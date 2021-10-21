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США: МЛС 2021

2021
Портленд Тимберс
2:3
Конец матча

Стадион:
Ванкувер Уайткэпс
0'
1:0
15' Гол
Чара Йимми
2:0
42' Гол
Асприлья Дайрон
2:1
63' Гол
Кайседо Дейбер
2:2
75' Гол
Уайт Брайан
2:3
82' Пенальти
Дахоме Кристиан
90' Желтая карточка
Уайт Брайан
90' Желтая карточка
Паредес Кристиан
90'+10
12
Кларк
Стив
2
Ванранкин
Хосе
Карлос
33
Мабьяла
Ларрис
13
Жупарич
Дарио
28
Бонилья
Пабло
20
George
Fochive
22
Паредес
Кристиан
27
Асприлья
Дайрон
10
Бланко
Себастьян
23
Чара
Йимми
9
Мора
Фелипе
16
Крепо
Максим
28
Нервински
Джейк
26
Юнгвирт
Флориан
3
Гутьеррес
Кристиан
2
Годиньо
Маркус
31
Тейберт
Расселл
19
Бикел
Жаниу
23
Браун
Джавейн
25
Голд
Райан
9
Каваллини
Лукас
7
Кайседо
Дейбер
Портленд Тимберс
4-2-3-1
Ванкувер Уайткэпс
3-4-1-2

История личных встреч

Портленд Тимберс
Ванкувер Уайткэпс

22 матча

72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
45.5%
4.5%
11 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
14 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

34 матча

47.1%
23.5%
29.4%
16 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

32.4%
47.1%
20.5%
11 побед 16 ничьих 7 побед

Второй тайм

41.2%
32.4%
26.4%
14 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

М
0:1
М
1:0
М
1:0
М
0:1
М
3:1
М
1:0
М
2:1
М
1:2
М
2:1
М
1:2
М
2:1
М
4:1
М
4:2
М
2:1
М
0:2
М
0:0
М
1:1
М
0:0
М
2:1
М
3:0
М
0:3
М
3:4
М
2:2
М
1:1
М
2:2
М
0:1
М
2:1
М
1:1
М
0:1
М
2:1
USL
2:0
USL
1:2
USL
0:0
USL
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мора Фелипе 11 (1) 0.37
Асприлья Дайрон 9 (1) 0.3
Чара Йимми 6 0.2
Бланко Себастьян 4 0.13
Эбобисс Жереми 4 0.13
Лориа Марвин 2 0.07
Паредес Кристиан 2 0.07
Валери Диего 2 (1) 0.07
George Fochive 2 0.07
Незгода Ярослав 2 0.07
Уильямсон Эрик 1 0.03
Чара Диего 1 0.03
Туилома Билл 1 0.03
Ванранкин Хосе Карлос 0 0
Жупарич Дарио 0 0
Santiago Moreno 0 0
Мабьяла Ларрис 0 0
Браво Клаудио III 0 0
Бонилья Пабло 0 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уайт Брайан 11 0.37
Дахоме Кристиан 9 (4) 0.3
Кайседо Дейбер 5 0.17
Голд Райан 3 0.1
Каваллини Лукас 3 0.1
Роуз Энди 2 0.07
Тейберт Расселл 1 0.03
Бикел Жаниу 1 0.03
Юнгвирт Флориан 1 0.03
Годой Эрик 1 0.03
Нервински Джейк 1 0.03
Веселинович Ранко 1 0.03
Гутьеррес Кристиан 0 0
Браун Джавейн 0 0
Гашпар Бруну 0 0
Александр Кайо 0 0
Рапосо Райан 0 0

Карточки

Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жупарич Дарио 8 0
Чара Диего 6 1
Валери Диего 6 0
Мабьяла Ларрис 6 0
Паредес Кристиан 5 0
Браво Клаудио III 5 0
Туилома Билл 3 1
Бланко Себастьян 4 0
Ванранкин Хосе Карлос 4 0
Бонилья Пабло 4 0
Асприлья Дайрон 3 0
Самбрано Ренсо 2 0
Кларк Стив 1 0
Чара Йимми 1 0
Лориа Марвин 1 0
Бодили Блейк 1 0
Уильямсон Эрик 1 0
Santiago Moreno 1 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каваллини Лукас 6 0
Бальдисимо Майкл 6 0
Александр Кайо 5 0
Бикел Жаниу 4 0
Дахоме Кристиан 4 0
Гашпар Бруну 3 0
Кайседо Дейбер 3 0
Веселинович Ранко 3 0
Нервински Джейк 2 0
Корнелиус Дерек 2 0
Уайт Брайан 2 0
Браун Джавейн 2 0
Овусу Леонард 2 0
Рикеттс Тосайн 1 0
Юнгвирт Флориан 1 0
Гутьеррес Кристиан 1 0
Голд Райан 1 0
Роуз Энди 1 0
Годой Эрик 1 0
Крепо Максим 1 0
Меткалф Патрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

31
19
14 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 1
16 Не забивали 19
4
13%
0
0%
1-15
4
13%
2
11%
16-30
6
19%
4
21%
31-45
4
13%
6
32%
46-60
6
19%
4
21%
61-75
7
23%
3
16%
76-90

Пропущено

21
25
9 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 13
2
10%
5
20%
1-15
5
24%
3
12%
16-30
2
10%
8
32%
31-45
1
5%
2
8%
46-60
5
24%
3
12%
61-75
6
29%
4
16%
76-90

Забито

17
22
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
3
14%
16-30
2
12%
2
9%
31-45
4
24%
6
27%
46-60
3
18%
6
27%
61-75
2
12%
5
23%
76-90

Пропущено

28
15
14 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
5
18%
2
13%
1-15
4
14%
1
7%
16-30
5
18%
5
33%
31-45
4
14%
2
13%
46-60
4
14%
2
13%
61-75
6
21%
3
20%
76-90

Забито

48
41
22 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 30
15 Забивали первыми 8
4 Не забивали 7
7
15%
0
0%
1-15
7
15%
5
12%
16-30
8
17%
6
15%
31-45
8
17%
12
29%
29%
46-60
9
19%
10
24%
61-75
9
19%
8
20%
76-90

Пропущено

49
40
23 В 1-м тайме 24
26 Во 2-м тайме 16
15 Пропускали первыми 19
23 Не пропускали 22
7
14%
7
18%
1-15
9
18%
4
10%
16-30
7
14%
13
33%
31-45
5
10%
4
10%
46-60
9
18%
5
13%
61-75
12
24%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Портленд Тимберс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Интер Майами 1:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 6:1
Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 0:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:2 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:2 Остин - Портленд Тимберс 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:6 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 4:1 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Даллас 1:0 Остин - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 0:1
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 0:0
Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 0:4 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 2:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 31 21 6 4 62 - 38 69
2. Нэшвилл Заявка 30 11 16 3 47 - 27 49
3. Филадельфия Юнион Заявка 30 12 10 8 42 - 32 46
4. Орландо Сити Заявка 30 12 10 8 43 - 42 46
5. Атланта Юнайтед Заявка 30 11 10 9 40 - 34 43
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 30 11 9 10 43 - 40 42
7. Ди Си Юнайтед Заявка 30 12 5 13 51 - 44 41
8. Нью-Йорк Сити Заявка 30 11 8 11 45 - 34 41
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 29 11 7 11 35 - 30 40
10. Коламбус Кру Заявка 30 10 8 12 37 - 40 38
11. Интер Майами Заявка 30 10 5 15 28 - 47 35
12. Чикаго Файр Заявка 31 8 7 16 35 - 51 31
13. Торонто Заявка 30 6 7 17 34 - 59 25
14. Цинциннати Заявка 30 4 8 18 32 - 59 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 30 17 7 6 50 - 26 58
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 29 15 7 7 52 - 33 52
3. Колорадо Рэпидс Заявка 30 14 10 6 43 - 32 52
4. Портленд Тимберс Заявка 30 14 4 12 48 - 49 46
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 30 13 6 11 44 - 46 45
6. Миннесота Юнайтед Заявка 30 12 8 10 35 - 37 44
7. Ванкувер Уайткэпс Заявка 30 11 10 9 40 - 41 43
8. Реал Солт-Лейк Заявка 29 12 6 11 48 - 45 42
9. Лос-Анджелес Заявка 30 11 7 12 46 - 44 40
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 30 9 9 12 40 - 47 36
11. Хьюстон Динамо Заявка 31 6 12 13 35 - 49 30
12. Даллас Заявка 30 6 10 14 41 - 50 28
13. Остин Заявка 30 7 4 19 29 - 49 25

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 15 11 3 1 30 - 17 36
2. Нэшвилл Заявка 16 8 8 0 34 - 17 32
3. Ди Си Юнайтед Заявка 15 10 1 4 30 - 14 31
4. Филадельфия Юнион Заявка 15 9 3 3 22 - 10 30
5. Орландо Сити Заявка 15 8 5 2 26 - 15 29
6. Атланта Юнайтед Заявка 15 8 4 3 22 - 12 28
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 15 8 4 3 27 - 21 28
8. Коламбус Кру Заявка 14 8 3 3 27 - 18 27
9. Нью-Йорк Сити Заявка 14 8 3 3 29 - 12 27
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 15 7 5 3 18 - 11 26
11. Чикаго Файр Заявка 16 6 5 5 22 - 18 23
12. Интер Майами Заявка 15 6 2 7 20 - 31 20
13. Торонто Заявка 14 4 5 5 20 - 21 17
14. Цинциннати Заявка 15 1 5 9 13 - 21 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк Заявка 15 9 4 2 26 - 14 31
2. Миннесота Юнайтед Заявка 15 9 2 4 21 - 12 29
3. Портленд Тимберс Заявка 15 9 2 4 30 - 22 29
4. Спортинг Канзас-Сити Заявка 15 8 5 2 30 - 16 29
5. Ванкувер Уайткэпс Заявка 15 9 2 4 22 - 15 29
6. Сиэтл Саундерс Заявка 15 8 4 3 26 - 12 28
7. Колорадо Рэпидс Заявка 15 7 7 1 24 - 12 28
8. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 15 8 3 4 24 - 17 27
9. Лос-Анджелес Заявка 15 7 5 3 30 - 22 26
10. Хьюстон Динамо Заявка 16 6 6 4 21 - 21 24
11. Даллас Заявка 15 4 7 4 22 - 18 19
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 15 5 3 7 23 - 22 18
13. Остин Заявка 15 5 2 8 22 - 23 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 16 10 3 3 32 - 21 33
2. Орландо Сити Заявка 15 4 5 6 17 - 27 17
3. Нэшвилл Заявка 14 3 8 3 13 - 10 17
4. Филадельфия Юнион Заявка 15 3 7 5 20 - 22 16
5. Атланта Юнайтед Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
6. Интер Майами Заявка 15 4 3 8 8 - 16 15
7. Нью-Йорк Сити Заявка 16 3 5 8 16 - 22 14
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 15 3 5 7 16 - 19 14
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 14 4 2 8 17 - 19 14
10. Цинциннати Заявка 15 3 3 9 19 - 38 12
11. Коламбус Кру Заявка 16 2 5 9 10 - 22 11
12. Ди Си Юнайтед Заявка 15 2 4 9 21 - 30 10
13. Торонто Заявка 16 2 2 12 14 - 38 8
14. Чикаго Файр Заявка 15 2 2 11 13 - 33 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 15 9 3 3 24 - 14 30
2. Колорадо Рэпидс Заявка 15 7 3 5 19 - 20 24
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 14 7 2 5 22 - 17 23
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 15 5 3 7 20 - 29 18
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 15 4 6 5 17 - 25 18
6. Портленд Тимберс Заявка 15 5 2 8 18 - 27 17
7. Миннесота Юнайтед Заявка 15 3 6 6 14 - 25 15
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 15 2 8 5 18 - 26 14
9. Лос-Анджелес Заявка 15 4 2 9 16 - 22 14
10. Реал Солт-Лейк Заявка 14 3 2 9 22 - 31 11
11. Даллас Заявка 15 2 3 10 19 - 32 9
12. Остин Заявка 15 2 2 11 7 - 26 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 15 0 6 9 14 - 28 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 17 8 4
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 16 0 7
3. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 16 3 0
4. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 15 1 7
5. Нэшвилл Мукхтар Хани 14 1 8
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 12 2
2. Интер Майами Пирес Леандро 13 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 12 0
4. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 7 2
5. Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 10 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Асприлья Дайрон бьет в цель!
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Чара Йимми бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Портленд Тимберс 2:3 Ванкувер Уайткэпс онлайн




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