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США: МЛС 2021

2021
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4:0
Конец матча

Стадион:
Остин
0'
25' Желтая карточка
Натан Рафаэл
39' Желтая карточка
Романа Джохан
45' Желтая карточка
Ринг Александр
1:0
47' Гол
Лопес Хавьер-Эдуардо
2:0
53' Гол
Киканович Бенджамин
3:0
59' Гол
Вондоловски Крис
81' Желтая карточка
Лопес Маркос IV
4:0
85' Гол
Фьерро Карлос
90'+1
1
Марцинковски
Джеймс
22
Томпсон
Томми
13
Натан
Рафаэл
15
Бисон
Таннер
27
Лопес
Маркос
IV
5
Ремеди
Эрик
14
Юилл
Джексон
9
Лопес
Хавьер-Эдуардо
25
Риос
Андрес
28
Киканович
Бенджамин
11
Эбобисс
Жереми
41
Стувер
Брэд
24
Лима
Ник
18
Касканте
Хулио
3
Романа
Джохан
21
Колманич
Жан
7
Почеттино
Томас
8
Ринг
Александр
14
Фагундес
Диего
25
Дриусси
Себастьян
10
Домингес
Сесильо
99
Джитте
Мусса
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-2-3-1
Остин
4-2-3-1

История личных встреч

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Остин

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

М
3:4
М
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопес Хавьер-Эдуардо 12 (1) 0.4
Кауэлл Кейд 4 0.13
Эспиноса Кристиан 3 0.1
Киканович Бенджамин 3 0.1
Вондоловски Крис 3 0.1
Фьерро Карлос 2 0.07
Натан Рафаэл 2 0.07
Юилл Джексон 2 0.07
Аланис Освальдо 2 (2) 0.07
Лопес Маркос IV 1 0.03
Марье Поль 1 0.03
Салинас Ши 0 0
Luciano Andres Abecasis 0 0
Юнгвирт Флориан 0 0
Бисон Таннер 0 0
Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Домингес Сесильо 7 (1) 0.23
Фагундес Диего 6 0.2
Ринг Александр 4 0.13
Дриусси Себастьян 3 0.1
Галлахер Джон 3 0.1
Почеттино Томас 2 0.07
Касканте Хулио 1 0.03
Хименес Эктор 1 0.03
Orrin McKinze Gaines 1 0.03
Джитте Мусса 1 0.03
Страуд Джаред 0 0
Лима Ник 0 0
Колманич Жан 0 0
Редес Родни 0 0

Карточки

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ремеди Эрик 12 0
Натан Рафаэл 8 1
Жудсон 8 1
Лопес Хавьер-Эдуардо 8 0
Эспиноса Кристиан 6 0
Лопес Маркос IV 5 0
Luciano Andres Abecasis 4 0
Вондоловски Крис 2 1
Салинас Ши 3 0
Риос Андрес 3 0
Марье Поль 3 0
Кауэлл Кейд 3 0
Фьерро Карлос 1 1
Юнгвирт Флориан 2 0
Аланис Освальдо 2 0
Марцинковски Джеймс 2 0
Эбобисс Жереми 1 0
Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ринг Александр 5 2
Даниэль Перейра 6 0
Касканте Хулио 4 1
Страуд Джаред 5 0
Фагундес Диего 4 0
Лима Ник 4 0
Романа Джохан 4 0
Домингес Сесильо 3 0
Почеттино Томас 3 0
Беслер Мэтт 2 0
Хименес Эктор 2 0
Колманич Жан 2 0
Берхальтер Себастьян 2 0
Дриусси Себастьян 1 0
Стувер Брэд 1 0
Orrin McKinze Gaines 1 0
Freddy Kleemann 1 0
Aedan Stanley 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
7
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 4
22 Не забивали 25
4
18%
1
14%
1-15
3
14%
2
29%
16-30
3
14%
1
14%
31-45
7
32%
1
14%
46-60
2
9%
2
29%
61-75
3
14%
0
0%
76-90

Пропущено

23
26
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
4
17%
2
8%
1-15
3
13%
2
8%
16-30
5
22%
5
19%
31-45
5
22%
6
23%
46-60
3
13%
5
19%
61-75
3
13%
6
23%
76-90

Забито

17
22
6 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 21
3
18%
5
23%
1-15
2
12%
3
14%
16-30
1
6%
5
23%
31-45
4
24%
3
14%
46-60
4
24%
3
14%
61-75
3
18%
3
14%
76-90

Пропущено

25
23
13 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
3
12%
1
4%
1-15
3
12%
4
17%
16-30
7
28%
5
22%
31-45
5
20%
6
26%
46-60
4
16%
4
17%
61-75
3
12%
3
13%
76-90

Забито

39
29
16 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 12
15 Забивали первыми 11
10 Не забивали 16
7
18%
6
21%
1-15
5
13%
5
17%
16-30
4
10%
6
21%
31-45
11
28%
4
14%
46-60
6
15%
5
17%
61-75
6
15%
3
10%
76-90

Пропущено

48
49
25 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 30
13 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 25
7
15%
3
6%
1-15
6
13%
6
12%
16-30
12
25%
10
20%
31-45
10
21%
12
24%
46-60
7
15%
9
18%
61-75
6
13%
9
18%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:0
Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 3:4 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Орландо Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:0
Остин
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Остин - Миннесота Юнайтед 0:1 Остин - Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс - Остин 3:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0
Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Остин - Лос-Анджелес 1:2 Хьюстон Динамо - Остин 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Остин - Даллас 3:5 Остин - Портленд Тимберс 3:1 Остин - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 1:0 Даллас - Остин 2:0 Остин - Хьюстон Динамо 3:2 Остин - Колорадо Рэпидс 0:1 Остин - Сиэтл Саундерс 0:1 Остин - Лос-Анджелес 0:2 Остин - Портленд Тимберс 4:1 Остин - Коламбус Кру 0:0 Миннесота Юнайтед - Остин 2:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 31 21 6 4 62 - 38 69
2. Нэшвилл Заявка 30 11 16 3 47 - 27 49
3. Филадельфия Юнион Заявка 30 12 10 8 42 - 32 46
4. Орландо Сити Заявка 30 12 10 8 43 - 42 46
5. Атланта Юнайтед Заявка 30 11 10 9 40 - 34 43
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 30 11 9 10 43 - 40 42
7. Ди Си Юнайтед Заявка 30 12 5 13 51 - 44 41
8. Нью-Йорк Сити Заявка 30 11 8 11 45 - 34 41
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 29 11 7 11 35 - 30 40
10. Коламбус Кру Заявка 30 10 8 12 37 - 40 38
11. Интер Майами Заявка 30 10 5 15 28 - 47 35
12. Чикаго Файр Заявка 31 8 7 16 35 - 51 31
13. Торонто Заявка 30 6 7 17 34 - 59 25
14. Цинциннати Заявка 30 4 8 18 32 - 59 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 30 17 7 6 50 - 26 58
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 29 15 7 7 52 - 33 52
3. Колорадо Рэпидс Заявка 30 14 10 6 43 - 32 52
4. Портленд Тимберс Заявка 30 14 4 12 48 - 49 46
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 30 13 6 11 44 - 46 45
6. Миннесота Юнайтед Заявка 30 12 8 10 35 - 37 44
7. Ванкувер Уайткэпс Заявка 30 11 10 9 40 - 41 43
8. Реал Солт-Лейк Заявка 29 12 6 11 48 - 45 42
9. Лос-Анджелес Заявка 30 11 7 12 46 - 44 40
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 30 9 9 12 40 - 47 36
11. Хьюстон Динамо Заявка 31 6 12 13 35 - 49 30
12. Даллас Заявка 30 6 10 14 41 - 50 28
13. Остин Заявка 30 7 4 19 29 - 49 25

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 15 11 3 1 30 - 17 36
2. Нэшвилл Заявка 16 8 8 0 34 - 17 32
3. Ди Си Юнайтед Заявка 15 10 1 4 30 - 14 31
4. Филадельфия Юнион Заявка 15 9 3 3 22 - 10 30
5. Орландо Сити Заявка 15 8 5 2 26 - 15 29
6. Атланта Юнайтед Заявка 15 8 4 3 22 - 12 28
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 15 8 4 3 27 - 21 28
8. Коламбус Кру Заявка 14 8 3 3 27 - 18 27
9. Нью-Йорк Сити Заявка 14 8 3 3 29 - 12 27
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 15 7 5 3 18 - 11 26
11. Чикаго Файр Заявка 16 6 5 5 22 - 18 23
12. Интер Майами Заявка 15 6 2 7 20 - 31 20
13. Торонто Заявка 14 4 5 5 20 - 21 17
14. Цинциннати Заявка 15 1 5 9 13 - 21 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк Заявка 15 9 4 2 26 - 14 31
2. Миннесота Юнайтед Заявка 15 9 2 4 21 - 12 29
3. Портленд Тимберс Заявка 15 9 2 4 30 - 22 29
4. Спортинг Канзас-Сити Заявка 15 8 5 2 30 - 16 29
5. Ванкувер Уайткэпс Заявка 15 9 2 4 22 - 15 29
6. Сиэтл Саундерс Заявка 15 8 4 3 26 - 12 28
7. Колорадо Рэпидс Заявка 15 7 7 1 24 - 12 28
8. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 15 8 3 4 24 - 17 27
9. Лос-Анджелес Заявка 15 7 5 3 30 - 22 26
10. Хьюстон Динамо Заявка 16 6 6 4 21 - 21 24
11. Даллас Заявка 15 4 7 4 22 - 18 19
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 15 5 3 7 23 - 22 18
13. Остин Заявка 15 5 2 8 22 - 23 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 16 10 3 3 32 - 21 33
2. Орландо Сити Заявка 15 4 5 6 17 - 27 17
3. Нэшвилл Заявка 14 3 8 3 13 - 10 17
4. Филадельфия Юнион Заявка 15 3 7 5 20 - 22 16
5. Атланта Юнайтед Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
6. Интер Майами Заявка 15 4 3 8 8 - 16 15
7. Нью-Йорк Сити Заявка 16 3 5 8 16 - 22 14
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 15 3 5 7 16 - 19 14
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 14 4 2 8 17 - 19 14
10. Цинциннати Заявка 15 3 3 9 19 - 38 12
11. Коламбус Кру Заявка 16 2 5 9 10 - 22 11
12. Ди Си Юнайтед Заявка 15 2 4 9 21 - 30 10
13. Торонто Заявка 16 2 2 12 14 - 38 8
14. Чикаго Файр Заявка 15 2 2 11 13 - 33 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 15 9 3 3 24 - 14 30
2. Колорадо Рэпидс Заявка 15 7 3 5 19 - 20 24
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 14 7 2 5 22 - 17 23
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 15 5 3 7 20 - 29 18
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 15 4 6 5 17 - 25 18
6. Портленд Тимберс Заявка 15 5 2 8 18 - 27 17
7. Миннесота Юнайтед Заявка 15 3 6 6 14 - 25 15
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 15 2 8 5 18 - 26 14
9. Лос-Анджелес Заявка 15 4 2 9 16 - 22 14
10. Реал Солт-Лейк Заявка 14 3 2 9 22 - 31 11
11. Даллас Заявка 15 2 3 10 19 - 32 9
12. Остин Заявка 15 2 2 11 7 - 26 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 15 0 6 9 14 - 28 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 17 8 4
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 16 0 7
3. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 16 3 0
4. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 15 1 7
5. Нэшвилл Мукхтар Хани 14 1 8
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 12 2
2. Интер Майами Пирес Леандро 13 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 12 0
4. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 7 2
5. Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 10 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Ринг Александр получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Хоан Романа получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Натан Рафаэл получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:0 Остин онлайн




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