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США: МЛС 2021

2021
Колорадо Рэпидс
1:1
Конец матча

Стадион:
Сиэтл Саундерс
0'
63' Желтая карточка
Медранда Джимми
1:0
66' Гол
Баджи Доминик
1:1
81' Гол
Ролдан Кристиан
88' Желтая карточка
О'Нил Шейн
90'+5
22
Ярброуг
Вильям
2
Розенберри
Киган
4
Уилсон
Дэнни
5
Трасти
Остон
23
Акоста
Келлин
12
Барриос
Майкл
14
Кайе
Марк-Энтони
19
Прайс
Джек
9
Шиньяшики
Андре
7
Льюис
Джонатан
8
Баджи
Доминик
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
3
Арреага
Хавьер
5
Толо
Нуху
16
Рольдан
Александер
6
Joao
Paulo
I
84
Атенсио
Джошуа
94
Медранда
Джимми
20
Бенезе
Николя
12
Монтеро
Фреди
7
Ролдан
Кристиан
Колорадо Рэпидс
4-4-2
Сиэтл Саундерс
3-4-3

История личных встреч

Колорадо Рэпидс
Сиэтл Саундерс

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

22 матча

4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 21 победа

Первый тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед

31 матч

22.6%
9.7%
67.7%
7 побед 3 ничьи 21 победа

Первый тайм

19.4%
32.3%
48.3%
6 побед 10 ничьих 15 побед

Второй тайм

19.4%
35.5%
45.1%
6 побед 11 ничьих 14 побед

История матчей

М
3:0
М
1:1
М
3:1
М
2:0
М
2:0
М
4:0
М
1:2
М
3:0
М
1:3
М
0:1
М
2:1
М
0:1
М
3:1
М
0:1
М
1:0
М
1:3
М
1:4
М
1:0
М
4:1
М
2:0
М
5:1
М
1:1
М
0:1
М
1:2
М
2:1
М
4:3
М
0:1
М
2:1
М
1:0
М
3:0
М
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барриос Майкл 8 0.27
Льюис Джонатан 5 (1) 0.17
Рубио Диего 4 0.13
Бассетт Коул 4 (1) 0.13
Шиньяшики Андре 4 0.13
Бенезе Николя 2 0.07
Гальван Бриан 2 0.07
Уилсон Дэнни 2 0.07
Баджи Доминик 2 0.07
Розенберри Киган 2 0.07
Абубакар Лалас 2 0.07
Мескида Николас 1 0.03
Акоста Келлин 1 0.03
Кайе Марк-Энтони 1 0.03
Винс Сэмюэл 1 0.03
Намли Юнес 1 0.03
Трасти Остон 1 0.03
Эстевес Лукас 1 0.03
Прайс Джек 0 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руидиас Рауль 16 (3) 0.53
Ролдан Кристиан 6 0.2
Монтеро Фреди 6 0.2
Медранда Джимми 4 0.13
Joao Paulo I 3 0.1
Смит Брэд 3 0.1
Брюин Уилл 3 0.1
Арреага Хавьер 2 0.07
Рольдан Александер 1 0.03
Роу Келин 1 0.03
Leo Chu 1 0.03
О'Нил Шейн 1 0.03
Гомес Еймар 1 0.03

Карточки

Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уилсон Дэнни 7 1
Уорнер Коллен 7 0
Прайс Джек 7 0
Рубио Диего 6 0
Абубакар Лалас 5 0
Трасти Остон 4 0
Гальван Бриан 4 0
Барриос Майкл 3 0
Шиньяшики Андре 3 0
Мескида Николас 2 0
Намли Юнес 2 0
Акоста Келлин 2 0
Кайе Марк-Энтони 2 0
Розенберри Киган 2 0
Бассетт Коул 2 0
Эстевес Лукас 0 1
Бейташур Стивен 1 0
Ярброуг Вильям 1 0
Льюис Джонатан 1 0
Винс Сэмюэл 1 0
Dantouma Toure 1 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Еймар 7 0
Joao Paulo I 6 0
Арреага Хавьер 6 0
Руидиас Рауль 5 0
О'Нил Шейн 3 0
Толо Нуху 3 0
Рольдан Александер 3 0
Лейва Дэнни 3 0
Медранда Джимми 2 0
Ролдан Кристиан 2 0
Фрай Стефан 1 0
Бенезе Николя 1 0
Смит Брэд 1 0
Делем Жорди 1 0
Атенсио Джошуа 1 0
Доббелер Итан 1 0
Abdoulaye Cissoko 1 0
Samuel Adeniran 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
25
8 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
1
4%
1
4%
1-15
2
9%
3
12%
16-30
5
22%
5
20%
31-45
7
30%
6
24%
46-60
6
26%
4
16%
61-75
2
9%
6
24%
76-90

Пропущено

13
13
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
1
8%
2
15%
1-15
2
15%
2
15%
16-30
4
31%
1
8%
31-45
2
15%
4
31%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
2
15%
3
23%
76-90

Забито

20
26
7 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 11
17 Не забивали 18
3
15%
4
15%
1-15
4
20%
4
15%
16-30
0
0%
2
8%
31-45
2
10%
5
19%
46-60
5
25%
6
23%
61-75
6
30%
5
19%
76-90

Пропущено

19
12
13 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
5
26%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
6
32%
4
33%
31-45
1
5%
3
25%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
3
16%
4
33%
76-90

Забито

43
51
15 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 32
18 Забивали первыми 19
4 Не забивали 5
4
9%
5
10%
1-15
6
14%
7
14%
16-30
5
12%
7
14%
31-45
9
21%
11
22%
46-60
11
26%
10
20%
61-75
8
19%
11
22%
76-90

Пропущено

32
25
20 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 19
6
19%
2
8%
1-15
4
13%
2
8%
16-30
10
31%
5
20%
31-45
3
9%
7
28%
46-60
4
13%
2
8%
61-75
5
16%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 1:3 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Остин 3:0
Колорадо Рэпидс - Торонто 0:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:2 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:3 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Остин - Колорадо Рэпидс 0:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:0 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 2:0 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:1
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 1:3
Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:2 Коламбус Кру - Сиэтл Саундерс 1:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:6 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Остин - Сиэтл Саундерс 0:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 2:0 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 2:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 31 21 6 4 62 - 38 69
2. Нэшвилл Заявка 30 11 16 3 47 - 27 49
3. Филадельфия Юнион Заявка 30 12 10 8 42 - 32 46
4. Орландо Сити Заявка 30 12 10 8 43 - 42 46
5. Атланта Юнайтед Заявка 30 11 10 9 40 - 34 43
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 30 11 9 10 43 - 40 42
7. Ди Си Юнайтед Заявка 30 12 5 13 51 - 44 41
8. Нью-Йорк Сити Заявка 30 11 8 11 45 - 34 41
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 29 11 7 11 35 - 30 40
10. Коламбус Кру Заявка 30 10 8 12 37 - 40 38
11. Интер Майами Заявка 30 10 5 15 28 - 47 35
12. Чикаго Файр Заявка 31 8 7 16 35 - 51 31
13. Торонто Заявка 30 6 7 17 34 - 59 25
14. Цинциннати Заявка 30 4 8 18 32 - 59 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 30 17 7 6 50 - 26 58
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 29 15 7 7 52 - 33 52
3. Колорадо Рэпидс Заявка 30 14 10 6 43 - 32 52
4. Портленд Тимберс 2:3 Заявка 30 14 4 12 48 - 49 46
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 30 13 6 11 44 - 46 45
6. Миннесота Юнайтед Заявка 30 12 8 10 35 - 37 44
7. Ванкувер Уайткэпс 3:2 Заявка 30 11 10 9 40 - 41 43
8. Реал Солт-Лейк Заявка 29 12 6 11 48 - 45 42
9. Лос-Анджелес Заявка 30 11 7 12 46 - 44 40
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Заявка 30 9 9 12 39 - 47 36
11. Хьюстон Динамо Заявка 31 6 12 13 35 - 49 30
12. Даллас Заявка 30 6 10 14 41 - 50 28
13. Остин 0:3 Заявка 30 7 4 19 29 - 48 25

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 15 11 3 1 30 - 17 36
2. Нэшвилл Заявка 16 8 8 0 34 - 17 32
3. Ди Си Юнайтед Заявка 15 10 1 4 30 - 14 31
4. Филадельфия Юнион Заявка 15 9 3 3 22 - 10 30
5. Орландо Сити Заявка 15 8 5 2 26 - 15 29
6. Атланта Юнайтед Заявка 15 8 4 3 22 - 12 28
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 15 8 4 3 27 - 21 28
8. Коламбус Кру Заявка 14 8 3 3 27 - 18 27
9. Нью-Йорк Сити Заявка 14 8 3 3 29 - 12 27
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 15 7 5 3 18 - 11 26
11. Чикаго Файр Заявка 16 6 5 5 22 - 18 23
12. Интер Майами Заявка 15 6 2 7 20 - 31 20
13. Торонто Заявка 14 4 5 5 20 - 21 17
14. Цинциннати Заявка 15 1 5 9 13 - 21 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк Заявка 15 9 4 2 26 - 14 31
2. Миннесота Юнайтед Заявка 15 9 2 4 21 - 12 29
3. Портленд Тимберс 2:3 Заявка 15 9 2 4 30 - 22 29
4. Спортинг Канзас-Сити Заявка 15 8 5 2 30 - 16 29
5. Ванкувер Уайткэпс 3:2 Заявка 15 9 2 4 22 - 15 29
6. Сиэтл Саундерс Заявка 15 8 4 3 26 - 12 28
7. Колорадо Рэпидс Заявка 15 7 7 1 24 - 12 28
8. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 15 8 3 4 24 - 17 27
9. Лос-Анджелес Заявка 15 7 5 3 30 - 22 26
10. Хьюстон Динамо Заявка 16 6 6 4 21 - 21 24
11. Даллас Заявка 15 4 7 4 22 - 18 19
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Заявка 15 5 3 7 22 - 22 18
13. Остин 0:3 Заявка 15 5 2 8 22 - 23 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 16 10 3 3 32 - 21 33
2. Орландо Сити Заявка 15 4 5 6 17 - 27 17
3. Нэшвилл Заявка 14 3 8 3 13 - 10 17
4. Филадельфия Юнион Заявка 15 3 7 5 20 - 22 16
5. Атланта Юнайтед Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
6. Интер Майами Заявка 15 4 3 8 8 - 16 15
7. Нью-Йорк Сити Заявка 16 3 5 8 16 - 22 14
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 15 3 5 7 16 - 19 14
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 14 4 2 8 17 - 19 14
10. Цинциннати Заявка 15 3 3 9 19 - 38 12
11. Коламбус Кру Заявка 16 2 5 9 10 - 22 11
12. Ди Си Юнайтед Заявка 15 2 4 9 21 - 30 10
13. Торонто Заявка 16 2 2 12 14 - 38 8
14. Чикаго Файр Заявка 15 2 2 11 13 - 33 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 15 9 3 3 24 - 14 30
2. Колорадо Рэпидс Заявка 15 7 3 5 19 - 20 24
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 14 7 2 5 22 - 17 23
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 15 5 3 7 20 - 29 18
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Заявка 15 4 6 5 17 - 25 18
6. Портленд Тимберс 2:3 Заявка 15 5 2 8 18 - 27 17
7. Миннесота Юнайтед Заявка 15 3 6 6 14 - 25 15
8. Ванкувер Уайткэпс 3:2 Заявка 15 2 8 5 18 - 26 14
9. Лос-Анджелес Заявка 15 4 2 9 16 - 22 14
10. Реал Солт-Лейк Заявка 14 3 2 9 22 - 31 11
11. Даллас Заявка 15 2 3 10 19 - 32 9
12. Остин 0:3 Заявка 15 2 2 11 7 - 25 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 15 0 6 9 14 - 28 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 17 8 4
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 16 0 7
3. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 16 3 0
4. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 15 1 7
5. Нэшвилл Мукхтар Хани 14 1 8
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 12 2
2. Интер Майами Пирес Леандро 13 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 12 0
4. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 7 2
5. Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 10 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Колорадо Рэпидс 1:1 Сиэтл Саундерс онлайн




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