США: МЛС 2021
Сан-Хосе Эрткуэйкс
3:0
Второй тайм: 70'
Стадион: PayPal Park
Остин
25' Желтая карточкаНатан Рафаэл
39' Желтая карточкаРомана Джохан
45' Желтая карточкаРинг Александр
1:0
47' ГолЛопес Хавьер-Эдуардо
2:0
54' ГолКиканович Бенджамин
3:0
60' ГолВондоловски Крис
13
Натан
Рафаэл
15
Бисон
Таннер
14
Юилл
Джексон
25
Риос
Андрес
41
Стувер
Брэд
24
Лима
Ник
21
Колманич
Жан
99
Джитте
Мусса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Натан РафаэлЗащитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Риос АндресПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Даниель ВегаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Кауэлл КейдПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
93 ЖудсонПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Matias Almeyda
- Основной состав
-
41 Стувер БрэдВратарь
-
24 Лима НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Колманич ЖанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Джитте МуссаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Редес РодниПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Манне КекутаПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Josh Wolff
Ход матча
25'
39'
45'
47'
54'
60'
3:0
История личных встреч
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Остин
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопес Хавьер-Эдуардо
|12 (1)
|0.4
|Кауэлл Кейд
|4
|0.13
|Эспиноса Кристиан
|3
|0.1
|Киканович Бенджамин
|2
|0.07
|Вондоловски Крис
|2
|0.07
|Натан Рафаэл
|2
|0.07
|Юилл Джексон
|2
|0.07
|Аланис Освальдо
|2 (2)
|0.07
|Фьерро Карлос
|1
|0.03
|Лопес Маркос IV
|1
|0.03
|Марье Поль
|1
|0.03
|Салинас Ши
|0
|0
|Luciano Andres Abecasis
|0
|0
|Юнгвирт Флориан
|0
|0
|Бисон Таннер
|0
|0
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Домингес Сесильо
|7 (1)
|0.23
|Фагундес Диего
|6
|0.2
|Ринг Александр
|4
|0.13
|Дриусси Себастьян
|3
|0.1
|Галлахер Джон
|3
|0.1
|Почеттино Томас
|2
|0.07
|Касканте Хулио
|1
|0.03
|Хименес Эктор
|1
|0.03
|Orrin McKinze Gaines
|1
|0.03
|Джитте Мусса
|1
|0.03
|Страуд Джаред
|0
|0
|Лима Ник
|0
|0
|Колманич Жан
|0
|0
|Редес Родни
|0
|0
Карточки
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ремеди Эрик
|12
|0
|Натан Рафаэл
|8
|1
|Жудсон
|8
|1
|Лопес Хавьер-Эдуардо
|8
|0
|Эспиноса Кристиан
|6
|0
|Luciano Andres Abecasis
|4
|0
|Лопес Маркос IV
|4
|0
|Вондоловски Крис
|2
|1
|Салинас Ши
|3
|0
|Риос Андрес
|3
|0
|Марье Поль
|3
|0
|Кауэлл Кейд
|3
|0
|Фьерро Карлос
|1
|1
|Юнгвирт Флориан
|2
|0
|Аланис Освальдо
|2
|0
|Марцинковски Джеймс
|2
|0
|Эбобисс Жереми
|1
|0
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ринг Александр
|5
|2
|Даниэль Перейра
|6
|0
|Касканте Хулио
|4
|1
|Страуд Джаред
|5
|0
|Фагундес Диего
|4
|0
|Лима Ник
|4
|0
|Романа Джохан
|4
|0
|Домингес Сесильо
|3
|0
|Почеттино Томас
|3
|0
|Беслер Мэтт
|2
|0
|Хименес Эктор
|2
|0
|Колманич Жан
|2
|0
|Берхальтер Себастьян
|2
|0
|Дриусси Себастьян
|1
|0
|Стувер Брэд
|1
|0
|Orrin McKinze Gaines
|1
|0
|Freddy Kleemann
|1
|0
|Aedan Stanley
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
7
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
22 Не забивали 24
4
22%
1
14%
1-15
3
17%
2
29%
16-30
3
17%
1
14%
31-45
4
22%
1
14%
46-60
2
11%
2
29%
61-75
2
11%
0
0%
76-90
Пропущено
23
22
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
4
17%
2
9%
1-15
3
13%
2
9%
16-30
5
22%
5
23%
31-45
5
22%
3
14%
46-60
3
13%
5
23%
61-75
3
13%
5
23%
76-90
Забито
17
22
6 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
17 Не забивали 20
3
18%
5
23%
1-15
2
12%
3
14%
16-30
1
6%
5
23%
31-45
4
24%
3
14%
46-60
4
24%
3
14%
61-75
3
18%
3
14%
76-90
Пропущено
25
23
13 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
3
12%
1
4%
1-15
3
12%
4
17%
16-30
7
28%
5
22%
31-45
5
20%
6
26%
46-60
4
16%
4
17%
61-75
3
12%
3
13%
76-90
Забито
35
29
16 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 12
14 Забивали первыми 11
10 Не забивали 15
7
20%
6
21%
1-15
5
14%
5
17%
16-30
4
11%
6
21%
31-45
8
23%
4
14%
46-60
6
17%
5
17%
61-75
5
14%
3
10%
76-90
Пропущено
48
45
25 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 24
7
15%
3
7%
1-15
6
13%
6
13%
16-30
12
25%
10
22%
31-45
10
21%
9
20%
46-60
7
15%
9
20%
61-75
6
13%
8
18%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:0
Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 3:4 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Орландо Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:0
Остин
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Остин - Миннесота Юнайтед 0:1 Остин - Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс - Остин 3:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0
Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Остин - Лос-Анджелес 1:2 Хьюстон Динамо - Остин 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Остин - Даллас 3:5 Остин - Портленд Тимберс 3:1 Остин - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 1:0 Даллас - Остин 2:0 Остин - Хьюстон Динамо 3:2 Остин - Колорадо Рэпидс 0:1 Остин - Сиэтл Саундерс 0:1 Остин - Лос-Анджелес 0:2 Остин - Портленд Тимберс 4:1 Остин - Коламбус Кру 0:0 Миннесота Юнайтед - Остин 2:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|31
|21
|6
|4
|62 - 38
|69
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|30
|11
|16
|3
|47 - 27
|49
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|42 - 32
|46
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|43 - 42
|46
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|40 - 34
|43
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|43 - 40
|42
|7.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|30
|12
|5
|13
|51 - 44
|41
|8.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|45 - 34
|41
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|35 - 30
|40
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|37 - 40
|38
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|30
|10
|5
|15
|28 - 47
|35
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|31
|8
|7
|16
|35 - 51
|31
|13.
|Торонто
|Заявка
|30
|6
|7
|17
|34 - 59
|25
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|30
|4
|8
|18
|32 - 59
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|30
|17
|7
|6
|50 - 26
|58
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|52 - 33
|52
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|30
|14
|10
|6
|43 - 32
|52
|4.
|Портленд Тимберс
|2:3 Заявка
|30
|14
|4
|12
|48 - 49
|46
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|30
|13
|6
|11
|44 - 46
|45
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|35 - 37
|44
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|3:2 Заявка
|30
|11
|10
|9
|40 - 41
|43
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|48 - 45
|42
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|46 - 44
|40
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3:0 Заявка
|30
|9
|9
|12
|39 - 47
|36
|11.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|31
|6
|12
|13
|35 - 49
|30
|12.
|Даллас
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|41 - 50
|28
|13.
|Остин
|0:3 Заявка
|30
|7
|4
|19
|29 - 48
|25
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 17
|36
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|16
|8
|8
|0
|34 - 17
|32
|3.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|30 - 14
|31
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|22 - 10
|30
|5.
|Орландо Сити
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|26 - 15
|29
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|22 - 12
|28
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 21
|28
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 18
|27
|9.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 12
|27
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|18 - 11
|26
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 18
|23
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|20 - 31
|20
|13.
|Торонто
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 21
|17
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|13 - 21
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|26 - 14
|31
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|21 - 12
|29
|3.
|Портленд Тимберс
|2:3 Заявка
|15
|9
|2
|4
|30 - 22
|29
|4.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|30 - 16
|29
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|3:2 Заявка
|15
|9
|2
|4
|22 - 15
|29
|6.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 12
|28
|7.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|15
|7
|7
|1
|24 - 12
|28
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 17
|27
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|30 - 22
|26
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|21 - 21
|24
|11.
|Даллас
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 18
|19
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|22 - 22
|18
|13.
|Остин
|0:3 Заявка
|15
|5
|2
|8
|22 - 23
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|32 - 21
|33
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 27
|17
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|13 - 10
|17
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 22
|16
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|6.
|Интер Майами
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|8 - 16
|15
|7.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 22
|14
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 19
|14
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 19
|14
|10.
|Цинциннати
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 38
|12
|11.
|Коламбус Кру
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 22
|11
|12.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|21 - 30
|10
|13.
|Торонто
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|14 - 38
|8
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 33
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|24 - 14
|30
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 20
|24
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 17
|23
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 29
|18
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3:0 Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 25
|18
|6.
|Портленд Тимберс
|2:3 Заявка
|15
|5
|2
|8
|18 - 27
|17
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 25
|15
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|3:2 Заявка
|15
|2
|8
|5
|18 - 26
|14
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 22
|14
|10.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 31
|11
|11.
|Даллас
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|19 - 32
|9
|12.
|Остин
|0:3 Заявка
|15
|2
|2
|11
|7 - 25
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|14 - 28
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|17
|8
|4
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|16
|0
|7
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|16
|3
|0
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|15
|1
|7
|5.
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|14
|1
|8
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|2
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|13
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|12
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|7
|2
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|10
|0