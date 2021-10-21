Чемпионат мира. Квалификация. Европа: Женщины 2021-2022
Россия (жен)
0:0
Первый тайм: 45'
Мальта (жен)
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Якупова ЛинаНападающий
-
Главный тренер: Фомина Елена
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Заммит ШонаПолузащитник
- Запасные игроки
-
12 Аттард ДжодиВратарь
-
23 Какья МайяВратарь
-
17 Борг БрендаНападающий
-
21 Бугежа ХейлиНападающий
Бомбардиры внутри турнира
Россия (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смирнова Надежда
|3
|1
|Коровкина Нелли
|2
|0.67
|Беломытцева Анна
|1
|0.33
|Фёдорова Марина
|1
|0.33
Мальта (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фарруджа Мария
|1
|0.33
|Фарруджа Стефания
|1
|0.33
Карточки
Голы по времени матча
Забито
7
0
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
2
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
100%
76-90
Пропущено
0
8
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Россия (жен)
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Россия (жен) - Черногория (жен) 5:0 Россия (жен) - Азербайджан (жен) 2:0 Финляндия (жен) - Россия (жен) 0:1 Россия (жен) - Бразилия (жен) 0:3
Россия (жен) - Португалия (жен) 0:0 Португалия (жен) - Россия (жен) 0:1 Сербия (жен) - Россия (жен) 2:0 Турция (жен) - Россия (жен) 1:2 Россия (жен) - Косово (жен) 3:0 Россия (жен) - Турция (жен) 4:2 Россия (жен) - Словения (жен) 1:0 Эстония (жен) - Россия (жен) 0:3 Россия (жен) - Голландия (жен) 0:1 Косово (жен) - Россия (жен) 0:5 Голландия (жен) - Россия (жен) 2:0 Россия (жен) - Эстония (жен) 4:0 Словения (жен) - Россия (жен) 0:1 Россия (жен) - Босния и Герцеговина (жен) 3:0 Россия (жен) - Казахстан (жен) 3:0 Уэльс (жен) - Россия (жен) 3:0
Мальта (жен)
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Мальта (жен) - Босния и Герцеговина (жен) 2:2 Дания (жен) - Мальта (жен) 7:0 Мальта (жен) - Черногория (жен) 1:0 Мальта (жен) - Черногория (жен) 1:2
Мальта (жен) - Швеция (жен) 0:3 Мальта (жен) - Словакия (жен) 0:4 Израиль (жен) - Мальта (жен) 0:2 Грузия (жен) - Мальта (жен) 0:4 Мальта (жен) - Дания (жен) 0:8 Мальта (жен) - Босния и Герцеговина (жен) 2:3 Мальта (жен) - Грузия (жен) 2:1 Мальта (жен) - Турция (жен) 1:2 Мальта (жен) - Швейцария (жен) 2:2 Италия (жен) - Мальта (жен) 5:0 Мальта (жен) - Израиль (жен) 1:1 Мальта (жен) - Италия (жен) 0:2 Босния и Герцеговина (жен) - Мальта (жен) 2:0 Дания (жен) - Мальта (жен) 8:0 Косово (жен) - Мальта (жен) 1:3 Мальта (жен) - Албания (жен) 0:0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Россия (жен)
|0:0
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|2.
|Дания (жен)
|2
|2
|0
|0
|15 - 0
|6
|3.
|Черногория (жен)
|3
|2
|0
|1
|5 - 7
|6
|4.
|Мальта (жен)
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 9
|2
|5.
|Босния и Герцеговина (жен)
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|6.
|Азербайджан (жен)
|3
|0
|0
|3
|0 - 12
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Россия (жен)
|0:0
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|2.
|Дания (жен)
|1
|1
|0
|0
|7 - 0
|3
|3.
|Черногория (жен)
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Мальта (жен)
|0:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Босния и Герцеговина (жен)
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|6.
|Азербайджан (жен)
|1
|0
|0
|1
|0 - 8
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания (жен)
|1
|1
|0
|0
|8 - 0
|3
|2.
|Черногория (жен)
|2
|1
|0
|1
|3 - 7
|3
|3.
|Босния и Герцеговина (жен)
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Мальта (жен)
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 7
|1
|5.
|Россия (жен)
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Азербайджан (жен)
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Германия (жен)
|Шюллер Леа
|6
|0
|0
|2.
|Испания (жен)
|Amaiur Sarriegi
|6
|0
|0
|3.
|Франция (жен)
|Marie-Antoinette Katoto
|5
|0
|0
|4.
|Австрия (жен)
|Nicole Billa
|5
|2
|0
|5.
|Норвегия (жен)
|Ютланд Лиза-Мари
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Италия (жен)
|Джулиани Лаура
|0
|1
|2.
|Черногория (жен)
|Jelena Karlicic
|0
|1
|3.
|Черногория (жен)
|Darija Dukic
|0
|1
Прогнозы на матч Россия (жен) 0:0 Мальта (жен)
Исход игры
Россия (жен)
98.6% (143)
Ничья
0.7% (1)
Мальта (жен)
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
80% (112)
Меньше
20% (28)
Обе команды забьют
Да
9.29% (13)
Нет
90.71% (127)
Популярный счёт
3:0 Россия (жен)
34.5% (50)
4:0 Россия (жен)
19.3% (28)
2:0 Россия (жен)
17.9% (26)
5:0 Россия (жен)
12.4% (18)
2:1 Россия (жен)
2.8% (4)
5:1 Россия (жен)
2.1% (3)
3:1 Россия (жен)
2.1% (3)
7:0 Россия (жен)
1.4% (2)
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