  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2021

США: МЛС 2021

2021
Филадельфия Юнион
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Нэшвилл
0' 10'
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
11
Бедойя
Алехандро
8
Мартинес
Хосе
Андрес
31
Флэк
Леон
6
Газдаг
Даниэль
23
Пржибылко
Каспер
10
Монтейру
Жамиру
1
Уиллис
Джо
5
Махер
Джек
15
Миллер
Эрик
4
David
Romney
12
Джонстон
Алистер
8
Леаль
Рэндэлл
27
Анунга
Брайан
20
Годой
Анибал
23
Вашингтон
Тейлор
72
Ake
Arnaud
Loba
14
Риос
Даниэль
Филадельфия Юнион
4-3-3
Нэшвилл
3-5-2

История личных встреч

Филадельфия Юнион
Нэшвилл

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

М
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пржибылко Каспер 10 (1) 0.32
Сантос Сержио II 5 0.16
Бёрк Кори 4 0.13
Вагнер Кай 3 0.1
Глеснес Якоб 3 0.1
Газдаг Даниэль 3 (1) 0.1
Монтейру Жамиру 2 0.06
Салливан Куинн 2 0.06
Эллиотт Джек 2 0.06
Бедойя Алехандро 2 0.06
Ааронсон Пакстен 2 0.06
Флэк Леон 1 0.03
Мартинес Хосе Андрес 0 0
Мбезо Оливье 0 0
Харриэль Натан 0 0
Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мукхтар Хани 14 (1) 0.45
Сапонг Чарльз 10 0.32
Леаль Рэндэлл 6 0.19
Мьюл Алекс 3 (1) 0.1
Кадис Хондер 2 0.06
Циммерман Уолкер 2 0.06
Хакенсон Люк 2 0.06
Риос Даниэль 1 0.03
Махер Джек 1 0.03
Джонстон Алистер 1 0.03
Анибаба Жалил 1 0.03
Данлади Абу 1 0.03
Анунга Брайан 1 0.03
Кастелланос Роберт 1 0.03
Ловитц Дэниел 0 0
Маккарти Дакс 0 0
David Romney 0 0
Годой Анибал 0 0
Баджи Доминик 0 0
Нилис Дилан 0 0

Карточки

Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Хосе Андрес 7 1
Вагнер Кай 7 1
Монтейру Жамиру 7 0
Эллиотт Джек 7 0
Мбезо Оливье 7 0
Глеснес Якоб 5 0
Бедойя Алехандро 4 0
Сантос Сержио II 4 0
Флэк Леон 4 0
Фриз Мэтт 1 1
Пауэлл Альвас 2 0
Блэйк Андре 2 0
Фонтана Энтони 2 0
Пржибылко Каспер 1 0
Реал Мэттью 1 0
Ааронсон Пакстен 1 0
Харриэль Натан 1 0
Салливан Куинн 1 0
Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маккарти Дакс 6 1
Мукхтар Хани 6 0
Годой Анибал 5 0
Ловитц Дэниел 5 0
Мьюл Алекс 5 0
Хакенсон Люк 5 0
Анунга Брайан 4 0
Леаль Рэндэлл 2 0
Лаграсса Мэтт 2 0
Джонстон Алистер 2 0
Сапонг Чарльз 1 0
Уиллис Джо 1 0
Циммерман Уолкер 1 0
Махер Джек 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
13
11 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 4
17 Не забивали 23
3
14%
1
8%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
5
23%
3
23%
31-45
2
9%
2
15%
46-60
4
18%
3
23%
61-75
5
23%
4
31%
76-90

Пропущено

10
10
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
20%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
2
20%
3
30%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
2
20%
2
20%
76-90

Забито

19
34
8 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 15
1
5%
7
21%
1-15
2
11%
5
15%
16-30
5
26%
5
15%
31-45
5
26%
4
12%
46-60
1
5%
5
15%
61-75
5
26%
8
24%
76-90

Пропущено

23
17
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
3
13%
5
29%
29%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
5
22%
3
18%
31-45
4
17%
3
18%
46-60
5
22%
2
12%
61-75
5
22%
3
18%
76-90

Забито

41
47
19 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 26
16 Забивали первыми 12
5 Не забивали 8
4
10%
8
17%
1-15
5
12%
5
11%
16-30
10
24%
8
17%
31-45
7
17%
6
13%
46-60
5
12%
8
17%
61-75
10
24%
12
26%
76-90

Пропущено

33
27
13 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 17
5
15%
6
22%
1-15
1
3%
3
11%
16-30
7
21%
4
15%
31-45
6
18%
6
22%
46-60
7
21%
3
11%
61-75
7
21%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Филадельфия Юнион
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 3:0
Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 3:1 Филадельфия Юнион - Америка Мехико 0:2 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:0 Америка Мехико - Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Торонто 3:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:1 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1
Нэшвилл
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Нэшвилл - Коламбус Кру 1:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 0:0 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Орландо Сити 2:2
Чикаго Файр - Нэшвилл 0:0 Интер Майами - Нэшвилл 1:5 Торонто - Нэшвилл 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Нэшвилл 0:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 3:1 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Орландо Сити 1:1 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 5:2 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 0:0 Торонто - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Цинциннати 3:0 Коламбус Кру - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Чикаго Файр 5:1 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 31 21 6 4 62 - 38 69
2. Нэшвилл 0:0 Заявка 31 11 17 3 47 - 27 50
3. Филадельфия Юнион 0:0 Заявка 31 12 11 8 42 - 32 47
4. Орландо Сити Заявка 30 12 10 8 43 - 42 46
5. Нью-Йорк Сити 2:0 Заявка 31 12 8 11 47 - 34 44
6. Атланта Юнайтед Заявка 30 11 10 9 40 - 34 43
7. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 31 11 10 10 43 - 40 43
8. Ди Си Юнайтед 0:2 Заявка 31 12 5 14 51 - 46 41
9. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Заявка 30 11 8 11 36 - 31 41
10. Коламбус Кру 1:1 Заявка 31 10 9 12 38 - 41 39
11. Интер Майами Заявка 30 10 5 15 28 - 47 35
12. Чикаго Файр Заявка 31 8 7 16 35 - 51 31
13. Торонто 0:0 Заявка 31 6 8 17 34 - 59 26
14. Цинциннати Заявка 30 4 8 18 32 - 59 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 31 17 7 7 51 - 28 58
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 30 16 7 7 54 - 34 55
3. Колорадо Рэпидс Заявка 30 14 10 6 43 - 32 52
4. Портленд Тимберс Заявка 30 14 4 12 48 - 49 46
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 30 13 6 11 44 - 46 45
6. Миннесота Юнайтед Заявка 30 12 8 10 35 - 37 44
7. Ванкувер Уайткэпс Заявка 30 11 10 9 40 - 41 43
8. Реал Солт-Лейк Заявка 29 12 6 11 48 - 45 42
9. Лос-Анджелес Заявка 30 11 7 12 46 - 44 40
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 30 9 9 12 40 - 47 36
11. Хьюстон Динамо Заявка 31 6 12 13 35 - 49 30
12. Даллас Заявка 30 6 10 14 41 - 50 28
13. Остин Заявка 30 7 4 19 29 - 49 25

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 15 11 3 1 30 - 17 36
2. Нэшвилл 0:0 Заявка 16 8 8 0 34 - 17 32
3. Филадельфия Юнион 0:0 Заявка 16 9 4 3 22 - 10 31
4. Ди Си Юнайтед 0:2 Заявка 15 10 1 4 30 - 14 31
5. Нью-Йорк Сити 2:0 Заявка 15 9 3 3 31 - 12 30
6. Орландо Сити Заявка 15 8 5 2 26 - 15 29
7. Атланта Юнайтед Заявка 15 8 4 3 22 - 12 28
8. Коламбус Кру 1:1 Заявка 15 8 4 3 28 - 19 28
9. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 15 8 4 3 27 - 21 28
10. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Заявка 15 7 5 3 18 - 11 26
11. Чикаго Файр Заявка 16 6 5 5 22 - 18 23
12. Интер Майами Заявка 15 6 2 7 20 - 31 20
13. Торонто 0:0 Заявка 15 4 6 5 20 - 21 18
14. Цинциннати Заявка 15 1 5 9 13 - 21 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк Заявка 15 9 4 2 26 - 14 31
2. Миннесота Юнайтед Заявка 15 9 2 4 21 - 12 29
3. Портленд Тимберс Заявка 15 9 2 4 30 - 22 29
4. Спортинг Канзас-Сити Заявка 15 8 5 2 30 - 16 29
5. Ванкувер Уайткэпс Заявка 15 9 2 4 22 - 15 29
6. Сиэтл Саундерс Заявка 16 8 4 4 27 - 14 28
7. Колорадо Рэпидс Заявка 15 7 7 1 24 - 12 28
8. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 15 8 3 4 24 - 17 27
9. Лос-Анджелес Заявка 15 7 5 3 30 - 22 26
10. Хьюстон Динамо Заявка 16 6 6 4 21 - 21 24
11. Даллас Заявка 15 4 7 4 22 - 18 19
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 15 5 3 7 23 - 22 18
13. Остин Заявка 15 5 2 8 22 - 23 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 16 10 3 3 32 - 21 33
2. Нэшвилл 0:0 Заявка 15 3 9 3 13 - 10 18
3. Орландо Сити Заявка 15 4 5 6 17 - 27 17
4. Филадельфия Юнион 0:0 Заявка 15 3 7 5 20 - 22 16
5. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Заявка 15 4 3 8 18 - 20 15
6. Атланта Юнайтед Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
7. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 16 3 6 7 16 - 19 15
8. Интер Майами Заявка 15 4 3 8 8 - 16 15
9. Нью-Йорк Сити 2:0 Заявка 16 3 5 8 16 - 22 14
10. Цинциннати Заявка 15 3 3 9 19 - 38 12
11. Коламбус Кру 1:1 Заявка 16 2 5 9 10 - 22 11
12. Ди Си Юнайтед 0:2 Заявка 16 2 4 10 21 - 32 10
13. Торонто 0:0 Заявка 16 2 2 12 14 - 38 8
14. Чикаго Файр Заявка 15 2 2 11 13 - 33 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 15 9 3 3 24 - 14 30
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 15 8 2 5 24 - 18 26
3. Колорадо Рэпидс Заявка 15 7 3 5 19 - 20 24
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 15 5 3 7 20 - 29 18
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 15 4 6 5 17 - 25 18
6. Портленд Тимберс Заявка 15 5 2 8 18 - 27 17
7. Миннесота Юнайтед Заявка 15 3 6 6 14 - 25 15
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 15 2 8 5 18 - 26 14
9. Лос-Анджелес Заявка 15 4 2 9 16 - 22 14
10. Реал Солт-Лейк Заявка 14 3 2 9 22 - 31 11
11. Даллас Заявка 15 2 3 10 19 - 32 9
12. Остин Заявка 15 2 2 11 7 - 26 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 15 0 6 9 14 - 28 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 17 8 4
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 16 0 7
3. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 16 3 0
4. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 15 1 7
5. Нэшвилл Мукхтар Хани 14 1 8
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 12 2
2. Интер Майами Пирес Леандро 13 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 12 0
4. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 7 2
5. Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 10 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Филадельфия Юнион
Ничья
Нэшвилл
2.08
3.38
4.65
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Филадельфия Юнион 0:0 Нэшвилл онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1500 рублей для новых игроков!
Фрибет для тебя!
1000 рублей для ставок АПЛ
30 000 рублей бонусы!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 