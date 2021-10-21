  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Чемпионат мира. Квалификация. Европа: Женщины 2021-2022

Чемпионат мира. Квалификация. Европа: Женщины 2021-2022

2021-2022
Россия (жен)
0:0
Первый тайм: 45'
Мальта (жен)
0' 45'
Россия (жен)
Мальта (жен)

Бомбардиры внутри турнира

Россия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смирнова Надежда 3 1
Коровкина Нелли 2 0.67
Беломытцева Анна 1 0.33
Фёдорова Марина 1 0.33
Мальта (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фарруджа Мария 1 0.33
Фарруджа Стефания 1 0.33

Карточки

Голы по времени матча

Забито

7
0
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
2
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
100%
76-90

Пропущено

0
8
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Россия (жен)
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Россия (жен) - Черногория (жен) 5:0 Россия (жен) - Азербайджан (жен) 2:0 Финляндия (жен) - Россия (жен) 0:1 Россия (жен) - Бразилия (жен) 0:3
Россия (жен) - Португалия (жен) 0:0 Португалия (жен) - Россия (жен) 0:1 Сербия (жен) - Россия (жен) 2:0 Турция (жен) - Россия (жен) 1:2 Россия (жен) - Косово (жен) 3:0 Россия (жен) - Турция (жен) 4:2 Россия (жен) - Словения (жен) 1:0 Эстония (жен) - Россия (жен) 0:3 Россия (жен) - Голландия (жен) 0:1 Косово (жен) - Россия (жен) 0:5 Голландия (жен) - Россия (жен) 2:0 Россия (жен) - Эстония (жен) 4:0 Словения (жен) - Россия (жен) 0:1 Россия (жен) - Босния и Герцеговина (жен) 3:0 Россия (жен) - Казахстан (жен) 3:0 Уэльс (жен) - Россия (жен) 3:0
Мальта (жен)
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Мальта (жен) - Босния и Герцеговина (жен) 2:2 Дания (жен) - Мальта (жен) 7:0 Мальта (жен) - Черногория (жен) 1:0 Мальта (жен) - Черногория (жен) 1:2
Мальта (жен) - Швеция (жен) 0:3 Мальта (жен) - Словакия (жен) 0:4 Израиль (жен) - Мальта (жен) 0:2 Грузия (жен) - Мальта (жен) 0:4 Мальта (жен) - Дания (жен) 0:8 Мальта (жен) - Босния и Герцеговина (жен) 2:3 Мальта (жен) - Грузия (жен) 2:1 Мальта (жен) - Турция (жен) 1:2 Мальта (жен) - Швейцария (жен) 2:2 Италия (жен) - Мальта (жен) 5:0 Мальта (жен) - Израиль (жен) 1:1 Мальта (жен) - Италия (жен) 0:2 Босния и Герцеговина (жен) - Мальта (жен) 2:0 Дания (жен) - Мальта (жен) 8:0 Косово (жен) - Мальта (жен) 1:3 Мальта (жен) - Албания (жен) 0:0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Россия (жен) 0:0 3 2 1 0 7 - 0 7
2. Дания (жен) 2 2 0 0 15 - 0 6
3. Черногория (жен) 3 2 0 1 5 - 7 6
4. Мальта (жен) 0:0 3 0 2 1 2 - 9 2
5. Босния и Герцеговина (жен) 2 0 1 1 4 - 5 1
6. Азербайджан (жен) 3 0 0 3 0 - 12 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Россия (жен) 0:0 3 2 1 0 7 - 0 7
2. Дания (жен) 1 1 0 0 7 - 0 3
3. Черногория (жен) 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Мальта (жен) 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Босния и Герцеговина (жен) 1 0 0 1 2 - 3 0
6. Азербайджан (жен) 1 0 0 1 0 - 8 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания (жен) 1 1 0 0 8 - 0 3
2. Черногория (жен) 2 1 0 1 3 - 7 3
3. Босния и Герцеговина (жен) 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Мальта (жен) 0:0 2 0 1 1 0 - 7 1
5. Россия (жен) 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Азербайджан (жен) 2 0 0 2 0 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Германия (жен) Шюллер Леа 6 0 0
2. Испания (жен) Amaiur Sarriegi 6 0 0
3. Франция (жен) Marie-Antoinette Katoto 5 0 0
4. Австрия (жен) Nicole Billa 5 2 0
5. Норвегия (жен) Ютланд Лиза-Мари 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Италия (жен) Джулиани Лаура 0 1
2. Черногория (жен) Jelena Karlicic 0 1
3. Черногория (жен) Darija Dukic 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    45'
    Штрафной удар заработали россиянки метрах в 35-ти от ворот соперниц. Подача следовала на левый край штрафной площади, но слишком сильной она получилась - мяч ушёл за пределы поля опять.
  • Опасный момент
    44'
    ОПАСНО! После подачи углового с правого фланга мяч дошёл до дальнего края штрафной площади, откуда следовал прострел низом в центр, и с ходу пробивала Беломытцева метров с восьми, но мяч полетел над перекладиной.
  • 43'
    Задумчиво выглядит Юрий Красножан к концу первого тайма. Размышляет наш тренер, видимо, над первыми заменами, которые, наверное, нужно будет делать уже в перерыве.
  • 42'
    Абдуллина подключилась к атаке по левому флангу, но обострить игру там не получилось - мяч от ноги Алсу ушёл за лицевую линию поля.
  • 41'
    В контратаке гостей Теума получила возможность для удара из-за пределов штрафной площади, но так долго готовила она этот выстрел, что её невозможно было не накрыть.
  • 40'
    Фёдорова на левом фланге решила немного спижонить, задумав оригинальный финт, но он не прошёл. Надо всё-таки проще и надежней пытаться действовать.
  • 39'
    Штрафной удар в 32-х метров от ворот соперниц заработала сборная России. Беломытцева пробивала на силу, но лишь проверила на прочность Липман, которая стояла в "стенке".
  • 38'
    Нужно чаще нагружать россиянкам вратаря сборной Мальты, которая смотрится весьма неуверенно на своём посту.
  • Опасный момент
    37'
    После заброса из глубины поля сейчас грубо ошиблась Эбеджер, промахнувшись по мячу, но вратарю повезло, что мяч прошёл немного мимо створа ворот.
  • 36'
    Смирнова за счёт дриблинга пыталась прорваться в штрафную площадку мальтиек, но не удалось протащить мяч через частокол наг соперниц.
  • Опасный момент
    35'
    На левом фланге атаки теперь был заработан штрафной удар, неподалёку от линии штрафной площади. Смирнова решила непосредственно пробить по воротам, но Эбеджер мяч всё же сумела парировать, хотя и неуверенно.
  • 34'
    Датчанки растерзали мальтиек на своём поле со счётом 7:0. У наших девушек никак не получается распечатать ворота островитянок.
  • Фол, нарушение
    33'
    Фёдорова заработала штрафной удар на правом фланге атаки. Абдуллина выполняла подачу со стандарта в район линии вратарской площади, но никто до мяча добраться не сумел.
  • 32'
    Редкую контратаку провели гости, забросив мяч в штрафную площадку, но там Тодуа никто не мешал спокойно забрать мяч на выходе.
  • Травма, повреждение
    31'
    Султана получила какое-то повреждение в центральной зоне, и игру приходится прервать на некоторое время.
  • 30'
    Фёдорова с левого края пасовала в штрафную площадку на ход Коровкиной, но слишком сильно получилось, и мяч без борьбы достался Эбеджер.
  • 29'
    Начали немного сбавлять в прессинге наши футболистки, и мальтийки получили возможность немного попасоваться поперёк поля.
  • Угловой
    28'
    Очередной угловой с левого фланга подали россиянки, но мальтийские футболистки продолжают доминировать в воздухе в своих владениях.
  • Опасный момент
    27'
    Андреева протащила мяч за счёт дриблинга в полукружие штрафной площади, откуда пробивала из-под соперницы с левой ноги - мяч пролетел рядом с левой штангой.
  • 26'
    Мальтийки отобрали мяч, после чего попытались быструю контратаку разогнать, но Саид сплоховала с передачей - мяч ушёл за боковую линию поля.
  • 25'
    Через короткий пас теперь через центр наши девушки пытались просочиться к чужим воротам, но опять мальтийская защитница разряжает обстановку мощным выносом.
  • 24'
    Из глубины поля Кожникова запускала подачу в чужую штрафную площадку, но там уверенно на "втором этаже" сработали мальтийки.
  • 23'
    Букмекеры сегодня ожидали победы сборной России в 3-4 гола, но на табло продолжают гореть нули, что не может не тревожить наших болельщиков.
  • 22'
    Коровкина приняла сложный мяч в полукружии штрафной площади, после чего с разворота пробивала с левой ноги с полулёта, но получилось плохо - мяч сильно свалился с ноги.
  • 21'
    Сделал замечание Юрий Красножан сейчас своей команде, чтобы они не зацикливались на атаках через фланги, а также пытались обострять игру через центральную ось.
  • Офсайд
    20'
    Юрий Красножан пока что спокойно наблюдает за игрой от кромки поля. Заброс на правый край штрафной площади следовал на Шеину, но Яна оказалась в положении "вне игры".
  • 19'
    Шеина снова с правого фланга выполняла подачу в чужую штрафную площадку, но одна из защитниц гостей выбила мяч головой далеко в поле.
  • Угловой
    18'
    Угловой удалось на правом фланге заработать островитянкам. Подача последовала во вратарскую площадь, но там по-хозяйски сработала на выходе Тодуа.
  • 17'
    Контратаку правым флангом провели гости, и Беломытцева, дабы не рисковать, решила просто выбить мяч за боковую линию поля.
  • 16'
    С дальней дистанции решила пробить по воротам мальтиек Андреева, но мяч ушёл на добрых 3-4 метра левее створа ворот.
  • 15'
    С правого фланга Шеина выполняла навес на дальнюю штангу, куда набегала Фёдорова, но высоковато мяч летел - Марину не добралась до игрового снаряда.
  • 14'
    Пока что только флангами россиянки терзают оборону соперниц. Через центр попыток обострения игры у сборной России ещё не было в этой встрече.
  • Опасный момент
    13'
    ОПАСНО! С левого фланга подача прошла на дальний край штрафной площади, куда в одиночестве набегала Шеина, но с лёту Яна толком не попала по мячу.
  • Угловой
    12'
    Ещё один угловой на левом фланге заработан нашими девушками. Подача последовала в район линии вратарской площади, но мальтийкам удалось выиграть борьбу в воздухе.
  • Опасный момент
    11'
    ОПАСНО! После подачи углового мяч срикошетил в центр штрафной площади, где была без опеки Коровкина, но плохо пробила Нелли с ходу из выгодной позиции - очень неточно.
  • Опасный момент
    10'
    Фёдорова теперь с правого фланга простреливала вдоль ворот, но Коровкина на замыкании по мячу не попала, а до Шеиной игровой снаряд не дошёл.
  • Фол, нарушение
    9'
    Фёдорова не преуспела в дриблинге на правом фланге, потеряв мяч. При попытке ответного отбора наша футболистка нарушила правила.
  • 8'
    Агрессивно продолжают играть в прессинге россиянки, которым хочется поскорее забить первый гол, чтобы в дальнейшем чувствовать себя спокойней и уверенней.
  • Опасный момент
    7'
    Потеряли мяч мальтийки в своей штрафной площади, и Смирнова с правого края пробивала с острого угла, но поразить Надежде удалось сетку ворот лишь с внешней стороны.
  • 6'
    С левого фланга теперь подача прошла в штрафную площадку на Смирнову, которая выполняла скидку на Коровкину на левый край, но слишком сильно получилось - мяч вышел за лицевую линию.
  • Опасный момент
    5'
    После диагональной подачи с правого фланга ошиблась мальтийская защитница, промахнувшись по мячу, но находившаяся позади Коровкина слишком поздно среагировала на свою возможность.
  • 4'
    Гости попытались впервые выйти в контратаку, но Кожникова в чётком подкате мяч сумела перехватить.
  • 3'
    Фёдорова с правого фланга смещалась в штрафную площадку, где обыгрывалась с Коровкиной, но выйти на ударную позицию Марине выйти не позволили.
  • 2'
    Мальтийки сразу же всем составом обосновались на своей трети поля, и нашим девушкам предстоит преодолевать такие массированные оборонительные порядки.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Мальтийки первыми разыграли мяч с центра поля.
  • До матча
  • Приветствую всех посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча отборочного цикла на Евро-2023 среди женщин, в котором сборная России сыграет со сборной Мальты.
    Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!
Прогнозы 145
Россия (жен) 98.6% (143)
X 0.7% (1)
Мальта (жен) 0.7% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Россия (жен)
Ничья
Мальта (жен)
1.02
21.00
46.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Россия (жен) 0:0 Мальта (жен) онлайн


Прогнозы на матч Россия (жен) 0:0 Мальта (жен)

Исход игры
Россия (жен)
98.6% (143)
Ничья
0.7% (1)
Мальта (жен)
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
80% (112)
Меньше
20% (28)
Обе команды забьют
Да
9.29% (13)
Нет
90.71% (127)
Популярный счёт
3:0 Россия (жен)
34.5% (50)
4:0 Россия (жен)
19.3% (28)
2:0 Россия (жен)
17.9% (26)
5:0 Россия (жен)
12.4% (18)
2:1 Россия (жен)
2.8% (4)
5:1 Россия (жен)
2.1% (3)
3:1 Россия (жен)
2.1% (3)
7:0 Россия (жен)
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
30 000 рублей бонусы!
1000 рублей для ставок АПЛ
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1500 рублей для новых игроков!
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 