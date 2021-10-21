  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2021

США: МЛС 2021

2021
Колорадо Рэпидс
0:0
Второй тайм: 48'

Стадион:
Сиэтл Саундерс
0' 48'
22
Ярброуг
Вильям
2
Розенберри
Киган
4
Уилсон
Дэнни
5
Трасти
Остон
23
Акоста
Келлин
12
Барриос
Майкл
14
Кайе
Марк-Энтони
19
Прайс
Джек
9
Шиньяшики
Андре
7
Льюис
Джонатан
8
Баджи
Доминик
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
3
Арреага
Хавьер
5
Толо
Нуху
16
Рольдан
Александер
6
Joao
Paulo
I
84
Атенсио
Джошуа
94
Медранда
Джимми
20
Бенезе
Николя
12
Монтеро
Фреди
7
Ролдан
Кристиан
Колорадо Рэпидс
4-4-2
Сиэтл Саундерс
3-4-3

История личных встреч

Колорадо Рэпидс
Сиэтл Саундерс

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

22 матча

4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 21 победа

Первый тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед

31 матч

22.6%
9.7%
67.7%
7 побед 3 ничьи 21 победа

Первый тайм

19.4%
32.3%
48.3%
6 побед 10 ничьих 15 побед

Второй тайм

19.4%
35.5%
45.1%
6 побед 11 ничьих 14 побед

История матчей

М
3:0
М
1:1
М
3:1
М
2:0
М
2:0
М
4:0
М
1:2
М
3:0
М
1:3
М
0:1
М
2:1
М
0:1
М
3:1
М
0:1
М
1:0
М
1:3
М
1:4
М
1:0
М
4:1
М
2:0
М
5:1
М
1:1
М
0:1
М
1:2
М
2:1
М
4:3
М
0:1
М
2:1
М
1:0
М
3:0
М
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барриос Майкл 8 0.27
Льюис Джонатан 5 (1) 0.17
Рубио Диего 4 0.13
Бассетт Коул 4 (1) 0.13
Шиньяшики Андре 4 0.13
Бенезе Николя 2 0.07
Гальван Бриан 2 0.07
Уилсон Дэнни 2 0.07
Розенберри Киган 2 0.07
Абубакар Лалас 2 0.07
Мескида Николас 1 0.03
Акоста Келлин 1 0.03
Кайе Марк-Энтони 1 0.03
Винс Сэмюэл 1 0.03
Намли Юнес 1 0.03
Баджи Доминик 1 0.03
Трасти Остон 1 0.03
Эстевес Лукас 1 0.03
Прайс Джек 0 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руидиас Рауль 16 (3) 0.53
Монтеро Фреди 6 0.2
Ролдан Кристиан 5 0.17
Медранда Джимми 4 0.13
Joao Paulo I 3 0.1
Смит Брэд 3 0.1
Брюин Уилл 3 0.1
Арреага Хавьер 2 0.07
Рольдан Александер 1 0.03
Роу Келин 1 0.03
О'Нил Шейн 1 0.03
Гомес Еймар 1 0.03
Leo Chu 1 0.03

Карточки

Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уилсон Дэнни 7 1
Уорнер Коллен 7 0
Прайс Джек 7 0
Рубио Диего 6 0
Абубакар Лалас 5 0
Трасти Остон 4 0
Гальван Бриан 4 0
Барриос Майкл 3 0
Шиньяшики Андре 3 0
Мескида Николас 2 0
Намли Юнес 2 0
Акоста Келлин 2 0
Кайе Марк-Энтони 2 0
Розенберри Киган 2 0
Бассетт Коул 2 0
Эстевес Лукас 0 1
Бейташур Стивен 1 0
Ярброуг Вильям 1 0
Льюис Джонатан 1 0
Винс Сэмюэл 1 0
Dantouma Toure 1 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Еймар 7 0
Joao Paulo I 6 0
Арреага Хавьер 6 0
Руидиас Рауль 5 0
Толо Нуху 3 0
Рольдан Александер 3 0
Лейва Дэнни 3 0
О'Нил Шейн 2 0
Ролдан Кристиан 2 0
Фрай Стефан 1 0
Бенезе Николя 1 0
Смит Брэд 1 0
Медранда Джимми 1 0
Делем Жорди 1 0
Атенсио Джошуа 1 0
Доббелер Итан 1 0
Abdoulaye Cissoko 1 0
Samuel Adeniran 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
24
8 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
1
5%
1
4%
1-15
2
9%
3
13%
16-30
5
23%
5
21%
31-45
7
32%
6
25%
46-60
5
23%
4
17%
61-75
2
9%
5
21%
76-90

Пропущено

12
12
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
8%
2
17%
1-15
2
17%
2
17%
16-30
4
33%
1
8%
31-45
2
17%
4
33%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
3
25%
76-90

Забито

20
26
7 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 11
16 Не забивали 17
3
15%
4
15%
1-15
4
20%
4
15%
16-30
0
0%
2
8%
31-45
2
10%
5
19%
46-60
5
25%
6
23%
61-75
6
30%
5
19%
76-90

Пропущено

19
12
13 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
5
26%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
6
32%
4
33%
31-45
1
5%
3
25%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
3
16%
4
33%
76-90

Забито

42
50
15 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 31
17 Забивали первыми 19
4 Не забивали 5
4
10%
5
10%
1-15
6
14%
7
14%
16-30
5
12%
7
14%
31-45
9
21%
11
22%
46-60
10
24%
10
20%
61-75
8
19%
10
20%
76-90

Пропущено

31
24
20 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 18
6
19%
2
8%
1-15
4
13%
2
8%
16-30
10
32%
5
21%
31-45
3
10%
7
29%
29%
46-60
4
13%
1
4%
61-75
4
13%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 1:3 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Остин 3:0
Колорадо Рэпидс - Торонто 0:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:2 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:3 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Остин - Колорадо Рэпидс 0:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:0 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 2:0 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:1
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 1:3
Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:2 Коламбус Кру - Сиэтл Саундерс 1:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:6 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Остин - Сиэтл Саундерс 0:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 2:0 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 2:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 31 21 6 4 62 - 38 69
2. Нэшвилл 0:0 Заявка 30 11 16 3 46 - 26 49
3. Филадельфия Юнион Заявка 30 12 10 8 42 - 32 46
4. Орландо Сити Заявка 30 12 10 8 43 - 42 46
5. Атланта Юнайтед Заявка 30 11 10 9 40 - 34 43
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 30 11 9 10 43 - 40 42
7. Ди Си Юнайтед Заявка 30 12 5 13 51 - 44 41
8. Нью-Йорк Сити Заявка 30 11 8 11 45 - 34 41
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 29 11 7 11 35 - 30 40
10. Коламбус Кру 0:0 Заявка 30 10 8 12 36 - 39 38
11. Интер Майами Заявка 30 10 5 15 28 - 47 35
12. Чикаго Файр Заявка 31 8 7 16 35 - 51 31
13. Торонто Заявка 30 6 7 17 34 - 59 25
14. Цинциннати Заявка 30 4 8 18 32 - 59 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс 0:0 Заявка 30 17 7 6 49 - 25 58
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 29 15 7 7 52 - 33 52
3. Колорадо Рэпидс 0:0 Заявка 30 14 10 6 42 - 31 52
4. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 30 14 5 11 46 - 46 47
5. Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Заявка 30 13 6 11 44 - 46 45
6. Миннесота Юнайтед Заявка 30 12 8 10 35 - 37 44
7. Реал Солт-Лейк Заявка 29 12 6 11 48 - 45 42
8. Ванкувер Уайткэпс 0:0 Заявка 30 10 11 9 37 - 39 41
9. Лос-Анджелес Заявка 30 11 7 12 46 - 44 40
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 29 8 9 12 36 - 47 33
11. Хьюстон Динамо 0:3 Заявка 31 6 12 13 35 - 49 30
12. Даллас Заявка 30 6 10 14 41 - 50 28
13. Остин Заявка 29 7 4 18 29 - 45 25

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 15 11 3 1 30 - 17 36
2. Нэшвилл 0:0 Заявка 16 8 8 0 33 - 16 32
3. Ди Си Юнайтед Заявка 15 10 1 4 30 - 14 31
4. Филадельфия Юнион Заявка 15 9 3 3 22 - 10 30
5. Орландо Сити Заявка 15 8 5 2 26 - 15 29
6. Атланта Юнайтед Заявка 15 8 4 3 22 - 12 28
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 15 8 4 3 27 - 21 28
8. Коламбус Кру 0:0 Заявка 14 8 3 3 27 - 18 27
9. Нью-Йорк Сити Заявка 14 8 3 3 29 - 12 27
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 15 7 5 3 18 - 11 26
11. Чикаго Файр Заявка 16 6 5 5 22 - 18 23
12. Интер Майами Заявка 15 6 2 7 20 - 31 20
13. Торонто Заявка 14 4 5 5 20 - 21 17
14. Цинциннати Заявка 15 1 5 9 13 - 21 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк Заявка 15 9 4 2 26 - 14 31
2. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 15 9 3 3 28 - 19 30
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 15 8 5 2 30 - 16 29
4. Миннесота Юнайтед Заявка 15 9 2 4 21 - 12 29
5. Ванкувер Уайткэпс 0:0 Заявка 15 9 2 4 22 - 15 29
6. Сиэтл Саундерс 0:0 Заявка 15 8 4 3 26 - 12 28
7. Колорадо Рэпидс 0:0 Заявка 15 7 7 1 23 - 11 28
8. Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Заявка 15 8 3 4 24 - 17 27
9. Лос-Анджелес Заявка 15 7 5 3 30 - 22 26
10. Хьюстон Динамо 0:3 Заявка 16 6 6 4 21 - 21 24
11. Даллас Заявка 15 4 7 4 22 - 18 19
12. Остин Заявка 15 5 2 8 22 - 23 17
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 14 4 3 7 19 - 22 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 16 10 3 3 32 - 21 33
2. Орландо Сити Заявка 15 4 5 6 17 - 27 17
3. Нэшвилл 0:0 Заявка 14 3 8 3 13 - 10 17
4. Филадельфия Юнион Заявка 15 3 7 5 20 - 22 16
5. Атланта Юнайтед Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
6. Интер Майами Заявка 15 4 3 8 8 - 16 15
7. Нью-Йорк Сити Заявка 16 3 5 8 16 - 22 14
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 15 3 5 7 16 - 19 14
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 14 4 2 8 17 - 19 14
10. Цинциннати Заявка 15 3 3 9 19 - 38 12
11. Коламбус Кру 0:0 Заявка 16 2 5 9 9 - 21 11
12. Ди Си Юнайтед Заявка 15 2 4 9 21 - 30 10
13. Торонто Заявка 16 2 2 12 14 - 38 8
14. Чикаго Файр Заявка 15 2 2 11 13 - 33 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс 0:0 Заявка 15 9 3 3 23 - 13 30
2. Колорадо Рэпидс 0:0 Заявка 15 7 3 5 19 - 20 24
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 14 7 2 5 22 - 17 23
4. Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Заявка 15 5 3 7 20 - 29 18
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 15 4 6 5 17 - 25 18
6. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 15 5 2 8 18 - 27 17
7. Миннесота Юнайтед Заявка 15 3 6 6 14 - 25 15
8. Лос-Анджелес Заявка 15 4 2 9 16 - 22 14
9. Ванкувер Уайткэпс 0:0 Заявка 15 1 9 5 15 - 24 12
10. Реал Солт-Лейк Заявка 14 3 2 9 22 - 31 11
11. Даллас Заявка 15 2 3 10 19 - 32 9
12. Остин Заявка 14 2 2 10 7 - 22 8
13. Хьюстон Динамо 0:3 Заявка 15 0 6 9 14 - 28 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 17 8 4
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 16 0 7
3. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 16 3 0
4. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 15 1 7
5. Реал Солт-Лейк Крейлах Дамир 14 0 7
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 12 2
2. Интер Майами Пирес Леандро 13 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 12 0
4. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 7 2
5. Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 10 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Колорадо Рэпидс
Ничья
Сиэтл Саундерс
2.25
3.58
4.96
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Колорадо Рэпидс 0:0 Сиэтл Саундерс онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1000 рублей для ставок АПЛ
30 000 рублей бонусы!
Фрибет для тебя!
1500 рублей для новых игроков!
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 