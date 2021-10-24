США: МЛС 2021
Колорадо Рэпидс
0:0
Первый тайм: 21'
Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк
Портленд Тимберс
19
Прайс
Джек
26
Бассетт
Коул
11
Рубио
Диего
12
Кларк
Стив
25
Туилома
Билл
21
Чара
Диего
23
Чара
Йимми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Прайс ДжекПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Бассетт КоулПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Рубио ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
3 Мур ДрюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Robin Fraser
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
-
25 Туилома БиллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Чара ЙиммиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Ивачич АльязВратарь
-
85 Макгро ЗакЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Лориа МарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Бодили БлейкПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
История личных встреч
Колорадо Рэпидс
Портленд Тимберс
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
24 матча
33.3%
25%
41.7%
8 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
16.7%
29.2%
54.1%
4 победы 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
9 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барриос Майкл
|8
|0.26
|Льюис Джонатан
|5 (1)
|0.16
|Рубио Диего
|4
|0.13
|Бассетт Коул
|4 (1)
|0.13
|Шиньяшики Андре
|4
|0.13
|Гальван Бриан
|2
|0.06
|Уилсон Дэнни
|2
|0.06
|Баджи Доминик
|2
|0.06
|Розенберри Киган
|2
|0.06
|Абубакар Лалас
|2
|0.06
|Бенезе Николя
|1
|0.03
|Мескида Николас
|1
|0.03
|Акоста Келлин
|1
|0.03
|Кайе Марк-Энтони
|1
|0.03
|Винс Сэмюэл
|1
|0.03
|Намли Юнес
|1
|0.03
|Трасти Остон
|1
|0.03
|Эстевес Лукас
|1
|0.03
|Прайс Джек
|0
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мора Фелипе
|11 (1)
|0.35
|Асприлья Дайрон
|9 (1)
|0.29
|Чара Йимми
|6
|0.19
|Бланко Себастьян
|4
|0.13
|Эбобисс Жереми
|4
|0.13
|Лориа Марвин
|2
|0.06
|Паредес Кристиан
|2
|0.06
|Валери Диего
|2 (1)
|0.06
|George Fochive
|2
|0.06
|Незгода Ярослав
|2
|0.06
|Уильямсон Эрик
|1
|0.03
|Чара Диего
|1
|0.03
|Туилома Билл
|1
|0.03
|Ванранкин Хосе Карлос
|0
|0
|Жупарич Дарио
|0
|0
|Santiago Moreno
|0
|0
|Мабьяла Ларрис
|0
|0
|Браво Клаудио III
|0
|0
|Бонилья Пабло
|0
|0
Карточки
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уилсон Дэнни
|7
|1
|Уорнер Коллен
|7
|0
|Прайс Джек
|7
|0
|Рубио Диего
|6
|0
|Абубакар Лалас
|5
|0
|Трасти Остон
|4
|0
|Гальван Бриан
|4
|0
|Барриос Майкл
|3
|0
|Шиньяшики Андре
|3
|0
|Мескида Николас
|2
|0
|Намли Юнес
|2
|0
|Акоста Келлин
|2
|0
|Кайе Марк-Энтони
|2
|0
|Розенберри Киган
|2
|0
|Бассетт Коул
|2
|0
|Эстевес Лукас
|0
|1
|Бейташур Стивен
|1
|0
|Ярброуг Вильям
|1
|0
|Льюис Джонатан
|1
|0
|Винс Сэмюэл
|1
|0
|Dantouma Toure
|1
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жупарич Дарио
|8
|0
|Чара Диего
|6
|1
|Валери Диего
|6
|0
|Мабьяла Ларрис
|6
|0
|Паредес Кристиан
|5
|0
|Браво Клаудио III
|5
|0
|Туилома Билл
|3
|1
|Бланко Себастьян
|4
|0
|Ванранкин Хосе Карлос
|4
|0
|Бонилья Пабло
|4
|0
|Асприлья Дайрон
|3
|0
|Самбрано Ренсо
|2
|0
|Кларк Стив
|1
|0
|Чара Йимми
|1
|0
|Лориа Марвин
|1
|0
|Бодили Блейк
|1
|0
|Уильямсон Эрик
|1
|0
|Santiago Moreno
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
17
8 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
1
4%
3
18%
1-15
2
9%
3
18%
16-30
5
22%
2
12%
31-45
7
30%
4
24%
46-60
6
26%
3
18%
61-75
2
9%
2
12%
76-90
Пропущено
13
28
7 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
1
8%
5
18%
1-15
2
15%
4
14%
16-30
4
31%
5
18%
31-45
2
15%
4
14%
46-60
2
15%
4
14%
61-75
2
15%
6
21%
76-90
Забито
20
31
7 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 9
17 Не забивали 16
3
15%
4
13%
1-15
4
20%
4
13%
16-30
0
0%
6
19%
31-45
2
10%
4
13%
46-60
5
25%
6
19%
61-75
6
30%
7
23%
76-90
Пропущено
19
21
13 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
5
26%
2
10%
1-15
2
11%
5
24%
16-30
6
32%
2
10%
31-45
1
5%
1
5%
46-60
2
11%
5
24%
61-75
3
16%
6
29%
76-90
Забито
43
48
15 В 1-м тайме 22
28 Во 2-м тайме 26
18 Забивали первыми 15
4 Не забивали 4
4
9%
7
15%
1-15
6
14%
7
15%
16-30
5
12%
8
17%
31-45
9
21%
8
17%
46-60
11
26%
9
19%
61-75
8
19%
9
19%
76-90
Пропущено
32
49
20 В 1-м тайме 23
12 Во 2-м тайме 26
9 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 23
6
19%
7
14%
1-15
4
13%
9
18%
16-30
10
31%
7
14%
31-45
3
9%
5
10%
46-60
4
13%
9
18%
61-75
5
16%
12
24%
76-90
Результаты последних матчей
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 1:3 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 3:0
Колорадо Рэпидс - Остин 3:0 Колорадо Рэпидс - Торонто 0:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:2 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:3 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Остин - Колорадо Рэпидс 0:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:0 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 2:0
Портленд Тимберс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Интер Майами 1:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:2
Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 6:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 0:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:2 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:2 Остин - Портленд Тимберс 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:6 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 4:1 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Даллас 1:0 Остин - Портленд Тимберс 4:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|31
|21
|6
|4
|62 - 38
|69
|2.
|Филадельфия Юнион
|1:0 Заявка
|31
|13
|10
|8
|43 - 32
|49
|3.
|Нэшвилл
|0:1 Заявка
|31
|11
|16
|4
|47 - 28
|49
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|43 - 42
|46
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:0 Заявка
|31
|12
|9
|10
|44 - 40
|45
|6.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|51 - 34
|44
|7.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|37 - 31
|43
|8.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|40 - 34
|43
|9.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|31
|12
|5
|14
|51 - 50
|41
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|38 - 42
|38
|11.
|Интер Майами
|2:1 Заявка
|31
|11
|5
|15
|30 - 48
|38
|12.
|Чикаго Файр
|1:0 Заявка
|32
|9
|7
|16
|36 - 51
|34
|13.
|Торонто
|0:1 Заявка
|31
|6
|7
|18
|34 - 60
|25
|14.
|Цинциннати
|1:2 Заявка
|31
|4
|8
|19
|33 - 61
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|31
|17
|7
|7
|51 - 28
|58
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|30
|16
|7
|7
|54 - 34
|55
|3.
|Колорадо Рэпидс
|0:0 Заявка
|31
|14
|11
|6
|43 - 32
|53
|4.
|Портленд Тимберс
|0:0 Заявка
|31
|14
|5
|12
|48 - 49
|47
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|30
|13
|6
|11
|44 - 46
|45
|6.
|Миннесота Юнайтед
|0:1 Заявка
|31
|12
|8
|11
|35 - 38
|44
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|40 - 41
|43
|8.
|Лос-Анджелес
|1:0 Заявка
|31
|12
|7
|12
|47 - 44
|43
|9.
|Реал Солт-Лейк
|0:1 Заявка
|30
|12
|6
|12
|48 - 46
|42
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|40 - 47
|36
|11.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|31
|6
|12
|13
|35 - 49
|30
|12.
|Даллас
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|41 - 50
|28
|13.
|Остин
|Заявка
|30
|7
|4
|19
|29 - 49
|25
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 17
|36
|2.
|Филадельфия Юнион
|1:0 Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 10
|33
|3.
|Нэшвилл
|0:1 Заявка
|16
|8
|8
|0
|34 - 17
|32
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|30 - 14
|31
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|35 - 12
|30
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|26 - 15
|29
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|22 - 12
|28
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 21
|28
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|28 - 20
|27
|10.
|Чикаго Файр
|1:0 Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 18
|26
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|18 - 11
|26
|12.
|Интер Майами
|2:1 Заявка
|16
|7
|2
|7
|22 - 32
|23
|13.
|Торонто
|0:1 Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 22
|17
|14.
|Цинциннати
|1:2 Заявка
|15
|1
|5
|9
|13 - 21
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|0:1 Заявка
|15
|9
|4
|2
|26 - 14
|31
|2.
|Миннесота Юнайтед
|0:1 Заявка
|16
|9
|2
|5
|21 - 13
|29
|3.
|Портленд Тимберс
|0:0 Заявка
|15
|9
|2
|4
|30 - 22
|29
|4.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|30 - 16
|29
|5.
|Колорадо Рэпидс
|0:0 Заявка
|16
|7
|8
|1
|24 - 12
|29
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|22 - 15
|29
|7.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|27 - 14
|28
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 17
|27
|9.
|Лос-Анджелес
|1:0 Заявка
|15
|7
|5
|3
|30 - 22
|26
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|21 - 21
|24
|11.
|Даллас
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 18
|19
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|23 - 22
|18
|13.
|Остин
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|22 - 23
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|32 - 21
|33
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:0 Заявка
|16
|4
|5
|7
|17 - 19
|17
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 20
|17
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 27
|17
|5.
|Нэшвилл
|0:1 Заявка
|15
|3
|8
|4
|13 - 11
|17
|6.
|Филадельфия Юнион
|1:0 Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 22
|16
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|8.
|Интер Майами
|2:1 Заявка
|15
|4
|3
|8
|8 - 16
|15
|9.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 22
|14
|10.
|Цинциннати
|1:2 Заявка
|16
|3
|3
|10
|20 - 40
|12
|11.
|Коламбус Кру
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 22
|11
|12.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|21 - 36
|10
|13.
|Торонто
|0:1 Заявка
|16
|2
|2
|12
|14 - 38
|8
|14.
|Чикаго Файр
|1:0 Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 33
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|24 - 14
|30
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|24 - 18
|26
|3.
|Колорадо Рэпидс
|0:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 20
|24
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 29
|18
|5.
|Портленд Тимберс
|0:0 Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 27
|18
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 25
|18
|7.
|Лос-Анджелес
|1:0 Заявка
|16
|5
|2
|9
|17 - 22
|17
|8.
|Миннесота Юнайтед
|0:1 Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 25
|15
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|18 - 26
|14
|10.
|Реал Солт-Лейк
|0:1 Заявка
|15
|3
|2
|10
|22 - 32
|11
|11.
|Даллас
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|19 - 32
|9
|12.
|Остин
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|7 - 26
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|14 - 28
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|17
|8
|4
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|16
|0
|7
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|16
|3
|0
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|15
|1
|7
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|15
|3
|7
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|2
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|13
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|12
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|7
|2
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|10
|0