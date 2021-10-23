США: МЛС 2021
Филадельфия Юнион
0:0
Первый тайм: 10'
Стадион: Subaru Park
Нэшвилл
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
15
Миллер
Эрик
20
Годой
Анибал
14
Риос
Даниэль
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Jesus Bueno
-
Главный тренер: Jim Curtin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Риос ДаниэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Нилис ДиланПолузащитник
-
99 Кадис ХондерНападающий
-
19 Мьюл АлексНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Gary Smith
История личных встреч
Филадельфия Юнион
Нэшвилл
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пржибылко Каспер
|10 (1)
|0.32
|Сантос Сержио II
|5
|0.16
|Бёрк Кори
|4
|0.13
|Вагнер Кай
|3
|0.1
|Глеснес Якоб
|3
|0.1
|Газдаг Даниэль
|3 (1)
|0.1
|Монтейру Жамиру
|2
|0.06
|Салливан Куинн
|2
|0.06
|Эллиотт Джек
|2
|0.06
|Бедойя Алехандро
|2
|0.06
|Ааронсон Пакстен
|2
|0.06
|Флэк Леон
|1
|0.03
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|Мбезо Оливье
|0
|0
|Харриэль Натан
|0
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мукхтар Хани
|14 (1)
|0.45
|Сапонг Чарльз
|10
|0.32
|Леаль Рэндэлл
|6
|0.19
|Мьюл Алекс
|3 (1)
|0.1
|Кадис Хондер
|2
|0.06
|Циммерман Уолкер
|2
|0.06
|Хакенсон Люк
|2
|0.06
|Риос Даниэль
|1
|0.03
|Махер Джек
|1
|0.03
|Джонстон Алистер
|1
|0.03
|Анибаба Жалил
|1
|0.03
|Данлади Абу
|1
|0.03
|Анунга Брайан
|1
|0.03
|Кастелланос Роберт
|1
|0.03
|Ловитц Дэниел
|0
|0
|Маккарти Дакс
|0
|0
|David Romney
|0
|0
|Годой Анибал
|0
|0
|Баджи Доминик
|0
|0
|Нилис Дилан
|0
|0
Карточки
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Хосе Андрес
|7
|1
|Вагнер Кай
|7
|1
|Монтейру Жамиру
|7
|0
|Эллиотт Джек
|7
|0
|Мбезо Оливье
|7
|0
|Глеснес Якоб
|5
|0
|Бедойя Алехандро
|4
|0
|Сантос Сержио II
|4
|0
|Флэк Леон
|4
|0
|Фриз Мэтт
|1
|1
|Пауэлл Альвас
|2
|0
|Блэйк Андре
|2
|0
|Фонтана Энтони
|2
|0
|Пржибылко Каспер
|1
|0
|Реал Мэттью
|1
|0
|Ааронсон Пакстен
|1
|0
|Харриэль Натан
|1
|0
|Салливан Куинн
|1
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маккарти Дакс
|6
|1
|Мукхтар Хани
|6
|0
|Годой Анибал
|5
|0
|Ловитц Дэниел
|5
|0
|Мьюл Алекс
|5
|0
|Хакенсон Люк
|5
|0
|Анунга Брайан
|4
|0
|Леаль Рэндэлл
|2
|0
|Лаграсса Мэтт
|2
|0
|Джонстон Алистер
|2
|0
|Сапонг Чарльз
|1
|0
|Уиллис Джо
|1
|0
|Циммерман Уолкер
|1
|0
|Махер Джек
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
13
11 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 4
17 Не забивали 23
3
14%
1
8%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
5
23%
3
23%
31-45
2
9%
2
15%
46-60
4
18%
3
23%
61-75
5
23%
4
31%
76-90
Пропущено
10
10
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
20%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
2
20%
3
30%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
2
20%
2
20%
76-90
Забито
19
34
8 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 15
1
5%
7
21%
1-15
2
11%
5
15%
16-30
5
26%
5
15%
31-45
5
26%
4
12%
46-60
1
5%
5
15%
61-75
5
26%
8
24%
76-90
Пропущено
23
17
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
3
13%
5
29%
29%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
5
22%
3
18%
31-45
4
17%
3
18%
46-60
5
22%
2
12%
61-75
5
22%
3
18%
76-90
Забито
41
47
19 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 26
16 Забивали первыми 12
5 Не забивали 8
4
10%
8
17%
1-15
5
12%
5
11%
16-30
10
24%
8
17%
31-45
7
17%
6
13%
46-60
5
12%
8
17%
61-75
10
24%
12
26%
76-90
Пропущено
33
27
13 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 17
5
15%
6
22%
1-15
1
3%
3
11%
16-30
7
21%
4
15%
31-45
6
18%
6
22%
46-60
7
21%
3
11%
61-75
7
21%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 3:0
Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 3:1 Филадельфия Юнион - Америка Мехико 0:2 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:0 Америка Мехико - Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Торонто 3:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:1 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1
Нэшвилл
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Нэшвилл - Коламбус Кру 1:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 0:0 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Орландо Сити 2:2
Чикаго Файр - Нэшвилл 0:0 Интер Майами - Нэшвилл 1:5 Торонто - Нэшвилл 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Нэшвилл 0:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 3:1 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Орландо Сити 1:1 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 5:2 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 0:0 Торонто - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Цинциннати 3:0 Коламбус Кру - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Чикаго Файр 5:1 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|31
|21
|6
|4
|62 - 38
|69
|2.
|Нэшвилл
|0:0 Заявка
|31
|11
|17
|3
|47 - 27
|50
|3.
|Филадельфия Юнион
|0:0 Заявка
|31
|12
|11
|8
|42 - 32
|47
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|43 - 42
|46
|5.
|Нью-Йорк Сити
|2:0 Заявка
|31
|12
|8
|11
|47 - 34
|44
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|40 - 34
|43
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0 Заявка
|31
|11
|10
|10
|43 - 40
|43
|8.
|Ди Си Юнайтед
|0:2 Заявка
|31
|12
|5
|14
|51 - 46
|41
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1 Заявка
|30
|11
|8
|11
|36 - 31
|41
|10.
|Коламбус Кру
|1:1 Заявка
|31
|10
|9
|12
|38 - 41
|39
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|30
|10
|5
|15
|28 - 47
|35
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|31
|8
|7
|16
|35 - 51
|31
|13.
|Торонто
|0:0 Заявка
|31
|6
|8
|17
|34 - 59
|26
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|30
|4
|8
|18
|32 - 59
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|31
|17
|7
|7
|51 - 28
|58
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|30
|16
|7
|7
|54 - 34
|55
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|30
|14
|10
|6
|43 - 32
|52
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|30
|14
|4
|12
|48 - 49
|46
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|30
|13
|6
|11
|44 - 46
|45
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|35 - 37
|44
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|40 - 41
|43
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|48 - 45
|42
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|46 - 44
|40
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|40 - 47
|36
|11.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|31
|6
|12
|13
|35 - 49
|30
|12.
|Даллас
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|41 - 50
|28
|13.
|Остин
|Заявка
|30
|7
|4
|19
|29 - 49
|25
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 17
|36
|2.
|Нэшвилл
|0:0 Заявка
|16
|8
|8
|0
|34 - 17
|32
|3.
|Филадельфия Юнион
|0:0 Заявка
|16
|9
|4
|3
|22 - 10
|31
|4.
|Ди Си Юнайтед
|0:2 Заявка
|15
|10
|1
|4
|30 - 14
|31
|5.
|Нью-Йорк Сити
|2:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 12
|30
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|26 - 15
|29
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|22 - 12
|28
|8.
|Коламбус Кру
|1:1 Заявка
|15
|8
|4
|3
|28 - 19
|28
|9.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 21
|28
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1 Заявка
|15
|7
|5
|3
|18 - 11
|26
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 18
|23
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|20 - 31
|20
|13.
|Торонто
|0:0 Заявка
|15
|4
|6
|5
|20 - 21
|18
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|13 - 21
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|26 - 14
|31
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|21 - 12
|29
|3.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|30 - 22
|29
|4.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|30 - 16
|29
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|22 - 15
|29
|6.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|27 - 14
|28
|7.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|15
|7
|7
|1
|24 - 12
|28
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 17
|27
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|30 - 22
|26
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|21 - 21
|24
|11.
|Даллас
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 18
|19
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|23 - 22
|18
|13.
|Остин
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|22 - 23
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|32 - 21
|33
|2.
|Нэшвилл
|0:0 Заявка
|15
|3
|9
|3
|13 - 10
|18
|3.
|Орландо Сити
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 27
|17
|4.
|Филадельфия Юнион
|0:0 Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 22
|16
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1 Заявка
|15
|4
|3
|8
|18 - 20
|15
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0 Заявка
|16
|3
|6
|7
|16 - 19
|15
|8.
|Интер Майами
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|8 - 16
|15
|9.
|Нью-Йорк Сити
|2:0 Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 22
|14
|10.
|Цинциннати
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 38
|12
|11.
|Коламбус Кру
|1:1 Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 22
|11
|12.
|Ди Си Юнайтед
|0:2 Заявка
|16
|2
|4
|10
|21 - 32
|10
|13.
|Торонто
|0:0 Заявка
|16
|2
|2
|12
|14 - 38
|8
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 33
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|24 - 14
|30
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|24 - 18
|26
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 20
|24
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 29
|18
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 25
|18
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|18 - 27
|17
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 25
|15
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|18 - 26
|14
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 22
|14
|10.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 31
|11
|11.
|Даллас
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|19 - 32
|9
|12.
|Остин
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|7 - 26
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|14 - 28
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|17
|8
|4
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|16
|0
|7
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|16
|3
|0
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|15
|1
|7
|5.
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|14
|1
|8
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|2
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|13
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|12
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|7
|2
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|10
|0