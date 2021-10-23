Норвегия: Типпелиген 2021
Викинг
1:0
Первый тайм: 14'
Стадион: SR-Bank Arena
Лиллестрём
1:0
3' ГолСебулонсен Себастьян
22
Эстбе
Арилд
8
Белл
Джо
14
Бериша
Ветон
26
Рангер
Ларс
- Основной состав
-
22 Эстбе АрилдВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Бериша ВетонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Bjarte Lunde Aarsheim
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Рангер ЛарсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Эд ЭскилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бакке Гейр
Ход матча
3'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
76 Владение мячом, % 24
История личных встреч
Викинг
Лиллестрём
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы
23 матча
43.5%
34.8%
21.7%
10 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
39.1%
39.1%
21.8%
9 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
34.8%
52.2%
13%
8 побед 12 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бериша Ветон
|15 (2)
|0.65
|Трипич Златко
|7 (1)
|0.3
|Фридйонссон Самуэль
|4
|0.17
|Танген Харальд
|4
|0.17
|Кабран Кевин
|2
|0.09
|Паттинама Шейн
|2
|0.09
|Белл Джо
|1
|0.04
|Викстёль Рольф
|1
|0.04
|Веватне Вильяр
|1
|0.04
|Лёкберг Кристоффер
|1
|0.04
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0.04
|Брекало Давид
|1
|0.04
|Торстейнбё Фредерик
|0
|0
|Эукленн Сондре
|0
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольсен Томас
|19 (3)
|0.83
|Густавссон Даниэль
|2
|0.09
|Петтерссон Том
|2
|0.09
|Рангер Ларс
|2
|0.09
|Осен Йермунд
|1
|0.04
|Мэтью Ифиний
|1
|0.04
|Кайринен Каан
|1
|0.04
|Огбу Иго
|1
|0.04
|Хелланн Поль-Андре
|1
|0.04
|Гарнас Эспен
|1
|0.04
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0.04
|Драгснес Ветле
|0
|0
|Эриксен Кент Хавард
|0
|0
|Крогстад Фредрик
|0
|0
|Эд Эскил
|0
|0
Карточки
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Викстёль Рольф
|5
|0
|Трипич Златко
|4
|0
|Фридйонссон Самуэль
|4
|0
|Белл Джо
|4
|0
|Лёкберг Кристоффер
|3
|0
|Бериша Ветон
|2
|0
|Веватне Вильяр
|2
|0
|Кабран Кевин
|2
|0
|Паттинама Шейн
|2
|0
|Себулонсен Себастьян
|2
|0
|Хеггхейм Хенрик
|2
|0
|Гуннарссон Патрик
|0
|1
|Эустбё Ивен
|1
|0
|Хове Рунар
|1
|0
|Брекало Давид
|1
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|1
|0
|Стенснесс Джанни
|1
|0
|Танген Харальд
|1
|0
|Траоре Маи
|1
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Огбу Иго
|5
|1
|Рангер Ларс
|6
|0
|Гарнас Эспен
|5
|0
|Мэтью Ифиний
|3
|0
|Эд Эскил
|3
|0
|Ольсен Томас
|2
|0
|Хелланн Поль-Андре
|2
|0
|Драгснес Ветле
|2
|0
|Густавссон Даниэль
|1
|0
|Крогстад Фредрик
|1
|0
|Кайринен Каан
|1
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0
|Слёрдаль Филип
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
18
6 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
2
9%
2
11%
1-15
3
13%
5
28%
16-30
1
4%
2
11%
31-45
5
22%
5
28%
46-60
5
22%
3
17%
61-75
7
30%
1
6%
76-90
Пропущено
18
17
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
1
6%
3
18%
1-15
2
11%
3
18%
16-30
6
33%
1
6%
31-45
2
11%
4
24%
46-60
3
17%
1
6%
61-75
4
22%
5
29%
29%
76-90
Забито
18
14
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
1
6%
1
7%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
3
17%
2
14%
31-45
3
17%
3
21%
46-60
5
28%
3
21%
61-75
4
22%
4
29%
76-90
Пропущено
23
12
10 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
2
9%
0
0%
1-15
2
9%
4
33%
16-30
6
26%
2
17%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
5
22%
3
25%
61-75
3
13%
3
25%
76-90
Забито
41
32
12 В 1-м тайме 13
29 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
3
7%
3
9%
1-15
5
12%
6
19%
16-30
4
10%
4
13%
31-45
8
20%
8
25%
46-60
10
24%
6
19%
61-75
11
27%
5
16%
76-90
Пропущено
41
29
19 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 16
15 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 18
3
7%
3
10%
1-15
4
10%
7
24%
16-30
12
29%
29%
3
10%
31-45
7
17%
4
14%
46-60
8
20%
4
14%
61-75
7
17%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Викинг
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Викинг - Саннефьёрд 2:1 Мольде - Викинг 2:2 Викинг - Русенборг 3:1
Викинг - Будё-Глимт 1:3 Стабек - Викинг 1:3 Викинг - Русенборг 2:1 Волеренга - Викинг 1:1 Викинг - Мольде 3:2 Викинг - Кристиансунд 3:2 Ерв-1919 - Викинг 0:2 Стол Йорпеланн - Викинг 2:3 Одд - Викинг 3:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Будё-Глимт - Викинг 2:2 Викинг - Стабек 3:3 Сарпсборг-08 - Викинг 1:2 Саннефьёрд - Викинг 3:0 Викинг - Волеренга 4:1 Викинг - Эгерсунд 0:2
Лиллестрём
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Лиллестрём - Кристиансунд 0:0 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Тромсё 1:2 Гроруд - Лиллестрём 2:3
Одд - Лиллестрём 2:3 Лиллестрём - Бранн 2:3 Мьёндален - Лиллестрём 1:2 Хёугесунн - Лиллестрём 0:3 Лиллестрём - Будё-Глимт 0:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:1 Скейд - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:0 Фуннефосс/Вормсунн - Лиллестрём 0:4 Стабек - Лиллестрём 2:3 Лиллестрём - Мольде 1:1 Волеренга - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Мьёндален 2:1 Бранн - Лиллестрём 1:1 Лиллестрём - Русенборг 2:0 Тромсё - Лиллестрём 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|22
|14
|5
|3
|46 - 20
|47
|2.
|Мольде
|Заявка
|22
|13
|5
|4
|54 - 26
|44
|3.
|Викинг
|1:0 Заявка
|23
|12
|5
|6
|43 - 40
|41
|4.
|Кристиансунд
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|29 - 25
|39
|5.
|Русенборг
|Заявка
|22
|11
|5
|6
|45 - 29
|38
|6.
|Лиллестрём
|0:1 Заявка
|23
|10
|5
|8
|33 - 29
|35
|7.
|Хёугесунн
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|39 - 34
|31
|8.
|Волеренга
|Заявка
|22
|7
|10
|5
|36 - 30
|31
|9.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|31 - 31
|29
|10.
|Одд
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|31 - 40
|27
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|27 - 37
|26
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|23 - 35
|23
|13.
|Тромсё
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|26 - 39
|22
|14.
|Бранн
|Заявка
|22
|4
|7
|11
|27 - 41
|19
|15.
|Стабек
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|27 - 45
|18
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|22
|2
|9
|11
|23 - 39
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|36 - 11
|28
|2.
|Кристиансунд
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|21 - 8
|28
|3.
|Будё-Глимт
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 11
|27
|4.
|Викинг
|1:0 Заявка
|12
|8
|2
|2
|25 - 17
|26
|5.
|Хёугесунн
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|26 - 11
|25
|6.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|25 - 9
|23
|7.
|Русенборг
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|28 - 13
|23
|8.
|Волеренга
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|21 - 12
|18
|9.
|Лиллестрём
|0:1 Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|10.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 14
|16
|12.
|Одд
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|19 - 17
|14
|13.
|Бранн
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 18
|13
|14.
|Стабек
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|13 - 15
|8
|16.
|Тромсё
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 9
|20
|2.
|Лиллестрём
|0:1 Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 17
|18
|3.
|Мольде
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|18 - 15
|16
|4.
|Русенборг
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 16
|15
|5.
|Тромсё
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 21
|15
|6.
|Викинг
|1:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 23
|15
|7.
|Одд
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 23
|13
|8.
|Волеренга
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 18
|13
|9.
|Кристиансунд
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 17
|11
|10.
|Саннефьёрд
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 23
|10
|11.
|Стабек
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 25
|9
|12.
|Мьёндален
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 24
|7
|13.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|9 - 25
|7
|14.
|Хёугесунн
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|13 - 23
|6
|15.
|Бранн
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 23
|6
|16.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|6 - 22
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|22
|0
|1
|2.
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|19
|3
|1
|3.
|Викинг
|Бериша Ветон
|15
|2
|4
|4.
|Будё-Глимт
|Ботхейм Эрик
|13
|0
|1
|5.
|Одд
|Бакенга Мушага
|11
|5
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сарпсборг-08
|Коне Ибраима
|5
|1
|2.
|Лиллестрём
|Огбу Иго
|5
|1
|3.
|Тромсё
|Гундерсен Йостейн
|6
|0
|4.
|Одд
|Кителано Йон
|6
|0
|5.
|Лиллестрём
|Рангер Ларс
|6
|0