0.1
|Дорси Гриффин
|2
|0.06
|Родригес Мемо
|2
|0.06
|Кристиан Рамирез
|1
|0.03
|Адальберто Карраскилья
|1
|0.03
|Фигероа Мэйнор
|0
|0
|Валентин Зарек
|0
|0
|Корона Джо
|0
|0
|Серен Дарвин
|0
|0
|Лундквист Адам
|0
|0
|Джонс Деррик
|0
|0
|Хадебе Тинейдж
|0
|0
|Джункуа Сэм
|0
|0
|Баямич Матео
|0
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чичарито
|13
|0.43
|Кабрал Кевин
|5
|0.17
|Кьестан Саша
|5 (4)
|0.17
|Равелсон Райан
|5
|0.17
|Васкес Виктор II
|3
|0.1
|Грандсир Самуэль
|3
|0.1
|Йовелич Деян
|2
|0.07
|Альварес Эфраин
|2
|0.07
|Ллетгет Себастьян
|1
|0.03
|Зубак Итан
|1
|0.03
|Дос Сантос Хонатан
|1
|0.03
|Араухо Хулиан
|0
|0
|Уильямс Дэррик
|0
|0
|Стирс Дэниэл
|0
|0
Карточки
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пико Фабрис
|9
|0
|Вера Матиас
|8
|0
|Валентин Зарек
|5
|0
|Серен Дарвин
|3
|1
|Фигероа Мэйнор
|4
|0
|Корона Джо
|4
|0
|Урути Максимилиано
|4
|0
|Боньек Оскар
|4
|0
|Джонс Деррик
|4
|0
|Джункуа Сэм
|4
|0
|Паркер Тим
|3
|0
|Хадебе Тинейдж
|3
|0
|Кинтеро Дарвин
|2
|0
|Родригес Мемо
|2
|0
|Дорси Гриффин
|2
|0
|Лундквист Адам
|1
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Араухо Хулиан
|7
|0
|Дос Сантос Хонатан
|5
|0
|Депай Ник
|5
|0
|Вильяфана Хорхе
|4
|0
|Уильямс Дэррик
|2
|1
|Кьестан Саша
|3
|0
|Чичарито
|3
|0
|Грандсир Самуэль
|3
|0
|Йовелич Деян
|3
|0
|Кабрал Кевин
|3
|0
|Салдана Адам
|2
|0
|Васкес Виктор II
|1
|0
|Бонд Джонатан
|1
|0
|Равелсон Райан
|1
|0
|Кулибали Сега
|1
|0
|Акоста Данило
|1
|0
|Альварес Эфраин
|1
|0
|Харви Карлос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
18
16 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 6
18 Не забивали 20
7
32%
2
11%
1-15
4
18%
1
6%
16-30
5
23%
3
17%
31-45
4
18%
3
17%
46-60
2
9%
3
17%
61-75
0
0%
6
33%
76-90
Пропущено
20
31
7 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
3
15%
2
6%
1-15
2
10%
5
16%
16-30
2
10%
5
16%
31-45
6
30%
5
16%
46-60
2
10%
7
23%
61-75
5
25%
7
23%
76-90
Забито
14
24
7 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 9
21 Не забивали 17
2
14%
2
8%
1-15
1
7%
5
21%
16-30
4
29%
5
21%
31-45
4
29%
5
21%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
3
21%
3
13%
76-90
Пропущено
28
17
15 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
6
21%
3
18%
1-15
5
18%
2
12%
16-30
4
14%
1
6%
31-45
4
14%
3
18%
46-60
6
21%
6
35%
61-75
3
11%
2
12%
76-90
Забито
36
42
23 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 15
8 Не забивали 7
9
25%
4
10%
1-15
5
14%
6
14%
16-30
9
25%
8
19%
31-45
8
22%
8
19%
46-60
2
6%
7
17%
61-75
3
8%
9
21%
76-90
Пропущено
48
48
22 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 30
14 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 27
9
19%
5
10%
1-15
7
15%
7
15%
16-30
6
13%
6
13%
31-45
10
21%
8
17%
46-60
8
17%
13
27%
61-75
8
17%
9
19%
76-90
Результаты последних матчей
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 4:2 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0
Хьюстон Динамо - Даллас 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Остин 3:0 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:2 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:3 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Остин - Хьюстон Динамо 3:2 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 0:0 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Цинциннати 1:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 1:1
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0
Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 1:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:2 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 4:1 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 4:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|31
|21
|6
|4
|62 - 38
|69
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|30
|11
|16
|3
|47 - 27
|49
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|42 - 32
|46
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|43 - 42
|46
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|40 - 34
|43
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|43 - 40
|42
|7.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|30
|12
|5
|13
|51 - 44
|41
|8.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|45 - 34
|41
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|35 - 30
|40
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|37 - 40
|38
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|30
|10
|5
|15
|28 - 47
|35
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|31
|8
|7
|16
|35 - 51
|31
|13.
|Торонто
|Заявка
|30
|6
|7
|17
|34 - 59
|25
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|30
|4
|8
|18
|32 - 59
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|30
|17
|7
|6
|50 - 26
|58
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|52 - 33
|52
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|30
|14
|10
|6
|43 - 32
|52
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|30
|14
|4
|12
|48 - 49
|46
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|30
|13
|6
|11
|44 - 46
|45
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|35 - 37
|44
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|40 - 41
|43
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|48 - 45
|42
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|46 - 44
|40
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|40 - 47
|36
|11.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|31
|6
|12
|13
|35 - 49
|30
|12.
|Даллас
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|41 - 50
|28
|13.
|Остин
|Заявка
|30
|7
|4
|19
|29 - 49
|25
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 17
|36
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|16
|8
|8
|0
|34 - 17
|32
|3.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|30 - 14
|31
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|22 - 10
|30
|5.
|Орландо Сити
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|26 - 15
|29
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|22 - 12
|28
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 21
|28
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 18
|27
|9.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 12
|27
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|18 - 11
|26
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 18
|23
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|20 - 31
|20
|13.
|Торонто
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 21
|17
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|13 - 21
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|26 - 14
|31
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|21 - 12
|29
|3.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|30 - 22
|29
|4.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|30 - 16
|29
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|22 - 15
|29
|6.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 12
|28
|7.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|15
|7
|7
|1
|24 - 12
|28
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 17
|27
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|30 - 22
|26
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|21 - 21
|24
|11.
|Даллас
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 18
|19
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|23 - 22
|18
|13.
|Остин
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|22 - 23
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|32 - 21
|33
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 27
|17
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|13 - 10
|17
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 22
|16
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|6.
|Интер Майами
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|8 - 16
|15
|7.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 22
|14
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 19
|14
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 19
|14
|10.
|Цинциннати
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 38
|12
|11.
|Коламбус Кру
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 22
|11
|12.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|21 - 30
|10
|13.
|Торонто
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|14 - 38
|8
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 33
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|24 - 14
|30
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 20
|24
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 17
|23
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 29
|18
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 25
|18
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|18 - 27
|17
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 25
|15
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|18 - 26
|14
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 22
|14
|10.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 31
|11
|11.
|Даллас
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|19 - 32
|9
|12.
|Остин
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|7 - 26
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|14 - 28
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|17
|8
|4
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|16
|0
|7
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|16
|3
|0
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|15
|1
|7
|5.
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|14
|1
|8
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|2
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|13
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|12
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|7
|2
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|10
|0