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США: МЛС 2021

2021
Торонто
1:1
Конец матча

Стадион:
Клёб де Фут Монреаль
0'
6' Желтая карточка
Маллинс Патрик
53' Желтая карточка
Окелло Нобл
0:1
55' Гол
Ibrahim Sunusi
58' Желтая карточка
Пьетт Самуэль
58' Желтая карточка
Осорио Джонатан
64' Желтая карточка
Шаффельбург Джейкоб
1:1
90' Гол
Алтидор Жози
90'+6
16
Вестберг
Квентин
96
Ауро
Альваро
4
Брэдли
Майкл
23
Мавинга
Крис
22
Ларьи
Ричи
14
Окелло
Нобл
21
Осорио
Джонатан
7
Маршалл-Ратти
Джакил
8
Дельгадо
Марко
24
Шаффельбург
Джейкоб
13
Маллинс
Патрик
41
Пантемис
Джеймс
16
Уотерман
Джоэль
4
Камашо
Руди
3
Миллер
Камаль
15
Бро-Гийяр
Закари
25
Масьель
Эмануэль
6
Пьетт
Самуэль
29
Шуэньер
Матьё
18
Торрес
Хоакин
8
Михайлович
Джордже
22
Ibrahim
Sunusi
Торонто
4-2-3-1
Клёб де Фут Монреаль
3-4-2-1

История личных встреч

Торонто
Клёб де Фут Монреаль

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
12 побед 8 ничьих 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед

30 матчей

50%
13.3%
36.7%
15 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

40%
30%
30%
12 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
12 побед 12 ничьих 6 побед

История матчей

М
3:1
М
4:2
М
1:2
М
0:1
М
0:1
М
3:4
М
2:1
М
0:2
М
2:0
М
3:1
М
1:0
М
1:0
М
3:5
М
1:3
М
5:2
М
3:2
М
2:2
М
0:1
М
0:2
М
3:0
М
2:1
М
2:1
М
3:1
М
1:1
М
0:2
М
1:0
М
3:3
М
2:1
М
0:0
М
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осорио Джонатан 4 0.13
Сотельдо Йеферсон 3 0.1
Шаффельбург Джейкоб 3 0.1
Гонсалес Омар 3 0.1
Алтидор Жози 3 0.1
Акинола Айо 3 0.1
Дельгадо Марко 3 (1) 0.1
Ачара Ифунаньячи 2 0.06
Ларьи Ричи 2 0.06
Посуэло Алехандро 1 0.03
Брэдли Майкл 1 0.03
Маллинс Патрик 1 0.03
Тсубаса Эндо 1 0.03
Делеон Ник 1 0.03
Лоуренс Кемар 1 0.03
Присо-Мбонге Ральф 1 0.03
Люк Сингх 1 0.03
Ауро Альваро 0 0
Морроу Джастин 0 0
Маршалл-Ратти Джакил 0 0
Клёб де Фут Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киото Ромель 8 (1) 0.26
Тойе Мейсон 7 (2) 0.23
Михайлович Джордже 4 0.13
Торрес Хоакин 4 0.13
Ibrahim Sunusi 4 0.13
Бро-Гийяр Закари 2 0.06
Йонсен Бьорн 2 0.06
Камашо Руди 2 0.06
Шуэньер Матьё 2 0.06
Ahmed Hussein Hafez 2 0.06
Ваньяма Виктор 2 (1) 0.06
Пьетт Самуэль 1 0.03
Лаппалайнен Ласси 1 0.03
Струна Альяж 1 0.03
Matko Miljevic 1 0.03
Кицца Мустафа 0 0
Уотерман Джоэль 0 0
Уртадо Эрик 0 0
Бассонг Зохран 0 0

Карточки

Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брэдли Майкл 7 0
Дельгадо Марко 6 0
Гонсалес Омар 5 0
Сотельдо Йеферсон 5 0
Ларьи Ричи 4 0
Завалета Эрик 2 1
Ауро Альваро 2 1
Присо-Мбонге Ральф 3 0
Лоуренс Кемар 1 1
Окелло Нобл 1 1
Мавинга Крис 2 0
Осорио Джонатан 2 0
Маллинс Патрик 2 0
Боно Александер 2 0
Ачара Ифунаньячи 2 0
Алтидор Жози 1 0
Морроу Джастин 1 0
Посуэло Алехандро 1 0
Делеон Ник 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Маршалл-Ратти Джакил 1 0
Люк Сингх 1 0
Клёб де Фут Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камашо Руди 7 2
Ваньяма Виктор 8 1
Струна Альяж 6 0
Пьетт Самуэль 5 0
Миллер Камаль 5 0
Уотерман Джоэль 5 0
Бро-Гийяр Закари 4 0
Михайлович Джордже 4 0
Бассонг Зохран 2 1
Шуэньер Матьё 3 0
Киото Ромель 2 0
Ibrahim Sunusi 2 0
Диоп Клемент 1 0
Бреза Себастьян 1 0
Тойе Мейсон 1 0
Ahmed Hussein Hafez 1 0
Кицца Мустафа 1 0
Масьель Эмануэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
17
7 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 9
19 Не забивали 19
3
14%
2
12%
1-15
2
10%
4
24%
16-30
2
10%
3
18%
31-45
5
24%
2
12%
46-60
4
19%
2
12%
61-75
5
24%
4
24%
76-90

Пропущено

22
20
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 13
4
18%
0
0%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
3
14%
4
20%
31-45
3
14%
4
20%
46-60
4
18%
5
25%
61-75
5
23%
5
25%
76-90

Забито

15
28
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 7
22 Не забивали 19
3
20%
1
4%
1-15
3
20%
4
14%
16-30
2
13%
5
18%
31-45
2
13%
6
21%
46-60
2
13%
9
32%
61-75
3
20%
3
11%
76-90

Пропущено

37
20
18 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 12
8
22%
3
15%
1-15
4
11%
2
10%
16-30
6
16%
3
15%
31-45
5
14%
3
15%
46-60
7
19%
3
15%
61-75
7
19%
6
30%
76-90

Забито

36
45
15 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 26
8 Забивали первыми 16
10 Не забивали 7
6
17%
3
7%
1-15
5
14%
8
18%
16-30
4
11%
8
18%
31-45
7
19%
8
18%
46-60
6
17%
11
24%
61-75
8
22%
7
16%
76-90

Пропущено

59
40
28 В 1-м тайме 14
31 Во 2-м тайме 26
22 Пропускали первыми 12
29 Не пропускали 25
12
20%
3
8%
1-15
7
12%
4
10%
16-30
9
15%
7
18%
31-45
8
14%
7
18%
46-60
11
19%
8
20%
61-75
12
20%
11
28%
76-90

Результаты последних матчей

Торонто
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Интер Майами - Торонто 3:0 Торонто - Атланта Юнайтед 0:2 Торонто - Чикаго Файр 3:1 Торонто - Цинциннати 3:2
Колорадо Рэпидс - Торонто 0:0 Торонто - Нэшвилл 2:1 Торонто - Интер Майами 0:1 Цинциннати - Торонто 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 3:1 Интер Майами - Торонто 3:1 Атланта Юнайтед - Торонто 1:0 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:2 Филадельфия Юнион - Торонто 3:0 Торонто - Нэшвилл 1:1 Чикаго Файр - Торонто 1:2 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Торонто - Орландо Сити 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:3 Ди Си Юнайтед - Торонто 7:1
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:4
Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 2:0 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:4 Клёб де Фут Монреаль - Нэшвилл 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 3:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 0:0 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:2 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 5:4 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 1:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 31 21 6 4 62 - 38 69
2. Филадельфия Юнион Заявка 31 13 10 8 43 - 32 49
3. Нэшвилл Заявка 31 11 16 4 47 - 28 49
4. Орландо Сити Заявка 30 12 10 8 43 - 42 46
5. Нью-Йорк Сити Заявка 31 12 8 11 51 - 34 44
6. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 30 12 7 11 37 - 31 43
7. Атланта Юнайтед Заявка 30 11 10 9 40 - 34 43
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 31 11 10 10 44 - 41 43
9. Ди Си Юнайтед Заявка 31 12 5 14 51 - 50 41
10. Коламбус Кру Заявка 31 10 8 13 38 - 42 38
11. Интер Майами Заявка 31 11 5 15 33 - 48 38
12. Чикаго Файр Заявка 32 9 7 16 36 - 51 34
13. Торонто Заявка 31 6 8 17 35 - 60 26
14. Цинциннати Заявка 31 4 8 19 33 - 64 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 31 17 7 7 51 - 28 58
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 30 16 7 7 54 - 34 55
3. Колорадо Рэпидс Заявка 31 15 10 6 45 - 32 55
4. Портленд Тимберс Заявка 31 14 4 13 48 - 51 46
5. Миннесота Юнайтед Заявка 31 12 9 10 36 - 38 45
6. Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Заявка 31 13 6 12 44 - 48 45
7. Ванкувер Уайткэпс 0:0 Заявка 31 11 11 9 40 - 41 44
8. Реал Солт-Лейк Заявка 30 12 6 12 48 - 46 42
9. Лос-Анджелес Заявка 31 11 8 12 47 - 45 41
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Заявка 31 9 10 12 40 - 47 37
11. Даллас 2:0 Заявка 31 7 10 14 43 - 50 31
12. Хьюстон Динамо Заявка 31 6 12 13 35 - 49 30
13. Остин Заявка 30 7 4 19 29 - 49 25

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 15 11 3 1 30 - 17 36
2. Филадельфия Юнион Заявка 16 10 3 3 23 - 10 33
3. Нэшвилл Заявка 16 8 8 0 34 - 17 32
4. Ди Си Юнайтед Заявка 15 10 1 4 30 - 14 31
5. Нью-Йорк Сити Заявка 15 9 3 3 35 - 12 30
6. Орландо Сити Заявка 15 8 5 2 26 - 15 29
7. Атланта Юнайтед Заявка 15 8 4 3 22 - 12 28
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 15 8 4 3 27 - 21 28
9. Коламбус Кру Заявка 15 8 3 4 28 - 20 27
10. Чикаго Файр Заявка 17 7 5 5 23 - 18 26
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 15 7 5 3 18 - 11 26
12. Интер Майами Заявка 16 7 2 7 25 - 32 23
13. Торонто Заявка 15 4 6 5 21 - 22 18
14. Цинциннати Заявка 15 1 5 9 13 - 21 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк Заявка 15 9 4 2 26 - 14 31
2. Колорадо Рэпидс Заявка 16 8 7 1 26 - 12 31
3. Миннесота Юнайтед Заявка 16 9 3 4 22 - 13 30
4. Ванкувер Уайткэпс 0:0 Заявка 15 9 2 4 22 - 15 29
5. Портленд Тимберс Заявка 15 9 2 4 30 - 22 29
6. Спортинг Канзас-Сити Заявка 15 8 5 2 30 - 16 29
7. Сиэтл Саундерс Заявка 16 8 4 4 27 - 14 28
8. Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Заявка 16 8 3 5 24 - 19 27
9. Лос-Анджелес Заявка 15 7 5 3 30 - 22 26
10. Хьюстон Динамо Заявка 16 6 6 4 21 - 21 24
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Заявка 16 5 4 7 23 - 22 19
12. Даллас 2:0 Заявка 15 4 7 4 22 - 18 19
13. Остин Заявка 15 5 2 8 22 - 23 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 16 10 3 3 32 - 21 33
2. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 15 5 2 8 19 - 20 17
3. Орландо Сити Заявка 15 4 5 6 17 - 27 17
4. Нэшвилл Заявка 15 3 8 4 13 - 11 17
5. Филадельфия Юнион Заявка 15 3 7 5 20 - 22 16
6. Атланта Юнайтед Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 16 3 6 7 17 - 20 15
8. Интер Майами Заявка 15 4 3 8 8 - 16 15
9. Нью-Йорк Сити Заявка 16 3 5 8 16 - 22 14
10. Цинциннати Заявка 16 3 3 10 20 - 43 12
11. Коламбус Кру Заявка 16 2 5 9 10 - 22 11
12. Ди Си Юнайтед Заявка 16 2 4 10 21 - 36 10
13. Торонто Заявка 16 2 2 12 14 - 38 8
14. Чикаго Файр Заявка 15 2 2 11 13 - 33 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 15 9 3 3 24 - 14 30
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 15 8 2 5 24 - 18 26
3. Колорадо Рэпидс Заявка 15 7 3 5 19 - 20 24
4. Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Заявка 15 5 3 7 20 - 29 18
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Заявка 15 4 6 5 17 - 25 18
6. Портленд Тимберс Заявка 16 5 2 9 18 - 29 17
7. Миннесота Юнайтед Заявка 15 3 6 6 14 - 25 15
8. Ванкувер Уайткэпс 0:0 Заявка 16 2 9 5 18 - 26 15
9. Лос-Анджелес Заявка 16 4 3 9 17 - 23 15
10. Даллас 2:0 Заявка 16 3 3 10 21 - 32 12
11. Реал Солт-Лейк Заявка 15 3 2 10 22 - 32 11
12. Остин Заявка 15 2 2 11 7 - 26 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 15 0 6 9 14 - 28 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 17 8 4
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 16 0 7
3. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 16 3 0
4. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 15 1 7
5. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 15 3 7
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 12 2
2. Интер Майами Пирес Леандро 13 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 12 0
4. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 7 2
5. Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 10 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    6'
    Маллинс Патрик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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