США: МЛС 2021
Филадельфия Юнион
1:0
Конец матча
Стадион: Subaru Park
Нэшвилл
1:0
18' ПенальтиПржибылко Каспер
23' Желтая карточкаAke Arnaud Loba
27' Желтая карточкаПржибылко Каспер
53' Желтая карточкаГодой Анибал
55' Желтая карточкаГлеснес Якоб
62' Желтая карточкаМонтейру Жамиру
90' Желтая карточкаНилис Дилан
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
15
Миллер
Эрик
20
Годой
Анибал
14
Риос
Даниэль
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Jesus Bueno
-
Главный тренер: Jim Curtin
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Риос ДаниэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Нилис ДиланПолузащитник
-
99 Кадис ХондерНападающий
-
19 Мьюл АлексНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Gary Smith
Ход матча
18'
1:0
23'
27'
53'
55'
62'
90'
История личных встреч
Филадельфия Юнион
Нэшвилл
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пржибылко Каспер
|11 (2)
|0.35
|Сантос Сержио II
|5
|0.16
|Бёрк Кори
|4
|0.13
|Вагнер Кай
|3
|0.1
|Глеснес Якоб
|3
|0.1
|Газдаг Даниэль
|3 (1)
|0.1
|Монтейру Жамиру
|2
|0.06
|Салливан Куинн
|2
|0.06
|Эллиотт Джек
|2
|0.06
|Бедойя Алехандро
|2
|0.06
|Ааронсон Пакстен
|2
|0.06
|Флэк Леон
|1
|0.03
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|Мбезо Оливье
|0
|0
|Харриэль Натан
|0
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мукхтар Хани
|14 (1)
|0.45
|Сапонг Чарльз
|10
|0.32
|Леаль Рэндэлл
|6
|0.19
|Мьюл Алекс
|3 (1)
|0.1
|Кадис Хондер
|2
|0.06
|Циммерман Уолкер
|2
|0.06
|Хакенсон Люк
|2
|0.06
|Риос Даниэль
|1
|0.03
|Махер Джек
|1
|0.03
|Джонстон Алистер
|1
|0.03
|Анибаба Жалил
|1
|0.03
|Данлади Абу
|1
|0.03
|Анунга Брайан
|1
|0.03
|Кастелланос Роберт
|1
|0.03
|Ловитц Дэниел
|0
|0
|Маккарти Дакс
|0
|0
|David Romney
|0
|0
|Годой Анибал
|0
|0
|Баджи Доминик
|0
|0
|Нилис Дилан
|0
|0
Карточки
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Хосе Андрес
|7
|1
|Вагнер Кай
|7
|1
|Монтейру Жамиру
|8
|0
|Эллиотт Джек
|7
|0
|Мбезо Оливье
|7
|0
|Глеснес Якоб
|6
|0
|Бедойя Алехандро
|4
|0
|Сантос Сержио II
|4
|0
|Флэк Леон
|4
|0
|Фриз Мэтт
|1
|1
|Пржибылко Каспер
|2
|0
|Пауэлл Альвас
|2
|0
|Блэйк Андре
|2
|0
|Фонтана Энтони
|2
|0
|Реал Мэттью
|1
|0
|Ааронсон Пакстен
|1
|0
|Харриэль Натан
|1
|0
|Салливан Куинн
|1
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маккарти Дакс
|6
|1
|Годой Анибал
|6
|0
|Мукхтар Хани
|6
|0
|Ловитц Дэниел
|5
|0
|Мьюл Алекс
|5
|0
|Хакенсон Люк
|5
|0
|Анунга Брайан
|4
|0
|Леаль Рэндэлл
|2
|0
|Лаграсса Мэтт
|2
|0
|Джонстон Алистер
|2
|0
|Сапонг Чарльз
|1
|0
|Уиллис Джо
|1
|0
|Циммерман Уолкер
|1
|0
|Ake Arnaud Loba
|1
|0
|Нилис Дилан
|1
|0
|Махер Джек
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
13
12 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 4
17 Не забивали 24
3
13%
1
8%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
5
22%
3
23%
31-45
2
9%
2
15%
46-60
4
17%
3
23%
61-75
5
22%
4
31%
76-90
Пропущено
10
11
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
20%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
2
20%
3
27%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
2
20%
2
18%
76-90
Забито
19
34
8 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 16
1
5%
7
21%
1-15
2
11%
5
15%
16-30
5
26%
5
15%
31-45
5
26%
4
12%
46-60
1
5%
5
15%
61-75
5
26%
8
24%
76-90
Пропущено
23
17
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
3
13%
5
29%
29%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
5
22%
3
18%
31-45
4
17%
3
18%
46-60
5
22%
2
12%
61-75
5
22%
3
18%
76-90
Забито
42
47
20 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 26
17 Забивали первыми 12
5 Не забивали 9
4
10%
8
17%
1-15
6
14%
5
11%
16-30
10
24%
8
17%
31-45
7
17%
6
13%
46-60
5
12%
8
17%
61-75
10
24%
12
26%
76-90
Пропущено
33
28
13 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 18
5
15%
6
21%
1-15
1
3%
4
14%
16-30
7
21%
4
14%
31-45
6
18%
6
21%
46-60
7
21%
3
11%
61-75
7
21%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 3:0
Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 3:1 Филадельфия Юнион - Америка Мехико 0:2 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:0 Америка Мехико - Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Торонто 3:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:1 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1
Нэшвилл
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Нэшвилл - Коламбус Кру 1:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 0:0 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Орландо Сити 2:2
Чикаго Файр - Нэшвилл 0:0 Интер Майами - Нэшвилл 1:5 Торонто - Нэшвилл 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Нэшвилл 0:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 3:1 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Орландо Сити 1:1 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 5:2 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 0:0 Торонто - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Цинциннати 3:0 Коламбус Кру - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Чикаго Файр 5:1 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|31
|21
|6
|4
|62 - 38
|69
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|43 - 32
|49
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|31
|11
|16
|4
|47 - 28
|49
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|43 - 42
|46
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|51 - 34
|44
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|37 - 31
|43
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|40 - 34
|43
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|44 - 41
|43
|9.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|31
|12
|5
|14
|51 - 50
|41
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|38 - 42
|38
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|31
|11
|5
|15
|33 - 48
|38
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|32
|9
|7
|16
|36 - 51
|34
|13.
|Торонто
|Заявка
|31
|6
|8
|17
|35 - 60
|26
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|31
|4
|8
|19
|33 - 64
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|31
|17
|7
|7
|51 - 28
|58
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|30
|16
|7
|7
|54 - 34
|55
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|31
|15
|10
|6
|45 - 32
|55
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|31
|14
|4
|13
|48 - 51
|46
|5.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|36 - 38
|45
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:2 Заявка
|31
|13
|6
|12
|44 - 48
|45
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0 Заявка
|31
|11
|11
|9
|40 - 41
|44
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|30
|12
|6
|12
|48 - 46
|42
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|47 - 45
|41
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0 Заявка
|31
|9
|10
|12
|40 - 47
|37
|11.
|Даллас
|2:0 Заявка
|31
|7
|10
|14
|43 - 50
|31
|12.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|31
|6
|12
|13
|35 - 49
|30
|13.
|Остин
|Заявка
|30
|7
|4
|19
|29 - 49
|25
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 17
|36
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 10
|33
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|16
|8
|8
|0
|34 - 17
|32
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|30 - 14
|31
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|35 - 12
|30
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|26 - 15
|29
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|22 - 12
|28
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 21
|28
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|28 - 20
|27
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 18
|26
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|18 - 11
|26
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 32
|23
|13.
|Торонто
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|21 - 22
|18
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|13 - 21
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|26 - 14
|31
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|26 - 12
|31
|3.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|22 - 13
|30
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0 Заявка
|15
|9
|2
|4
|22 - 15
|29
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|30 - 22
|29
|6.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|30 - 16
|29
|7.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|27 - 14
|28
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:2 Заявка
|16
|8
|3
|5
|24 - 19
|27
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|30 - 22
|26
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|21 - 21
|24
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|23 - 22
|19
|12.
|Даллас
|2:0 Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 18
|19
|13.
|Остин
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|22 - 23
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|32 - 21
|33
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 20
|17
|3.
|Орландо Сити
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 27
|17
|4.
|Нэшвилл
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|13 - 11
|17
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 22
|16
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|17 - 20
|15
|8.
|Интер Майами
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|8 - 16
|15
|9.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 22
|14
|10.
|Цинциннати
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|20 - 43
|12
|11.
|Коламбус Кру
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 22
|11
|12.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|21 - 36
|10
|13.
|Торонто
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|14 - 38
|8
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 33
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|24 - 14
|30
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|24 - 18
|26
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 20
|24
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:2 Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 29
|18
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0 Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 25
|18
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|18 - 29
|17
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 25
|15
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0 Заявка
|16
|2
|9
|5
|18 - 26
|15
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|17 - 23
|15
|10.
|Даллас
|2:0 Заявка
|16
|3
|3
|10
|21 - 32
|12
|11.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|22 - 32
|11
|12.
|Остин
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|7 - 26
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|14 - 28
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|17
|8
|4
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|16
|0
|7
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|16
|3
|0
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|15
|1
|7
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|15
|3
|7
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|2
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|13
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|12
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|7
|2
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|10
|0