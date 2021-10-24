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Бразилия: Серия A 2021

2021
Интернасьонал Порту Алегре
2:2
Конец матча
Коринтианс
0'
1:0
9' Гол
Rodrigo I
26' Желтая карточка
Gabriel Paulista VIII
37' Желтая карточка
Дурадо Родриго
45' Желтая карточка
Меркадо Габриэль
1:1
61' Гол
Жулиано де Паула
64' Желтая карточка
Тайсон Фреда
1:2
67' Пенальти
Fabio Santos IV
88' Желтая карточка
Аугусто Ренато
2:2
90' Гол
Gustavo Maia
90' Красная карточка
Xavier
90' Красная карточка
Patrick I
90' Желтая карточка
Кассио Рамос
90'+8
12
Marcelo
Lomba
25
Меркадо
Габриэль
3
Роша
Кайке
15
Куэста
Виктор
20
Moises
VII
13
Дурадо
Родриго
19
Rodrigo
I
8
Эденилсон
дос
Сантос
10
Тайсон
Фреда
88
Patrick
I
11
Yuri
Alberto
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
4
Жил
Карлос
34
Рауль
Гонсалес
26
Fabio
Santos
IV
8
Аугусто
Ренато
5
Gabriel
Paulista
VIII
11
Жулиано
де
Паула
38
Перейра
Габриэл
123
Roger
I
43
Витиньо
Виктор
Интернасьонал Порту Алегре
4-2-3-1
Коринтианс
4-3-3

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Коринтианс

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.5%
63.6%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 10 побед

28 матчей

21.4%
35.7%
42.9%
6 побед 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

17.9%
46.4%
35.7%
5 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

25%
39.3%
35.7%
7 побед 11 ничьих 10 побед

История матчей

СA
1:1
СA
0:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
2:1
К
1:1
К
1:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:1
БСА
1:2
БСА
2:1
БСА
0:0
БСА
1:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
3:2
СA
2:0
СA
1:2
КБ
2:2
КБ
2:0
СA
0:1
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yuri Alberto 11 0.39
Эденилсон дос Сантос 9 (6) 0.32
Patrick I 3 0.11
Дурадо Родриго 2 0.07
Тайсон Фреда 2 0.07
Rodrigo I 2 0.07
José Maurisio3 1 0.04
Герреро Паоло 1 0.04
Матеус Лейте 1 0.04
Кайо Ранхел 1 0.04
Тьяго Гальярдо 1 0.04
Меркадо Габриэль 1 0.04
Bruno Praxedes 1 0.04
Gustavo Maia 1 0.04
Куэста Виктор 0 0
Moises VII 0 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 0 0
Паласиос Карлос 0 0
Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jo Alves II 6 (1) 0.21
Roger I 4 (1) 0.14
Adson 3 0.11
Рони 3 0.11
Gustavo Mosquito 2 0.07
Fabio Santos IV 2 (2) 0.07
Жулиано де Паула 2 0.07
Перейра Габриэл 2 0.07
Аугусто Ренато 2 0.07
Витиньо Виктор 1 0.04
Gabriel Paulista VIII 1 0.04
Кантильо Виктор 1 0.04
Жил Карлос 0 0
Фагнер Лемос 0 0

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куэста Виктор 7 0
Moises VII 5 1
Дурадо Родриго 6 0
Кайо Ранхел 4 1
Эденилсон дос Сантос 4 1
Yuri Alberto 5 0
Рибейро Лукас 3 1
Саравия Ренсо 2 1
Тьяго Гальярдо 3 0
Меркадо Габриэль 3 0
Паласиос Карлос 3 0
Rodrigo I 3 0
Паулиньо Виктор 3 0
Мендес Бруно II 3 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 3 0
Энрике Педро 1 1
Danilo XVI 1 1
Patrick I 1 1
Леонардо Родригес 2 0
Тайсон Фреда 2 0
Бошилья Габриэл 2 0
Jose Gabriel 2 0
José Maurisio3 2 0
Уго Витор 0 1
Матеус Лейте 1 0
Daniel Fusato1 1 0
Bruno Praxedes 1 0
Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рони 5 0
Gabriel Paulista VIII 4 0
Жил Карлос 3 0
Кассио Рамос 3 0
Фагнер Лемос 3 0
Angelo Araos 3 0
João Victor6 3 0
Guilherme de Aguiar Camacho 2 0
Рамиро 2 0
Fabio Santos IV 2 0
Кантильо Виктор 2 0
Xavier 0 1
Рауль Гонсалес 1 0
Аугусто Ренато 1 0
Луан 1 0
Roger I 1 0
Mateus Vital 1 0
Gustavo Mosquito 1 0
Marquinhos2 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
13
12 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 7
17 Не забивали 18
6
26%
0
0%
1-15
1
4%
2
15%
16-30
5
22%
2
15%
31-45
3
13%
4
31%
46-60
3
13%
2
15%
61-75
5
22%
3
23%
76-90

Пропущено

16
11
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
19%
3
27%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
6%
1
9%
46-60
4
25%
2
18%
61-75
5
31%
4
36%
76-90

Забито

15
16
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
19 Не забивали 17
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
5
31%
16-30
4
27%
2
13%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
3
20%
3
19%
61-75
2
13%
4
25%
76-90

Пропущено

13
16
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
0
0%
2
13%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
5
38%
8
50%
31-45
3
23%
1
6%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
23%
3
19%
76-90

Забито

38
29
20 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 18
16 Забивали первыми 12
8 Не забивали 7
9
24%
0
0%
1-15
2
5%
7
24%
16-30
9
24%
4
14%
31-45
5
13%
6
21%
46-60
6
16%
5
17%
61-75
7
18%
7
24%
76-90

Пропущено

29
27
13 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 20
3
10%
5
19%
1-15
3
10%
1
4%
16-30
7
24%
8
30%
30%
31-45
4
14%
2
7%
46-60
4
14%
4
15%
61-75
8
28%
7
26%
76-90

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Шапекоэнсе 5:2
Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 1:0 Спорт Ресифи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 4:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:4 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Олимпия Асунсьон 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:0 Олимпия Асунсьон - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:2
Коринтианс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сан-Паулу - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Флуминенсе 1:0 Спорт Ресифи - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Байя 3:1
Брагантино - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Коринтианс - Америка Минейро 1:1 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Гремио - Коринтианс 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Сеара 3:1 Сантос - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Фламенго 1:3 Куяба - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Атлетико Минейро 1:2 Форталеза - Коринтианс 1:0 Шапекоэнсе - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Коринтианс - Сан-Паулу 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 27 18 5 4 44 - 20 59
2. Форталеза 28 14 6 8 38 - 30 48
3. Фламенго 25 14 4 7 47 - 24 46
4. Палмейрас Сан-Паулу 27 14 4 9 40 - 33 46
5. Брагантино 0:0 28 10 14 4 43 - 32 44
6. Коринтианс 28 10 11 7 30 - 26 41
7. Интернасьонал Порту Алегре 28 10 11 7 37 - 30 41
8. Флуминенсе 27 10 9 8 28 - 28 39
9. Америка Минейро 28 8 11 9 27 - 29 35
10. Куяба 28 7 14 7 27 - 28 35
11. Сан-Паулу 0:0 28 7 14 7 22 - 26 35
12. Атлетико Паранаэнсе 27 10 4 13 32 - 36 34
13. Атлетико Гойяненсе 26 8 10 8 22 - 24 34
14. Сеара 27 6 14 7 25 - 29 32
15. Жувентуде 28 6 11 11 27 - 36 29
16. Сантос 27 6 11 10 23 - 34 29
17. Байя 26 7 7 12 28 - 38 28
18. Спорт Ресифи 27 6 9 12 14 - 22 27
19. Гремио 25 7 5 13 23 - 30 26
20. Шапекоэнсе 27 1 10 16 24 - 46 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 13 11 1 1 28 - 8 34
2. Форталеза 14 8 3 3 21 - 13 27
3. Палмейрас Сан-Паулу 14 8 2 4 24 - 21 26
4. Фламенго 13 8 1 4 22 - 13 25
5. Сеара 14 6 6 2 18 - 12 24
6. Интернасьонал Порту Алегре 14 6 5 3 23 - 16 23
7. Флуминенсе 14 6 5 3 15 - 13 23
8. Атлетико Паранаэнсе 13 6 3 4 18 - 16 21
9. Америка Минейро 14 5 5 4 12 - 9 20
10. Сантос 13 5 5 3 12 - 11 20
11. Сан-Паулу 0:0 14 4 8 2 12 - 10 20
12. Жувентуде 14 5 5 4 14 - 14 20
13. Коринтианс 13 5 4 4 17 - 15 19
14. Брагантино 0:0 14 3 9 2 19 - 17 18
15. Гремио 13 4 5 4 15 - 13 17
16. Куяба 14 4 5 5 14 - 17 17
17. Атлетико Гойяненсе 13 3 7 3 9 - 11 16
18. Байя 12 4 3 5 15 - 17 15
19. Спорт Ресифи 14 3 5 6 6 - 8 14
20. Шапекоэнсе 14 0 5 9 10 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брагантино 0:0 14 7 5 2 24 - 15 26
2. Атлетико Минейро 14 7 4 3 16 - 12 25
3. Коринтианс 15 5 7 3 13 - 11 22
4. Фламенго 12 6 3 3 25 - 11 21
5. Форталеза 14 6 3 5 17 - 17 21
6. Палмейрас Сан-Паулу 13 6 2 5 16 - 12 20
7. Интернасьонал Порту Алегре 14 4 6 4 14 - 14 18
8. Куяба 14 3 9 2 13 - 11 18
9. Атлетико Гойяненсе 13 5 3 5 13 - 13 18
10. Флуминенсе 13 4 4 5 13 - 15 16
11. Америка Минейро 14 3 6 5 15 - 20 15
12. Сан-Паулу 0:0 14 3 6 5 10 - 16 15
13. Спорт Ресифи 13 3 4 6 8 - 14 13
14. Байя 14 3 4 7 13 - 21 13
15. Атлетико Паранаэнсе 14 4 1 9 14 - 20 13
16. Жувентуде 14 1 6 7 13 - 22 9
17. Сантос 14 1 6 7 11 - 23 9
18. Гремио 12 3 0 9 8 - 17 9
19. Сеара 13 0 8 5 7 - 17 8
20. Шапекоэнсе 13 1 5 7 14 - 23 8
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Меркадо Габриэль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Дурадо Родриго получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Габриэль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Родриго Линдосо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Коринтианс онлайн




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