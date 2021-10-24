США: МЛС 2021
Коламбус Кру
1:2
Конец матча
Стадион: Lower.com Field
Нью-Йорк Ред Буллз
0:1
7' ГолКассерес Кристиан
16' Желтая карточкаКлимала Патрик
1:1
18' ГолБерри Мигель
1:1
53' Не забитый пенальтиКлимала Патрик
70' Желтая карточкаЙервуд Дрю
1:2
87' ГолНилис Шон
1
Ром
Элой
22
Этьенн
Дерик
27
Берри
Мигель
15
Нилис
Шон
16
Йервуд
Дрю
27
Дэвис
Шон
II
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Этьенн ДерикПолузащитник
-
27 Берри МигельНападающий
- Запасные игроки
-
24 Буш ИвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Caleb Porter
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
-
27 Дэвис ШонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
-
44 Диарра ЮбаПолузащитник
-
37 Кларк КейденПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Толкин ДжонПолузащитник
- Нападающий
-
74 Барлоу ТомНападающий
-
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
Ход матча
7'
16'
18'
1:1
53'
1:1
70'
87'
1:2
История личных встреч
Коламбус Кру
Нью-Йорк Ред Буллз
21 матч
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.6%
52.4%
10 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.9%
19%
19.1%
13 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 12 побед
36 матчей
44.4%
19.4%
36.2%
16 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
27.8%
50%
22.2%
10 побед 18 ничьих 8 побед
Второй тайм
36.1%
30.6%
33.3%
13 побед 11 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Коламбус Кру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зардес Гьяси
|9
|0.29
|Селараян Лукас
|8
|0.26
|Берри Мигель
|6
|0.19
|Сантуш Педру
|3 (2)
|0.1
|Нэйджби Дарлингтон
|2
|0.06
|Менса Джонатан
|2
|0.06
|Райт-Филлипс Брэдли
|1
|0.03
|Молино Кевин
|1
|0.03
|Диас Луис III
|1
|0.03
|Этьенн Дерик
|0
|0
|Аффул Харрисон
|0
|0
|Морейра Стивен
|0
|0
|Хэрстон Марлон
|0
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Климала Патрик
|8 (3)
|0.27
|Кассерес Кристиан
|6
|0.2
|Fabio da Silva2
|5
|0.17
|Кларк Кейден
|4
|0.13
|Фернандес Омир
|3
|0.1
|Рейес Андрес
|2
|0.07
|Гутман Эндрю
|2
|0.07
|Данкан Кайл
|1
|0.03
|Йервуд Дрю
|1
|0.03
|Амайя Фрэнки
|1
|0.03
|Толкин Джон
|1
|0.03
|Кармона Викельман
|1
|0.03
|Барлоу Том
|1
|0.03
|Нилис Шон
|1
|0.03
|Эдвардс Томас
|0
|0
|Уайт Брайан
|0
|0
Карточки
Коламбус Кру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аффул Харрисон
|4
|1
|Сантуш Педру
|5
|0
|Менса Джонатан
|4
|0
|Уэйлон Фрэнсис
|4
|0
|Этьенн Дерик
|4
|0
|Вормгор Вито
|3
|0
|Уртадо Эрик
|3
|0
|Уильямс Джош
|3
|0
|Диас Луис III
|3
|0
|Нэйджби Дарлингтон
|2
|0
|Китчен Перри
|2
|0
|Абдул-Салаам Саад
|2
|0
|Кейта Абубакар II
|2
|0
|Райт-Филлипс Брэдли
|1
|0
|Ром Элой
|1
|0
|Селараян Лукас
|1
|0
|Хэрстон Марлон
|1
|0
|Мэцан Александру
|1
|0
|Artur Moraes III
|1
|0
|Паренте Исаии
|1
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данкан Кайл
|10
|0
|Йервуд Дрю
|8
|1
|Рейес Андрес
|5
|1
|Эдвардс Томас
|6
|0
|Дэвис Шон II
|6
|0
|Климала Патрик
|5
|0
|Тарек Амро
|4
|0
|Нилис Шон
|3
|0
|Кассерес Кристиан
|3
|0
|Fabio da Silva2
|3
|0
|Кларк Кейден
|3
|0
|Барлоу Том
|2
|0
|Гутман Эндрю
|2
|0
|Толкин Джон
|2
|0
|Лонг Аарон
|1
|0
|Карлос Мигел Коронел
|1
|0
|Харпер Кэмерон
|1
|0
|Диарра Юба
|1
|0
|Амайя Фрэнки
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
19
13 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 9
18 Не забивали 18
1
4%
3
16%
1-15
4
17%
3
16%
16-30
8
33%
3
16%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
6
25%
4
21%
61-75
5
21%
4
21%
76-90
Пропущено
24
20
10 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
3
13%
4
20%
1-15
3
13%
3
15%
16-30
4
17%
4
20%
31-45
2
8%
3
15%
46-60
5
21%
3
15%
61-75
7
29%
29%
3
15%
76-90
Забито
9
18
1 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 11
24 Не забивали 17
0
0%
3
17%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
11%
5
28%
31-45
2
22%
5
28%
46-60
2
22%
3
17%
61-75
4
44%
1
6%
76-90
Пропущено
23
11
12 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 8
3
13%
0
0%
1-15
7
30%
1
9%
16-30
2
9%
3
27%
31-45
3
13%
2
18%
46-60
3
13%
1
9%
61-75
5
22%
4
36%
76-90
Забито
33
37
14 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 20
11 Не забивали 5
1
3%
6
16%
1-15
4
12%
4
11%
16-30
9
27%
8
22%
31-45
2
6%
7
19%
46-60
8
24%
7
19%
61-75
9
27%
5
14%
76-90
Пропущено
47
31
22 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 16
16 Пропускали первыми 8
25 Не пропускали 19
6
13%
4
13%
1-15
10
21%
4
13%
16-30
6
13%
7
23%
31-45
5
11%
5
16%
46-60
8
17%
4
13%
61-75
12
26%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Коламбус Кру
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Нэшвилл - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Интер Майами 4:0 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 3:0 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 2:1
Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Интер Майами - Коламбус Кру 1:0 Орландо Сити - Коламбус Кру 3:2 Коламбус Кру - Цинциннати 3:2 Коламбус Кру - Сиэтл Саундерс 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:0 Чикаго Файр - Коламбус Кру 1:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:3 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:4 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 4:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 0:1 Коламбус Кру - Нэшвилл 0:0 Коламбус Кру - Нью-Йорк Сити 2:1 Цинциннати - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 2:2
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 1:0 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1
Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:4 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|31
|21
|6
|4
|62 - 38
|69
|2.
|Филадельфия Юнион
|1:0 Заявка
|31
|13
|10
|8
|43 - 32
|49
|3.
|Нэшвилл
|0:1 Заявка
|31
|11
|16
|4
|47 - 28
|49
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|43 - 42
|46
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:0 Заявка
|31
|12
|9
|10
|44 - 40
|45
|6.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|51 - 34
|44
|7.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|37 - 31
|43
|8.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|40 - 34
|43
|9.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|31
|12
|5
|14
|51 - 50
|41
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|38 - 42
|38
|11.
|Интер Майами
|2:1 Заявка
|31
|11
|5
|15
|30 - 48
|38
|12.
|Чикаго Файр
|1:0 Заявка
|32
|9
|7
|16
|36 - 51
|34
|13.
|Торонто
|0:1 Заявка
|31
|6
|7
|18
|34 - 60
|25
|14.
|Цинциннати
|1:2 Заявка
|31
|4
|8
|19
|33 - 61
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|31
|17
|7
|7
|51 - 28
|58
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|30
|16
|7
|7
|54 - 34
|55
|3.
|Колорадо Рэпидс
|0:0 Заявка
|31
|14
|11
|6
|43 - 32
|53
|4.
|Портленд Тимберс
|0:0 Заявка
|31
|14
|5
|12
|48 - 49
|47
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|30
|13
|6
|11
|44 - 46
|45
|6.
|Миннесота Юнайтед
|0:1 Заявка
|31
|12
|8
|11
|35 - 38
|44
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|40 - 41
|43
|8.
|Лос-Анджелес
|1:0 Заявка
|31
|12
|7
|12
|47 - 44
|43
|9.
|Реал Солт-Лейк
|0:1 Заявка
|30
|12
|6
|12
|48 - 46
|42
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|40 - 47
|36
|11.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|31
|6
|12
|13
|35 - 49
|30
|12.
|Даллас
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|41 - 50
|28
|13.
|Остин
|Заявка
|30
|7
|4
|19
|29 - 49
|25
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 17
|36
|2.
|Филадельфия Юнион
|1:0 Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 10
|33
|3.
|Нэшвилл
|0:1 Заявка
|16
|8
|8
|0
|34 - 17
|32
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|30 - 14
|31
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|35 - 12
|30
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|26 - 15
|29
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|22 - 12
|28
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 21
|28
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|28 - 20
|27
|10.
|Чикаго Файр
|1:0 Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 18
|26
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|18 - 11
|26
|12.
|Интер Майами
|2:1 Заявка
|16
|7
|2
|7
|22 - 32
|23
|13.
|Торонто
|0:1 Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 22
|17
|14.
|Цинциннати
|1:2 Заявка
|15
|1
|5
|9
|13 - 21
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|0:1 Заявка
|15
|9
|4
|2
|26 - 14
|31
|2.
|Миннесота Юнайтед
|0:1 Заявка
|16
|9
|2
|5
|21 - 13
|29
|3.
|Портленд Тимберс
|0:0 Заявка
|15
|9
|2
|4
|30 - 22
|29
|4.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|30 - 16
|29
|5.
|Колорадо Рэпидс
|0:0 Заявка
|16
|7
|8
|1
|24 - 12
|29
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|22 - 15
|29
|7.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|27 - 14
|28
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 17
|27
|9.
|Лос-Анджелес
|1:0 Заявка
|15
|7
|5
|3
|30 - 22
|26
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|21 - 21
|24
|11.
|Даллас
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 18
|19
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|23 - 22
|18
|13.
|Остин
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|22 - 23
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|32 - 21
|33
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:0 Заявка
|16
|4
|5
|7
|17 - 19
|17
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 20
|17
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 27
|17
|5.
|Нэшвилл
|0:1 Заявка
|15
|3
|8
|4
|13 - 11
|17
|6.
|Филадельфия Юнион
|1:0 Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 22
|16
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|8.
|Интер Майами
|2:1 Заявка
|15
|4
|3
|8
|8 - 16
|15
|9.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 22
|14
|10.
|Цинциннати
|1:2 Заявка
|16
|3
|3
|10
|20 - 40
|12
|11.
|Коламбус Кру
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 22
|11
|12.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|21 - 36
|10
|13.
|Торонто
|0:1 Заявка
|16
|2
|2
|12
|14 - 38
|8
|14.
|Чикаго Файр
|1:0 Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 33
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|24 - 14
|30
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|24 - 18
|26
|3.
|Колорадо Рэпидс
|0:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 20
|24
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 29
|18
|5.
|Портленд Тимберс
|0:0 Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 27
|18
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 25
|18
|7.
|Лос-Анджелес
|1:0 Заявка
|16
|5
|2
|9
|17 - 22
|17
|8.
|Миннесота Юнайтед
|0:1 Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 25
|15
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|18 - 26
|14
|10.
|Реал Солт-Лейк
|0:1 Заявка
|15
|3
|2
|10
|22 - 32
|11
|11.
|Даллас
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|19 - 32
|9
|12.
|Остин
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|7 - 26
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|14 - 28
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|17
|8
|4
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|16
|0
|7
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|16
|3
|0
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|15
|1
|7
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|15
|3
|7
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|2
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|13
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|12
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|7
|2
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|10
|0