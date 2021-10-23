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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Викинг
5:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 11026
Лиллестрём
0'
1:0
3' Гол
Себулонсен Себастьян
19' Желтая карточка
Рангер Ларс
2:0
48' Гол
Танген Харальд
2:1
64' Гол
Крогстад Фредрик
3:1
68' Гол
Бериша Ветон
4:1
73' Гол
Бериша Ветон
5:1
82' Гол
Бериша Ветон
90'+4
22
Эстбе
Арилд
17
Себулонсен
Себастьян
6
Стенснесс
Джанни
4
Брекало
Давид
23
Викстёль
Рольф
21
Танген
Харальд
8
Белл
Джо
16
Лёкберг
Кристоффер
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
14
Бериша
Ветон
77
Трипич
Златко
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
22
Слёрдаль
Филип
24
Петтерссон
Том
26
Рангер
Ларс
8
Мэтью
Ифиний
21
Magnus
Knudsen
5
Драгснес
Ветле
90
Густавссон
Даниэль
17
Браут-Брюнес
Джонатан
18
Матисен
Ульрик
Викинг
4-3-3
Лиллестрём
3-4-3

История личных встреч

Викинг
Лиллестрём

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы

23 матча

43.5%
34.8%
21.7%
10 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

39.1%
39.1%
21.8%
9 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

34.8%
52.2%
13%
8 побед 12 ничьих 3 победы

История матчей

Т
1:3
Т
3:0
Т
0:2
Т
2:2
Т
1:0
Т
2:2
Т
1:2
Т
1:0
Т
2:1
Т
0:0
Т
0:1
Т
2:2
Т
0:1
Т
0:0
Т
1:2
Т
2:0
Т
2:1
Т
1:1
Т
0:0
Т
4:2
Т
1:1
Т
2:0
ТМС
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бериша Ветон 18 (2) 0.78
Трипич Златко 7 (1) 0.3
Танген Харальд 5 0.22
Фридйонссон Самуэль 4 0.17
Кабран Кевин 2 0.09
Паттинама Шейн 2 0.09
Белл Джо 1 0.04
Викстёль Рольф 1 0.04
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0.04
Веватне Вильяр 1 0.04
Лёкберг Кристоффер 1 0.04
Брекало Давид 1 0.04
Торстейнбё Фредерик 0 0
Эукленн Сондре 0 0
Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Томас 19 (3) 0.83
Густавссон Даниэль 2 0.09
Петтерссон Том 2 0.09
Рангер Ларс 2 0.09
Осен Йермунд 1 0.04
Мэтью Ифиний 1 0.04
Кайринен Каан 1 0.04
Крогстад Фредрик 1 0.04
Огбу Иго 1 0.04
Хелланн Поль-Андре 1 0.04
Гарнас Эспен 1 0.04
Браут-Брюнес Джонатан 1 0.04
Драгснес Ветле 0 0
Эриксен Кент Хавард 0 0
Эд Эскил 0 0

Карточки

Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Викстёль Рольф 5 0
Трипич Златко 4 0
Фридйонссон Самуэль 4 0
Белл Джо 4 0
Лёкберг Кристоффер 3 0
Бериша Ветон 2 0
Веватне Вильяр 2 0
Кабран Кевин 2 0
Паттинама Шейн 2 0
Себулонсен Себастьян 2 0
Хеггхейм Хенрик 2 0
Гуннарссон Патрик 0 1
Эустбё Ивен 1 0
Хове Рунар 1 0
Брекало Давид 1 0
Бьёрсхоль Сондре 1 0
Стенснесс Джанни 1 0
Танген Харальд 1 0
Траоре Маи 1 0
Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рангер Ларс 7 0
Огбу Иго 5 1
Гарнас Эспен 5 0
Мэтью Ифиний 3 0
Эд Эскил 3 0
Ольсен Томас 2 0
Хелланн Поль-Андре 2 0
Драгснес Ветле 2 0
Густавссон Даниэль 1 0
Крогстад Фредрик 1 0
Кайринен Каан 1 0
Браут-Брюнес Джонатан 1 0
Слёрдаль Филип 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
19
7 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
3
11%
2
11%
1-15
3
11%
5
26%
16-30
1
4%
2
11%
31-45
6
21%
5
26%
46-60
7
25%
4
21%
61-75
8
29%
1
5%
76-90

Пропущено

19
22
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
1
5%
4
18%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
6
32%
1
5%
31-45
2
11%
5
23%
46-60
4
21%
3
14%
61-75
4
21%
6
27%
76-90

Забито

18
14
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
1
6%
1
7%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
3
17%
2
14%
31-45
3
17%
3
21%
46-60
5
28%
3
21%
61-75
4
22%
4
29%
76-90

Пропущено

23
12
10 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
2
9%
0
0%
1-15
2
9%
4
33%
16-30
6
26%
2
17%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
5
22%
3
25%
61-75
3
13%
3
25%
76-90

Забито

46
33
13 В 1-м тайме 13
33 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
4
9%
3
9%
1-15
5
11%
6
18%
16-30
4
9%
4
12%
31-45
9
20%
8
24%
46-60
12
26%
7
21%
61-75
12
26%
5
15%
76-90

Пропущено

42
34
19 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 19
3
7%
4
12%
1-15
4
10%
7
21%
16-30
12
29%
3
9%
31-45
7
17%
5
15%
46-60
9
21%
6
18%
61-75
7
17%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Викинг
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Викинг - Саннефьёрд 2:1 Мольде - Викинг 2:2 Викинг - Русенборг 3:1
Викинг - Будё-Глимт 1:3 Стабек - Викинг 1:3 Викинг - Русенборг 2:1 Волеренга - Викинг 1:1 Викинг - Мольде 3:2 Викинг - Кристиансунд 3:2 Ерв-1919 - Викинг 0:2 Стол Йорпеланн - Викинг 2:3 Одд - Викинг 3:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Будё-Глимт - Викинг 2:2 Викинг - Стабек 3:3 Сарпсборг-08 - Викинг 1:2 Саннефьёрд - Викинг 3:0 Викинг - Волеренга 4:1 Викинг - Эгерсунд 0:2
Лиллестрём
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Лиллестрём - Кристиансунд 0:0 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Тромсё 1:2 Гроруд - Лиллестрём 2:3
Одд - Лиллестрём 2:3 Лиллестрём - Бранн 2:3 Мьёндален - Лиллестрём 1:2 Хёугесунн - Лиллестрём 0:3 Лиллестрём - Будё-Глимт 0:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:1 Скейд - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:0 Фуннефосс/Вормсунн - Лиллестрём 0:4 Стабек - Лиллестрём 2:3 Лиллестрём - Мольде 1:1 Волеренга - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Мьёндален 2:1 Бранн - Лиллестрём 1:1 Лиллестрём - Русенборг 2:0 Тромсё - Лиллестрём 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 1:0 Заявка 23 14 5 4 55 - 26 47
2. Будё-Глимт Заявка 22 14 5 3 46 - 20 47
3. Викинг Заявка 23 12 5 6 47 - 41 41
4. Кристиансунд Заявка 22 12 3 7 29 - 25 39
5. Русенборг Заявка 22 11 5 6 45 - 29 38
6. Лиллестрём Заявка 23 10 5 8 34 - 33 35
7. Хёугесунн Заявка 22 9 4 9 39 - 34 31
8. Волеренга Заявка 22 7 10 5 36 - 30 31
9. Стрёмсгодсет Заявка 22 8 5 9 31 - 31 29
10. Одд Заявка 22 7 6 9 31 - 40 27
11. Саннефьёрд Заявка 22 7 5 10 27 - 37 26
12. Сарпсборг-08 Заявка 22 6 5 11 23 - 35 23
13. Тромсё Заявка 22 5 7 10 26 - 39 22
14. Бранн Заявка 22 4 7 11 27 - 41 19
15. Стабек 0:1 Заявка 23 4 6 13 27 - 46 18
16. Мьёндален Заявка 22 2 9 11 23 - 39 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 1:0 Заявка 11 9 1 1 36 - 11 28
2. Кристиансунд Заявка 11 9 1 1 21 - 8 28
3. Будё-Глимт Заявка 12 8 3 1 29 - 11 27
4. Викинг Заявка 12 8 2 2 29 - 18 26
5. Хёугесунн Заявка 11 8 1 2 26 - 11 25
6. Стрёмсгодсет Заявка 11 7 2 2 25 - 9 23
7. Русенборг Заявка 11 7 2 2 28 - 13 23
8. Волеренга Заявка 11 4 6 1 21 - 12 18
9. Лиллестрём Заявка 11 5 2 4 14 - 12 17
10. Сарпсборг-08 Заявка 11 4 4 3 14 - 10 16
11. Саннефьёрд Заявка 12 4 4 4 14 - 14 16
12. Одд Заявка 10 4 2 4 19 - 17 14
13. Бранн Заявка 11 3 4 4 16 - 18 13
14. Стабек 0:1 Заявка 12 2 3 7 11 - 21 9
15. Мьёндален Заявка 11 1 5 5 13 - 15 8
16. Тромсё Заявка 10 1 4 5 12 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 10 6 2 2 17 - 9 20
2. Мольде 1:0 Заявка 12 5 4 3 19 - 15 19
3. Лиллестрём Заявка 12 5 3 4 20 - 21 18
4. Русенборг Заявка 11 4 3 4 17 - 16 15
5. Тромсё Заявка 12 4 3 5 14 - 21 15
6. Викинг Заявка 11 4 3 4 18 - 23 15
7. Одд Заявка 12 3 4 5 12 - 23 13
8. Волеренга Заявка 11 3 4 4 15 - 18 13
9. Кристиансунд Заявка 11 3 2 6 8 - 17 11
10. Саннефьёрд Заявка 10 3 1 6 13 - 23 10
11. Стабек 0:1 Заявка 11 2 3 6 16 - 25 9
12. Мьёндален Заявка 11 1 4 6 10 - 24 7
13. Сарпсборг-08 Заявка 11 2 1 8 9 - 25 7
14. Хёугесунн Заявка 11 1 3 7 13 - 23 6
15. Бранн Заявка 11 1 3 7 11 - 23 6
16. Стрёмсгодсет Заявка 11 1 3 7 6 - 22 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 22 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 19 3 1
3. Викинг Бериша Ветон 18 2 4
4. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 13 0 1
5. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лиллестрём Рангер Ларс 7 0
2. Сарпсборг-08 Коне Ибраима 5 1
3. Лиллестрём Огбу Иго 5 1
4. Тромсё Гундерсен Йостейн 6 0
5. Одд Кителано Йон 6 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    19'
    Рангер Ларс получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Sebastian Soeraas Sebulonsen бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Викинг 5:1 Лиллестрём онлайн




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