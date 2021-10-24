США: МЛС 2021
Колорадо Рэпидс
2:0
Конец матча
Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк
Портленд Тимберс
1:0
45' ГолБаджи Доминик
2:0
63' ГолРубио Диего
68' Желтая карточкаАсприлья Дайрон
81' Желтая карточкаGeorge Fochive
90' Желтая карточкаПрайс Джек
19
Прайс
Джек
26
Бассетт
Коул
11
Рубио
Диего
12
Кларк
Стив
25
Туилома
Билл
21
Чара
Диего
23
Чара
Йимми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Прайс ДжекПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Бассетт КоулПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Рубио ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
3 Мур ДрюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Robin Fraser
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
-
25 Туилома БиллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Чара ЙиммиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Ивачич АльязВратарь
-
85 Макгро ЗакЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Лориа МарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Бодили БлейкПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
Ход матча
45'
1:0
63'
2:0
68'
81'
90'
История личных встреч
Колорадо Рэпидс
Портленд Тимберс
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
24 матча
33.3%
25%
41.7%
8 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
16.7%
29.2%
54.1%
4 победы 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
9 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барриос Майкл
|8
|0.26
|Рубио Диего
|5
|0.16
|Льюис Джонатан
|5 (1)
|0.16
|Бассетт Коул
|4 (1)
|0.13
|Шиньяшики Андре
|4
|0.13
|Баджи Доминик
|3
|0.1
|Гальван Бриан
|2
|0.06
|Уилсон Дэнни
|2
|0.06
|Розенберри Киган
|2
|0.06
|Абубакар Лалас
|2
|0.06
|Бенезе Николя
|1
|0.03
|Мескида Николас
|1
|0.03
|Акоста Келлин
|1
|0.03
|Кайе Марк-Энтони
|1
|0.03
|Винс Сэмюэл
|1
|0.03
|Намли Юнес
|1
|0.03
|Трасти Остон
|1
|0.03
|Эстевес Лукас
|1
|0.03
|Прайс Джек
|0
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мора Фелипе
|11 (1)
|0.35
|Асприлья Дайрон
|9 (1)
|0.29
|Чара Йимми
|6
|0.19
|Бланко Себастьян
|4
|0.13
|Эбобисс Жереми
|4
|0.13
|Лориа Марвин
|2
|0.06
|Паредес Кристиан
|2
|0.06
|Валери Диего
|2 (1)
|0.06
|George Fochive
|2
|0.06
|Незгода Ярослав
|2
|0.06
|Уильямсон Эрик
|1
|0.03
|Чара Диего
|1
|0.03
|Туилома Билл
|1
|0.03
|Ванранкин Хосе Карлос
|0
|0
|Жупарич Дарио
|0
|0
|Santiago Moreno
|0
|0
|Мабьяла Ларрис
|0
|0
|Браво Клаудио III
|0
|0
|Бонилья Пабло
|0
|0
Карточки
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уилсон Дэнни
|7
|1
|Прайс Джек
|8
|0
|Уорнер Коллен
|7
|0
|Рубио Диего
|6
|0
|Абубакар Лалас
|5
|0
|Трасти Остон
|4
|0
|Гальван Бриан
|4
|0
|Барриос Майкл
|3
|0
|Шиньяшики Андре
|3
|0
|Мескида Николас
|2
|0
|Намли Юнес
|2
|0
|Акоста Келлин
|2
|0
|Кайе Марк-Энтони
|2
|0
|Розенберри Киган
|2
|0
|Бассетт Коул
|2
|0
|Эстевес Лукас
|0
|1
|Бейташур Стивен
|1
|0
|Ярброуг Вильям
|1
|0
|Льюис Джонатан
|1
|0
|Винс Сэмюэл
|1
|0
|Dantouma Toure
|1
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жупарич Дарио
|8
|0
|Чара Диего
|6
|1
|Валери Диего
|6
|0
|Мабьяла Ларрис
|6
|0
|Паредес Кристиан
|5
|0
|Браво Клаудио III
|5
|0
|Туилома Билл
|3
|1
|Бланко Себастьян
|4
|0
|Ванранкин Хосе Карлос
|4
|0
|Асприлья Дайрон
|4
|0
|Бонилья Пабло
|4
|0
|Самбрано Ренсо
|2
|0
|Кларк Стив
|1
|0
|Чара Йимми
|1
|0
|George Fochive
|1
|0
|Лориа Марвин
|1
|0
|Бодили Блейк
|1
|0
|Уильямсон Эрик
|1
|0
|Santiago Moreno
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
17
9 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
1
4%
3
18%
1-15
2
8%
3
18%
16-30
6
24%
2
12%
31-45
7
28%
4
24%
46-60
7
28%
3
18%
61-75
2
8%
2
12%
76-90
Пропущено
13
30
7 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
1
8%
5
17%
1-15
2
15%
4
13%
16-30
4
31%
6
20%
31-45
2
15%
4
13%
46-60
2
15%
5
17%
61-75
2
15%
6
20%
76-90
Забито
20
31
7 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 9
18 Не забивали 17
3
15%
4
13%
1-15
4
20%
4
13%
16-30
0
0%
6
19%
31-45
2
10%
4
13%
46-60
5
25%
6
19%
61-75
6
30%
7
23%
76-90
Пропущено
19
21
13 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
5
26%
2
10%
1-15
2
11%
5
24%
16-30
6
32%
2
10%
31-45
1
5%
1
5%
46-60
2
11%
5
24%
61-75
3
16%
6
29%
76-90
Забито
45
48
16 В 1-м тайме 22
29 Во 2-м тайме 26
19 Забивали первыми 15
4 Не забивали 5
4
9%
7
15%
1-15
6
13%
7
15%
16-30
6
13%
8
17%
31-45
9
20%
8
17%
46-60
12
27%
9
19%
61-75
8
18%
9
19%
76-90
Пропущено
32
51
20 В 1-м тайме 24
12 Во 2-м тайме 27
9 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 24
6
19%
7
14%
1-15
4
13%
9
18%
16-30
10
31%
8
16%
31-45
3
9%
5
10%
46-60
4
13%
10
20%
61-75
5
16%
12
24%
76-90
Результаты последних матчей
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 1:3 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 3:0
Колорадо Рэпидс - Остин 3:0 Колорадо Рэпидс - Торонто 0:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:2 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:3 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Остин - Колорадо Рэпидс 0:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:0 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 2:0
Портленд Тимберс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Интер Майами 1:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:2
Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 6:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 0:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:2 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:2 Остин - Портленд Тимберс 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:6 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 4:1 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Даллас 1:0 Остин - Портленд Тимберс 4:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|31
|21
|6
|4
|62 - 38
|69
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|43 - 32
|49
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|31
|11
|16
|4
|47 - 28
|49
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|43 - 42
|46
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|51 - 34
|44
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|37 - 31
|43
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|40 - 34
|43
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|44 - 41
|43
|9.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|31
|12
|5
|14
|51 - 50
|41
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|38 - 42
|38
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|31
|11
|5
|15
|33 - 48
|38
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|32
|9
|7
|16
|36 - 51
|34
|13.
|Торонто
|Заявка
|31
|6
|8
|17
|35 - 60
|26
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|31
|4
|8
|19
|33 - 64
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|31
|17
|7
|7
|51 - 28
|58
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|30
|16
|7
|7
|54 - 34
|55
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|31
|15
|10
|6
|45 - 32
|55
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|31
|14
|4
|13
|48 - 51
|46
|5.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|36 - 38
|45
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:2 Заявка
|31
|13
|6
|12
|44 - 48
|45
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0 Заявка
|31
|11
|11
|9
|40 - 41
|44
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|30
|12
|6
|12
|48 - 46
|42
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|47 - 45
|41
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0 Заявка
|31
|9
|10
|12
|40 - 47
|37
|11.
|Даллас
|2:0 Заявка
|31
|7
|10
|14
|43 - 50
|31
|12.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|31
|6
|12
|13
|35 - 49
|30
|13.
|Остин
|Заявка
|30
|7
|4
|19
|29 - 49
|25
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 17
|36
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 10
|33
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|16
|8
|8
|0
|34 - 17
|32
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|30 - 14
|31
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|35 - 12
|30
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|26 - 15
|29
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|22 - 12
|28
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 21
|28
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|28 - 20
|27
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 18
|26
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|18 - 11
|26
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 32
|23
|13.
|Торонто
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|21 - 22
|18
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|13 - 21
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|26 - 14
|31
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|26 - 12
|31
|3.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|22 - 13
|30
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0 Заявка
|15
|9
|2
|4
|22 - 15
|29
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|30 - 22
|29
|6.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|30 - 16
|29
|7.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|27 - 14
|28
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:2 Заявка
|16
|8
|3
|5
|24 - 19
|27
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|30 - 22
|26
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|21 - 21
|24
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|23 - 22
|19
|12.
|Даллас
|2:0 Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 18
|19
|13.
|Остин
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|22 - 23
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|32 - 21
|33
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 20
|17
|3.
|Орландо Сити
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 27
|17
|4.
|Нэшвилл
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|13 - 11
|17
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 22
|16
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|17 - 20
|15
|8.
|Интер Майами
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|8 - 16
|15
|9.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 22
|14
|10.
|Цинциннати
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|20 - 43
|12
|11.
|Коламбус Кру
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 22
|11
|12.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|21 - 36
|10
|13.
|Торонто
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|14 - 38
|8
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 33
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|24 - 14
|30
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|24 - 18
|26
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 20
|24
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:2 Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 29
|18
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0 Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 25
|18
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|18 - 29
|17
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 25
|15
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0 Заявка
|16
|2
|9
|5
|18 - 26
|15
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|17 - 23
|15
|10.
|Даллас
|2:0 Заявка
|16
|3
|3
|10
|21 - 32
|12
|11.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|22 - 32
|11
|12.
|Остин
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|7 - 26
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|14 - 28
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|17
|8
|4
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|16
|0
|7
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|16
|3
|0
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|15
|1
|7
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|15
|3
|7
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|2
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|13
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|12
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|7
|2
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|10
|0