США: МЛС 2021
Колорадо Рэпидс
0:0
Второй тайм: 48'
Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк
Сиэтл Саундерс
19
Прайс
Джек
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Прайс ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Мур ДрюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Бассетт КоулПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Robin Fraser
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Ричи СпенсерВратарь
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Защитник
-
22 Роу КелинПолузащитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
-
17 Брюин УиллНападающий
-
-
23 Leo Chu
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
История личных встреч
Колорадо Рэпидс
Сиэтл Саундерс
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед
22 матча
4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 21 победа
Первый тайм
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед
31 матч
22.6%
9.7%
67.7%
7 побед 3 ничьи 21 победа
Первый тайм
19.4%
32.3%
48.3%
6 побед 10 ничьих 15 побед
Второй тайм
19.4%
35.5%
45.1%
6 побед 11 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барриос Майкл
|8
|0.27
|Льюис Джонатан
|5 (1)
|0.17
|Рубио Диего
|4
|0.13
|Бассетт Коул
|4 (1)
|0.13
|Шиньяшики Андре
|4
|0.13
|Бенезе Николя
|2
|0.07
|Гальван Бриан
|2
|0.07
|Уилсон Дэнни
|2
|0.07
|Розенберри Киган
|2
|0.07
|Абубакар Лалас
|2
|0.07
|Мескида Николас
|1
|0.03
|Акоста Келлин
|1
|0.03
|Кайе Марк-Энтони
|1
|0.03
|Винс Сэмюэл
|1
|0.03
|Намли Юнес
|1
|0.03
|Баджи Доминик
|1
|0.03
|Трасти Остон
|1
|0.03
|Эстевес Лукас
|1
|0.03
|Прайс Джек
|0
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руидиас Рауль
|16 (3)
|0.53
|Монтеро Фреди
|6
|0.2
|Ролдан Кристиан
|5
|0.17
|Медранда Джимми
|4
|0.13
|Joao Paulo I
|3
|0.1
|Смит Брэд
|3
|0.1
|Брюин Уилл
|3
|0.1
|Арреага Хавьер
|2
|0.07
|Рольдан Александер
|1
|0.03
|Роу Келин
|1
|0.03
|О'Нил Шейн
|1
|0.03
|Гомес Еймар
|1
|0.03
|Leo Chu
|1
|0.03
Карточки
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уилсон Дэнни
|7
|1
|Уорнер Коллен
|7
|0
|Прайс Джек
|7
|0
|Рубио Диего
|6
|0
|Абубакар Лалас
|5
|0
|Трасти Остон
|4
|0
|Гальван Бриан
|4
|0
|Барриос Майкл
|3
|0
|Шиньяшики Андре
|3
|0
|Мескида Николас
|2
|0
|Намли Юнес
|2
|0
|Акоста Келлин
|2
|0
|Кайе Марк-Энтони
|2
|0
|Розенберри Киган
|2
|0
|Бассетт Коул
|2
|0
|Эстевес Лукас
|0
|1
|Бейташур Стивен
|1
|0
|Ярброуг Вильям
|1
|0
|Льюис Джонатан
|1
|0
|Винс Сэмюэл
|1
|0
|Dantouma Toure
|1
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Еймар
|7
|0
|Joao Paulo I
|6
|0
|Арреага Хавьер
|6
|0
|Руидиас Рауль
|5
|0
|Толо Нуху
|3
|0
|Рольдан Александер
|3
|0
|Лейва Дэнни
|3
|0
|О'Нил Шейн
|2
|0
|Ролдан Кристиан
|2
|0
|Фрай Стефан
|1
|0
|Бенезе Николя
|1
|0
|Смит Брэд
|1
|0
|Медранда Джимми
|1
|0
|Делем Жорди
|1
|0
|Атенсио Джошуа
|1
|0
|Доббелер Итан
|1
|0
|Abdoulaye Cissoko
|1
|0
|Samuel Adeniran
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
24
8 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
1
5%
1
4%
1-15
2
9%
3
13%
16-30
5
23%
5
21%
31-45
7
32%
6
25%
46-60
5
23%
4
17%
61-75
2
9%
5
21%
76-90
Пропущено
12
12
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
8%
2
17%
1-15
2
17%
2
17%
16-30
4
33%
1
8%
31-45
2
17%
4
33%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
3
25%
76-90
Забито
20
26
7 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 11
16 Не забивали 17
3
15%
4
15%
1-15
4
20%
4
15%
16-30
0
0%
2
8%
31-45
2
10%
5
19%
46-60
5
25%
6
23%
61-75
6
30%
5
19%
76-90
Пропущено
19
12
13 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
5
26%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
6
32%
4
33%
31-45
1
5%
3
25%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
3
16%
4
33%
76-90
Забито
42
50
15 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 31
17 Забивали первыми 19
4 Не забивали 5
4
10%
5
10%
1-15
6
14%
7
14%
16-30
5
12%
7
14%
31-45
9
21%
11
22%
46-60
10
24%
10
20%
61-75
8
19%
10
20%
76-90
Пропущено
31
24
20 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 18
6
19%
2
8%
1-15
4
13%
2
8%
16-30
10
32%
5
21%
31-45
3
10%
7
29%
29%
46-60
4
13%
1
4%
61-75
4
13%
7
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 1:3 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Остин 3:0
Колорадо Рэпидс - Торонто 0:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:2 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:3 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Остин - Колорадо Рэпидс 0:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:0 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 2:0 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:1
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 1:3
Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:2 Коламбус Кру - Сиэтл Саундерс 1:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:6 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Остин - Сиэтл Саундерс 0:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 2:0 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 2:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|31
|21
|6
|4
|62 - 38
|69
|2.
|Нэшвилл
|0:0 Заявка
|30
|11
|16
|3
|46 - 26
|49
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|42 - 32
|46
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|43 - 42
|46
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|40 - 34
|43
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|43 - 40
|42
|7.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|30
|12
|5
|13
|51 - 44
|41
|8.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|45 - 34
|41
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|35 - 30
|40
|10.
|Коламбус Кру
|0:0 Заявка
|30
|10
|8
|12
|36 - 39
|38
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|30
|10
|5
|15
|28 - 47
|35
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|31
|8
|7
|16
|35 - 51
|31
|13.
|Торонто
|Заявка
|30
|6
|7
|17
|34 - 59
|25
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|30
|4
|8
|18
|32 - 59
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|0:0 Заявка
|30
|17
|7
|6
|49 - 25
|58
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|52 - 33
|52
|3.
|Колорадо Рэпидс
|0:0 Заявка
|30
|14
|10
|6
|42 - 31
|52
|4.
|Портленд Тимберс
|0:0 Заявка
|30
|14
|5
|11
|46 - 46
|47
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|3:0 Заявка
|30
|13
|6
|11
|44 - 46
|45
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|35 - 37
|44
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|48 - 45
|42
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0 Заявка
|30
|10
|11
|9
|37 - 39
|41
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|46 - 44
|40
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|36 - 47
|33
|11.
|Хьюстон Динамо
|0:3 Заявка
|31
|6
|12
|13
|35 - 49
|30
|12.
|Даллас
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|41 - 50
|28
|13.
|Остин
|Заявка
|29
|7
|4
|18
|29 - 45
|25
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 17
|36
|2.
|Нэшвилл
|0:0 Заявка
|16
|8
|8
|0
|33 - 16
|32
|3.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|30 - 14
|31
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|22 - 10
|30
|5.
|Орландо Сити
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|26 - 15
|29
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|22 - 12
|28
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 21
|28
|8.
|Коламбус Кру
|0:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 18
|27
|9.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 12
|27
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|18 - 11
|26
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 18
|23
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|20 - 31
|20
|13.
|Торонто
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 21
|17
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|13 - 21
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|26 - 14
|31
|2.
|Портленд Тимберс
|0:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|28 - 19
|30
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|30 - 16
|29
|4.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|21 - 12
|29
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0 Заявка
|15
|9
|2
|4
|22 - 15
|29
|6.
|Сиэтл Саундерс
|0:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 12
|28
|7.
|Колорадо Рэпидс
|0:0 Заявка
|15
|7
|7
|1
|23 - 11
|28
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|3:0 Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 17
|27
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|30 - 22
|26
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:3 Заявка
|16
|6
|6
|4
|21 - 21
|24
|11.
|Даллас
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 18
|19
|12.
|Остин
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|22 - 23
|17
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 22
|15
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|32 - 21
|33
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 27
|17
|3.
|Нэшвилл
|0:0 Заявка
|14
|3
|8
|3
|13 - 10
|17
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 22
|16
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|6.
|Интер Майами
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|8 - 16
|15
|7.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 22
|14
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 19
|14
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 19
|14
|10.
|Цинциннати
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 38
|12
|11.
|Коламбус Кру
|0:0 Заявка
|16
|2
|5
|9
|9 - 21
|11
|12.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|21 - 30
|10
|13.
|Торонто
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|14 - 38
|8
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 33
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|0:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|23 - 13
|30
|2.
|Колорадо Рэпидс
|0:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 20
|24
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 17
|23
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|3:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 29
|18
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 25
|18
|6.
|Портленд Тимберс
|0:0 Заявка
|15
|5
|2
|8
|18 - 27
|17
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 25
|15
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 22
|14
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0 Заявка
|15
|1
|9
|5
|15 - 24
|12
|10.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 31
|11
|11.
|Даллас
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|19 - 32
|9
|12.
|Остин
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|7 - 22
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|0:3 Заявка
|15
|0
|6
|9
|14 - 28
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|17
|8
|4
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|16
|0
|7
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|16
|3
|0
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|15
|1
|7
|5.
|Реал Солт-Лейк
|Крейлах Дамир
|14
|0
|7
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|2
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|13
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|12
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|7
|2
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|10
|0