Норвегия: Типпелиген 2021
0:1
17' Гол в свои воротаМесик Иван
20' Желтая карточкаРиса Бирк
24' Желтая карточкаЛинде Андреас
34' Вторая желтая карточкаРиса Бирк
36' Желтая карточкаБрейвик Эмиль
38' Желтая карточкаПигнатель-Енссен Николас
0:2
49' ГолОмойджуфано Охи
0:2
66' Не забитый пенальтиОмойджуфано Охи
0:3
83' ГолОмойджуфано Охи
18
Мое
Еппе
17
Аземи
Фитим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Мое ЕппеПолузащитник
-
17 Аземи ФитимНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Eirik Kjoenoe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Нападающий
-
20 Фофана ДатроНападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
Ход матча
17'
0:1
20'
24'
34'
36'
49'
66'
0:2
83'
0:3
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 6
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 1
-
74 Владение мячом, % 26
История личных встреч
Стабек
Мольде
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
8 побед 4 ничьи 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
15%
85%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 2 ничьи 14 побед
28 матчей
25%
14.3%
60.7%
7 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
28.6%
25%
46.4%
8 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
28.6%
21.4%
50%
8 побед 6 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдвардсен Оливер
|6
|0.26
|Вангберг Симен
|3
|0.13
|Нуса Антонио
|3
|0.13
|Хансен Корнелиус
|2
|0.09
|Геэльмуйден Херман
|2
|0.09
|Скютте Саммю
|2 (1)
|0.09
|Киркеволд Пол
|1
|0.04
|Мое Еппе
|1
|0.04
|Болли Матис
|1
|0.04
|Хауген Фредрик
|1
|0.04
|Аземи Фитим
|1
|0.04
|Аманква Яу
|1
|0.04
|Киносита Косуке
|1
|0.04
|Martin Hoeyland
|1
|0.04
|Месик Иван
|1
|0.04
|Шала Херолинд
|0
|0
|Оттесен Стурла
|0
|0
|Подставски Томаш
|0
|0
|Луманза Тортоль
|0
|0
|Костадинов Калоян
|0
|0
|Сабастин Уче
|0
|0
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Омойджуфано Охи
|24
|1.04
|Андерсен Эйрик Улланд
|6
|0.26
|Хёуген Кристоффер
|6
|0.26
|Брюнхильдсен Ола
|3
|0.13
|Бьорнбак Мартин
|3
|0.13
|Хуссейн Эцаз
|2
|0.09
|Хестад Эйрик
|2
|0.09
|Риса Бирк
|2
|0.09
|Эллингсен Мартин
|2 (2)
|0.09
|Эйкрем Магнус
|1
|0.04
|Эурснес Фредрик
|1
|0.04
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0.04
|Грёдем Магнус
|1
|0.04
|Синюан Шерифф
|1
|0.04
|Грегерсен Стиан
|1
|0.04
|Брейвик Эмиль
|0
|0
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|0
|0
|Зехнини Рафик
|0
|0
|Sivert Heggheim Mannsverk
|0
|0
|Фофана Датро
|0
|0
Карточки
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скютте Саммю
|4
|0
|Оттесен Стурла
|4
|0
|Сандберг Маркус
|2
|1
|Хансен Корнелиус
|2
|1
|Геэльмуйден Херман
|3
|0
|Мое Еппе
|3
|0
|Матс Солхеим
|2
|0
|Шала Херолинд
|2
|0
|Вангберг Симен
|2
|0
|Вернерссон Виктор
|2
|0
|Пигнатель-Енссен Николас
|2
|0
|Месик Иван
|2
|0
|Аманква Яу
|1
|0
|Киносита Косуке
|1
|0
|Киркеволд Пол
|1
|0
|Martin Hoeyland
|1
|0
|Хобленко Алексей
|1
|0
|Сольбаккен Маркус
|1
|0
|Костадинов Калоян
|1
|0
|Сабастин Уче
|1
|0
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Риса Бирк
|3
|1
|Омойджуфано Охи
|3
|0
|Андерсен Эйрик Улланд
|3
|0
|Хуссейн Эцаз
|3
|0
|Бьорнбак Мартин
|2
|0
|Хёуген Кристоффер
|2
|0
|Линде Андреас
|2
|0
|Синюан Шерифф
|2
|0
|Sivert Heggheim Mannsverk
|2
|0
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|2
|0
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0
|Эйкрем Магнус
|1
|0
|Линнес Мартин
|1
|0
|Эурснес Фредрик
|1
|0
|Эллингсен Мартин
|1
|0
|Грегерсен Стиан
|1
|0
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0
|Брейвик Эмиль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
21
7 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 14
4
33%
3
14%
1-15
2
17%
4
19%
16-30
1
8%
5
24%
31-45
3
25%
3
14%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
1
8%
4
19%
76-90
Пропущено
22
15
7 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
5
23%
1
7%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
1
5%
3
20%
31-45
3
14%
2
13%
46-60
5
23%
4
27%
61-75
7
32%
3
20%
76-90
Забито
16
36
7 В 1-м тайме 21
9 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 10
13 Не забивали 12
2
13%
6
17%
1-15
2
13%
8
22%
16-30
3
19%
7
19%
31-45
0
0%
7
19%
46-60
3
19%
2
6%
61-75
6
38%
6
17%
76-90
Пропущено
25
11
11 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 5
4
16%
2
18%
1-15
4
16%
2
18%
16-30
3
12%
0
0%
31-45
6
24%
0
0%
46-60
2
8%
4
36%
61-75
6
24%
3
27%
76-90
Забито
28
57
14 В 1-м тайме 33
14 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 17
6 Не забивали 3
6
21%
9
16%
1-15
4
14%
12
21%
16-30
4
14%
12
21%
31-45
3
11%
10
18%
46-60
4
14%
4
7%
61-75
7
25%
10
18%
76-90
Пропущено
47
26
18 В 1-м тайме 10
29 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 5
19 Не пропускали 14
9
19%
3
12%
1-15
5
11%
4
15%
16-30
4
9%
3
12%
31-45
9
19%
2
8%
46-60
7
15%
8
31%
61-75
13
28%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Стабек
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Бранн - Стабек 1:1 Стабек - Будё-Глимт 0:3 Стабек - Стрёмсгодсет 0:0 Саннефьёрд - Стабек 0:3
Стрёмсгодсет - Стабек 5:1 Стабек - Викинг 1:3 Волеренга - Стабек 3:1 Стабек - Мьёндален 1:1 Кристиансунд - Стабек 5:1 Стабек - Сарпсборг-08 3:1 Улленсакер-Киса - Стабек 0:1 Мьёндален - Стабек 1:2 Фолло - Стабек 0:1 Стабек - Лиллестрём 2:3 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Стабек - Саннефьёрд 0:2 Викинг - Стабек 3:3 Будё-Глимт - Стабек 4:1 Стабек - Волеренга 0:2 Мольде - Стабек 2:1
Мольде
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мольде - Тромсё 3:0 Одд - Мольде 1:3 Мольде - Викинг 2:2 Брюне - Мольде 1:4
Волеренга - Мольде 1:1 Мольде - Мьёндален 4:0 Кристиансунд - Мольде 2:0 Викинг - Мольде 3:2 Мольде - Трабзонспор 1:1 Мольде - Хёугесунн 5:4 Трабзонспор - Мольде 3:3 Хёдд - Мольде 1:2 Серветт - Мольде 2:0 Спьелкавик - Мольде 1:4 Мольде - Серветт 3:0 Лиллестрём - Мольде 1:1 Мольде - Одд 5:0 Сарпсборг-08 - Мольде 1:0 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Будё-Глимт - Мольде 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|23
|14
|5
|4
|57 - 26
|47
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|22
|14
|5
|3
|46 - 20
|47
|3.
|Викинг
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|47 - 41
|41
|4.
|Кристиансунд
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|29 - 25
|39
|5.
|Русенборг
|Заявка
|22
|11
|5
|6
|45 - 29
|38
|6.
|Лиллестрём
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|34 - 33
|35
|7.
|Хёугесунн
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|39 - 34
|31
|8.
|Волеренга
|Заявка
|22
|7
|10
|5
|36 - 30
|31
|9.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|31 - 31
|29
|10.
|Одд
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|31 - 40
|27
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|27 - 37
|26
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|23 - 35
|23
|13.
|Тромсё
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|26 - 39
|22
|14.
|Бранн
|Заявка
|22
|4
|7
|11
|27 - 41
|19
|15.
|Стабек
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|27 - 48
|18
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|22
|2
|9
|11
|23 - 39
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|36 - 11
|28
|2.
|Кристиансунд
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|21 - 8
|28
|3.
|Будё-Глимт
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 11
|27
|4.
|Викинг
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 18
|26
|5.
|Хёугесунн
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|26 - 11
|25
|6.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|25 - 9
|23
|7.
|Русенборг
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|28 - 13
|23
|8.
|Волеренга
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|21 - 12
|18
|9.
|Лиллестрём
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|10.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 14
|16
|12.
|Одд
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|19 - 17
|14
|13.
|Бранн
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 18
|13
|14.
|Стабек
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 23
|9
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|13 - 15
|8
|16.
|Тромсё
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 9
|20
|2.
|Мольде
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|21 - 15
|19
|3.
|Лиллестрём
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 21
|18
|4.
|Русенборг
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 16
|15
|5.
|Тромсё
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 21
|15
|6.
|Викинг
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 23
|15
|7.
|Одд
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 23
|13
|8.
|Волеренга
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 18
|13
|9.
|Кристиансунд
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 17
|11
|10.
|Саннефьёрд
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 23
|10
|11.
|Стабек
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 25
|9
|12.
|Мьёндален
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 24
|7
|13.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|9 - 25
|7
|14.
|Хёугесунн
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|13 - 23
|6
|15.
|Бранн
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 23
|6
|16.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|6 - 22
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|24
|0
|1
|2.
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|19
|3
|1
|3.
|Викинг
|Бериша Ветон
|18
|2
|4
|4.
|Будё-Глимт
|Ботхейм Эрик
|13
|0
|1
|5.
|Одд
|Бакенга Мушага
|11
|5
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лиллестрём
|Рангер Ларс
|7
|0
|2.
|Сарпсборг-08
|Коне Ибраима
|5
|1
|3.
|Лиллестрём
|Огбу Иго
|5
|1
|4.
|Тромсё
|Гундерсен Йостейн
|6
|0
|5.
|Одд
|Кителано Йон
|6
|0