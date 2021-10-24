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США: МЛС 2021

2021
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0:0
Перерыв

Стадион:
Ванкувер Уайткэпс
0'
45' Желтая карточка
Томпсон Томми
1
Марцинковски
Джеймс
22
Томпсон
Томми
14
Юилл
Джексон
15
Бисон
Таннер
3
Марье
Поль
5
Ремеди
Эрик
25
Риос
Андрес
10
Эспиноса
Кристиан
9
Лопес
Хавьер-Эдуардо
28
Киканович
Бенджамин
11
Эбобисс
Жереми
16
Крепо
Максим
22
Годой
Эрик
4
Веселинович
Ранко
26
Юнгвирт
Флориан
6
Гашпар
Бруну
31
Тейберт
Расселл
17
Овусу
Леонард
11
Дахоме
Кристиан
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
7
Кайседо
Дейбер
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-2-3-1
Ванкувер Уайткэпс
3-4-1-2

Ход матча

45'
Томпсон Томми
 

История личных встреч

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Ванкувер Уайткэпс

14 матчей

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

28 матчей

25%
35.7%
39.3%
7 побед 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

25%
39.3%
35.7%
7 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

32.1%
32.1%
35.8%
9 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

М
3:0
М
0:0
М
2:1
М
3:0
М
3:4
М
3:1
М
1:3
М
2:1
М
2:3
М
2:2
М
5:0
М
1:1
М
3:2
М
0:0
М
1:2
М
1:1
М
3:1
М
1:0
М
0:0
М
2:0
М
3:2
М
0:0
М
2:0
М
1:1
М
2:1
М
2:1
М
2:2
М
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопес Хавьер-Эдуардо 12 (1) 0.39
Кауэлл Кейд 4 0.13
Эспиноса Кристиан 3 0.1
Киканович Бенджамин 3 0.1
Вондоловски Крис 3 0.1
Фьерро Карлос 2 0.06
Натан Рафаэл 2 0.06
Юилл Джексон 2 0.06
Аланис Освальдо 2 (2) 0.06
Юнгвирт Флориан 1 0.03
Эбобисс Жереми 1 0.03
Лопес Маркос IV 1 0.03
Марье Поль 1 0.03
Салинас Ши 0 0
Luciano Andres Abecasis 0 0
Бисон Таннер 0 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уайт Брайан 11 0.35
Дахоме Кристиан 9 (4) 0.29
Кайседо Дейбер 5 0.16
Голд Райан 3 0.1
Каваллини Лукас 3 0.1
Роуз Энди 2 0.06
Тейберт Расселл 1 0.03
Бикел Жаниу 1 0.03
Годой Эрик 1 0.03
Нервински Джейк 1 0.03
Веселинович Ранко 1 0.03
Гутьеррес Кристиан 0 0
Браун Джавейн 0 0
Гашпар Бруну 0 0
Александр Кайо 0 0
Рапосо Райан 0 0

Карточки

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ремеди Эрик 12 0
Натан Рафаэл 8 1
Жудсон 8 1
Лопес Хавьер-Эдуардо 8 0
Эспиноса Кристиан 6 0
Лопес Маркос IV 5 0
Luciano Andres Abecasis 4 0
Вондоловски Крис 2 1
Салинас Ши 3 0
Риос Андрес 3 0
Марье Поль 3 0
Кауэлл Кейд 3 0
Фьерро Карлос 1 1
Юнгвирт Флориан 2 0
Аланис Освальдо 2 0
Марцинковски Джеймс 2 0
Эбобисс Жереми 1 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каваллини Лукас 6 0
Бальдисимо Майкл 6 0
Александр Кайо 5 0
Бикел Жаниу 4 0
Дахоме Кристиан 4 0
Гашпар Бруну 3 0
Кайседо Дейбер 3 0
Веселинович Ранко 3 0
Нервински Джейк 2 0
Корнелиус Дерек 2 0
Уайт Брайан 2 0
Браун Джавейн 2 0
Овусу Леонард 2 0
Рикеттс Тосайн 1 0
Гутьеррес Кристиан 1 0
Голд Райан 1 0
Роуз Энди 1 0
Годой Эрик 1 0
Крепо Максим 1 0
Меткалф Патрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
19
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 1
22 Не забивали 19
4
18%
0
0%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
3
14%
4
21%
31-45
7
32%
6
32%
46-60
2
9%
4
21%
61-75
3
14%
3
16%
76-90

Пропущено

23
25
12 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 13
4
17%
5
20%
1-15
3
13%
3
12%
16-30
5
22%
8
32%
31-45
5
22%
2
8%
46-60
3
13%
3
12%
61-75
3
13%
4
16%
76-90

Забито

17
22
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
3
18%
0
0%
1-15
2
12%
3
14%
16-30
1
6%
2
9%
31-45
4
24%
6
27%
46-60
4
24%
6
27%
61-75
3
18%
5
23%
76-90

Пропущено

25
15
13 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
3
12%
2
13%
1-15
3
12%
1
7%
16-30
7
28%
5
33%
31-45
5
20%
2
13%
46-60
4
16%
2
13%
61-75
3
12%
3
20%
76-90

Забито

39
41
16 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 30
15 Забивали первыми 8
10 Не забивали 7
7
18%
0
0%
1-15
5
13%
5
12%
16-30
4
10%
6
15%
31-45
11
28%
12
29%
29%
46-60
6
15%
10
24%
61-75
6
15%
8
20%
76-90

Пропущено

48
40
25 В 1-м тайме 24
23 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 19
23 Не пропускали 22
7
15%
7
18%
1-15
6
13%
4
10%
16-30
12
25%
13
33%
31-45
10
21%
4
10%
46-60
7
15%
5
13%
61-75
6
13%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 4:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 1:3
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 3:4 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0
Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 0:4 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 2:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 31 21 6 4 62 - 38 69
2. Филадельфия Юнион Заявка 31 13 10 8 43 - 32 49
3. Нэшвилл Заявка 31 11 16 4 47 - 28 49
4. Орландо Сити Заявка 30 12 10 8 43 - 42 46
5. Нью-Йорк Сити Заявка 31 12 8 11 51 - 34 44
6. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 30 12 7 11 37 - 31 43
7. Атланта Юнайтед Заявка 30 11 10 9 40 - 34 43
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 31 11 10 10 44 - 41 43
9. Ди Си Юнайтед Заявка 31 12 5 14 51 - 50 41
10. Коламбус Кру Заявка 31 10 8 13 38 - 42 38
11. Интер Майами Заявка 31 11 5 15 33 - 48 38
12. Чикаго Файр Заявка 32 9 7 16 36 - 51 34
13. Торонто Заявка 31 6 8 17 35 - 60 26
14. Цинциннати Заявка 31 4 8 19 33 - 64 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 31 17 7 7 51 - 28 58
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 30 16 7 7 54 - 34 55
3. Колорадо Рэпидс Заявка 31 15 10 6 45 - 32 55
4. Портленд Тимберс Заявка 31 14 4 13 48 - 51 46
5. Миннесота Юнайтед Заявка 31 12 9 10 36 - 38 45
6. Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Заявка 31 13 6 12 44 - 48 45
7. Ванкувер Уайткэпс 0:0 Заявка 31 11 11 9 40 - 41 44
8. Реал Солт-Лейк Заявка 30 12 6 12 48 - 46 42
9. Лос-Анджелес Заявка 31 11 8 12 47 - 45 41
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Заявка 31 9 10 12 40 - 47 37
11. Даллас 2:0 Заявка 31 7 10 14 43 - 50 31
12. Хьюстон Динамо Заявка 31 6 12 13 35 - 49 30
13. Остин Заявка 30 7 4 19 29 - 49 25

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 15 11 3 1 30 - 17 36
2. Филадельфия Юнион Заявка 16 10 3 3 23 - 10 33
3. Нэшвилл Заявка 16 8 8 0 34 - 17 32
4. Ди Си Юнайтед Заявка 15 10 1 4 30 - 14 31
5. Нью-Йорк Сити Заявка 15 9 3 3 35 - 12 30
6. Орландо Сити Заявка 15 8 5 2 26 - 15 29
7. Атланта Юнайтед Заявка 15 8 4 3 22 - 12 28
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 15 8 4 3 27 - 21 28
9. Коламбус Кру Заявка 15 8 3 4 28 - 20 27
10. Чикаго Файр Заявка 17 7 5 5 23 - 18 26
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 15 7 5 3 18 - 11 26
12. Интер Майами Заявка 16 7 2 7 25 - 32 23
13. Торонто Заявка 15 4 6 5 21 - 22 18
14. Цинциннати Заявка 15 1 5 9 13 - 21 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк Заявка 15 9 4 2 26 - 14 31
2. Колорадо Рэпидс Заявка 16 8 7 1 26 - 12 31
3. Миннесота Юнайтед Заявка 16 9 3 4 22 - 13 30
4. Ванкувер Уайткэпс 0:0 Заявка 15 9 2 4 22 - 15 29
5. Портленд Тимберс Заявка 15 9 2 4 30 - 22 29
6. Спортинг Канзас-Сити Заявка 15 8 5 2 30 - 16 29
7. Сиэтл Саундерс Заявка 16 8 4 4 27 - 14 28
8. Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Заявка 16 8 3 5 24 - 19 27
9. Лос-Анджелес Заявка 15 7 5 3 30 - 22 26
10. Хьюстон Динамо Заявка 16 6 6 4 21 - 21 24
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Заявка 16 5 4 7 23 - 22 19
12. Даллас 2:0 Заявка 15 4 7 4 22 - 18 19
13. Остин Заявка 15 5 2 8 22 - 23 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 16 10 3 3 32 - 21 33
2. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 15 5 2 8 19 - 20 17
3. Орландо Сити Заявка 15 4 5 6 17 - 27 17
4. Нэшвилл Заявка 15 3 8 4 13 - 11 17
5. Филадельфия Юнион Заявка 15 3 7 5 20 - 22 16
6. Атланта Юнайтед Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 16 3 6 7 17 - 20 15
8. Интер Майами Заявка 15 4 3 8 8 - 16 15
9. Нью-Йорк Сити Заявка 16 3 5 8 16 - 22 14
10. Цинциннати Заявка 16 3 3 10 20 - 43 12
11. Коламбус Кру Заявка 16 2 5 9 10 - 22 11
12. Ди Си Юнайтед Заявка 16 2 4 10 21 - 36 10
13. Торонто Заявка 16 2 2 12 14 - 38 8
14. Чикаго Файр Заявка 15 2 2 11 13 - 33 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 15 9 3 3 24 - 14 30
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 15 8 2 5 24 - 18 26
3. Колорадо Рэпидс Заявка 15 7 3 5 19 - 20 24
4. Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Заявка 15 5 3 7 20 - 29 18
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Заявка 15 4 6 5 17 - 25 18
6. Портленд Тимберс Заявка 16 5 2 9 18 - 29 17
7. Миннесота Юнайтед Заявка 15 3 6 6 14 - 25 15
8. Ванкувер Уайткэпс 0:0 Заявка 16 2 9 5 18 - 26 15
9. Лос-Анджелес Заявка 16 4 3 9 17 - 23 15
10. Даллас 2:0 Заявка 16 3 3 10 21 - 32 12
11. Реал Солт-Лейк Заявка 15 3 2 10 22 - 32 11
12. Остин Заявка 15 2 2 11 7 - 26 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 15 0 6 9 14 - 28 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 17 8 4
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 16 0 7
3. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 16 3 0
4. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 15 1 7
5. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 15 3 7
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 12 2
2. Интер Майами Пирес Леандро 13 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 12 0
4. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 7 2
5. Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 10 0
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Томпсон Томми получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Ничья
Ванкувер Уайткэпс
2.49
3.60
3.65
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Ванкувер Уайткэпс онлайн




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