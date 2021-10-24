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США: МЛС 2021

2021
Миннесота Юнайтед
0:1
Второй тайм: 55'

Стадион:
Лос-Анджелес
0'
32' Желтая карточка
Трапп Уилл
0:1
32' Гол
Аранго Кристиан
55'
1
Миллер
Тайлер
31
Дотсон
Хассани
15
Боксолл
Михаэл
12
Дибасси
Бакай
77
Гаспер
Чейз
20
Трапп
Уилл
6
Алонсо
Освальдо
17
Лод
Робин
10
Emanuel
Reynoso2
7
Фрагапане
Франко
23
Эну
Адриен
1
Блэкмен
Джамал
5
Фалл
Мамаду
94
Мурильо
Хесус
12
Паласиос
Диего
33
Ким
Мун-Хван
7
Блессинг
Латиф
19
Дюк
Брайс
44
Эдвардс
Рахим
11
Сифуэнтес
Хосе
17
Родригес
Брайан
II
29
Аранго
Кристиан
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1
Лос-Анджелес
3-4-1-2

История личных встреч

Миннесота Юнайтед
Лос-Анджелес

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

М
2:2
М
1:1
М
0:2
М
5:1
М
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лод Робин 8 0.26
Эну Адриен 6 0.19
Фрагапане Франко 4 0.13
Emanuel Reynoso2 4 0.13
Финлей Итан 3 0.1
Дотсон Хассани 2 0.06
Абила Рамон 2 0.06
Коллман Брент 2 0.06
Хансен Николай 1 0.03
Трапп Уилл 1 0.03
Дибасси Бакай 1 0.03
Гаспер Чейз 1 0.03
Грегуш Ян 0 0
Метанир Ромен 0 0
Макмастер Джастин 0 0
Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аранго Кристиан 12 (5) 0.39
Росси Диего 6 (1) 0.19
Сифуэнтес Хосе 5 0.16
Вела Карлос 5 0.16
Мусовски Дэниел 4 0.13
Бэрд Кори 3 0.1
Фалл Мамаду 3 0.1
Атуэста Эдуард 2 (1) 0.06
Родригес Брайан II 2 0.06
Ким Мун-Хван 1 0.03
Блессинг Латиф 1 0.03
Блэкмон Тристан 1 0.03
Паласиос Диего 0 0
Сегура Эдди 0 0
Опоку Квадво 0 0

Карточки

Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаспер Чейз 8 0
Emanuel Reynoso2 6 1
Алонсо Освальдо 7 0
Трапп Уилл 5 0
Дибасси Бакай 5 0
Метанир Ромен 2 1
Боксолл Михаэл 3 0
Хейс Джекори 3 0
Абила Рамон 1 1
Эну Адриен 2 0
Тейлор Ди Джей 2 0
Грегуш Ян 1 0
Лод Робин 1 0
Фрагапане Франко 1 0
Коллман Брент 1 0
Дотсон Хассани 1 0
Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мурильо Хесус 8 0
Сифуэнтес Хосе 5 0
Блэкмон Тристан 2 1
Аранго Кристиан 3 0
Эдвардс Рахим 3 0
Атуэста Эдуард 3 0
Мусовски Дэниел 3 0
Daniel Crisostomo 3 0
Дюк Брайс 3 0
Ибеага Себастьен 2 0
Росси Диего 2 0
Фарфан Марко 2 0
Бэрд Кори 2 0
Ромеро Томас 2 0
Блессинг Латиф 1 0
Паласиос Диего 1 0
Хинелья Франсиско 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
15
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 7
18 Не забивали 19
5
24%
1
7%
1-15
3
14%
3
20%
16-30
2
10%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
7
33%
3
20%
61-75
4
19%
3
20%
76-90

Пропущено

12
23
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 13
2
17%
5
22%
1-15
1
8%
3
13%
16-30
4
33%
2
9%
31-45
1
8%
5
22%
46-60
1
8%
4
17%
61-75
3
25%
4
17%
76-90

Забито

15
29
10 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 11
20 Не забивали 15
2
13%
6
21%
1-15
5
33%
3
10%
16-30
3
20%
4
14%
31-45
1
7%
4
14%
46-60
2
13%
6
21%
61-75
2
13%
6
21%
76-90

Пропущено

24
23
11 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 12
3
13%
0
0%
1-15
2
8%
6
26%
16-30
6
25%
3
13%
31-45
3
13%
8
35%
46-60
4
17%
3
13%
61-75
6
25%
3
13%
76-90

Забито

36
44
20 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 18
8 Не забивали 4
7
19%
7
16%
1-15
8
22%
6
14%
16-30
5
14%
7
16%
31-45
1
3%
6
14%
46-60
9
25%
9
20%
61-75
6
17%
9
20%
76-90

Пропущено

36
46
18 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 27
14 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 25
5
14%
5
11%
1-15
3
8%
9
20%
16-30
10
28%
5
11%
31-45
4
11%
13
28%
46-60
5
14%
7
15%
61-75
9
25%
7
15%
76-90

Результаты последних матчей

Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:2 Остин - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 1:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:0
Ди Си Юнайтед - Миннесота Юнайтед 3:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 4:0 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:2 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:2 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:0 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2
Лос-Анджелес
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Даллас - Лос-Анджелес 2:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:2
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:0 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 2:1 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 1:4 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 2:1 Остин - Лос-Анджелес 0:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 0:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 31 21 6 4 62 - 38 69
2. Филадельфия Юнион 1:0 Заявка 31 13 10 8 43 - 32 49
3. Нэшвилл 0:1 Заявка 31 11 16 4 47 - 28 49
4. Орландо Сити Заявка 30 12 10 8 43 - 42 46
5. Клёб де Фут Монреаль 1:0 Заявка 31 12 9 10 44 - 40 45
6. Нью-Йорк Сити Заявка 31 12 8 11 51 - 34 44
7. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 30 12 7 11 37 - 31 43
8. Атланта Юнайтед Заявка 30 11 10 9 40 - 34 43
9. Ди Си Юнайтед Заявка 31 12 5 14 51 - 50 41
10. Коламбус Кру Заявка 31 10 8 13 38 - 42 38
11. Интер Майами 2:1 Заявка 31 11 5 15 30 - 48 38
12. Чикаго Файр 1:0 Заявка 32 9 7 16 36 - 51 34
13. Торонто 0:1 Заявка 31 6 7 18 34 - 60 25
14. Цинциннати 1:2 Заявка 31 4 8 19 33 - 61 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 31 17 7 7 51 - 28 58
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 30 16 7 7 54 - 34 55
3. Колорадо Рэпидс 0:0 Заявка 31 14 11 6 43 - 32 53
4. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 31 14 5 12 48 - 49 47
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 30 13 6 11 44 - 46 45
6. Миннесота Юнайтед 0:1 Заявка 31 12 8 11 35 - 38 44
7. Ванкувер Уайткэпс Заявка 30 11 10 9 40 - 41 43
8. Лос-Анджелес 1:0 Заявка 31 12 7 12 47 - 44 43
9. Реал Солт-Лейк 0:1 Заявка 30 12 6 12 48 - 46 42
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 30 9 9 12 40 - 47 36
11. Хьюстон Динамо Заявка 31 6 12 13 35 - 49 30
12. Даллас Заявка 30 6 10 14 41 - 50 28
13. Остин Заявка 30 7 4 19 29 - 49 25

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 15 11 3 1 30 - 17 36
2. Филадельфия Юнион 1:0 Заявка 16 10 3 3 23 - 10 33
3. Нэшвилл 0:1 Заявка 16 8 8 0 34 - 17 32
4. Ди Си Юнайтед Заявка 15 10 1 4 30 - 14 31
5. Нью-Йорк Сити Заявка 15 9 3 3 35 - 12 30
6. Орландо Сити Заявка 15 8 5 2 26 - 15 29
7. Атланта Юнайтед Заявка 15 8 4 3 22 - 12 28
8. Клёб де Фут Монреаль 1:0 Заявка 15 8 4 3 27 - 21 28
9. Коламбус Кру Заявка 15 8 3 4 28 - 20 27
10. Чикаго Файр 1:0 Заявка 17 7 5 5 23 - 18 26
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 15 7 5 3 18 - 11 26
12. Интер Майами 2:1 Заявка 16 7 2 7 22 - 32 23
13. Торонто 0:1 Заявка 15 4 5 6 20 - 22 17
14. Цинциннати 1:2 Заявка 15 1 5 9 13 - 21 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк 0:1 Заявка 15 9 4 2 26 - 14 31
2. Миннесота Юнайтед 0:1 Заявка 16 9 2 5 21 - 13 29
3. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 15 9 2 4 30 - 22 29
4. Спортинг Канзас-Сити Заявка 15 8 5 2 30 - 16 29
5. Колорадо Рэпидс 0:0 Заявка 16 7 8 1 24 - 12 29
6. Ванкувер Уайткэпс Заявка 15 9 2 4 22 - 15 29
7. Сиэтл Саундерс Заявка 16 8 4 4 27 - 14 28
8. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 15 8 3 4 24 - 17 27
9. Лос-Анджелес 1:0 Заявка 15 7 5 3 30 - 22 26
10. Хьюстон Динамо Заявка 16 6 6 4 21 - 21 24
11. Даллас Заявка 15 4 7 4 22 - 18 19
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 15 5 3 7 23 - 22 18
13. Остин Заявка 15 5 2 8 22 - 23 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 16 10 3 3 32 - 21 33
2. Клёб де Фут Монреаль 1:0 Заявка 16 4 5 7 17 - 19 17
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 15 5 2 8 19 - 20 17
4. Орландо Сити Заявка 15 4 5 6 17 - 27 17
5. Нэшвилл 0:1 Заявка 15 3 8 4 13 - 11 17
6. Филадельфия Юнион 1:0 Заявка 15 3 7 5 20 - 22 16
7. Атланта Юнайтед Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
8. Интер Майами 2:1 Заявка 15 4 3 8 8 - 16 15
9. Нью-Йорк Сити Заявка 16 3 5 8 16 - 22 14
10. Цинциннати 1:2 Заявка 16 3 3 10 20 - 40 12
11. Коламбус Кру Заявка 16 2 5 9 10 - 22 11
12. Ди Си Юнайтед Заявка 16 2 4 10 21 - 36 10
13. Торонто 0:1 Заявка 16 2 2 12 14 - 38 8
14. Чикаго Файр 1:0 Заявка 15 2 2 11 13 - 33 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 15 9 3 3 24 - 14 30
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 15 8 2 5 24 - 18 26
3. Колорадо Рэпидс 0:0 Заявка 15 7 3 5 19 - 20 24
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 15 5 3 7 20 - 29 18
5. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 16 5 3 8 18 - 27 18
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 15 4 6 5 17 - 25 18
7. Лос-Анджелес 1:0 Заявка 16 5 2 9 17 - 22 17
8. Миннесота Юнайтед 0:1 Заявка 15 3 6 6 14 - 25 15
9. Ванкувер Уайткэпс Заявка 15 2 8 5 18 - 26 14
10. Реал Солт-Лейк 0:1 Заявка 15 3 2 10 22 - 32 11
11. Даллас Заявка 15 2 3 10 19 - 32 9
12. Остин Заявка 15 2 2 11 7 - 26 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 15 0 6 9 14 - 28 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 17 8 4
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 16 0 7
3. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 16 3 0
4. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 15 1 7
5. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 15 3 7
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 12 2
2. Интер Майами Пирес Леандро 13 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 12 0
4. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 7 2
5. Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 10 0
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Брюс Дьюк уходит с поля. Мусовски Дэниел выходит вместо него
  • 46'
    Ким Мун-Хван уходит с поля. Тристан Блэкмон выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 54'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Аранго Кристиан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    32'
    Трапп Уилл получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Миннесота Юнайтед
Ничья
Лос-Анджелес
4.94
3.70
3.22
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Миннесота Юнайтед 0:1 Лос-Анджелес онлайн




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