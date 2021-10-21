В контратаке гостей Теума получила возможность для удара из-за пределов штрафной площади, но так долго готовила она этот выстрел, что её невозможно было не накрыть.

Абдуллина подключилась к атаке по левому флангу, но обострить игру там не получилось - мяч от ноги Алсу ушёл за лицевую линию поля.

Задумчиво выглядит Юрий Красножан к концу первого тайма. Размышляет наш тренер, видимо, над первыми заменами, которые, наверное, нужно будет делать уже в перерыве.

ОПАСНО! После подачи углового с правого фланга мяч дошёл до дальнего края штрафной площади, откуда следовал прострел низом в центр, и с ходу пробивала Беломытцева метров с восьми, но мяч полетел над перекладиной.

Штрафной удар заработали россиянки метрах в 35-ти от ворот соперниц. Подача следовала на левый край штрафной площади, но слишком сильной она получилась - мяч ушёл за пределы поля опять.

40' Фёдорова на левом фланге решила немного спижонить, задумав оригинальный финт, но он не прошёл. Надо всё-таки проще и надежней пытаться действовать.

39' Штрафной удар в 32-х метров от ворот соперниц заработала сборная России. Беломытцева пробивала на силу, но лишь проверила на прочность Липман, которая стояла в "стенке".

38' Нужно чаще нагружать россиянкам вратаря сборной Мальты, которая смотрится весьма неуверенно на своём посту.

37' После заброса из глубины поля сейчас грубо ошиблась Эбеджер, промахнувшись по мячу, но вратарю повезло, что мяч прошёл немного мимо створа ворот.

36' Смирнова за счёт дриблинга пыталась прорваться в штрафную площадку мальтиек, но не удалось протащить мяч через частокол наг соперниц.

35' На левом фланге атаки теперь был заработан штрафной удар, неподалёку от линии штрафной площади. Смирнова решила непосредственно пробить по воротам, но Эбеджер мяч всё же сумела парировать, хотя и неуверенно.

34' Датчанки растерзали мальтиек на своём поле со счётом 7:0. У наших девушек никак не получается распечатать ворота островитянок.

33' Фёдорова заработала штрафной удар на правом фланге атаки. Абдуллина выполняла подачу со стандарта в район линии вратарской площади, но никто до мяча добраться не сумел.

32' Редкую контратаку провели гости, забросив мяч в штрафную площадку, но там Тодуа никто не мешал спокойно забрать мяч на выходе.

31' Султана получила какое-то повреждение в центральной зоне, и игру приходится прервать на некоторое время.

30' Фёдорова с левого края пасовала в штрафную площадку на ход Коровкиной, но слишком сильно получилось, и мяч без борьбы достался Эбеджер.

29' Начали немного сбавлять в прессинге наши футболистки, и мальтийки получили возможность немного попасоваться поперёк поля.

28' Очередной угловой с левого фланга подали россиянки, но мальтийские футболистки продолжают доминировать в воздухе в своих владениях.

27' Андреева протащила мяч за счёт дриблинга в полукружие штрафной площади, откуда пробивала из-под соперницы с левой ноги - мяч пролетел рядом с левой штангой.

26' Мальтийки отобрали мяч, после чего попытались быструю контратаку разогнать, но Саид сплоховала с передачей - мяч ушёл за боковую линию поля.

25' Через короткий пас теперь через центр наши девушки пытались просочиться к чужим воротам, но опять мальтийская защитница разряжает обстановку мощным выносом.

24' Из глубины поля Кожникова запускала подачу в чужую штрафную площадку, но там уверенно на "втором этаже" сработали мальтийки.

23' Букмекеры сегодня ожидали победы сборной России в 3-4 гола, но на табло продолжают гореть нули, что не может не тревожить наших болельщиков.

22' Коровкина приняла сложный мяч в полукружии штрафной площади, после чего с разворота пробивала с левой ноги с полулёта, но получилось плохо - мяч сильно свалился с ноги.

21' Сделал замечание Юрий Красножан сейчас своей команде, чтобы они не зацикливались на атаках через фланги, а также пытались обострять игру через центральную ось.

20' Юрий Красножан пока что спокойно наблюдает за игрой от кромки поля. Заброс на правый край штрафной площади следовал на Шеину, но Яна оказалась в положении "вне игры".

19' Шеина снова с правого фланга выполняла подачу в чужую штрафную площадку, но одна из защитниц гостей выбила мяч головой далеко в поле.

18' Угловой удалось на правом фланге заработать островитянкам. Подача последовала во вратарскую площадь, но там по-хозяйски сработала на выходе Тодуа.

17' Контратаку правым флангом провели гости, и Беломытцева, дабы не рисковать, решила просто выбить мяч за боковую линию поля.

16' С дальней дистанции решила пробить по воротам мальтиек Андреева, но мяч ушёл на добрых 3-4 метра левее створа ворот.

15' С правого фланга Шеина выполняла навес на дальнюю штангу, куда набегала Фёдорова, но высоковато мяч летел - Марину не добралась до игрового снаряда.

14' Пока что только флангами россиянки терзают оборону соперниц. Через центр попыток обострения игры у сборной России ещё не было в этой встрече.

13' ОПАСНО! С левого фланга подача прошла на дальний край штрафной площади, куда в одиночестве набегала Шеина, но с лёту Яна толком не попала по мячу.

12' Ещё один угловой на левом фланге заработан нашими девушками. Подача последовала в район линии вратарской площади, но мальтийкам удалось выиграть борьбу в воздухе.

11' ОПАСНО! После подачи углового мяч срикошетил в центр штрафной площади, где была без опеки Коровкина, но плохо пробила Нелли с ходу из выгодной позиции - очень неточно.

10' Фёдорова теперь с правого фланга простреливала вдоль ворот, но Коровкина на замыкании по мячу не попала, а до Шеиной игровой снаряд не дошёл.

9' Фёдорова не преуспела в дриблинге на правом фланге, потеряв мяч. При попытке ответного отбора наша футболистка нарушила правила.

8' Агрессивно продолжают играть в прессинге россиянки, которым хочется поскорее забить первый гол, чтобы в дальнейшем чувствовать себя спокойней и уверенней.

7' Потеряли мяч мальтийки в своей штрафной площади, и Смирнова с правого края пробивала с острого угла, но поразить Надежде удалось сетку ворот лишь с внешней стороны.

6' С левого фланга теперь подача прошла в штрафную площадку на Смирнову, которая выполняла скидку на Коровкину на левый край, но слишком сильно получилось - мяч вышел за лицевую линию.

5' После диагональной подачи с правого фланга ошиблась мальтийская защитница, промахнувшись по мячу, но находившаяся позади Коровкина слишком поздно среагировала на свою возможность.

4' Гости попытались впервые выйти в контратаку, но Кожникова в чётком подкате мяч сумела перехватить.

3' Фёдорова с правого фланга смещалась в штрафную площадку, где обыгрывалась с Коровкиной, но выйти на ударную позицию Марине выйти не позволили.

2' Мальтийки сразу же всем составом обосновались на своей трети поля, и нашим девушкам предстоит преодолевать такие массированные оборонительные порядки.