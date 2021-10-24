США: МЛС 2021
Чикаго Файр
1:0
Конец матча
Стадион: Солджер Филд
Реал Солт-Лейк
29' Желтая карточкаГерберс Фабиан
1:0
45' ГолБерич Роберт
67' Желтая карточкаПинеда Маурисио
74' Желтая карточкаХименес Гастон
86' Желтая карточкаГутьеррес Брайан
27
Берич
Роберт
22
Эррера
Аарон
20
Холт
Эрик
15
Глэд
Джастин
25
Луис
Эвертон
16
Чанг
Майкель
14
Рубин
Рубио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Берич РобертНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Монис АлексНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Frank Klopas
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Эррера АаронЗащитник
-
20 Холт ЭрикЗащитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Полузащитник
-
25 Луис ЭвертонПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Рубин РубиоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Макмат ЗакВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Беслер НикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Pablo Mastroeni
Ход матча
29'
45'
1:0
67'
74'
85'
86'
История личных встреч
Чикаго Файр
Реал Солт-Лейк
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
85.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
28.6%
114.3%
2 победы 8 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 2 победы
17 матчей
17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
11.8%
76.5%
11.7%
2 победы 13 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берич Роберт
|8
|0.25
|Стоянович Лука
|8
|0.25
|Алиседа Игнасио
|4
|0.13
|Медран Альваро
|3
|0.09
|Секулич Борис
|2
|0.06
|Франковски Пшемыслав
|2
|0.06
|Хименес Гастон
|2
|0.06
|Оффор Чинонсо
|1
|0.03
|Кальво Франсиско
|1
|0.03
|Federico Navarro
|1
|0.03
|Теран Карлос
|1
|0.03
|Пинеда Маурисио
|1
|0.03
|Герберс Фабиан
|0
|0
|Наварро Мигель
|0
|0
|Иванов Станислав III
|0
|0
|Эспиноса Джон
|0
|0
|Гутьеррес Брайан
|0
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крейлах Дамир
|14
|0.47
|Рубин Рубио
|8
|0.27
|Джулио Андерсон
|8
|0.27
|Руснак Альберт
|7 (2)
|0.23
|Мерам Джастин
|2
|0.07
|Вуд Бобби
|2
|0.07
|Глэд Джастин
|2
|0.07
|Эррера Аарон
|1
|0.03
|Jony Menendez
|1
|0.03
|Чанг Майкель
|1
|0.03
|Холт Эрик
|1
|0.03
|Руис Пабло
|0
|0
|Броди Эндрю
|0
|0
|Луис Эвертон
|0
|0
|Беслер Ник
|0
|0
Карточки
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Герберс Фабиан
|8
|0
|Каппелхоф Йохан
|4
|1
|Медран Альваро
|5
|0
|Теран Карлос
|5
|0
|Хименес Гастон
|4
|0
|Federico Navarro
|4
|0
|Наварро Мигель
|4
|0
|Пинеда Маурисио
|4
|0
|Омсберг Уайетт
|2
|1
|Секулич Борис
|3
|0
|Стоянович Лука
|3
|0
|Оффор Чинонсо
|3
|0
|Борнштейн Джонатан
|2
|0
|Франковски Пшемыслав
|2
|0
|Берич Роберт
|1
|0
|Кальво Франсиско
|1
|0
|Слонина Габриел
|1
|0
|Гутьеррес Брайан
|1
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крейлах Дамир
|8
|0
|Глэд Джастин
|6
|1
|Руис Пабло
|6
|0
|Руснак Альберт
|6
|0
|Луис Эвертон
|6
|0
|Эррера Аарон
|6
|0
|Мерам Джастин
|5
|0
|Тоя Донни
|4
|0
|Беслер Ник
|4
|0
|Холт Эрик
|3
|0
|Сильва Марсело
|2
|0
|Морган Эштон
|2
|0
|Чанг Майкель
|2
|0
|Jony Menendez
|2
|0
|Очоа Дэвид
|2
|0
|Даткович Тони
|1
|0
|Броди Эндрю
|1
|0
|Поудер Ноа
|1
|0
|Джулио Андерсон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
24
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 5
20 Не забивали 18
4
18%
1
4%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
6
27%
6
25%
31-45
3
14%
5
21%
46-60
5
23%
3
13%
61-75
4
18%
6
25%
76-90
Пропущено
19
30
8 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
4
21%
3
10%
1-15
2
11%
5
17%
16-30
2
11%
3
10%
31-45
3
16%
6
20%
46-60
2
11%
7
23%
61-75
6
32%
6
20%
76-90
Забито
15
25
6 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 10
23 Не забивали 17
2
13%
5
20%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
2
13%
6
24%
31-45
4
27%
4
16%
46-60
2
13%
1
4%
61-75
3
20%
7
28%
76-90
Пропущено
31
15
18 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 12
6
19%
1
7%
1-15
4
13%
2
13%
16-30
8
26%
1
7%
31-45
5
16%
3
20%
46-60
4
13%
2
13%
61-75
4
13%
6
40%
76-90
Забито
37
49
16 В 1-м тайме 23
21 Во 2-м тайме 26
12 Забивали первыми 15
11 Не забивали 5
6
16%
6
12%
1-15
2
5%
5
10%
16-30
8
22%
12
24%
31-45
7
19%
9
18%
46-60
7
19%
4
8%
61-75
7
19%
13
27%
76-90
Пропущено
50
45
26 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 30
18 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 25
10
20%
4
9%
1-15
6
12%
7
16%
16-30
10
20%
4
9%
31-45
8
16%
9
20%
46-60
6
12%
9
20%
61-75
10
20%
12
27%
76-90
Результаты последних матчей
Чикаго Файр
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Цинциннати - Чикаго Файр 3:4 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 2:2 Торонто - Чикаго Файр 3:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 2:0
Чикаго Файр - Нэшвилл 0:0 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 2:0 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Интер Майами - Чикаго Файр 3:2 Чикаго Файр - Коламбус Кру 1:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:1 Чикаго Файр - Торонто 1:2 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Чикаго Файр 5:1 Чикаго Файр - Орландо Сити 3:1
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:1 Остин - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 6:1
Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 3:4 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 3:2 Реал Солт-Лейк - Даллас 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 4:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 2:1 Реал Солт-Лейк - Остин 1:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 0:4 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 0:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|31
|21
|6
|4
|62 - 38
|69
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|43 - 32
|49
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|31
|11
|16
|4
|47 - 28
|49
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|43 - 42
|46
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|51 - 34
|44
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|37 - 31
|43
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|40 - 34
|43
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|44 - 41
|43
|9.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|31
|12
|5
|14
|51 - 50
|41
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|38 - 42
|38
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|31
|11
|5
|15
|33 - 48
|38
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|32
|9
|7
|16
|36 - 51
|34
|13.
|Торонто
|Заявка
|31
|6
|8
|17
|35 - 60
|26
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|31
|4
|8
|19
|33 - 64
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|31
|17
|7
|7
|51 - 28
|58
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|30
|16
|7
|7
|54 - 34
|55
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|31
|15
|10
|6
|45 - 32
|55
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|31
|14
|4
|13
|48 - 51
|46
|5.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|36 - 38
|45
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:2 Заявка
|31
|13
|6
|12
|44 - 48
|45
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0 Заявка
|31
|11
|11
|9
|40 - 41
|44
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|30
|12
|6
|12
|48 - 46
|42
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|47 - 45
|41
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0 Заявка
|31
|9
|10
|12
|40 - 47
|37
|11.
|Даллас
|2:0 Заявка
|31
|7
|10
|14
|43 - 50
|31
|12.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|31
|6
|12
|13
|35 - 49
|30
|13.
|Остин
|Заявка
|30
|7
|4
|19
|29 - 49
|25
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 17
|36
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 10
|33
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|16
|8
|8
|0
|34 - 17
|32
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|30 - 14
|31
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|35 - 12
|30
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|26 - 15
|29
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|22 - 12
|28
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 21
|28
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|28 - 20
|27
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 18
|26
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|18 - 11
|26
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 32
|23
|13.
|Торонто
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|21 - 22
|18
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|13 - 21
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|26 - 14
|31
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|26 - 12
|31
|3.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|22 - 13
|30
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0 Заявка
|15
|9
|2
|4
|22 - 15
|29
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|30 - 22
|29
|6.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|30 - 16
|29
|7.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|27 - 14
|28
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:2 Заявка
|16
|8
|3
|5
|24 - 19
|27
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|30 - 22
|26
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|21 - 21
|24
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|23 - 22
|19
|12.
|Даллас
|2:0 Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 18
|19
|13.
|Остин
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|22 - 23
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|32 - 21
|33
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 20
|17
|3.
|Орландо Сити
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 27
|17
|4.
|Нэшвилл
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|13 - 11
|17
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 22
|16
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|17 - 20
|15
|8.
|Интер Майами
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|8 - 16
|15
|9.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 22
|14
|10.
|Цинциннати
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|20 - 43
|12
|11.
|Коламбус Кру
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 22
|11
|12.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|21 - 36
|10
|13.
|Торонто
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|14 - 38
|8
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 33
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|24 - 14
|30
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|24 - 18
|26
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 20
|24
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:2 Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 29
|18
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0 Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 25
|18
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|18 - 29
|17
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 25
|15
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0 Заявка
|16
|2
|9
|5
|18 - 26
|15
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|17 - 23
|15
|10.
|Даллас
|2:0 Заявка
|16
|3
|3
|10
|21 - 32
|12
|11.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|22 - 32
|11
|12.
|Остин
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|7 - 26
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|14 - 28
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|17
|8
|4
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|16
|0
|7
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|16
|3
|0
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|15
|1
|7
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|15
|3
|7
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|2
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|13
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|12
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|7
|2
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|10
|0