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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Стабек
0:1
Первый тайм: 21'

Стадион:
Мольде
0'
0:1
17' Гол в свои ворота
Месик Иван
21'
12
Сандберг
Маркус
27
Пигнатель-Енссен
Николас
4
Вангберг
Симен
5
Месик
Иван
15
Оттесен
Стурла
8
Хауген
Фредрик
24
Костадинов
Калоян
19
Вернерссон
Виктор
18
Мое
Еппе
17
Аземи
Фитим
7
Болли
Матис
1
Линде
Андреас
23
Андерсен
Эйрик
Улланд
5
Синюан
Шерифф
3
Риса
Бирк
28
Хёуген
Кристоффер
22
Брюнхильдсен
Ола
27
Sivert
Heggheim
Mannsverk
11
Эллингсен
Мартин
14
Кнутсон
Эрлинг
9
Омойджуфано
Охи
25
Брейвик
Эмиль
Стабек
3-5-2
Мольде
4-4-2

Ход матча

17'
0:1
Месик Иван

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

История личных встреч

Стабек
Мольде

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
8 побед 4 ничьи 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

15%
85%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 2 ничьи 14 побед

28 матчей

25%
14.3%
60.7%
7 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

28.6%
25%
46.4%
8 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

28.6%
21.4%
50%
8 побед 6 ничьих 14 побед

История матчей

Т
2:1
Т
0:3
Т
4:1
Т
1:2
Т
3:0
Т
3:1
Т
3:0
Т
3:2
Т
3:1
Т
3:0
Т
1:2
Т
1:0
Т
3:3
КН
0:1
Т
2:2
Т
0:2
Т
4:3
Т
0:5
Т
1:1
Т
3:2
Т
1:0
Т
4:3
ТМС
2:1
Т
4:0
Т
2:3
Т
4:0
КН
3:0
Т
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдвардсен Оливер 6 0.26
Вангберг Симен 3 0.13
Нуса Антонио 3 0.13
Хансен Корнелиус 2 0.09
Геэльмуйден Херман 2 0.09
Скютте Саммю 2 (1) 0.09
Киркеволд Пол 1 0.04
Мое Еппе 1 0.04
Болли Матис 1 0.04
Хауген Фредрик 1 0.04
Аземи Фитим 1 0.04
Аманква Яу 1 0.04
Киносита Косуке 1 0.04
Martin Hoeyland 1 0.04
Месик Иван 1 0.04
Шала Херолинд 0 0
Оттесен Стурла 0 0
Подставски Томаш 0 0
Луманза Тортоль 0 0
Костадинов Калоян 0 0
Сабастин Уче 0 0
Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омойджуфано Охи 22 0.96
Андерсен Эйрик Улланд 6 0.26
Хёуген Кристоффер 6 0.26
Брюнхильдсен Ола 3 0.13
Бьорнбак Мартин 3 0.13
Хуссейн Эцаз 2 0.09
Хестад Эйрик 2 0.09
Риса Бирк 2 0.09
Эллингсен Мартин 2 (2) 0.09
Эйкрем Магнус 1 0.04
Эурснес Фредрик 1 0.04
Кнутсон Эрлинг 1 0.04
Грёдем Магнус 1 0.04
Синюан Шерифф 1 0.04
Грегерсен Стиан 1 0.04
Брейвик Эмиль 0 0
Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
Sivert Heggheim Mannsverk 0 0
Фофана Датро 0 0

Карточки

Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скютте Саммю 4 0
Оттесен Стурла 4 0
Сандберг Маркус 2 1
Хансен Корнелиус 2 1
Геэльмуйден Херман 3 0
Мое Еппе 3 0
Матс Солхеим 2 0
Шала Херолинд 2 0
Вангберг Симен 2 0
Вернерссон Виктор 2 0
Месик Иван 2 0
Аманква Яу 1 0
Киносита Косуке 1 0
Киркеволд Пол 1 0
Martin Hoeyland 1 0
Хобленко Алексей 1 0
Сольбаккен Маркус 1 0
Пигнатель-Енссен Николас 1 0
Костадинов Калоян 1 0
Сабастин Уче 1 0
Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Омойджуфано Охи 3 0
Андерсен Эйрик Улланд 3 0
Хуссейн Эцаз 3 0
Бьорнбак Мартин 2 0
Хёуген Кристоффер 2 0
Синюан Шерифф 2 0
Риса Бирк 2 0
Sivert Heggheim Mannsverk 2 0
Педерсен Маркус Гольмгрен 2 0
Кнутсон Эрлинг 1 0
Эйкрем Магнус 1 0
Линнес Мартин 1 0
Эурснес Фредрик 1 0
Линде Андреас 1 0
Эллингсен Мартин 1 0
Грегерсен Стиан 1 0
Брюнхильдсен Ола 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
19
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
16 Не забивали 14
4
36%
3
16%
1-15
1
9%
4
21%
16-30
1
9%
5
26%
31-45
3
27%
2
11%
46-60
1
9%
2
11%
61-75
1
9%
3
16%
76-90

Пропущено

20
14
7 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
5
25%
1
7%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
1
5%
3
21%
31-45
2
10%
2
14%
46-60
5
25%
4
29%
61-75
6
30%
3
21%
76-90

Забито

16
36
7 В 1-м тайме 21
9 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 10
12 Не забивали 11
2
13%
6
17%
1-15
2
13%
8
22%
16-30
3
19%
7
19%
31-45
0
0%
7
19%
46-60
3
19%
2
6%
61-75
6
38%
6
17%
76-90

Пропущено

25
11
11 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 5
4
16%
2
18%
1-15
4
16%
2
18%
16-30
3
12%
0
0%
31-45
6
24%
0
0%
46-60
2
8%
4
36%
61-75
6
24%
3
27%
76-90

Забито

27
55
13 В 1-м тайме 33
14 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 17
6 Не забивали 3
6
22%
9
16%
1-15
3
11%
12
22%
16-30
4
15%
12
22%
31-45
3
11%
9
16%
46-60
4
15%
4
7%
61-75
7
26%
9
16%
76-90

Пропущено

45
25
18 В 1-м тайме 9
27 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 4
18 Не пропускали 13
9
20%
3
12%
1-15
5
11%
3
12%
16-30
4
9%
3
12%
31-45
8
18%
2
8%
46-60
7
16%
8
32%
61-75
12
27%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Стабек
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Бранн - Стабек 1:1 Стабек - Будё-Глимт 0:3 Стабек - Стрёмсгодсет 0:0 Саннефьёрд - Стабек 0:3
Стрёмсгодсет - Стабек 5:1 Стабек - Викинг 1:3 Волеренга - Стабек 3:1 Стабек - Мьёндален 1:1 Кристиансунд - Стабек 5:1 Стабек - Сарпсборг-08 3:1 Улленсакер-Киса - Стабек 0:1 Мьёндален - Стабек 1:2 Фолло - Стабек 0:1 Стабек - Лиллестрём 2:3 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Стабек - Саннефьёрд 0:2 Викинг - Стабек 3:3 Будё-Глимт - Стабек 4:1 Стабек - Волеренга 0:2 Мольде - Стабек 2:1
Мольде
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мольде - Тромсё 3:0 Одд - Мольде 1:3 Мольде - Викинг 2:2 Брюне - Мольде 1:4
Волеренга - Мольде 1:1 Мольде - Мьёндален 4:0 Кристиансунд - Мольде 2:0 Викинг - Мольде 3:2 Мольде - Трабзонспор 1:1 Мольде - Хёугесунн 5:4 Трабзонспор - Мольде 3:3 Хёдд - Мольде 1:2 Серветт - Мольде 2:0 Спьелкавик - Мольде 1:4 Мольде - Серветт 3:0 Лиллестрём - Мольде 1:1 Мольде - Одд 5:0 Сарпсборг-08 - Мольде 1:0 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Будё-Глимт - Мольде 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 1:0 Заявка 23 14 5 4 55 - 26 47
2. Будё-Глимт Заявка 22 14 5 3 46 - 20 47
3. Викинг Заявка 23 12 5 6 47 - 41 41
4. Кристиансунд Заявка 22 12 3 7 29 - 25 39
5. Русенборг Заявка 22 11 5 6 45 - 29 38
6. Лиллестрём Заявка 23 10 5 8 34 - 33 35
7. Хёугесунн Заявка 22 9 4 9 39 - 34 31
8. Волеренга Заявка 22 7 10 5 36 - 30 31
9. Стрёмсгодсет Заявка 22 8 5 9 31 - 31 29
10. Одд Заявка 22 7 6 9 31 - 40 27
11. Саннефьёрд Заявка 22 7 5 10 27 - 37 26
12. Сарпсборг-08 Заявка 22 6 5 11 23 - 35 23
13. Тромсё Заявка 22 5 7 10 26 - 39 22
14. Бранн Заявка 22 4 7 11 27 - 41 19
15. Стабек 0:1 Заявка 23 4 6 13 27 - 46 18
16. Мьёндален Заявка 22 2 9 11 23 - 39 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 1:0 Заявка 11 9 1 1 36 - 11 28
2. Кристиансунд Заявка 11 9 1 1 21 - 8 28
3. Будё-Глимт Заявка 12 8 3 1 29 - 11 27
4. Викинг Заявка 12 8 2 2 29 - 18 26
5. Хёугесунн Заявка 11 8 1 2 26 - 11 25
6. Стрёмсгодсет Заявка 11 7 2 2 25 - 9 23
7. Русенборг Заявка 11 7 2 2 28 - 13 23
8. Волеренга Заявка 11 4 6 1 21 - 12 18
9. Лиллестрём Заявка 11 5 2 4 14 - 12 17
10. Сарпсборг-08 Заявка 11 4 4 3 14 - 10 16
11. Саннефьёрд Заявка 12 4 4 4 14 - 14 16
12. Одд Заявка 10 4 2 4 19 - 17 14
13. Бранн Заявка 11 3 4 4 16 - 18 13
14. Стабек 0:1 Заявка 12 2 3 7 11 - 21 9
15. Мьёндален Заявка 11 1 5 5 13 - 15 8
16. Тромсё Заявка 10 1 4 5 12 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 10 6 2 2 17 - 9 20
2. Мольде 1:0 Заявка 12 5 4 3 19 - 15 19
3. Лиллестрём Заявка 12 5 3 4 20 - 21 18
4. Русенборг Заявка 11 4 3 4 17 - 16 15
5. Тромсё Заявка 12 4 3 5 14 - 21 15
6. Викинг Заявка 11 4 3 4 18 - 23 15
7. Одд Заявка 12 3 4 5 12 - 23 13
8. Волеренга Заявка 11 3 4 4 15 - 18 13
9. Кристиансунд Заявка 11 3 2 6 8 - 17 11
10. Саннефьёрд Заявка 10 3 1 6 13 - 23 10
11. Стабек 0:1 Заявка 11 2 3 6 16 - 25 9
12. Мьёндален Заявка 11 1 4 6 10 - 24 7
13. Сарпсборг-08 Заявка 11 2 1 8 9 - 25 7
14. Хёугесунн Заявка 11 1 3 7 13 - 23 6
15. Бранн Заявка 11 1 3 7 11 - 23 6
16. Стрёмсгодсет Заявка 11 1 3 7 6 - 22 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 22 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 19 3 1
3. Викинг Бериша Ветон 18 2 4
4. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 13 0 1
5. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лиллестрём Рангер Ларс 7 0
2. Сарпсборг-08 Коне Ибраима 5 1
3. Лиллестрём Огбу Иго 5 1
4. Тромсё Гундерсен Йостейн 6 0
5. Одд Кителано Йон 6 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Месик Иван уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Стабек
Ничья
Мольде
6.60
4.90
1.57
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Стабек 0:1 Мольде онлайн




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