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США: МЛС 2021

2021
Торонто
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Клёб де Фут Монреаль
0'
6' Желтая карточка
Маллинс Патрик
9'
16
Вестберг
Квентин
7
Маршалл-Ратти
Джакил
23
Мавинга
Крис
96
Ауро
Альваро
21
Осорио
Джонатан
4
Брэдли
Майкл
14
Окелло
Нобл
22
Ларьи
Ричи
8
Дельгадо
Марко
24
Шаффельбург
Джейкоб
13
Маллинс
Патрик
41
Пантемис
Джеймс
16
Уотерман
Джоэль
4
Камашо
Руди
3
Миллер
Камаль
15
Бро-Гийяр
Закари
25
Масьель
Эмануэль
6
Пьетт
Самуэль
29
Шуэньер
Матьё
18
Торрес
Хоакин
8
Михайлович
Джордже
22
Ibrahim
Sunusi
Торонто
4-2-3-1
Клёб де Фут Монреаль
3-4-2-1

Ход матча

6'
Маллинс Патрик
 

История личных встреч

Торонто
Клёб де Фут Монреаль

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
12 побед 8 ничьих 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед

30 матчей

50%
13.3%
36.7%
15 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

40%
30%
30%
12 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
12 побед 12 ничьих 6 побед

История матчей

М
3:1
М
4:2
М
1:2
М
0:1
М
0:1
М
3:4
М
2:1
М
0:2
М
2:0
М
3:1
М
1:0
М
1:0
М
3:5
М
1:3
М
5:2
М
3:2
М
2:2
М
0:1
М
0:2
М
3:0
М
2:1
М
2:1
М
3:1
М
1:1
М
0:2
М
1:0
М
3:3
М
2:1
М
0:0
М
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осорио Джонатан 4 0.13
Сотельдо Йеферсон 3 0.1
Шаффельбург Джейкоб 3 0.1
Гонсалес Омар 3 0.1
Акинола Айо 3 0.1
Дельгадо Марко 3 (1) 0.1
Ачара Ифунаньячи 2 0.06
Алтидор Жози 2 0.06
Ларьи Ричи 2 0.06
Посуэло Алехандро 1 0.03
Брэдли Майкл 1 0.03
Маллинс Патрик 1 0.03
Тсубаса Эндо 1 0.03
Делеон Ник 1 0.03
Лоуренс Кемар 1 0.03
Присо-Мбонге Ральф 1 0.03
Люк Сингх 1 0.03
Ауро Альваро 0 0
Морроу Джастин 0 0
Маршалл-Ратти Джакил 0 0
Клёб де Фут Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киото Ромель 8 (1) 0.26
Тойе Мейсон 7 (2) 0.23
Михайлович Джордже 4 0.13
Торрес Хоакин 4 0.13
Ibrahim Sunusi 3 0.1
Бро-Гийяр Закари 2 0.06
Йонсен Бьорн 2 0.06
Камашо Руди 2 0.06
Шуэньер Матьё 2 0.06
Ahmed Hussein Hafez 2 0.06
Ваньяма Виктор 2 (1) 0.06
Пьетт Самуэль 1 0.03
Лаппалайнен Ласси 1 0.03
Струна Альяж 1 0.03
Matko Miljevic 1 0.03
Кицца Мустафа 0 0
Уотерман Джоэль 0 0
Уртадо Эрик 0 0
Бассонг Зохран 0 0

Карточки

Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брэдли Майкл 7 0
Дельгадо Марко 6 0
Гонсалес Омар 5 0
Сотельдо Йеферсон 5 0
Ларьи Ричи 4 0
Завалета Эрик 2 1
Ауро Альваро 2 1
Присо-Мбонге Ральф 3 0
Лоуренс Кемар 1 1
Мавинга Крис 2 0
Боно Александер 2 0
Ачара Ифунаньячи 2 0
Окелло Нобл 0 1
Алтидор Жози 1 0
Морроу Джастин 1 0
Посуэло Алехандро 1 0
Делеон Ник 1 0
Осорио Джонатан 1 0
Маллинс Патрик 1 0
Маршалл-Ратти Джакил 1 0
Люк Сингх 1 0
Клёб де Фут Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камашо Руди 7 2
Ваньяма Виктор 8 1
Струна Альяж 6 0
Миллер Камаль 5 0
Уотерман Джоэль 5 0
Пьетт Самуэль 4 0
Бро-Гийяр Закари 4 0
Михайлович Джордже 4 0
Бассонг Зохран 2 1
Шуэньер Матьё 3 0
Киото Ромель 2 0
Ibrahim Sunusi 2 0
Диоп Клемент 1 0
Бреза Себастьян 1 0
Тойе Мейсон 1 0
Ahmed Hussein Hafez 1 0
Кицца Мустафа 1 0
Масьель Эмануэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
16
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 8
19 Не забивали 19
3
15%
2
13%
1-15
2
10%
4
25%
16-30
2
10%
3
19%
31-45
5
25%
1
6%
46-60
4
20%
2
13%
61-75
4
20%
4
25%
76-90

Пропущено

21
19
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
4
19%
0
0%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
3
14%
4
21%
31-45
2
10%
4
21%
46-60
4
19%
5
26%
61-75
5
24%
4
21%
76-90

Забито

15
28
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 7
21 Не забивали 18
3
20%
1
4%
1-15
3
20%
4
14%
16-30
2
13%
5
18%
31-45
2
13%
6
21%
46-60
2
13%
9
32%
61-75
3
20%
3
11%
76-90

Пропущено

37
20
18 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 12
8
22%
3
15%
1-15
4
11%
2
10%
16-30
6
16%
3
15%
31-45
5
14%
3
15%
46-60
7
19%
3
15%
61-75
7
19%
6
30%
76-90

Забито

35
44
15 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 25
8 Забивали первыми 15
10 Не забивали 7
6
17%
3
7%
1-15
5
14%
8
18%
16-30
4
11%
8
18%
31-45
7
20%
7
16%
46-60
6
17%
11
25%
61-75
7
20%
7
16%
76-90

Пропущено

58
39
28 В 1-м тайме 14
30 Во 2-м тайме 25
21 Пропускали первыми 12
28 Не пропускали 24
12
21%
3
8%
1-15
7
12%
4
10%
16-30
9
16%
7
18%
31-45
7
12%
7
18%
46-60
11
19%
8
21%
61-75
12
21%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Торонто
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Интер Майами - Торонто 3:0 Торонто - Атланта Юнайтед 0:2 Торонто - Чикаго Файр 3:1 Торонто - Цинциннати 3:2
Колорадо Рэпидс - Торонто 0:0 Торонто - Нэшвилл 2:1 Торонто - Интер Майами 0:1 Цинциннати - Торонто 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 3:1 Интер Майами - Торонто 3:1 Атланта Юнайтед - Торонто 1:0 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:2 Филадельфия Юнион - Торонто 3:0 Торонто - Нэшвилл 1:1 Чикаго Файр - Торонто 1:2 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Торонто - Орландо Сити 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:3 Ди Си Юнайтед - Торонто 7:1
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:4
Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 2:0 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:4 Клёб де Фут Монреаль - Нэшвилл 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 3:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 0:0 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:2 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 5:4 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 1:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 31 21 6 4 62 - 38 69
2. Нэшвилл 0:0 Заявка 31 11 17 3 47 - 27 50
3. Филадельфия Юнион 0:0 Заявка 31 12 11 8 42 - 32 47
4. Орландо Сити Заявка 30 12 10 8 43 - 42 46
5. Нью-Йорк Сити 2:0 Заявка 31 12 8 11 47 - 34 44
6. Атланта Юнайтед Заявка 30 11 10 9 40 - 34 43
7. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 31 11 10 10 43 - 40 43
8. Ди Си Юнайтед 0:2 Заявка 31 12 5 14 51 - 46 41
9. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Заявка 30 11 8 11 36 - 31 41
10. Коламбус Кру 1:1 Заявка 31 10 9 12 38 - 41 39
11. Интер Майами Заявка 30 10 5 15 28 - 47 35
12. Чикаго Файр Заявка 31 8 7 16 35 - 51 31
13. Торонто 0:0 Заявка 31 6 8 17 34 - 59 26
14. Цинциннати Заявка 30 4 8 18 32 - 59 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 31 17 7 7 51 - 28 58
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 30 16 7 7 54 - 34 55
3. Колорадо Рэпидс Заявка 30 14 10 6 43 - 32 52
4. Портленд Тимберс Заявка 30 14 4 12 48 - 49 46
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 30 13 6 11 44 - 46 45
6. Миннесота Юнайтед Заявка 30 12 8 10 35 - 37 44
7. Ванкувер Уайткэпс Заявка 30 11 10 9 40 - 41 43
8. Реал Солт-Лейк Заявка 29 12 6 11 48 - 45 42
9. Лос-Анджелес Заявка 30 11 7 12 46 - 44 40
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 30 9 9 12 40 - 47 36
11. Хьюстон Динамо Заявка 31 6 12 13 35 - 49 30
12. Даллас Заявка 30 6 10 14 41 - 50 28
13. Остин Заявка 30 7 4 19 29 - 49 25

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 15 11 3 1 30 - 17 36
2. Нэшвилл 0:0 Заявка 16 8 8 0 34 - 17 32
3. Филадельфия Юнион 0:0 Заявка 16 9 4 3 22 - 10 31
4. Ди Си Юнайтед 0:2 Заявка 15 10 1 4 30 - 14 31
5. Нью-Йорк Сити 2:0 Заявка 15 9 3 3 31 - 12 30
6. Орландо Сити Заявка 15 8 5 2 26 - 15 29
7. Атланта Юнайтед Заявка 15 8 4 3 22 - 12 28
8. Коламбус Кру 1:1 Заявка 15 8 4 3 28 - 19 28
9. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 15 8 4 3 27 - 21 28
10. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Заявка 15 7 5 3 18 - 11 26
11. Чикаго Файр Заявка 16 6 5 5 22 - 18 23
12. Интер Майами Заявка 15 6 2 7 20 - 31 20
13. Торонто 0:0 Заявка 15 4 6 5 20 - 21 18
14. Цинциннати Заявка 15 1 5 9 13 - 21 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк Заявка 15 9 4 2 26 - 14 31
2. Миннесота Юнайтед Заявка 15 9 2 4 21 - 12 29
3. Портленд Тимберс Заявка 15 9 2 4 30 - 22 29
4. Спортинг Канзас-Сити Заявка 15 8 5 2 30 - 16 29
5. Ванкувер Уайткэпс Заявка 15 9 2 4 22 - 15 29
6. Сиэтл Саундерс Заявка 16 8 4 4 27 - 14 28
7. Колорадо Рэпидс Заявка 15 7 7 1 24 - 12 28
8. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 15 8 3 4 24 - 17 27
9. Лос-Анджелес Заявка 15 7 5 3 30 - 22 26
10. Хьюстон Динамо Заявка 16 6 6 4 21 - 21 24
11. Даллас Заявка 15 4 7 4 22 - 18 19
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 15 5 3 7 23 - 22 18
13. Остин Заявка 15 5 2 8 22 - 23 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 16 10 3 3 32 - 21 33
2. Нэшвилл 0:0 Заявка 15 3 9 3 13 - 10 18
3. Орландо Сити Заявка 15 4 5 6 17 - 27 17
4. Филадельфия Юнион 0:0 Заявка 15 3 7 5 20 - 22 16
5. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Заявка 15 4 3 8 18 - 20 15
6. Атланта Юнайтед Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
7. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 16 3 6 7 16 - 19 15
8. Интер Майами Заявка 15 4 3 8 8 - 16 15
9. Нью-Йорк Сити 2:0 Заявка 16 3 5 8 16 - 22 14
10. Цинциннати Заявка 15 3 3 9 19 - 38 12
11. Коламбус Кру 1:1 Заявка 16 2 5 9 10 - 22 11
12. Ди Си Юнайтед 0:2 Заявка 16 2 4 10 21 - 32 10
13. Торонто 0:0 Заявка 16 2 2 12 14 - 38 8
14. Чикаго Файр Заявка 15 2 2 11 13 - 33 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 15 9 3 3 24 - 14 30
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 15 8 2 5 24 - 18 26
3. Колорадо Рэпидс Заявка 15 7 3 5 19 - 20 24
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 15 5 3 7 20 - 29 18
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 15 4 6 5 17 - 25 18
6. Портленд Тимберс Заявка 15 5 2 8 18 - 27 17
7. Миннесота Юнайтед Заявка 15 3 6 6 14 - 25 15
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 15 2 8 5 18 - 26 14
9. Лос-Анджелес Заявка 15 4 2 9 16 - 22 14
10. Реал Солт-Лейк Заявка 14 3 2 9 22 - 31 11
11. Даллас Заявка 15 2 3 10 19 - 32 9
12. Остин Заявка 15 2 2 11 7 - 26 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 15 0 6 9 14 - 28 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 17 8 4
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 16 0 7
3. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 16 3 0
4. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 15 1 7
5. Нэшвилл Мукхтар Хани 14 1 8
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 12 2
2. Интер Майами Пирес Леандро 13 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 12 0
4. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 7 2
5. Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 10 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    6'
    Маллинс Патрик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Торонто
Ничья
Клёб де Фут Монреаль
2.77
3.64
2.74
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Торонто 0:0 Клёб де Фут Монреаль онлайн




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