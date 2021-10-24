США: МЛС 2021
Чикаго Файр
1:0
Второй тайм: 63'
Стадион: Солджер Филд
Реал Солт-Лейк
29' Желтая карточкаГерберс Фабиан
1:0
45' ГолБерич Роберт
27
Берич
Роберт
22
Эррера
Аарон
20
Холт
Эрик
15
Глэд
Джастин
25
Луис
Эвертон
16
Чанг
Майкель
14
Рубин
Рубио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Берич РобертНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Монис АлексНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Frank Klopas
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Эррера АаронЗащитник
-
20 Холт ЭрикЗащитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Полузащитник
-
25 Луис ЭвертонПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Рубин РубиоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Макмат ЗакВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Беслер НикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Pablo Mastroeni
Ход матча
29'
45'
1:0
История личных встреч
Чикаго Файр
Реал Солт-Лейк
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
85.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
28.6%
114.3%
2 победы 8 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 2 победы
17 матчей
17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
11.8%
76.5%
11.7%
2 победы 13 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берич Роберт
|8
|0.25
|Стоянович Лука
|8
|0.25
|Алиседа Игнасио
|4
|0.13
|Медран Альваро
|3
|0.09
|Секулич Борис
|2
|0.06
|Франковски Пшемыслав
|2
|0.06
|Хименес Гастон
|2
|0.06
|Оффор Чинонсо
|1
|0.03
|Кальво Франсиско
|1
|0.03
|Federico Navarro
|1
|0.03
|Теран Карлос
|1
|0.03
|Пинеда Маурисио
|1
|0.03
|Герберс Фабиан
|0
|0
|Наварро Мигель
|0
|0
|Иванов Станислав III
|0
|0
|Эспиноса Джон
|0
|0
|Гутьеррес Брайан
|0
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крейлах Дамир
|14
|0.47
|Рубин Рубио
|8
|0.27
|Джулио Андерсон
|8
|0.27
|Руснак Альберт
|7 (2)
|0.23
|Мерам Джастин
|2
|0.07
|Вуд Бобби
|2
|0.07
|Глэд Джастин
|2
|0.07
|Эррера Аарон
|1
|0.03
|Jony Menendez
|1
|0.03
|Чанг Майкель
|1
|0.03
|Холт Эрик
|1
|0.03
|Руис Пабло
|0
|0
|Броди Эндрю
|0
|0
|Луис Эвертон
|0
|0
|Беслер Ник
|0
|0
Карточки
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Герберс Фабиан
|8
|0
|Каппелхоф Йохан
|4
|1
|Медран Альваро
|5
|0
|Теран Карлос
|5
|0
|Federico Navarro
|4
|0
|Наварро Мигель
|4
|0
|Омсберг Уайетт
|2
|1
|Хименес Гастон
|3
|0
|Секулич Борис
|3
|0
|Стоянович Лука
|3
|0
|Оффор Чинонсо
|3
|0
|Пинеда Маурисио
|3
|0
|Борнштейн Джонатан
|2
|0
|Франковски Пшемыслав
|2
|0
|Берич Роберт
|1
|0
|Кальво Франсиско
|1
|0
|Слонина Габриел
|1
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крейлах Дамир
|8
|0
|Глэд Джастин
|6
|1
|Руис Пабло
|6
|0
|Руснак Альберт
|6
|0
|Луис Эвертон
|6
|0
|Эррера Аарон
|6
|0
|Мерам Джастин
|5
|0
|Тоя Донни
|4
|0
|Беслер Ник
|4
|0
|Холт Эрик
|3
|0
|Сильва Марсело
|2
|0
|Морган Эштон
|2
|0
|Чанг Майкель
|2
|0
|Jony Menendez
|2
|0
|Очоа Дэвид
|2
|0
|Даткович Тони
|1
|0
|Броди Эндрю
|1
|0
|Поудер Ноа
|1
|0
|Джулио Андерсон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
24
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 5
20 Не забивали 17
4
19%
1
4%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
5
24%
6
25%
31-45
3
14%
5
21%
46-60
5
24%
3
13%
61-75
4
19%
6
25%
76-90
Пропущено
19
29
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
4
21%
3
10%
1-15
2
11%
5
17%
16-30
2
11%
2
7%
31-45
3
16%
6
21%
46-60
2
11%
7
24%
61-75
6
32%
6
21%
76-90
Забито
15
25
6 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 10
22 Не забивали 16
2
13%
5
20%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
2
13%
6
24%
31-45
4
27%
4
16%
46-60
2
13%
1
4%
61-75
3
20%
7
28%
76-90
Пропущено
31
15
18 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 12
6
19%
1
7%
1-15
4
13%
2
13%
16-30
8
26%
1
7%
31-45
5
16%
3
20%
46-60
4
13%
2
13%
61-75
4
13%
6
40%
76-90
Забито
36
49
15 В 1-м тайме 23
21 Во 2-м тайме 26
11 Забивали первыми 15
11 Не забивали 4
6
17%
6
12%
1-15
2
6%
5
10%
16-30
7
19%
12
24%
31-45
7
19%
9
18%
46-60
7
19%
4
8%
61-75
7
19%
13
27%
76-90
Пропущено
50
44
26 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 30
18 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 24
10
20%
4
9%
1-15
6
12%
7
16%
16-30
10
20%
3
7%
31-45
8
16%
9
20%
46-60
6
12%
9
20%
61-75
10
20%
12
27%
76-90
Результаты последних матчей
Чикаго Файр
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Цинциннати - Чикаго Файр 3:4 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 2:2 Торонто - Чикаго Файр 3:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 2:0
Чикаго Файр - Нэшвилл 0:0 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 2:0 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Интер Майами - Чикаго Файр 3:2 Чикаго Файр - Коламбус Кру 1:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:1 Чикаго Файр - Торонто 1:2 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Чикаго Файр 5:1 Чикаго Файр - Орландо Сити 3:1
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:1 Остин - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 6:1
Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 3:4 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 3:2 Реал Солт-Лейк - Даллас 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 4:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 2:1 Реал Солт-Лейк - Остин 1:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 0:4 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 0:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|31
|21
|6
|4
|62 - 38
|69
|2.
|Филадельфия Юнион
|1:0 Заявка
|31
|13
|10
|8
|43 - 32
|49
|3.
|Нэшвилл
|0:1 Заявка
|31
|11
|16
|4
|47 - 28
|49
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|43 - 42
|46
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:0 Заявка
|31
|12
|9
|10
|44 - 40
|45
|6.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|51 - 34
|44
|7.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|37 - 31
|43
|8.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|40 - 34
|43
|9.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|31
|12
|5
|14
|51 - 50
|41
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|38 - 42
|38
|11.
|Интер Майами
|2:1 Заявка
|31
|11
|5
|15
|30 - 48
|38
|12.
|Чикаго Файр
|1:0 Заявка
|32
|9
|7
|16
|36 - 51
|34
|13.
|Торонто
|0:1 Заявка
|31
|6
|7
|18
|34 - 60
|25
|14.
|Цинциннати
|1:2 Заявка
|31
|4
|8
|19
|33 - 61
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|31
|17
|7
|7
|51 - 28
|58
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|30
|16
|7
|7
|54 - 34
|55
|3.
|Колорадо Рэпидс
|0:0 Заявка
|31
|14
|11
|6
|43 - 32
|53
|4.
|Портленд Тимберс
|0:0 Заявка
|31
|14
|5
|12
|48 - 49
|47
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|30
|13
|6
|11
|44 - 46
|45
|6.
|Миннесота Юнайтед
|0:1 Заявка
|31
|12
|8
|11
|35 - 38
|44
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|40 - 41
|43
|8.
|Лос-Анджелес
|1:0 Заявка
|31
|12
|7
|12
|47 - 44
|43
|9.
|Реал Солт-Лейк
|0:1 Заявка
|30
|12
|6
|12
|48 - 46
|42
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|40 - 47
|36
|11.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|31
|6
|12
|13
|35 - 49
|30
|12.
|Даллас
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|41 - 50
|28
|13.
|Остин
|Заявка
|30
|7
|4
|19
|29 - 49
|25
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 17
|36
|2.
|Филадельфия Юнион
|1:0 Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 10
|33
|3.
|Нэшвилл
|0:1 Заявка
|16
|8
|8
|0
|34 - 17
|32
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|30 - 14
|31
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|35 - 12
|30
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|26 - 15
|29
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|22 - 12
|28
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 21
|28
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|28 - 20
|27
|10.
|Чикаго Файр
|1:0 Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 18
|26
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|18 - 11
|26
|12.
|Интер Майами
|2:1 Заявка
|16
|7
|2
|7
|22 - 32
|23
|13.
|Торонто
|0:1 Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 22
|17
|14.
|Цинциннати
|1:2 Заявка
|15
|1
|5
|9
|13 - 21
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|0:1 Заявка
|15
|9
|4
|2
|26 - 14
|31
|2.
|Миннесота Юнайтед
|0:1 Заявка
|16
|9
|2
|5
|21 - 13
|29
|3.
|Портленд Тимберс
|0:0 Заявка
|15
|9
|2
|4
|30 - 22
|29
|4.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|30 - 16
|29
|5.
|Колорадо Рэпидс
|0:0 Заявка
|16
|7
|8
|1
|24 - 12
|29
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|22 - 15
|29
|7.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|27 - 14
|28
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 17
|27
|9.
|Лос-Анджелес
|1:0 Заявка
|15
|7
|5
|3
|30 - 22
|26
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|21 - 21
|24
|11.
|Даллас
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 18
|19
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|23 - 22
|18
|13.
|Остин
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|22 - 23
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|32 - 21
|33
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:0 Заявка
|16
|4
|5
|7
|17 - 19
|17
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 20
|17
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 27
|17
|5.
|Нэшвилл
|0:1 Заявка
|15
|3
|8
|4
|13 - 11
|17
|6.
|Филадельфия Юнион
|1:0 Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 22
|16
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|8.
|Интер Майами
|2:1 Заявка
|15
|4
|3
|8
|8 - 16
|15
|9.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 22
|14
|10.
|Цинциннати
|1:2 Заявка
|16
|3
|3
|10
|20 - 40
|12
|11.
|Коламбус Кру
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 22
|11
|12.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|21 - 36
|10
|13.
|Торонто
|0:1 Заявка
|16
|2
|2
|12
|14 - 38
|8
|14.
|Чикаго Файр
|1:0 Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 33
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|24 - 14
|30
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|24 - 18
|26
|3.
|Колорадо Рэпидс
|0:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 20
|24
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 29
|18
|5.
|Портленд Тимберс
|0:0 Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 27
|18
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 25
|18
|7.
|Лос-Анджелес
|1:0 Заявка
|16
|5
|2
|9
|17 - 22
|17
|8.
|Миннесота Юнайтед
|0:1 Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 25
|15
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|18 - 26
|14
|10.
|Реал Солт-Лейк
|0:1 Заявка
|15
|3
|2
|10
|22 - 32
|11
|11.
|Даллас
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|19 - 32
|9
|12.
|Остин
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|7 - 26
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|14 - 28
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|17
|8
|4
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|16
|0
|7
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|16
|3
|0
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|15
|1
|7
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|15
|3
|7
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|2
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|13
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|12
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|7
|2
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|10
|0