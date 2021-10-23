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США: МЛС 2021

2021
Нью-Йорк Сити
2:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Ди Си Юнайтед
0'
1:0
1' Гол
Хавьер Тиаго
3' Желтая карточка
Каноуз Расселл
2:0
7' Гол
Кастельянос Валентин
10'
1
Джонсон
Шон
16
Сэндс
Джеймс
4
Шано
Максим
6
Калленс
Александр
12
Амундсен
Мальте
7
Моралес
Альфредо
55
Паркс
Китон
8
Хавьер
Тиаго
10
Моралес
Максимильяно
42
Родригес
Сантьяго
11
Кастельянос
Валентин
24
Хамид
Билл
31
Грессель
Юлиан
23
Пинс
Донован
15
Бирнбом
Стив
93
Альфаро
Тони
28
Мора
Хосеф
6
Каноуз
Расселл
5
Морено
Хуниор
30
Паредес
Кевин
9
Камара
Ола
19
Nigel
Robertha
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1
Ди Си Юнайтед
5-3-2

История личных встреч

Нью-Йорк Сити
Ди Си Юнайтед

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

16 матчей

50%
18.8%
31.2%
8 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

М
2:1
М
2:1
М
4:1
М
0:0
ОК
1:2
М
0:2
М
0:0
М
3:1
М
1:1
М
2:1
М
4:0
М
3:1
М
3:2
М
0:2
М
2:1
М
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 13 (3) 0.42
Медина Хесус 8 0.26
Тажури-Шради Исмаэль 7 0.23
Хавьер Тиаго 4 0.13
Паркс Китон 4 0.13
Родригес Сантьяго 3 0.1
Моралес Максимильяно 2 0.06
Тораринссон Гудмундур 2 0.06
Амундсен Мальте 1 0.03
Talles Magno 1 0.03
Моралес Альфредо 0 0
Тиннерхольм Антон 0 0
Джонсон Шон 0 0
Барраса Луис 0 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Ола 17 (8) 0.55
Арриола Пол 5 0.16
Рейна Йорди 4 0.13
Nigel Robertha 4 0.13
Абила Рамон 3 0.1
Грессель Юлиан 2 0.06
Флорес Эдисон 2 0.06
Паредес Кевин 2 0.06
Асад Ямиль 2 (1) 0.06
Найяр Энди 1 0.03
Морено Хуниор 1 0.03
Каноуз Расселл 1 0.03
Бирнбом Стив 1 0.03
Альфаро Тони 1 0.03
Йоу Гриффин 1 0.03
Фелипе 1 0.03
Брийян Фредерик 1 0.03
Хайнс-Айк Брендан 1 0.03
Перес Эдриен 0 0
Drew Skundrich 0 0
Ньеман Моузес 0 0

Карточки

Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастельянос Валентин 8 0
Шано Максим 6 1
Асеведо Николас 6 1
Моралес Альфредо 5 1
Медина Хесус 6 0
Сэндс Джеймс 6 0
Моралес Максимильяно 4 1
Паркс Китон 2 2
Хавьер Тиаго 3 1
Тораринссон Гудмундур 4 0
Ибеага Себастьен 3 0
Жассон Андрес 3 0
Тиннерхольм Антон 2 0
Калленс Александр 2 0
Тажури-Шради Исмаэль 2 0
Амундсен Мальте 2 0
Джонсон Шон 1 0
Родригес Сантьяго 1 0
Грей Тэйвон 1 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альфаро Тони 7 0
Грессель Юлиан 5 0
Каноуз Расселл 5 0
Мора Хосеф 3 1
Найяр Энди 4 0
Брийян Фредерик 4 0
Морено Хуниор 4 0
Хайнс-Айк Брендан 4 0
Паредес Кевин 4 0
Ньеман Моузес 2 1
Хамид Билл 3 0
Асад Ямиль 3 0
Рейна Йорди 2 0
Арриола Пол 2 0
Бирнбом Стив 2 0
Drew Skundrich 2 0
Фелипе 2 0
Nigel Robertha 1 0
Пинс Донован 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
25
10 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
2
7%
5
20%
1-15
4
14%
2
8%
16-30
4
14%
5
20%
31-45
7
25%
2
8%
46-60
5
18%
5
20%
61-75
6
21%
6
24%
76-90

Пропущено

13
26
4 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
2
15%
4
15%
1-15
1
8%
4
15%
16-30
1
8%
4
15%
31-45
1
8%
2
8%
46-60
3
23%
3
12%
61-75
5
38%
9
35%
76-90

Забито

17
30
9 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
18 Не забивали 18
4
24%
5
17%
1-15
2
12%
4
13%
16-30
3
18%
8
27%
31-45
2
12%
4
13%
46-60
2
12%
3
10%
61-75
4
24%
6
20%
76-90

Пропущено

21
14
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 9
2
10%
2
14%
1-15
3
14%
3
21%
16-30
4
19%
3
21%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
6
29%
2
14%
61-75
1
5%
4
29%
76-90

Забито

45
55
19 В 1-м тайме 29
26 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 16
6 Не забивали 5
6
13%
10
18%
1-15
6
13%
6
11%
16-30
7
16%
13
24%
31-45
9
20%
6
11%
46-60
7
16%
8
15%
61-75
10
22%
12
22%
76-90

Пропущено

34
40
13 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 20
4
12%
6
15%
1-15
4
12%
7
18%
16-30
5
15%
7
18%
31-45
6
18%
2
5%
46-60
9
26%
5
13%
61-75
6
18%
13
33%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 0:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 2:0
Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:3 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 2:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:2 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 4:1 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 5:0 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Коламбус Кру - Нью-Йорк Сити 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 2:1
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 0:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Миннесота Юнайтед 3:1
Ди Си Юнайтед - Цинциннати 4:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 3:2 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 5:2 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:4 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Торонто 7:1 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 2:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 31 21 6 4 62 - 38 69
2. Нэшвилл 0:0 Заявка 31 11 17 3 47 - 27 50
3. Филадельфия Юнион 0:0 Заявка 31 12 11 8 42 - 32 47
4. Орландо Сити Заявка 30 12 10 8 43 - 42 46
5. Нью-Йорк Сити 2:0 Заявка 31 12 8 11 47 - 34 44
6. Атланта Юнайтед Заявка 30 11 10 9 40 - 34 43
7. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 31 11 10 10 43 - 40 43
8. Ди Си Юнайтед 0:2 Заявка 31 12 5 14 51 - 46 41
9. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Заявка 30 11 8 11 36 - 31 41
10. Коламбус Кру 1:1 Заявка 31 10 9 12 38 - 41 39
11. Интер Майами Заявка 30 10 5 15 28 - 47 35
12. Чикаго Файр Заявка 31 8 7 16 35 - 51 31
13. Торонто 0:0 Заявка 31 6 8 17 34 - 59 26
14. Цинциннати Заявка 30 4 8 18 32 - 59 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 31 17 7 7 51 - 28 58
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 30 16 7 7 54 - 34 55
3. Колорадо Рэпидс Заявка 30 14 10 6 43 - 32 52
4. Портленд Тимберс Заявка 30 14 4 12 48 - 49 46
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 30 13 6 11 44 - 46 45
6. Миннесота Юнайтед Заявка 30 12 8 10 35 - 37 44
7. Ванкувер Уайткэпс Заявка 30 11 10 9 40 - 41 43
8. Реал Солт-Лейк Заявка 29 12 6 11 48 - 45 42
9. Лос-Анджелес Заявка 30 11 7 12 46 - 44 40
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 30 9 9 12 40 - 47 36
11. Хьюстон Динамо Заявка 31 6 12 13 35 - 49 30
12. Даллас Заявка 30 6 10 14 41 - 50 28
13. Остин Заявка 30 7 4 19 29 - 49 25

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 15 11 3 1 30 - 17 36
2. Нэшвилл 0:0 Заявка 16 8 8 0 34 - 17 32
3. Филадельфия Юнион 0:0 Заявка 16 9 4 3 22 - 10 31
4. Ди Си Юнайтед 0:2 Заявка 15 10 1 4 30 - 14 31
5. Нью-Йорк Сити 2:0 Заявка 15 9 3 3 31 - 12 30
6. Орландо Сити Заявка 15 8 5 2 26 - 15 29
7. Атланта Юнайтед Заявка 15 8 4 3 22 - 12 28
8. Коламбус Кру 1:1 Заявка 15 8 4 3 28 - 19 28
9. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 15 8 4 3 27 - 21 28
10. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Заявка 15 7 5 3 18 - 11 26
11. Чикаго Файр Заявка 16 6 5 5 22 - 18 23
12. Интер Майами Заявка 15 6 2 7 20 - 31 20
13. Торонто 0:0 Заявка 15 4 6 5 20 - 21 18
14. Цинциннати Заявка 15 1 5 9 13 - 21 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк Заявка 15 9 4 2 26 - 14 31
2. Миннесота Юнайтед Заявка 15 9 2 4 21 - 12 29
3. Портленд Тимберс Заявка 15 9 2 4 30 - 22 29
4. Спортинг Канзас-Сити Заявка 15 8 5 2 30 - 16 29
5. Ванкувер Уайткэпс Заявка 15 9 2 4 22 - 15 29
6. Сиэтл Саундерс Заявка 16 8 4 4 27 - 14 28
7. Колорадо Рэпидс Заявка 15 7 7 1 24 - 12 28
8. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 15 8 3 4 24 - 17 27
9. Лос-Анджелес Заявка 15 7 5 3 30 - 22 26
10. Хьюстон Динамо Заявка 16 6 6 4 21 - 21 24
11. Даллас Заявка 15 4 7 4 22 - 18 19
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 15 5 3 7 23 - 22 18
13. Остин Заявка 15 5 2 8 22 - 23 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 16 10 3 3 32 - 21 33
2. Нэшвилл 0:0 Заявка 15 3 9 3 13 - 10 18
3. Орландо Сити Заявка 15 4 5 6 17 - 27 17
4. Филадельфия Юнион 0:0 Заявка 15 3 7 5 20 - 22 16
5. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Заявка 15 4 3 8 18 - 20 15
6. Атланта Юнайтед Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
7. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 16 3 6 7 16 - 19 15
8. Интер Майами Заявка 15 4 3 8 8 - 16 15
9. Нью-Йорк Сити 2:0 Заявка 16 3 5 8 16 - 22 14
10. Цинциннати Заявка 15 3 3 9 19 - 38 12
11. Коламбус Кру 1:1 Заявка 16 2 5 9 10 - 22 11
12. Ди Си Юнайтед 0:2 Заявка 16 2 4 10 21 - 32 10
13. Торонто 0:0 Заявка 16 2 2 12 14 - 38 8
14. Чикаго Файр Заявка 15 2 2 11 13 - 33 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 15 9 3 3 24 - 14 30
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 15 8 2 5 24 - 18 26
3. Колорадо Рэпидс Заявка 15 7 3 5 19 - 20 24
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 15 5 3 7 20 - 29 18
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 15 4 6 5 17 - 25 18
6. Портленд Тимберс Заявка 15 5 2 8 18 - 27 17
7. Миннесота Юнайтед Заявка 15 3 6 6 14 - 25 15
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 15 2 8 5 18 - 26 14
9. Лос-Анджелес Заявка 15 4 2 9 16 - 22 14
10. Реал Солт-Лейк Заявка 14 3 2 9 22 - 31 11
11. Даллас Заявка 15 2 3 10 19 - 32 9
12. Остин Заявка 15 2 2 11 7 - 26 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 15 0 6 9 14 - 28 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 17 8 4
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 16 0 7
3. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 16 3 0
4. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 15 1 7
5. Нэшвилл Мукхтар Хани 14 1 8
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 12 2
2. Интер Майами Пирес Леандро 13 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 12 0
4. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 7 2
5. Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 10 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Сити
Ничья
Ди Си Юнайтед
1.93
3.91
4.22
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Нью-Йорк Сити 2:0 Ди Си Юнайтед онлайн




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