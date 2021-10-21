США: МЛС 2021
Портленд Тимберс
2:3
Второй тайм: 90+'
Стадион: Провиденс
Ванкувер Уайткэпс
1:0
15' ГолЧара Йимми
2:0
41' ГолАсприлья Дайрон
2:1
63' ГолКайседо Дейбер
2:2
76' ГолУайт Брайан
2:3
81' ПенальтиДахоме Кристиан
90' Желтая карточкаУайт Брайан
90' Желтая карточкаПаредес Кристиан
12
Кларк
Стив
23
Чара
Йимми
16
Крепо
Максим
19
Бикел
Жаниу
25
Голд
Райан
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Чара ЙиммиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Ивачич АльязВратарь
-
26 Султе ХантерВратарь
-
85 Макгро ЗакЗащитник
-
98 Бодили БлейкПолузащитник
-
44 Лориа МарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бикел ЖаниуПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Голд РайанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Рапосо РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Уайт БрайанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vanni Sartini
Ход матча
15'
1:0
41'
2:0
63'
2:1
76'
2:2
81'
2:3
90'
90'
История личных встреч
Портленд Тимберс
Ванкувер Уайткэпс
22 матча
72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
45.5%
4.5%
11 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
27.3%
9.1%
14 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
34 матча
47.1%
23.5%
29.4%
16 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
32.4%
47.1%
20.5%
11 побед 16 ничьих 7 побед
Второй тайм
41.2%
32.4%
26.4%
14 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мора Фелипе
|11 (1)
|0.37
|Асприлья Дайрон
|9 (1)
|0.3
|Чара Йимми
|6
|0.2
|Бланко Себастьян
|4
|0.13
|Эбобисс Жереми
|4
|0.13
|Лориа Марвин
|2
|0.07
|Паредес Кристиан
|2
|0.07
|Валери Диего
|2 (1)
|0.07
|George Fochive
|2
|0.07
|Незгода Ярослав
|2
|0.07
|Уильямсон Эрик
|1
|0.03
|Чара Диего
|1
|0.03
|Туилома Билл
|1
|0.03
|Ванранкин Хосе Карлос
|0
|0
|Жупарич Дарио
|0
|0
|Santiago Moreno
|0
|0
|Мабьяла Ларрис
|0
|0
|Браво Клаудио III
|0
|0
|Бонилья Пабло
|0
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уайт Брайан
|11
|0.37
|Дахоме Кристиан
|9 (4)
|0.3
|Кайседо Дейбер
|5
|0.17
|Голд Райан
|3
|0.1
|Каваллини Лукас
|3
|0.1
|Роуз Энди
|2
|0.07
|Тейберт Расселл
|1
|0.03
|Юнгвирт Флориан
|1
|0.03
|Годой Эрик
|1
|0.03
|Бикел Жаниу
|1
|0.03
|Нервински Джейк
|1
|0.03
|Веселинович Ранко
|1
|0.03
|Гутьеррес Кристиан
|0
|0
|Браун Джавейн
|0
|0
|Гашпар Бруну
|0
|0
|Александр Кайо
|0
|0
|Рапосо Райан
|0
|0
Карточки
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жупарич Дарио
|8
|0
|Чара Диего
|6
|1
|Валери Диего
|6
|0
|Мабьяла Ларрис
|6
|0
|Паредес Кристиан
|5
|0
|Браво Клаудио III
|5
|0
|Туилома Билл
|3
|1
|Бланко Себастьян
|4
|0
|Ванранкин Хосе Карлос
|4
|0
|Бонилья Пабло
|4
|0
|Асприлья Дайрон
|3
|0
|Самбрано Ренсо
|2
|0
|Кларк Стив
|1
|0
|Чара Йимми
|1
|0
|Лориа Марвин
|1
|0
|Бодили Блейк
|1
|0
|Уильямсон Эрик
|1
|0
|Santiago Moreno
|1
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каваллини Лукас
|6
|0
|Бальдисимо Майкл
|6
|0
|Александр Кайо
|5
|0
|Бикел Жаниу
|4
|0
|Дахоме Кристиан
|4
|0
|Гашпар Бруну
|3
|0
|Кайседо Дейбер
|3
|0
|Веселинович Ранко
|3
|0
|Нервински Джейк
|2
|0
|Корнелиус Дерек
|2
|0
|Уайт Брайан
|2
|0
|Браун Джавейн
|2
|0
|Овусу Леонард
|2
|0
|Рикеттс Тосайн
|1
|0
|Юнгвирт Флориан
|1
|0
|Гутьеррес Кристиан
|1
|0
|Голд Райан
|1
|0
|Роуз Энди
|1
|0
|Годой Эрик
|1
|0
|Крепо Максим
|1
|0
|Меткалф Патрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
29
16
12 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 1
16 Не забивали 19
3
10%
0
0%
1-15
4
14%
2
13%
16-30
5
17%
4
25%
31-45
4
14%
6
38%
46-60
6
21%
2
13%
61-75
7
24%
2
13%
76-90
Пропущено
18
23
9 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 12
2
11%
4
17%
1-15
5
28%
3
13%
16-30
2
11%
7
30%
31-45
1
6%
2
9%
46-60
3
17%
3
13%
61-75
5
28%
4
17%
76-90
Забито
17
22
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
3
14%
16-30
2
12%
2
9%
31-45
4
24%
6
27%
46-60
3
18%
6
27%
61-75
2
12%
5
23%
76-90
Пропущено
28
15
14 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
5
18%
2
13%
1-15
4
14%
1
7%
16-30
5
18%
5
33%
31-45
4
14%
2
13%
46-60
4
14%
2
13%
61-75
6
21%
3
20%
76-90
Забито
46
38
20 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 27
14 Забивали первыми 8
4 Не забивали 7
6
13%
0
0%
1-15
7
15%
5
13%
16-30
7
15%
6
16%
31-45
8
17%
12
32%
46-60
9
20%
8
21%
61-75
9
20%
7
18%
76-90
Пропущено
46
38
23 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 16
15 Пропускали первыми 18
22 Не пропускали 21
7
15%
6
16%
1-15
9
20%
4
11%
16-30
7
15%
12
32%
31-45
5
11%
4
11%
46-60
7
15%
5
13%
61-75
11
24%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Портленд Тимберс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Интер Майами 1:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 6:1
Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 0:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:2 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:2 Остин - Портленд Тимберс 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:6 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 4:1 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Даллас 1:0 Остин - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 0:1
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 0:0
Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 0:4 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 2:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|31
|21
|6
|4
|62 - 38
|69
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|30
|11
|16
|3
|47 - 27
|49
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|42 - 32
|46
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|43 - 42
|46
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|40 - 34
|43
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|43 - 40
|42
|7.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|30
|12
|5
|13
|51 - 44
|41
|8.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|45 - 34
|41
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|35 - 30
|40
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|37 - 40
|38
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|30
|10
|5
|15
|28 - 47
|35
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|31
|8
|7
|16
|35 - 51
|31
|13.
|Торонто
|Заявка
|30
|6
|7
|17
|34 - 59
|25
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|30
|4
|8
|18
|32 - 59
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|30
|17
|7
|6
|50 - 26
|58
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|52 - 33
|52
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|30
|14
|10
|6
|43 - 32
|52
|4.
|Портленд Тимберс
|2:3 Заявка
|30
|14
|4
|12
|48 - 49
|46
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|30
|13
|6
|11
|44 - 46
|45
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|35 - 37
|44
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|3:2 Заявка
|30
|11
|10
|9
|40 - 41
|43
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|48 - 45
|42
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|46 - 44
|40
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3:0 Заявка
|30
|9
|9
|12
|39 - 47
|36
|11.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|31
|6
|12
|13
|35 - 49
|30
|12.
|Даллас
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|41 - 50
|28
|13.
|Остин
|0:3 Заявка
|30
|7
|4
|19
|29 - 48
|25
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 17
|36
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|16
|8
|8
|0
|34 - 17
|32
|3.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|30 - 14
|31
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|22 - 10
|30
|5.
|Орландо Сити
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|26 - 15
|29
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|22 - 12
|28
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 21
|28
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 18
|27
|9.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 12
|27
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|18 - 11
|26
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 18
|23
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|20 - 31
|20
|13.
|Торонто
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 21
|17
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|13 - 21
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|26 - 14
|31
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|21 - 12
|29
|3.
|Портленд Тимберс
|2:3 Заявка
|15
|9
|2
|4
|30 - 22
|29
|4.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|30 - 16
|29
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|3:2 Заявка
|15
|9
|2
|4
|22 - 15
|29
|6.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 12
|28
|7.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|15
|7
|7
|1
|24 - 12
|28
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 17
|27
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|30 - 22
|26
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|21 - 21
|24
|11.
|Даллас
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 18
|19
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|22 - 22
|18
|13.
|Остин
|0:3 Заявка
|15
|5
|2
|8
|22 - 23
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|32 - 21
|33
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 27
|17
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|13 - 10
|17
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 22
|16
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|6.
|Интер Майами
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|8 - 16
|15
|7.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 22
|14
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 19
|14
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 19
|14
|10.
|Цинциннати
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 38
|12
|11.
|Коламбус Кру
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 22
|11
|12.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|21 - 30
|10
|13.
|Торонто
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|14 - 38
|8
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 33
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|24 - 14
|30
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 20
|24
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 17
|23
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 29
|18
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3:0 Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 25
|18
|6.
|Портленд Тимберс
|2:3 Заявка
|15
|5
|2
|8
|18 - 27
|17
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 25
|15
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|3:2 Заявка
|15
|2
|8
|5
|18 - 26
|14
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 22
|14
|10.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 31
|11
|11.
|Даллас
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|19 - 32
|9
|12.
|Остин
|0:3 Заявка
|15
|2
|2
|11
|7 - 25
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|14 - 28
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|17
|8
|4
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|16
|0
|7
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|16
|3
|0
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|15
|1
|7
|5.
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|14
|1
|8
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|2
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|13
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|12
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|7
|2
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|10
|0