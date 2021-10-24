Бразилия: Серия A 2021
2:2
Конец матча
1:0
9' ГолRodrigo I
26' Желтая карточкаGabriel Paulista VIII
37' Желтая карточкаДурадо Родриго
45' Желтая карточкаМеркадо Габриэль
1:1
61' ГолЖулиано де Паула
64' Желтая карточкаТайсон Фреда
1:2
67' ПенальтиFabio Santos IV
88' Желтая карточкаАугусто Ренато
2:2
90' ГолGustavo Maia
90' Красная карточкаXavier
90' Красная карточкаPatrick I
90' Желтая карточкаКассио Рамос
20
Moises
VII
19
Rodrigo
I
10
Тайсон
Фреда
88
Patrick
I
11
Yuri
Alberto
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
123
Roger
I
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Moises VIIЗащитник
- Полузащитник
-
19 Rodrigo IПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тайсон ФредаПолузащитник
-
88 Patrick IПолузащитник
-
11 Yuri AlbertoНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Кайо РанхелПолузащитник
-
23 ПаулиньоНападающий
- Нападающий
-
35 Jose Gabriel
-
49 Juan Cuesta
-
-
-
Главный тренер: Diego Aguirre
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
123 Roger IНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
7 ЛуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 AdsonПолузащитник
-
39 XavierПолузащитник
-
-
-
20 Marquinhos2
-
-
-
77 Jo Alves II
-
Главный тренер: Силвиньо
Ход матча
9'
1:0
37'
45'
46'
61'
64'
67'
1:2
88'
90'
2:2
90'
90'
90'
История личных встреч
Интернасьонал Порту Алегре
Коринтианс
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.5%
63.6%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 10 побед
28 матчей
21.4%
35.7%
42.9%
6 побед 10 ничьих 12 побед
Первый тайм
17.9%
46.4%
35.7%
5 побед 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
25%
39.3%
35.7%
7 побед 11 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yuri Alberto
|11
|0.39
|Эденилсон дос Сантос
|9 (6)
|0.32
|Patrick I
|3
|0.11
|Дурадо Родриго
|2
|0.07
|Тайсон Фреда
|2
|0.07
|Rodrigo I
|2
|0.07
|José Maurisio3
|1
|0.04
|Герреро Паоло
|1
|0.04
|Матеус Лейте
|1
|0.04
|Кайо Ранхел
|1
|0.04
|Тьяго Гальярдо
|1
|0.04
|Меркадо Габриэль
|1
|0.04
|Bruno Praxedes
|1
|0.04
|Gustavo Maia
|1
|0.04
|Куэста Виктор
|0
|0
|Moises VII
|0
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|0
|0
|Паласиос Карлос
|0
|0
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jo Alves II
|6 (1)
|0.21
|Roger I
|4 (1)
|0.14
|Adson
|3
|0.11
|Рони
|3
|0.11
|Gustavo Mosquito
|2
|0.07
|Fabio Santos IV
|2 (2)
|0.07
|Жулиано де Паула
|2
|0.07
|Перейра Габриэл
|2
|0.07
|Аугусто Ренато
|2
|0.07
|Витиньо Виктор
|1
|0.04
|Gabriel Paulista VIII
|1
|0.04
|Кантильо Виктор
|1
|0.04
|Жил Карлос
|0
|0
|Фагнер Лемос
|0
|0
Карточки
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куэста Виктор
|7
|0
|Moises VII
|5
|1
|Дурадо Родриго
|6
|0
|Кайо Ранхел
|4
|1
|Эденилсон дос Сантос
|4
|1
|Yuri Alberto
|5
|0
|Рибейро Лукас
|3
|1
|Саравия Ренсо
|2
|1
|Тьяго Гальярдо
|3
|0
|Меркадо Габриэль
|3
|0
|Паласиос Карлос
|3
|0
|Rodrigo I
|3
|0
|Паулиньо Виктор
|3
|0
|Мендес Бруно II
|3
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|3
|0
|Энрике Педро
|1
|1
|Danilo XVI
|1
|1
|Patrick I
|1
|1
|Леонардо Родригес
|2
|0
|Тайсон Фреда
|2
|0
|Бошилья Габриэл
|2
|0
|Jose Gabriel
|2
|0
|José Maurisio3
|2
|0
|Уго Витор
|0
|1
|Матеус Лейте
|1
|0
|Daniel Fusato1
|1
|0
|Bruno Praxedes
|1
|0
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рони
|5
|0
|Gabriel Paulista VIII
|4
|0
|Жил Карлос
|3
|0
|Кассио Рамос
|3
|0
|Фагнер Лемос
|3
|0
|Angelo Araos
|3
|0
|João Victor6
|3
|0
|Guilherme de Aguiar Camacho
|2
|0
|Рамиро
|2
|0
|Fabio Santos IV
|2
|0
|Кантильо Виктор
|2
|0
|Xavier
|0
|1
|Рауль Гонсалес
|1
|0
|Аугусто Ренато
|1
|0
|Луан
|1
|0
|Roger I
|1
|0
|Mateus Vital
|1
|0
|Gustavo Mosquito
|1
|0
|Marquinhos2
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
13
12 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 7
17 Не забивали 18
6
26%
0
0%
1-15
1
4%
2
15%
16-30
5
22%
2
15%
31-45
3
13%
4
31%
46-60
3
13%
2
15%
61-75
5
22%
3
23%
76-90
Пропущено
16
11
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
19%
3
27%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
6%
1
9%
46-60
4
25%
2
18%
61-75
5
31%
4
36%
76-90
Забито
15
16
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
19 Не забивали 17
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
5
31%
16-30
4
27%
2
13%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
3
20%
3
19%
61-75
2
13%
4
25%
76-90
Пропущено
13
16
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
0
0%
2
13%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
5
38%
8
50%
31-45
3
23%
1
6%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
23%
3
19%
76-90
Забито
38
29
20 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 18
16 Забивали первыми 12
8 Не забивали 7
9
24%
0
0%
1-15
2
5%
7
24%
16-30
9
24%
4
14%
31-45
5
13%
6
21%
46-60
6
16%
5
17%
61-75
7
18%
7
24%
76-90
Пропущено
29
27
13 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 20
3
10%
5
19%
1-15
3
10%
1
4%
16-30
7
24%
8
30%
30%
31-45
4
14%
2
7%
46-60
4
14%
4
15%
61-75
8
28%
7
26%
76-90
Результаты последних матчей
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Шапекоэнсе 5:2
Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 1:0 Спорт Ресифи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 4:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:4 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Олимпия Асунсьон 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:0 Олимпия Асунсьон - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:2
Коринтианс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сан-Паулу - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Флуминенсе 1:0 Спорт Ресифи - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Байя 3:1
Брагантино - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Коринтианс - Америка Минейро 1:1 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Гремио - Коринтианс 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Сеара 3:1 Сантос - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Фламенго 1:3 Куяба - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Атлетико Минейро 1:2 Форталеза - Коринтианс 1:0 Шапекоэнсе - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Коринтианс - Сан-Паулу 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|27
|18
|5
|4
|44 - 20
|59
|2.
|Форталеза
|28
|14
|6
|8
|38 - 30
|48
|3.
|Фламенго
|25
|14
|4
|7
|47 - 24
|46
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|27
|14
|4
|9
|40 - 33
|46
|5.
|Брагантино
|0:0
|28
|10
|14
|4
|43 - 32
|44
|6.
|Коринтианс
|28
|10
|11
|7
|30 - 26
|41
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|28
|10
|11
|7
|37 - 30
|41
|8.
|Флуминенсе
|27
|10
|9
|8
|28 - 28
|39
|9.
|Америка Минейро
|28
|8
|11
|9
|27 - 29
|35
|10.
|Куяба
|28
|7
|14
|7
|27 - 28
|35
|11.
|Сан-Паулу
|0:0
|28
|7
|14
|7
|22 - 26
|35
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|27
|10
|4
|13
|32 - 36
|34
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|26
|8
|10
|8
|22 - 24
|34
|14.
|Сеара
|27
|6
|14
|7
|25 - 29
|32
|15.
|Жувентуде
|28
|6
|11
|11
|27 - 36
|29
|16.
|Сантос
|27
|6
|11
|10
|23 - 34
|29
|17.
|Байя
|26
|7
|7
|12
|28 - 38
|28
|18.
|Спорт Ресифи
|27
|6
|9
|12
|14 - 22
|27
|19.
|Гремио
|25
|7
|5
|13
|23 - 30
|26
|20.
|Шапекоэнсе
|27
|1
|10
|16
|24 - 46
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|13
|11
|1
|1
|28 - 8
|34
|2.
|Форталеза
|14
|8
|3
|3
|21 - 13
|27
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|14
|8
|2
|4
|24 - 21
|26
|4.
|Фламенго
|13
|8
|1
|4
|22 - 13
|25
|5.
|Сеара
|14
|6
|6
|2
|18 - 12
|24
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|14
|6
|5
|3
|23 - 16
|23
|7.
|Флуминенсе
|14
|6
|5
|3
|15 - 13
|23
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|13
|6
|3
|4
|18 - 16
|21
|9.
|Америка Минейро
|14
|5
|5
|4
|12 - 9
|20
|10.
|Сантос
|13
|5
|5
|3
|12 - 11
|20
|11.
|Сан-Паулу
|0:0
|14
|4
|8
|2
|12 - 10
|20
|12.
|Жувентуде
|14
|5
|5
|4
|14 - 14
|20
|13.
|Коринтианс
|13
|5
|4
|4
|17 - 15
|19
|14.
|Брагантино
|0:0
|14
|3
|9
|2
|19 - 17
|18
|15.
|Гремио
|13
|4
|5
|4
|15 - 13
|17
|16.
|Куяба
|14
|4
|5
|5
|14 - 17
|17
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|13
|3
|7
|3
|9 - 11
|16
|18.
|Байя
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|19.
|Спорт Ресифи
|14
|3
|5
|6
|6 - 8
|14
|20.
|Шапекоэнсе
|14
|0
|5
|9
|10 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брагантино
|0:0
|14
|7
|5
|2
|24 - 15
|26
|2.
|Атлетико Минейро
|14
|7
|4
|3
|16 - 12
|25
|3.
|Коринтианс
|15
|5
|7
|3
|13 - 11
|22
|4.
|Фламенго
|12
|6
|3
|3
|25 - 11
|21
|5.
|Форталеза
|14
|6
|3
|5
|17 - 17
|21
|6.
|Палмейрас Сан-Паулу
|13
|6
|2
|5
|16 - 12
|20
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|14
|4
|6
|4
|14 - 14
|18
|8.
|Куяба
|14
|3
|9
|2
|13 - 11
|18
|9.
|Атлетико Гойяненсе
|13
|5
|3
|5
|13 - 13
|18
|10.
|Флуминенсе
|13
|4
|4
|5
|13 - 15
|16
|11.
|Америка Минейро
|14
|3
|6
|5
|15 - 20
|15
|12.
|Сан-Паулу
|0:0
|14
|3
|6
|5
|10 - 16
|15
|13.
|Спорт Ресифи
|13
|3
|4
|6
|8 - 14
|13
|14.
|Байя
|14
|3
|4
|7
|13 - 21
|13
|15.
|Атлетико Паранаэнсе
|14
|4
|1
|9
|14 - 20
|13
|16.
|Жувентуде
|14
|1
|6
|7
|13 - 22
|9
|17.
|Сантос
|14
|1
|6
|7
|11 - 23
|9
|18.
|Гремио
|12
|3
|0
|9
|8 - 17
|9
|19.
|Сеара
|13
|0
|8
|5
|7 - 17
|8
|20.
|Шапекоэнсе
|13
|1
|5
|7
|14 - 23
|8