  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2021

США: МЛС 2021

2021
Чикаго Файр
1:0
Второй тайм: 63'

Стадион:
Реал Солт-Лейк
0'
29' Желтая карточка
Герберс Фабиан
1:0
45' Гол
Берич Роберт
63'
32
Слонина
Габриел
2
Секулич
Борис
22
Пинеда
Маурисио
3
Борнштейн
Джонатан
6
Наварро
Мигель
31
Federico
Navarro
30
Хименес
Гастон
10
Медран
Альваро
21
Герберс
Фабиан
27
Берич
Роберт
7
Алиседа
Игнасио
1
Очоа
Дэвид
22
Эррера
Аарон
20
Холт
Эрик
15
Глэд
Джастин
2
Броди
Эндрю
25
Луис
Эвертон
6
Руис
Пабло
16
Чанг
Майкель
11
Руснак
Альберт
14
Рубин
Рубио
8
Крейлах
Дамир
Чикаго Файр
4-3-3
Реал Солт-Лейк
3-4-1-2

История личных встреч

Чикаго Файр
Реал Солт-Лейк

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
85.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

28.6%
114.3%
2 победы 8 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 2 победы

17 матчей

17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

11.8%
76.5%
11.7%
2 победы 13 ничьих 2 победы

История матчей

М
1:1
М
2:1
М
2:0
М
3:1
М
1:2
М
2:3
М
1:1
М
0:0
М
0:3
М
0:0
М
1:0
М
0:1
М
0:0
М
1:1
М
1:0
М
0:0
М
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берич Роберт 8 0.25
Стоянович Лука 8 0.25
Алиседа Игнасио 4 0.13
Медран Альваро 3 0.09
Секулич Борис 2 0.06
Франковски Пшемыслав 2 0.06
Хименес Гастон 2 0.06
Оффор Чинонсо 1 0.03
Кальво Франсиско 1 0.03
Federico Navarro 1 0.03
Теран Карлос 1 0.03
Пинеда Маурисио 1 0.03
Герберс Фабиан 0 0
Наварро Мигель 0 0
Иванов Станислав III 0 0
Эспиноса Джон 0 0
Гутьеррес Брайан 0 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крейлах Дамир 14 0.47
Рубин Рубио 8 0.27
Джулио Андерсон 8 0.27
Руснак Альберт 7 (2) 0.23
Мерам Джастин 2 0.07
Вуд Бобби 2 0.07
Глэд Джастин 2 0.07
Эррера Аарон 1 0.03
Jony Menendez 1 0.03
Чанг Майкель 1 0.03
Холт Эрик 1 0.03
Руис Пабло 0 0
Броди Эндрю 0 0
Луис Эвертон 0 0
Беслер Ник 0 0

Карточки

Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герберс Фабиан 8 0
Каппелхоф Йохан 4 1
Медран Альваро 5 0
Теран Карлос 5 0
Federico Navarro 4 0
Наварро Мигель 4 0
Омсберг Уайетт 2 1
Хименес Гастон 3 0
Секулич Борис 3 0
Стоянович Лука 3 0
Оффор Чинонсо 3 0
Пинеда Маурисио 3 0
Борнштейн Джонатан 2 0
Франковски Пшемыслав 2 0
Берич Роберт 1 0
Кальво Франсиско 1 0
Слонина Габриел 1 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крейлах Дамир 8 0
Глэд Джастин 6 1
Руис Пабло 6 0
Руснак Альберт 6 0
Луис Эвертон 6 0
Эррера Аарон 6 0
Мерам Джастин 5 0
Тоя Донни 4 0
Беслер Ник 4 0
Холт Эрик 3 0
Сильва Марсело 2 0
Морган Эштон 2 0
Чанг Майкель 2 0
Jony Menendez 2 0
Очоа Дэвид 2 0
Даткович Тони 1 0
Броди Эндрю 1 0
Поудер Ноа 1 0
Джулио Андерсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
24
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 5
20 Не забивали 17
4
19%
1
4%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
5
24%
6
25%
31-45
3
14%
5
21%
46-60
5
24%
3
13%
61-75
4
19%
6
25%
76-90

Пропущено

19
29
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
4
21%
3
10%
1-15
2
11%
5
17%
16-30
2
11%
2
7%
31-45
3
16%
6
21%
46-60
2
11%
7
24%
61-75
6
32%
6
21%
76-90

Забито

15
25
6 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 10
22 Не забивали 16
2
13%
5
20%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
2
13%
6
24%
31-45
4
27%
4
16%
46-60
2
13%
1
4%
61-75
3
20%
7
28%
76-90

Пропущено

31
15
18 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 12
6
19%
1
7%
1-15
4
13%
2
13%
16-30
8
26%
1
7%
31-45
5
16%
3
20%
46-60
4
13%
2
13%
61-75
4
13%
6
40%
76-90

Забито

36
49
15 В 1-м тайме 23
21 Во 2-м тайме 26
11 Забивали первыми 15
11 Не забивали 4
6
17%
6
12%
1-15
2
6%
5
10%
16-30
7
19%
12
24%
31-45
7
19%
9
18%
46-60
7
19%
4
8%
61-75
7
19%
13
27%
76-90

Пропущено

50
44
26 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 30
18 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 24
10
20%
4
9%
1-15
6
12%
7
16%
16-30
10
20%
3
7%
31-45
8
16%
9
20%
46-60
6
12%
9
20%
61-75
10
20%
12
27%
76-90

Результаты последних матчей

Чикаго Файр
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Цинциннати - Чикаго Файр 3:4 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 2:2 Торонто - Чикаго Файр 3:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 2:0
Чикаго Файр - Нэшвилл 0:0 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 2:0 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Интер Майами - Чикаго Файр 3:2 Чикаго Файр - Коламбус Кру 1:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:1 Чикаго Файр - Торонто 1:2 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Чикаго Файр 5:1 Чикаго Файр - Орландо Сити 3:1
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:1 Остин - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 6:1
Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 3:4 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 3:2 Реал Солт-Лейк - Даллас 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 4:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 2:1 Реал Солт-Лейк - Остин 1:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 0:4 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 0:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 31 21 6 4 62 - 38 69
2. Филадельфия Юнион 1:0 Заявка 31 13 10 8 43 - 32 49
3. Нэшвилл 0:1 Заявка 31 11 16 4 47 - 28 49
4. Орландо Сити Заявка 30 12 10 8 43 - 42 46
5. Клёб де Фут Монреаль 1:0 Заявка 31 12 9 10 44 - 40 45
6. Нью-Йорк Сити Заявка 31 12 8 11 51 - 34 44
7. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 30 12 7 11 37 - 31 43
8. Атланта Юнайтед Заявка 30 11 10 9 40 - 34 43
9. Ди Си Юнайтед Заявка 31 12 5 14 51 - 50 41
10. Коламбус Кру Заявка 31 10 8 13 38 - 42 38
11. Интер Майами 2:1 Заявка 31 11 5 15 30 - 48 38
12. Чикаго Файр 1:0 Заявка 32 9 7 16 36 - 51 34
13. Торонто 0:1 Заявка 31 6 7 18 34 - 60 25
14. Цинциннати 1:2 Заявка 31 4 8 19 33 - 61 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 31 17 7 7 51 - 28 58
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 30 16 7 7 54 - 34 55
3. Колорадо Рэпидс 0:0 Заявка 31 14 11 6 43 - 32 53
4. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 31 14 5 12 48 - 49 47
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 30 13 6 11 44 - 46 45
6. Миннесота Юнайтед 0:1 Заявка 31 12 8 11 35 - 38 44
7. Ванкувер Уайткэпс Заявка 30 11 10 9 40 - 41 43
8. Лос-Анджелес 1:0 Заявка 31 12 7 12 47 - 44 43
9. Реал Солт-Лейк 0:1 Заявка 30 12 6 12 48 - 46 42
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 30 9 9 12 40 - 47 36
11. Хьюстон Динамо Заявка 31 6 12 13 35 - 49 30
12. Даллас Заявка 30 6 10 14 41 - 50 28
13. Остин Заявка 30 7 4 19 29 - 49 25

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 15 11 3 1 30 - 17 36
2. Филадельфия Юнион 1:0 Заявка 16 10 3 3 23 - 10 33
3. Нэшвилл 0:1 Заявка 16 8 8 0 34 - 17 32
4. Ди Си Юнайтед Заявка 15 10 1 4 30 - 14 31
5. Нью-Йорк Сити Заявка 15 9 3 3 35 - 12 30
6. Орландо Сити Заявка 15 8 5 2 26 - 15 29
7. Атланта Юнайтед Заявка 15 8 4 3 22 - 12 28
8. Клёб де Фут Монреаль 1:0 Заявка 15 8 4 3 27 - 21 28
9. Коламбус Кру Заявка 15 8 3 4 28 - 20 27
10. Чикаго Файр 1:0 Заявка 17 7 5 5 23 - 18 26
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 15 7 5 3 18 - 11 26
12. Интер Майами 2:1 Заявка 16 7 2 7 22 - 32 23
13. Торонто 0:1 Заявка 15 4 5 6 20 - 22 17
14. Цинциннати 1:2 Заявка 15 1 5 9 13 - 21 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк 0:1 Заявка 15 9 4 2 26 - 14 31
2. Миннесота Юнайтед 0:1 Заявка 16 9 2 5 21 - 13 29
3. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 15 9 2 4 30 - 22 29
4. Спортинг Канзас-Сити Заявка 15 8 5 2 30 - 16 29
5. Колорадо Рэпидс 0:0 Заявка 16 7 8 1 24 - 12 29
6. Ванкувер Уайткэпс Заявка 15 9 2 4 22 - 15 29
7. Сиэтл Саундерс Заявка 16 8 4 4 27 - 14 28
8. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 15 8 3 4 24 - 17 27
9. Лос-Анджелес 1:0 Заявка 15 7 5 3 30 - 22 26
10. Хьюстон Динамо Заявка 16 6 6 4 21 - 21 24
11. Даллас Заявка 15 4 7 4 22 - 18 19
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 15 5 3 7 23 - 22 18
13. Остин Заявка 15 5 2 8 22 - 23 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 16 10 3 3 32 - 21 33
2. Клёб де Фут Монреаль 1:0 Заявка 16 4 5 7 17 - 19 17
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 15 5 2 8 19 - 20 17
4. Орландо Сити Заявка 15 4 5 6 17 - 27 17
5. Нэшвилл 0:1 Заявка 15 3 8 4 13 - 11 17
6. Филадельфия Юнион 1:0 Заявка 15 3 7 5 20 - 22 16
7. Атланта Юнайтед Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
8. Интер Майами 2:1 Заявка 15 4 3 8 8 - 16 15
9. Нью-Йорк Сити Заявка 16 3 5 8 16 - 22 14
10. Цинциннати 1:2 Заявка 16 3 3 10 20 - 40 12
11. Коламбус Кру Заявка 16 2 5 9 10 - 22 11
12. Ди Си Юнайтед Заявка 16 2 4 10 21 - 36 10
13. Торонто 0:1 Заявка 16 2 2 12 14 - 38 8
14. Чикаго Файр 1:0 Заявка 15 2 2 11 13 - 33 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 15 9 3 3 24 - 14 30
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 15 8 2 5 24 - 18 26
3. Колорадо Рэпидс 0:0 Заявка 15 7 3 5 19 - 20 24
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 15 5 3 7 20 - 29 18
5. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 16 5 3 8 18 - 27 18
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 15 4 6 5 17 - 25 18
7. Лос-Анджелес 1:0 Заявка 16 5 2 9 17 - 22 17
8. Миннесота Юнайтед 0:1 Заявка 15 3 6 6 14 - 25 15
9. Ванкувер Уайткэпс Заявка 15 2 8 5 18 - 26 14
10. Реал Солт-Лейк 0:1 Заявка 15 3 2 10 22 - 32 11
11. Даллас Заявка 15 2 3 10 19 - 32 9
12. Остин Заявка 15 2 2 11 7 - 26 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 15 0 6 9 14 - 28 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 17 8 4
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 16 0 7
3. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 16 3 0
4. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 15 1 7
5. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 15 3 7
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 12 2
2. Интер Майами Пирес Леандро 13 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 12 0
4. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 7 2
5. Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 10 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Берич Роберт бьет в цель!
  • Желтая карточка
    29'
    Герберс Фабиан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Чикаго Файр
Ничья
Реал Солт-Лейк
2.07
5.78
4.19
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Чикаго Файр 1:0 Реал Солт-Лейк онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1000 рублей для ставок АПЛ
1500 рублей для новых игроков!
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
30 000 рублей бонусы!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 