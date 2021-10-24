США: МЛС 2021
Миннесота Юнайтед
1:1
Конец матча
Стадион: Allianz Field
Лос-Анджелес
32' Желтая карточкаТрапп Уилл
0:1
32' ГолАранго Кристиан
56' Желтая карточкаГаспер Чейз
63' Желтая карточкаМурильо Хесус
1:1
65' ГолАлонсо Освальдо
74' Желтая карточкаСифуэнтес Хосе
88' Желтая карточкаДибасси Бакай
77
Гаспер
Чейз
20
Трапп
Уилл
17
Лод
Робин
23
Эну
Адриен
33
Ким
Мун-Хван
19
Дюк
Брайс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Гаспер ЧейзЗащитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Лод РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Эну АдриенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Adrian Heath
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Ким Мун-ХванПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Дюк БрайсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Ромеро ТомасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Фарфан МаркоЗащитник
- Полузащитник
-
45 Нгалина МишиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
Ход матча
32'
32'
0:1
56'
63'
65'
1:1
74'
88'
История личных встреч
Миннесота Юнайтед
Лос-Анджелес
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лод Робин
|8
|0.26
|Эну Адриен
|6
|0.19
|Фрагапане Франко
|4
|0.13
|Emanuel Reynoso2
|4
|0.13
|Финлей Итан
|3
|0.1
|Дотсон Хассани
|2
|0.06
|Абила Рамон
|2
|0.06
|Коллман Брент
|2
|0.06
|Хансен Николай
|1
|0.03
|Трапп Уилл
|1
|0.03
|Алонсо Освальдо
|1
|0.03
|Дибасси Бакай
|1
|0.03
|Гаспер Чейз
|1
|0.03
|Грегуш Ян
|0
|0
|Метанир Ромен
|0
|0
|Макмастер Джастин
|0
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аранго Кристиан
|12 (5)
|0.39
|Росси Диего
|6 (1)
|0.19
|Сифуэнтес Хосе
|5
|0.16
|Вела Карлос
|5
|0.16
|Мусовски Дэниел
|4
|0.13
|Бэрд Кори
|3
|0.1
|Фалл Мамаду
|3
|0.1
|Атуэста Эдуард
|2 (1)
|0.06
|Родригес Брайан II
|2
|0.06
|Ким Мун-Хван
|1
|0.03
|Блессинг Латиф
|1
|0.03
|Блэкмон Тристан
|1
|0.03
|Паласиос Диего
|0
|0
|Сегура Эдди
|0
|0
|Опоку Квадво
|0
|0
Карточки
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гаспер Чейз
|9
|0
|Emanuel Reynoso2
|6
|1
|Алонсо Освальдо
|7
|0
|Дибасси Бакай
|6
|0
|Трапп Уилл
|5
|0
|Метанир Ромен
|2
|1
|Боксолл Михаэл
|3
|0
|Хейс Джекори
|3
|0
|Абила Рамон
|1
|1
|Эну Адриен
|2
|0
|Тейлор Ди Джей
|2
|0
|Грегуш Ян
|1
|0
|Лод Робин
|1
|0
|Фрагапане Франко
|1
|0
|Коллман Брент
|1
|0
|Дотсон Хассани
|1
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мурильо Хесус
|9
|0
|Сифуэнтес Хосе
|6
|0
|Блэкмон Тристан
|2
|1
|Аранго Кристиан
|3
|0
|Эдвардс Рахим
|3
|0
|Атуэста Эдуард
|3
|0
|Мусовски Дэниел
|3
|0
|Daniel Crisostomo
|3
|0
|Дюк Брайс
|3
|0
|Ибеага Себастьен
|2
|0
|Росси Диего
|2
|0
|Фарфан Марко
|2
|0
|Бэрд Кори
|2
|0
|Ромеро Томас
|2
|0
|Блессинг Латиф
|1
|0
|Паласиос Диего
|1
|0
|Хинелья Франсиско
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
16
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 8
18 Не забивали 19
5
23%
1
6%
1-15
3
14%
3
19%
16-30
2
9%
4
25%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
8
36%
3
19%
61-75
4
18%
3
19%
76-90
Пропущено
13
24
8 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 14
2
15%
5
21%
1-15
1
8%
3
13%
16-30
5
38%
2
8%
31-45
1
8%
5
21%
46-60
1
8%
5
21%
61-75
3
23%
4
17%
76-90
Забито
15
29
10 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 11
21 Не забивали 16
2
13%
6
21%
1-15
5
33%
3
10%
16-30
3
20%
4
14%
31-45
1
7%
4
14%
46-60
2
13%
6
21%
61-75
2
13%
6
21%
76-90
Пропущено
24
23
11 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 12
3
13%
0
0%
1-15
2
8%
6
26%
16-30
6
25%
3
13%
31-45
3
13%
8
35%
46-60
4
17%
3
13%
61-75
6
25%
3
13%
76-90
Забито
37
45
20 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 19
8 Не забивали 4
7
19%
7
16%
1-15
8
22%
6
13%
16-30
5
14%
8
18%
31-45
1
3%
6
13%
46-60
10
27%
9
20%
61-75
6
16%
9
20%
76-90
Пропущено
37
47
19 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 28
15 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 26
5
14%
5
11%
1-15
3
8%
9
19%
16-30
11
30%
30%
5
11%
31-45
4
11%
13
28%
46-60
5
14%
8
17%
61-75
9
24%
7
15%
76-90
Результаты последних матчей
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:2 Остин - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 1:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:0
Ди Си Юнайтед - Миннесота Юнайтед 3:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 4:0 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:2 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:2 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:0 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2
Лос-Анджелес
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Даллас - Лос-Анджелес 2:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:2
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:0 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 2:1 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 1:4 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 2:1 Остин - Лос-Анджелес 0:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 0:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|31
|21
|6
|4
|62 - 38
|69
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|43 - 32
|49
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|31
|11
|16
|4
|47 - 28
|49
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|43 - 42
|46
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|51 - 34
|44
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|37 - 31
|43
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|40 - 34
|43
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|44 - 41
|43
|9.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|31
|12
|5
|14
|51 - 50
|41
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|38 - 42
|38
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|31
|11
|5
|15
|33 - 48
|38
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|32
|9
|7
|16
|36 - 51
|34
|13.
|Торонто
|Заявка
|31
|6
|8
|17
|35 - 60
|26
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|31
|4
|8
|19
|33 - 64
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|31
|17
|7
|7
|51 - 28
|58
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|30
|16
|7
|7
|54 - 34
|55
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|31
|15
|10
|6
|45 - 32
|55
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|31
|14
|4
|13
|48 - 51
|46
|5.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|36 - 38
|45
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:2 Заявка
|31
|13
|6
|12
|44 - 48
|45
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0 Заявка
|31
|11
|11
|9
|40 - 41
|44
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|30
|12
|6
|12
|48 - 46
|42
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|47 - 45
|41
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0 Заявка
|31
|9
|10
|12
|40 - 47
|37
|11.
|Даллас
|2:0 Заявка
|31
|7
|10
|14
|43 - 50
|31
|12.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|31
|6
|12
|13
|35 - 49
|30
|13.
|Остин
|Заявка
|30
|7
|4
|19
|29 - 49
|25
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 17
|36
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 10
|33
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|16
|8
|8
|0
|34 - 17
|32
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|30 - 14
|31
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|35 - 12
|30
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|26 - 15
|29
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|22 - 12
|28
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 21
|28
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|28 - 20
|27
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 18
|26
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|18 - 11
|26
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 32
|23
|13.
|Торонто
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|21 - 22
|18
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|13 - 21
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|26 - 14
|31
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|26 - 12
|31
|3.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|22 - 13
|30
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0 Заявка
|15
|9
|2
|4
|22 - 15
|29
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|30 - 22
|29
|6.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|30 - 16
|29
|7.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|27 - 14
|28
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:2 Заявка
|16
|8
|3
|5
|24 - 19
|27
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|30 - 22
|26
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|21 - 21
|24
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|23 - 22
|19
|12.
|Даллас
|2:0 Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 18
|19
|13.
|Остин
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|22 - 23
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|32 - 21
|33
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 20
|17
|3.
|Орландо Сити
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 27
|17
|4.
|Нэшвилл
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|13 - 11
|17
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 22
|16
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|17 - 20
|15
|8.
|Интер Майами
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|8 - 16
|15
|9.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 22
|14
|10.
|Цинциннати
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|20 - 43
|12
|11.
|Коламбус Кру
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 22
|11
|12.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|21 - 36
|10
|13.
|Торонто
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|14 - 38
|8
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 33
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|24 - 14
|30
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|24 - 18
|26
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 20
|24
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:2 Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 29
|18
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0 Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 25
|18
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|18 - 29
|17
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 25
|15
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0 Заявка
|16
|2
|9
|5
|18 - 26
|15
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|17 - 23
|15
|10.
|Даллас
|2:0 Заявка
|16
|3
|3
|10
|21 - 32
|12
|11.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|22 - 32
|11
|12.
|Остин
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|7 - 26
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|14 - 28
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|17
|8
|4
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|16
|0
|7
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|16
|3
|0
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|15
|1
|7
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|15
|3
|7
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|2
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|13
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|12
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|7
|2
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|10
|0