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США: МЛС 2021

2021
Коламбус Кру
1:2
Конец матча

Стадион:
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
0:1
7' Гол
Кассерес Кристиан
16' Желтая карточка
Климала Патрик
1:1
18' Гол
Берри Мигель
1:1
53' Не забитый пенальти
Климала Патрик
70' Желтая карточка
Йервуд Дрю
1:2
87' Гол
Нилис Шон
90'+6
1
Ром
Элой
31
Морейра
Стивен
4
Менса
Джонатан
5
Вормгор
Вито
19
Валенсуэла
Мильтон
17
Хэрстон
Марлон
6
Нэйджби
Дарлингтон
7
Сантуш
Педру
10
Селараян
Лукас
22
Этьенн
Дерик
27
Берри
Мигель
13
Карлос
Мигел
Коронел
4
Рейес
Андрес
15
Нилис
Шон
5
Гутман
Эндрю
6
Данкан
Кайл
16
Йервуд
Дрю
27
Дэвис
Шон
II
7
Эдвардс
Томас
23
Кассерес
Кристиан
10
Климала
Патрик
9
Fabio
da
Silva2
Коламбус Кру
4-2-3-1
Нью-Йорк Ред Буллз
3-4-3

История личных встреч

Коламбус Кру
Нью-Йорк Ред Буллз

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.6%
52.4%
10 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.9%
19%
19.1%
13 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 12 побед

36 матчей

44.4%
19.4%
36.2%
16 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

27.8%
50%
22.2%
10 побед 18 ничьих 8 побед

Второй тайм

36.1%
30.6%
33.3%
13 побед 11 ничьих 12 побед

История матчей

М
2:1
М
1:0
М
3:2
М
2:0
М
2:3
М
1:1
М
3:0
М
1:0
М
2:3
М
1:1
М
3:2
М
2:0
М
3:2
М
1:1
М
1:0
М
2:0
М
2:1
М
2:1
М
1:2
М
1:3
М
4:1
М
1:1
М
2:0
М
2:2
М
0:1
М
3:1
М
1:1
М
0:0
М
2:0
М
1:3
М
1:0
М
1:0
М
1:3
М
3:1
М
3:1
М
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Коламбус Кру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зардес Гьяси 9 0.29
Селараян Лукас 8 0.26
Берри Мигель 6 0.19
Сантуш Педру 3 (2) 0.1
Нэйджби Дарлингтон 2 0.06
Менса Джонатан 2 0.06
Райт-Филлипс Брэдли 1 0.03
Молино Кевин 1 0.03
Диас Луис III 1 0.03
Этьенн Дерик 0 0
Аффул Харрисон 0 0
Морейра Стивен 0 0
Хэрстон Марлон 0 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Климала Патрик 8 (3) 0.27
Кассерес Кристиан 6 0.2
Fabio da Silva2 5 0.17
Кларк Кейден 4 0.13
Фернандес Омир 3 0.1
Рейес Андрес 2 0.07
Гутман Эндрю 2 0.07
Данкан Кайл 1 0.03
Йервуд Дрю 1 0.03
Амайя Фрэнки 1 0.03
Толкин Джон 1 0.03
Кармона Викельман 1 0.03
Барлоу Том 1 0.03
Нилис Шон 1 0.03
Эдвардс Томас 0 0
Уайт Брайан 0 0

Карточки

Коламбус Кру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аффул Харрисон 4 1
Сантуш Педру 5 0
Менса Джонатан 4 0
Уэйлон Фрэнсис 4 0
Этьенн Дерик 4 0
Вормгор Вито 3 0
Уртадо Эрик 3 0
Уильямс Джош 3 0
Диас Луис III 3 0
Нэйджби Дарлингтон 2 0
Китчен Перри 2 0
Абдул-Салаам Саад 2 0
Кейта Абубакар II 2 0
Райт-Филлипс Брэдли 1 0
Ром Элой 1 0
Селараян Лукас 1 0
Хэрстон Марлон 1 0
Мэцан Александру 1 0
Artur Moraes III 1 0
Паренте Исаии 1 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данкан Кайл 10 0
Йервуд Дрю 8 1
Рейес Андрес 5 1
Эдвардс Томас 6 0
Дэвис Шон II 6 0
Климала Патрик 5 0
Тарек Амро 4 0
Нилис Шон 3 0
Кассерес Кристиан 3 0
Fabio da Silva2 3 0
Кларк Кейден 3 0
Барлоу Том 2 0
Гутман Эндрю 2 0
Толкин Джон 2 0
Лонг Аарон 1 0
Карлос Мигел Коронел 1 0
Харпер Кэмерон 1 0
Диарра Юба 1 0
Амайя Фрэнки 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
19
13 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 9
18 Не забивали 18
1
4%
3
16%
1-15
4
17%
3
16%
16-30
8
33%
3
16%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
6
25%
4
21%
61-75
5
21%
4
21%
76-90

Пропущено

24
20
10 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
3
13%
4
20%
1-15
3
13%
3
15%
16-30
4
17%
4
20%
31-45
2
8%
3
15%
46-60
5
21%
3
15%
61-75
7
29%
29%
3
15%
76-90

Забито

9
18
1 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 11
24 Не забивали 17
0
0%
3
17%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
11%
5
28%
31-45
2
22%
5
28%
46-60
2
22%
3
17%
61-75
4
44%
1
6%
76-90

Пропущено

23
11
12 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 8
3
13%
0
0%
1-15
7
30%
1
9%
16-30
2
9%
3
27%
31-45
3
13%
2
18%
46-60
3
13%
1
9%
61-75
5
22%
4
36%
76-90

Забито

33
37
14 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 20
11 Не забивали 5
1
3%
6
16%
1-15
4
12%
4
11%
16-30
9
27%
8
22%
31-45
2
6%
7
19%
46-60
8
24%
7
19%
61-75
9
27%
5
14%
76-90

Пропущено

47
31
22 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 16
16 Пропускали первыми 8
25 Не пропускали 19
6
13%
4
13%
1-15
10
21%
4
13%
16-30
6
13%
7
23%
31-45
5
11%
5
16%
46-60
8
17%
4
13%
61-75
12
26%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Коламбус Кру
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Нэшвилл - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Интер Майами 4:0 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 3:0 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 2:1
Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Интер Майами - Коламбус Кру 1:0 Орландо Сити - Коламбус Кру 3:2 Коламбус Кру - Цинциннати 3:2 Коламбус Кру - Сиэтл Саундерс 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:0 Чикаго Файр - Коламбус Кру 1:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:3 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:4 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 4:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 0:1 Коламбус Кру - Нэшвилл 0:0 Коламбус Кру - Нью-Йорк Сити 2:1 Цинциннати - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 2:2
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 1:0 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1
Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:4 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 31 21 6 4 62 - 38 69
2. Филадельфия Юнион 1:0 Заявка 31 13 10 8 43 - 32 49
3. Нэшвилл 0:1 Заявка 31 11 16 4 47 - 28 49
4. Орландо Сити Заявка 30 12 10 8 43 - 42 46
5. Клёб де Фут Монреаль 1:0 Заявка 31 12 9 10 44 - 40 45
6. Нью-Йорк Сити Заявка 31 12 8 11 51 - 34 44
7. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 30 12 7 11 37 - 31 43
8. Атланта Юнайтед Заявка 30 11 10 9 40 - 34 43
9. Ди Си Юнайтед Заявка 31 12 5 14 51 - 50 41
10. Коламбус Кру Заявка 31 10 8 13 38 - 42 38
11. Интер Майами 2:1 Заявка 31 11 5 15 30 - 48 38
12. Чикаго Файр 1:0 Заявка 32 9 7 16 36 - 51 34
13. Торонто 0:1 Заявка 31 6 7 18 34 - 60 25
14. Цинциннати 1:2 Заявка 31 4 8 19 33 - 61 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 31 17 7 7 51 - 28 58
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 30 16 7 7 54 - 34 55
3. Колорадо Рэпидс 0:0 Заявка 31 14 11 6 43 - 32 53
4. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 31 14 5 12 48 - 49 47
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 30 13 6 11 44 - 46 45
6. Миннесота Юнайтед 0:1 Заявка 31 12 8 11 35 - 38 44
7. Ванкувер Уайткэпс Заявка 30 11 10 9 40 - 41 43
8. Лос-Анджелес 1:0 Заявка 31 12 7 12 47 - 44 43
9. Реал Солт-Лейк 0:1 Заявка 30 12 6 12 48 - 46 42
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 30 9 9 12 40 - 47 36
11. Хьюстон Динамо Заявка 31 6 12 13 35 - 49 30
12. Даллас Заявка 30 6 10 14 41 - 50 28
13. Остин Заявка 30 7 4 19 29 - 49 25

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 15 11 3 1 30 - 17 36
2. Филадельфия Юнион 1:0 Заявка 16 10 3 3 23 - 10 33
3. Нэшвилл 0:1 Заявка 16 8 8 0 34 - 17 32
4. Ди Си Юнайтед Заявка 15 10 1 4 30 - 14 31
5. Нью-Йорк Сити Заявка 15 9 3 3 35 - 12 30
6. Орландо Сити Заявка 15 8 5 2 26 - 15 29
7. Атланта Юнайтед Заявка 15 8 4 3 22 - 12 28
8. Клёб де Фут Монреаль 1:0 Заявка 15 8 4 3 27 - 21 28
9. Коламбус Кру Заявка 15 8 3 4 28 - 20 27
10. Чикаго Файр 1:0 Заявка 17 7 5 5 23 - 18 26
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 15 7 5 3 18 - 11 26
12. Интер Майами 2:1 Заявка 16 7 2 7 22 - 32 23
13. Торонто 0:1 Заявка 15 4 5 6 20 - 22 17
14. Цинциннати 1:2 Заявка 15 1 5 9 13 - 21 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк 0:1 Заявка 15 9 4 2 26 - 14 31
2. Миннесота Юнайтед 0:1 Заявка 16 9 2 5 21 - 13 29
3. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 15 9 2 4 30 - 22 29
4. Спортинг Канзас-Сити Заявка 15 8 5 2 30 - 16 29
5. Колорадо Рэпидс 0:0 Заявка 16 7 8 1 24 - 12 29
6. Ванкувер Уайткэпс Заявка 15 9 2 4 22 - 15 29
7. Сиэтл Саундерс Заявка 16 8 4 4 27 - 14 28
8. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 15 8 3 4 24 - 17 27
9. Лос-Анджелес 1:0 Заявка 15 7 5 3 30 - 22 26
10. Хьюстон Динамо Заявка 16 6 6 4 21 - 21 24
11. Даллас Заявка 15 4 7 4 22 - 18 19
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 15 5 3 7 23 - 22 18
13. Остин Заявка 15 5 2 8 22 - 23 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 16 10 3 3 32 - 21 33
2. Клёб де Фут Монреаль 1:0 Заявка 16 4 5 7 17 - 19 17
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 15 5 2 8 19 - 20 17
4. Орландо Сити Заявка 15 4 5 6 17 - 27 17
5. Нэшвилл 0:1 Заявка 15 3 8 4 13 - 11 17
6. Филадельфия Юнион 1:0 Заявка 15 3 7 5 20 - 22 16
7. Атланта Юнайтед Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
8. Интер Майами 2:1 Заявка 15 4 3 8 8 - 16 15
9. Нью-Йорк Сити Заявка 16 3 5 8 16 - 22 14
10. Цинциннати 1:2 Заявка 16 3 3 10 20 - 40 12
11. Коламбус Кру Заявка 16 2 5 9 10 - 22 11
12. Ди Си Юнайтед Заявка 16 2 4 10 21 - 36 10
13. Торонто 0:1 Заявка 16 2 2 12 14 - 38 8
14. Чикаго Файр 1:0 Заявка 15 2 2 11 13 - 33 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 15 9 3 3 24 - 14 30
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 15 8 2 5 24 - 18 26
3. Колорадо Рэпидс 0:0 Заявка 15 7 3 5 19 - 20 24
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 15 5 3 7 20 - 29 18
5. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 16 5 3 8 18 - 27 18
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 15 4 6 5 17 - 25 18
7. Лос-Анджелес 1:0 Заявка 16 5 2 9 17 - 22 17
8. Миннесота Юнайтед 0:1 Заявка 15 3 6 6 14 - 25 15
9. Ванкувер Уайткэпс Заявка 15 2 8 5 18 - 26 14
10. Реал Солт-Лейк 0:1 Заявка 15 3 2 10 22 - 32 11
11. Даллас Заявка 15 2 3 10 19 - 32 9
12. Остин Заявка 15 2 2 11 7 - 26 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 15 0 6 9 14 - 28 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 17 8 4
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 16 0 7
3. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 16 3 0
4. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 15 1 7
5. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 15 3 7
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 12 2
2. Интер Майами Пирес Леандро 13 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 12 0
4. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 7 2
5. Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 10 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Берри Мигель бьет в цель!
  • Желтая карточка
    16'
    Климала Патрик получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Кассерес Кристиан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Коламбус Кру 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз онлайн




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