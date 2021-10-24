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США: МЛС 2021

2021
Колорадо Рэпидс
0:0
Первый тайм: 21'

Стадион:
Портленд Тимберс
0' 21'
22
Ярброуг
Вильям
6
Абубакар
Лалас
4
Уилсон
Дэнни
5
Трасти
Остон
52
Гальван
Бриан
14
Кайе
Марк-Энтони
19
Прайс
Джек
23
Акоста
Келлин
26
Бассетт
Коул
8
Баджи
Доминик
11
Рубио
Диего
12
Кларк
Стив
25
Туилома
Билл
33
Мабьяла
Ларрис
13
Жупарич
Дарио
28
Бонилья
Пабло
40
Самбрано
Ренсо
21
Чара
Диего
30
Santiago
Moreno
8
Валери
Диего
23
Чара
Йимми
9
Мора
Фелипе
Колорадо Рэпидс
3-4-2-1
Портленд Тимберс
4-2-3-1

История личных встреч

Колорадо Рэпидс
Портленд Тимберс

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

24 матча

33.3%
25%
41.7%
8 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

16.7%
29.2%
54.1%
4 победы 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
9 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

М
2:2
М
0:1
М
2:2
М
3:3
М
2:0
М
2:3
М
2:1
М
2:1
М
1:0
М
1:0
М
0:0
М
4:1
М
1:2
М
2:2
М
2:1
М
2:0
М
1:0
М
3:0
М
2:2
М
3:0
М
1:0
М
0:3
М
0:1
М
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барриос Майкл 8 0.26
Льюис Джонатан 5 (1) 0.16
Рубио Диего 4 0.13
Бассетт Коул 4 (1) 0.13
Шиньяшики Андре 4 0.13
Гальван Бриан 2 0.06
Уилсон Дэнни 2 0.06
Баджи Доминик 2 0.06
Розенберри Киган 2 0.06
Абубакар Лалас 2 0.06
Бенезе Николя 1 0.03
Мескида Николас 1 0.03
Акоста Келлин 1 0.03
Кайе Марк-Энтони 1 0.03
Винс Сэмюэл 1 0.03
Намли Юнес 1 0.03
Трасти Остон 1 0.03
Эстевес Лукас 1 0.03
Прайс Джек 0 0
Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мора Фелипе 11 (1) 0.35
Асприлья Дайрон 9 (1) 0.29
Чара Йимми 6 0.19
Бланко Себастьян 4 0.13
Эбобисс Жереми 4 0.13
Лориа Марвин 2 0.06
Паредес Кристиан 2 0.06
Валери Диего 2 (1) 0.06
George Fochive 2 0.06
Незгода Ярослав 2 0.06
Уильямсон Эрик 1 0.03
Чара Диего 1 0.03
Туилома Билл 1 0.03
Ванранкин Хосе Карлос 0 0
Жупарич Дарио 0 0
Santiago Moreno 0 0
Мабьяла Ларрис 0 0
Браво Клаудио III 0 0
Бонилья Пабло 0 0

Карточки

Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уилсон Дэнни 7 1
Уорнер Коллен 7 0
Прайс Джек 7 0
Рубио Диего 6 0
Абубакар Лалас 5 0
Трасти Остон 4 0
Гальван Бриан 4 0
Барриос Майкл 3 0
Шиньяшики Андре 3 0
Мескида Николас 2 0
Намли Юнес 2 0
Акоста Келлин 2 0
Кайе Марк-Энтони 2 0
Розенберри Киган 2 0
Бассетт Коул 2 0
Эстевес Лукас 0 1
Бейташур Стивен 1 0
Ярброуг Вильям 1 0
Льюис Джонатан 1 0
Винс Сэмюэл 1 0
Dantouma Toure 1 0
Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жупарич Дарио 8 0
Чара Диего 6 1
Валери Диего 6 0
Мабьяла Ларрис 6 0
Паредес Кристиан 5 0
Браво Клаудио III 5 0
Туилома Билл 3 1
Бланко Себастьян 4 0
Ванранкин Хосе Карлос 4 0
Бонилья Пабло 4 0
Асприлья Дайрон 3 0
Самбрано Ренсо 2 0
Кларк Стив 1 0
Чара Йимми 1 0
Лориа Марвин 1 0
Бодили Блейк 1 0
Уильямсон Эрик 1 0
Santiago Moreno 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
17
8 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
1
4%
3
18%
1-15
2
9%
3
18%
16-30
5
22%
2
12%
31-45
7
30%
4
24%
46-60
6
26%
3
18%
61-75
2
9%
2
12%
76-90

Пропущено

13
28
7 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
1
8%
5
18%
1-15
2
15%
4
14%
16-30
4
31%
5
18%
31-45
2
15%
4
14%
46-60
2
15%
4
14%
61-75
2
15%
6
21%
76-90

Забито

20
31
7 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 9
17 Не забивали 16
3
15%
4
13%
1-15
4
20%
4
13%
16-30
0
0%
6
19%
31-45
2
10%
4
13%
46-60
5
25%
6
19%
61-75
6
30%
7
23%
76-90

Пропущено

19
21
13 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
5
26%
2
10%
1-15
2
11%
5
24%
16-30
6
32%
2
10%
31-45
1
5%
1
5%
46-60
2
11%
5
24%
61-75
3
16%
6
29%
76-90

Забито

43
48
15 В 1-м тайме 22
28 Во 2-м тайме 26
18 Забивали первыми 15
4 Не забивали 4
4
9%
7
15%
1-15
6
14%
7
15%
16-30
5
12%
8
17%
31-45
9
21%
8
17%
46-60
11
26%
9
19%
61-75
8
19%
9
19%
76-90

Пропущено

32
49
20 В 1-м тайме 23
12 Во 2-м тайме 26
9 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 23
6
19%
7
14%
1-15
4
13%
9
18%
16-30
10
31%
7
14%
31-45
3
9%
5
10%
46-60
4
13%
9
18%
61-75
5
16%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 1:3 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 3:0
Колорадо Рэпидс - Остин 3:0 Колорадо Рэпидс - Торонто 0:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:2 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:3 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Остин - Колорадо Рэпидс 0:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:0 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 2:0
Портленд Тимберс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Интер Майами 1:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:2
Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 6:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 0:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:2 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:2 Остин - Портленд Тимберс 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:6 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 4:1 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Даллас 1:0 Остин - Портленд Тимберс 4:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 31 21 6 4 62 - 38 69
2. Филадельфия Юнион 1:0 Заявка 31 13 10 8 43 - 32 49
3. Нэшвилл 0:1 Заявка 31 11 16 4 47 - 28 49
4. Орландо Сити Заявка 30 12 10 8 43 - 42 46
5. Клёб де Фут Монреаль 1:0 Заявка 31 12 9 10 44 - 40 45
6. Нью-Йорк Сити Заявка 31 12 8 11 51 - 34 44
7. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 30 12 7 11 37 - 31 43
8. Атланта Юнайтед Заявка 30 11 10 9 40 - 34 43
9. Ди Си Юнайтед Заявка 31 12 5 14 51 - 50 41
10. Коламбус Кру Заявка 31 10 8 13 38 - 42 38
11. Интер Майами 2:1 Заявка 31 11 5 15 30 - 48 38
12. Чикаго Файр 1:0 Заявка 32 9 7 16 36 - 51 34
13. Торонто 0:1 Заявка 31 6 7 18 34 - 60 25
14. Цинциннати 1:2 Заявка 31 4 8 19 33 - 61 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 31 17 7 7 51 - 28 58
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 30 16 7 7 54 - 34 55
3. Колорадо Рэпидс 0:0 Заявка 31 14 11 6 43 - 32 53
4. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 31 14 5 12 48 - 49 47
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 30 13 6 11 44 - 46 45
6. Миннесота Юнайтед 0:1 Заявка 31 12 8 11 35 - 38 44
7. Ванкувер Уайткэпс Заявка 30 11 10 9 40 - 41 43
8. Лос-Анджелес 1:0 Заявка 31 12 7 12 47 - 44 43
9. Реал Солт-Лейк 0:1 Заявка 30 12 6 12 48 - 46 42
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 30 9 9 12 40 - 47 36
11. Хьюстон Динамо Заявка 31 6 12 13 35 - 49 30
12. Даллас Заявка 30 6 10 14 41 - 50 28
13. Остин Заявка 30 7 4 19 29 - 49 25

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 15 11 3 1 30 - 17 36
2. Филадельфия Юнион 1:0 Заявка 16 10 3 3 23 - 10 33
3. Нэшвилл 0:1 Заявка 16 8 8 0 34 - 17 32
4. Ди Си Юнайтед Заявка 15 10 1 4 30 - 14 31
5. Нью-Йорк Сити Заявка 15 9 3 3 35 - 12 30
6. Орландо Сити Заявка 15 8 5 2 26 - 15 29
7. Атланта Юнайтед Заявка 15 8 4 3 22 - 12 28
8. Клёб де Фут Монреаль 1:0 Заявка 15 8 4 3 27 - 21 28
9. Коламбус Кру Заявка 15 8 3 4 28 - 20 27
10. Чикаго Файр 1:0 Заявка 17 7 5 5 23 - 18 26
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 15 7 5 3 18 - 11 26
12. Интер Майами 2:1 Заявка 16 7 2 7 22 - 32 23
13. Торонто 0:1 Заявка 15 4 5 6 20 - 22 17
14. Цинциннати 1:2 Заявка 15 1 5 9 13 - 21 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк 0:1 Заявка 15 9 4 2 26 - 14 31
2. Миннесота Юнайтед 0:1 Заявка 16 9 2 5 21 - 13 29
3. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 15 9 2 4 30 - 22 29
4. Спортинг Канзас-Сити Заявка 15 8 5 2 30 - 16 29
5. Колорадо Рэпидс 0:0 Заявка 16 7 8 1 24 - 12 29
6. Ванкувер Уайткэпс Заявка 15 9 2 4 22 - 15 29
7. Сиэтл Саундерс Заявка 16 8 4 4 27 - 14 28
8. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 15 8 3 4 24 - 17 27
9. Лос-Анджелес 1:0 Заявка 15 7 5 3 30 - 22 26
10. Хьюстон Динамо Заявка 16 6 6 4 21 - 21 24
11. Даллас Заявка 15 4 7 4 22 - 18 19
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 15 5 3 7 23 - 22 18
13. Остин Заявка 15 5 2 8 22 - 23 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 16 10 3 3 32 - 21 33
2. Клёб де Фут Монреаль 1:0 Заявка 16 4 5 7 17 - 19 17
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 15 5 2 8 19 - 20 17
4. Орландо Сити Заявка 15 4 5 6 17 - 27 17
5. Нэшвилл 0:1 Заявка 15 3 8 4 13 - 11 17
6. Филадельфия Юнион 1:0 Заявка 15 3 7 5 20 - 22 16
7. Атланта Юнайтед Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
8. Интер Майами 2:1 Заявка 15 4 3 8 8 - 16 15
9. Нью-Йорк Сити Заявка 16 3 5 8 16 - 22 14
10. Цинциннати 1:2 Заявка 16 3 3 10 20 - 40 12
11. Коламбус Кру Заявка 16 2 5 9 10 - 22 11
12. Ди Си Юнайтед Заявка 16 2 4 10 21 - 36 10
13. Торонто 0:1 Заявка 16 2 2 12 14 - 38 8
14. Чикаго Файр 1:0 Заявка 15 2 2 11 13 - 33 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 15 9 3 3 24 - 14 30
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 15 8 2 5 24 - 18 26
3. Колорадо Рэпидс 0:0 Заявка 15 7 3 5 19 - 20 24
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 15 5 3 7 20 - 29 18
5. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 16 5 3 8 18 - 27 18
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 15 4 6 5 17 - 25 18
7. Лос-Анджелес 1:0 Заявка 16 5 2 9 17 - 22 17
8. Миннесота Юнайтед 0:1 Заявка 15 3 6 6 14 - 25 15
9. Ванкувер Уайткэпс Заявка 15 2 8 5 18 - 26 14
10. Реал Солт-Лейк 0:1 Заявка 15 3 2 10 22 - 32 11
11. Даллас Заявка 15 2 3 10 19 - 32 9
12. Остин Заявка 15 2 2 11 7 - 26 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 15 0 6 9 14 - 28 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 17 8 4
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 16 0 7
3. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 16 3 0
4. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 15 1 7
5. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 15 3 7
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 12 2
2. Интер Майами Пирес Леандро 13 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 12 0
4. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 7 2
5. Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 10 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Колорадо Рэпидс
Ничья
Портленд Тимберс
1.62
4.40
5.59
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Где смотреть матч Колорадо Рэпидс 0:0 Портленд Тимберс онлайн




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