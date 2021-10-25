Бразилия: Серия A 2021
3:0
Конец матча
1:0
2' ГолGilberto IV
2:0
20' ГолРай
46' Желтая карточкаРай
50' Желтая карточкаKaio Nunes
3:0
52' ГолОтавио Луис
21
Danilo
XVI
18
Рай
45
Патрик
II
1
Keiller
3
Laercio
33
Joilson2
55
Иордания
5
Мойзес
88
Деннер
17
Mike
I
- Основной состав
-
21 Danilo XVIВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 РайПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Патрик IIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
27 ЖонасПолузащитник
-
37 MayconПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Raniele
-
-
42 Renan Guedes
-
77 Mateus Claus
-
-
-
Главный тренер: Guto Ferreira
- Основной состав
-
1 KeillerВратарь
- Защитник
-
3 LaercioЗащитник
-
33 Joilson2Защитник
-
55 ИорданияЗащитник
- Полузащитник
-
5 МойзесПолузащитник
-
88 ДеннерПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Mike IНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Паулу ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
15 RoneiПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Derlan
-
-
-
11 Henrique I
-
96 Kaio Nunes
-
Главный тренер: Pintado
Ход матча
2'
1:0
20'
2:0
46'
46'
50'
52'
3:0
63'
63'
История личных встреч
Байя
Шапекоэнсе
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gilberto IV
|11 (2)
|0.41
|Родальега Уго
|5
|0.19
|Rodriguinho I
|3
|0.11
|Thaciano
|2
|0.07
|Отавио Луис
|2
|0.07
|Росси
|1
|0.04
|Matheus Bahia
|1
|0.04
|Рай
|1
|0.04
|Maycon
|1
|0.04
|Jose Ferreira
|1
|0.04
|Патрик II
|1
|0.04
|Жонас
|1
|0.04
|Rai Rocha
|1
|0.04
|Juninho Capixaba
|0
|0
|Nino Paraiba
|0
|0
|Daniel XII
|0
|0
|Thonny Anderson
|0
|0
Шапекоэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mike I
|5 (1)
|0.18
|Anselmo I
|4 (2)
|0.14
|Жеуванио
|3
|0.11
|Перотти Педро
|3
|0.11
|Ignacio2
|2
|0.07
|Matheus Ribeiro
|2
|0.07
|Gabriel Dal Toe Busanello
|1
|0.04
|Раванелли Феррейра
|1 (1)
|0.04
|Anderson Leite
|1
|0.04
|Kaio Nunes
|1
|0.04
|Родригиньо Кабрал
|1
|0.04
|Derlan
|1
|0.04
|Лима Северино
|0
|0
|Иордания
|0
|0
|Деннер
|0
|0
|Bruno Silva3
|0
|0
Карточки
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Росси
|7
|0
|Патрик II
|5
|0
|Matheus Bahia
|5
|0
|Конти Херман
|4
|0
|Gilberto IV
|4
|0
|Daniel XII
|4
|0
|Thonny Anderson
|4
|0
|Lucas Araujo
|2
|1
|Мугни Лукас
|3
|0
|Жонас
|3
|0
|Fernando Edson
|3
|0
|Родальега Уго
|2
|0
|Nino Paraiba
|2
|0
|Matheus Galdezani
|2
|0
|Thaciano
|2
|0
|Juninho Capixaba
|2
|0
|Matheus Teixeira
|2
|0
|Фузато Даниэл
|1
|0
|Рай
|1
|0
|Maycon
|1
|0
|Eugenio Isnaldo
|1
|0
|Rodriguinho I
|1
|0
|Juan Pablo Ramirez
|1
|0
|Отавио Луис
|1
|0
|Renan Guedes
|1
|0
|Raniele
|1
|0
|Ronaldo Cesar
|1
|0
Шапекоэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Anselmo I
|6
|0
|Derlan
|5
|0
|Иордания
|3
|1
|Мойзес
|4
|0
|Anderson Leite
|4
|0
|Bruno Silva3
|2
|1
|Лима Северино
|3
|0
|Жеуванио
|3
|0
|Раванелли Феррейра
|3
|0
|Gabriel Dal Toe Busanello
|3
|0
|Каду Рикардо II
|1
|1
|Деннер
|2
|0
|Keiller
|2
|0
|Fernandinho IX
|2
|0
|Ignacio2
|2
|0
|Гуэдеш Элдер
|1
|0
|Родригиньо Кабрал
|1
|0
|Rene Junior
|1
|0
|Ronei
|1
|0
|Esekel Kriado II
|1
|0
|Leo Gomes
|1
|0
|Kaio Nunes
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
14
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
19 Не забивали 18
1
6%
1
7%
1-15
3
17%
1
7%
16-30
2
11%
2
14%
31-45
4
22%
1
7%
46-60
4
22%
3
21%
61-75
4
22%
6
43%
76-90
Пропущено
17
26
6 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 13
1
6%
7
27%
1-15
2
12%
3
12%
16-30
3
18%
6
23%
31-45
1
6%
4
15%
46-60
8
47%
3
12%
61-75
2
12%
3
12%
76-90
Забито
13
10
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
20 Не забивали 20
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
3
30%
16-30
4
31%
1
10%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
3
23%
2
20%
61-75
1
8%
2
20%
76-90
Пропущено
21
23
7 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
1
5%
4
17%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
4
19%
6
26%
31-45
4
19%
1
4%
46-60
3
14%
3
13%
61-75
7
33%
5
22%
76-90
Забито
31
24
14 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 8
12 Не забивали 10
2
6%
1
4%
1-15
6
19%
4
17%
16-30
6
19%
3
13%
31-45
5
16%
3
13%
46-60
7
23%
5
21%
61-75
5
16%
8
33%
76-90
Пропущено
38
49
13 В 1-м тайме 30
25 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 18
18 Не пропускали 26
2
5%
11
22%
1-15
4
11%
7
14%
16-30
7
18%
12
24%
31-45
5
13%
5
10%
46-60
11
29%
6
12%
61-75
9
24%
8
16%
76-90
Результаты последних матчей
Байя
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Америка Минейро - Байя 0:0 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Байя 0:2 Коринтианс - Байя 3:1
Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Байя - Брагантино 1:1 Сантос - Байя 0:0 Байя - Форталеза 4:2 Флуминенсе - Байя 2:0 Гремио - Байя 2:0 Байя - Атлетико Гойяненсе 1:2 Куяба - Байя 1:1 Байя - Атлетико Минейро 2:1 Байя - Спорт Ресифи 0:1 Атлетико Минейро - Байя 2:0 Атлетико Минейро - Байя 3:0 Байя - Фламенго 0:5 Сан-Паулу - Байя 1:0 Байя - Жувентуде 1:0 Шапекоэнсе - Байя 0:2
Шапекоэнсе
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Шапекоэнсе - Форталеза 1:2 Шапекоэнсе - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Шапекоэнсе 5:2 Шапекоэнсе - Атлетико Минейро 2:2
Шапекоэнсе - Сан-Паулу 1:1 Сеара - Шапекоэнсе 1:0 Шапекоэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Брагантино - Шапекоэнсе 1:2 Шапекоэнсе - Флуминенсе 1:2 Спорт Ресифи - Шапекоэнсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Шапекоэнсе 1:1 Шапекоэнсе - Америка Минейро 1:1 Гремио - Шапекоэнсе 2:1 Шапекоэнсе - Сантос 0:1 Жувентуде - Шапекоэнсе 1:0 Шапекоэнсе - Куяба 2:3 Фламенго - Шапекоэнсе 2:1 Шапекоэнсе - Коринтианс 0:1 Шапекоэнсе - Байя 0:2 Форталеза - Шапекоэнсе 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|27
|18
|5
|4
|44 - 20
|59
|2.
|Форталеза
|28
|14
|6
|8
|38 - 30
|48
|3.
|Брагантино
|28
|11
|13
|4
|44 - 32
|46
|4.
|Фламенго
|25
|14
|4
|7
|47 - 24
|46
|5.
|Палмейрас Сан-Паулу
|27
|14
|4
|9
|40 - 33
|46
|6.
|Коринтианс
|28
|10
|11
|7
|30 - 26
|41
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|28
|10
|11
|7
|37 - 30
|41
|8.
|Флуминенсе
|27
|10
|9
|8
|28 - 28
|39
|9.
|Америка Минейро
|28
|8
|11
|9
|27 - 29
|35
|10.
|Куяба
|28
|7
|14
|7
|27 - 28
|35
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|27
|10
|4
|13
|32 - 36
|34
|12.
|Атлетико Гойяненсе
|26
|8
|10
|8
|22 - 24
|34
|13.
|Сан-Паулу
|28
|7
|13
|8
|22 - 27
|34
|14.
|Сеара
|27
|6
|14
|7
|25 - 29
|32
|15.
|Байя
|27
|8
|7
|12
|31 - 38
|31
|16.
|Жувентуде
|28
|6
|11
|11
|27 - 36
|29
|17.
|Сантос
|27
|6
|11
|10
|23 - 34
|29
|18.
|Спорт Ресифи
|27
|6
|9
|12
|14 - 22
|27
|19.
|Гремио
|25
|7
|5
|13
|23 - 30
|26
|20.
|Шапекоэнсе
|28
|1
|10
|17
|24 - 49
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|13
|11
|1
|1
|28 - 8
|34
|2.
|Форталеза
|14
|8
|3
|3
|21 - 13
|27
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|14
|8
|2
|4
|24 - 21
|26
|4.
|Фламенго
|13
|8
|1
|4
|22 - 13
|25
|5.
|Сеара
|14
|6
|6
|2
|18 - 12
|24
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|14
|6
|5
|3
|23 - 16
|23
|7.
|Флуминенсе
|14
|6
|5
|3
|15 - 13
|23
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|13
|6
|3
|4
|18 - 16
|21
|9.
|Америка Минейро
|14
|5
|5
|4
|12 - 9
|20
|10.
|Жувентуде
|14
|5
|5
|4
|14 - 14
|20
|11.
|Сантос
|13
|5
|5
|3
|12 - 11
|20
|12.
|Брагантино
|14
|4
|8
|2
|20 - 17
|20
|13.
|Сан-Паулу
|14
|4
|8
|2
|12 - 10
|20
|14.
|Коринтианс
|13
|5
|4
|4
|17 - 15
|19
|15.
|Байя
|13
|5
|3
|5
|18 - 17
|18
|16.
|Гремио
|13
|4
|5
|4
|15 - 13
|17
|17.
|Куяба
|14
|4
|5
|5
|14 - 17
|17
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|13
|3
|7
|3
|9 - 11
|16
|19.
|Спорт Ресифи
|14
|3
|5
|6
|6 - 8
|14
|20.
|Шапекоэнсе
|14
|0
|5
|9
|10 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брагантино
|14
|7
|5
|2
|24 - 15
|26
|2.
|Атлетико Минейро
|14
|7
|4
|3
|16 - 12
|25
|3.
|Коринтианс
|15
|5
|7
|3
|13 - 11
|22
|4.
|Фламенго
|12
|6
|3
|3
|25 - 11
|21
|5.
|Форталеза
|14
|6
|3
|5
|17 - 17
|21
|6.
|Палмейрас Сан-Паулу
|13
|6
|2
|5
|16 - 12
|20
|7.
|Атлетико Гойяненсе
|13
|5
|3
|5
|13 - 13
|18
|8.
|Интернасьонал Порту Алегре
|14
|4
|6
|4
|14 - 14
|18
|9.
|Куяба
|14
|3
|9
|2
|13 - 11
|18
|10.
|Флуминенсе
|13
|4
|4
|5
|13 - 15
|16
|11.
|Америка Минейро
|14
|3
|6
|5
|15 - 20
|15
|12.
|Сан-Паулу
|14
|3
|5
|6
|10 - 17
|14
|13.
|Спорт Ресифи
|13
|3
|4
|6
|8 - 14
|13
|14.
|Байя
|14
|3
|4
|7
|13 - 21
|13
|15.
|Атлетико Паранаэнсе
|14
|4
|1
|9
|14 - 20
|13
|16.
|Жувентуде
|14
|1
|6
|7
|13 - 22
|9
|17.
|Сантос
|14
|1
|6
|7
|11 - 23
|9
|18.
|Гремио
|12
|3
|0
|9
|8 - 17
|9
|19.
|Сеара
|13
|0
|8
|5
|7 - 17
|8
|20.
|Шапекоэнсе
|14
|1
|5
|8
|14 - 26
|8