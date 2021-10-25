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Бразилия: Серия A 2021

2021
Байя
3:0
Второй тайм: 72'
Шапекоэнсе
0'
1:0
2' Гол
Gilberto IV
2:0
20' Гол
Рай
47' Желтая карточка
Рай
50' Желтая карточка
Kaio Nunes
3:0
52' Гол
Отавио Луис
72'
21
Danilo
XVI
2
Nino
Paraiba
5
Конти
Херман
3
Отавио
Луис
79
Matheus
Bahia
18
Рай
8
Daniel
XII
45
Патрик
II
29
Juninho
Capixaba
9
Gilberto
IV
23
Родальега
Уго
1
Keiller
2
Matheus
Ribeiro
3
Laercio
33
Joilson2
55
Иордания
26
Anderson
Leite
5
Мойзес
88
Деннер
6
Gabriel
Dal
Toe
Busanello
17
Mike
I
35
Родригиньо
Кабрал
Байя
4-4-2
Шапекоэнсе
4-4-2

История личных встреч

Байя
Шапекоэнсе

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

История матчей

СA
0:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gilberto IV 11 (2) 0.41
Родальега Уго 5 0.19
Rodriguinho I 3 0.11
Thaciano 2 0.07
Отавио Луис 2 0.07
Росси 1 0.04
Matheus Bahia 1 0.04
Рай 1 0.04
Maycon 1 0.04
Jose Ferreira 1 0.04
Патрик II 1 0.04
Жонас 1 0.04
Rai Rocha 1 0.04
Juninho Capixaba 0 0
Nino Paraiba 0 0
Daniel XII 0 0
Thonny Anderson 0 0
Шапекоэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mike I 5 (1) 0.18
Anselmo I 4 (2) 0.14
Жеуванио 3 0.11
Перотти Педро 3 0.11
Ignacio2 2 0.07
Matheus Ribeiro 2 0.07
Gabriel Dal Toe Busanello 1 0.04
Раванелли Феррейра 1 (1) 0.04
Anderson Leite 1 0.04
Kaio Nunes 1 0.04
Родригиньо Кабрал 1 0.04
Derlan 1 0.04
Лима Северино 0 0
Иордания 0 0
Деннер 0 0
Bruno Silva3 0 0

Карточки

Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росси 7 0
Патрик II 5 0
Matheus Bahia 5 0
Конти Херман 4 0
Gilberto IV 4 0
Daniel XII 4 0
Thonny Anderson 4 0
Lucas Araujo 2 1
Мугни Лукас 3 0
Жонас 3 0
Fernando Edson 3 0
Родальега Уго 2 0
Nino Paraiba 2 0
Matheus Galdezani 2 0
Thaciano 2 0
Juninho Capixaba 2 0
Matheus Teixeira 2 0
Фузато Даниэл 1 0
Рай 1 0
Maycon 1 0
Eugenio Isnaldo 1 0
Rodriguinho I 1 0
Juan Pablo Ramirez 1 0
Отавио Луис 1 0
Renan Guedes 1 0
Raniele 1 0
Ronaldo Cesar 1 0
Шапекоэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Anselmo I 6 0
Derlan 5 0
Иордания 3 1
Мойзес 4 0
Anderson Leite 4 0
Bruno Silva3 2 1
Лима Северино 3 0
Жеуванио 3 0
Раванелли Феррейра 3 0
Gabriel Dal Toe Busanello 3 0
Каду Рикардо II 1 1
Деннер 2 0
Keiller 2 0
Fernandinho IX 2 0
Ignacio2 2 0
Гуэдеш Элдер 1 0
Родригиньо Кабрал 1 0
Rene Junior 1 0
Ronei 1 0
Esekel Kriado II 1 0
Leo Gomes 1 0
Kaio Nunes 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
14
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
19 Не забивали 17
0
0%
1
7%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
3
20%
1
7%
46-60
4
27%
3
21%
61-75
4
27%
6
43%
76-90

Пропущено

17
23
6 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
1
6%
6
26%
1-15
2
12%
2
9%
16-30
3
18%
6
26%
31-45
1
6%
3
13%
46-60
8
47%
3
13%
61-75
2
12%
3
13%
76-90

Забито

13
10
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
19 Не забивали 19
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
3
30%
16-30
4
31%
1
10%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
3
23%
2
20%
61-75
1
8%
2
20%
76-90

Пропущено

21
23
7 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
1
5%
4
17%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
4
19%
6
26%
31-45
4
19%
1
4%
46-60
3
14%
3
13%
61-75
7
33%
5
22%
76-90

Забито

28
24
12 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 8
12 Не забивали 9
1
4%
1
4%
1-15
5
18%
4
17%
16-30
6
21%
3
13%
31-45
4
14%
3
13%
46-60
7
25%
5
21%
61-75
5
18%
8
33%
76-90

Пропущено

38
46
13 В 1-м тайме 28
25 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 17
18 Не пропускали 25
2
5%
10
22%
1-15
4
11%
6
13%
16-30
7
18%
12
26%
31-45
5
13%
4
9%
46-60
11
29%
6
13%
61-75
9
24%
8
17%
76-90

Результаты последних матчей

Байя
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Америка Минейро - Байя 0:0 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Байя 0:2 Коринтианс - Байя 3:1
Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Байя - Брагантино 1:1 Сантос - Байя 0:0 Байя - Форталеза 4:2 Флуминенсе - Байя 2:0 Гремио - Байя 2:0 Байя - Атлетико Гойяненсе 1:2 Куяба - Байя 1:1 Байя - Атлетико Минейро 2:1 Байя - Спорт Ресифи 0:1 Атлетико Минейро - Байя 2:0 Атлетико Минейро - Байя 3:0 Байя - Фламенго 0:5 Сан-Паулу - Байя 1:0 Байя - Жувентуде 1:0 Шапекоэнсе - Байя 0:2
Шапекоэнсе
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Шапекоэнсе - Форталеза 1:2 Шапекоэнсе - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Шапекоэнсе 5:2 Шапекоэнсе - Атлетико Минейро 2:2
Шапекоэнсе - Сан-Паулу 1:1 Сеара - Шапекоэнсе 1:0 Шапекоэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Брагантино - Шапекоэнсе 1:2 Шапекоэнсе - Флуминенсе 1:2 Спорт Ресифи - Шапекоэнсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Шапекоэнсе 1:1 Шапекоэнсе - Америка Минейро 1:1 Гремио - Шапекоэнсе 2:1 Шапекоэнсе - Сантос 0:1 Жувентуде - Шапекоэнсе 1:0 Шапекоэнсе - Куяба 2:3 Фламенго - Шапекоэнсе 2:1 Шапекоэнсе - Коринтианс 0:1 Шапекоэнсе - Байя 0:2 Форталеза - Шапекоэнсе 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 27 18 5 4 44 - 20 59
2. Форталеза 28 14 6 8 38 - 30 48
3. Брагантино 28 11 13 4 44 - 32 46
4. Фламенго 25 14 4 7 47 - 24 46
5. Палмейрас Сан-Паулу 27 14 4 9 40 - 33 46
6. Коринтианс 28 10 11 7 30 - 26 41
7. Интернасьонал Порту Алегре 28 10 11 7 37 - 30 41
8. Флуминенсе 27 10 9 8 28 - 28 39
9. Америка Минейро 28 8 11 9 27 - 29 35
10. Куяба 28 7 14 7 27 - 28 35
11. Атлетико Паранаэнсе 27 10 4 13 32 - 36 34
12. Атлетико Гойяненсе 26 8 10 8 22 - 24 34
13. Сан-Паулу 28 7 13 8 22 - 27 34
14. Сеара 27 6 14 7 25 - 29 32
15. Байя 3:0 27 8 7 12 31 - 38 31
16. Жувентуде 28 6 11 11 27 - 36 29
17. Сантос 27 6 11 10 23 - 34 29
18. Спорт Ресифи 27 6 9 12 14 - 22 27
19. Гремио 25 7 5 13 23 - 30 26
20. Шапекоэнсе 0:3 28 1 10 17 24 - 49 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 13 11 1 1 28 - 8 34
2. Форталеза 14 8 3 3 21 - 13 27
3. Палмейрас Сан-Паулу 14 8 2 4 24 - 21 26
4. Фламенго 13 8 1 4 22 - 13 25
5. Сеара 14 6 6 2 18 - 12 24
6. Интернасьонал Порту Алегре 14 6 5 3 23 - 16 23
7. Флуминенсе 14 6 5 3 15 - 13 23
8. Атлетико Паранаэнсе 13 6 3 4 18 - 16 21
9. Америка Минейро 14 5 5 4 12 - 9 20
10. Жувентуде 14 5 5 4 14 - 14 20
11. Сантос 13 5 5 3 12 - 11 20
12. Брагантино 14 4 8 2 20 - 17 20
13. Сан-Паулу 14 4 8 2 12 - 10 20
14. Коринтианс 13 5 4 4 17 - 15 19
15. Байя 3:0 13 5 3 5 18 - 17 18
16. Гремио 13 4 5 4 15 - 13 17
17. Куяба 14 4 5 5 14 - 17 17
18. Атлетико Гойяненсе 13 3 7 3 9 - 11 16
19. Спорт Ресифи 14 3 5 6 6 - 8 14
20. Шапекоэнсе 0:3 14 0 5 9 10 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брагантино 14 7 5 2 24 - 15 26
2. Атлетико Минейро 14 7 4 3 16 - 12 25
3. Коринтианс 15 5 7 3 13 - 11 22
4. Фламенго 12 6 3 3 25 - 11 21
5. Форталеза 14 6 3 5 17 - 17 21
6. Палмейрас Сан-Паулу 13 6 2 5 16 - 12 20
7. Атлетико Гойяненсе 13 5 3 5 13 - 13 18
8. Интернасьонал Порту Алегре 14 4 6 4 14 - 14 18
9. Куяба 14 3 9 2 13 - 11 18
10. Флуминенсе 13 4 4 5 13 - 15 16
11. Америка Минейро 14 3 6 5 15 - 20 15
12. Сан-Паулу 14 3 5 6 10 - 17 14
13. Спорт Ресифи 13 3 4 6 8 - 14 13
14. Байя 3:0 14 3 4 7 13 - 21 13
15. Атлетико Паранаэнсе 14 4 1 9 14 - 20 13
16. Жувентуде 14 1 6 7 13 - 22 9
17. Сантос 14 1 6 7 11 - 23 9
18. Гремио 12 3 0 9 8 - 17 9
19. Сеара 13 0 8 5 7 - 17 8
20. Шапекоэнсе 0:3 14 1 5 8 14 - 26 8
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Рай бьет в цель!
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Жилберто бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Байя
Ничья
Шапекоэнсе
1.48
4.46
7.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Байя 3:0 Шапекоэнсе онлайн




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