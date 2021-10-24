США: МЛС 2021
1:0
Первый тайм: 29'
Стадион: Q2 Stadium
0:0
7' Не забитый пенальтиДомингес Сесильо
1:0
7' Гол в свои воротаМарко Марич
11' Желтая карточкаСерен Дарвин
41
Стувер
Брэд
24
Лима
Ник
99
Джитте
Мусса
24
Серен
Дарвин
22
Вера
Матиас
29
Джункуа
Сэм
10
Пико
Фабрис
- Основной состав
-
41 Стувер БрэдВратарь
-
24 Лима НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Джитте МуссаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Колманич ЖанЗащитник
-
11 Редес РодниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Манне КекутаПолузащитник
- Нападающий
-
-
33 Gavin Wolff
-
Главный тренер: Josh Wolff
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Вера МатиасПолузащитник
-
29 Джункуа СэмПолузащитник
-
10 Пико ФабрисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Боньек ОскарПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Корона ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Пашер ТайлерНападающий
-
30 Ian Hoffmann
-
Главный тренер: Рамос Таб
Ход матча
7'
0:0
7'
1:0
11'
История личных встреч
Остин
Хьюстон Динамо
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Домингес Сесильо
|7 (1)
|0.23
|Фагундес Диего
|6
|0.19
|Ринг Александр
|4
|0.13
|Дриусси Себастьян
|3
|0.1
|Галлахер Джон
|3
|0.1
|Почеттино Томас
|2
|0.06
|Касканте Хулио
|1
|0.03
|Хименес Эктор
|1
|0.03
|Orrin McKinze Gaines
|1
|0.03
|Джитте Мусса
|1
|0.03
|Страуд Джаред
|0
|0
|Лима Ник
|0
|0
|Колманич Жан
|0
|0
|Редес Родни
|0
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пико Фабрис
|11 (3)
|0.34
|Урути Максимилиано
|7
|0.22
|Пашер Тайлер
|4
|0.13
|Кинтеро Дарвин
|3 (1)
|0.09
|Вера Матиас
|3
|0.09
|Дорси Гриффин
|2
|0.06
|Родригес Мемо
|2
|0.06
|Кристиан Рамирез
|1
|0.03
|Адальберто Карраскилья
|1
|0.03
|Фигероа Мэйнор
|0
|0
|Валентин Зарек
|0
|0
|Корона Джо
|0
|0
|Серен Дарвин
|0
|0
|Лундквист Адам
|0
|0
|Джонс Деррик
|0
|0
|Хадебе Тинейдж
|0
|0
|Джункуа Сэм
|0
|0
|Баямич Матео
|0
|0
Карточки
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ринг Александр
|5
|2
|Даниэль Перейра
|6
|0
|Касканте Хулио
|4
|1
|Страуд Джаред
|5
|0
|Фагундес Диего
|4
|0
|Лима Ник
|4
|0
|Романа Джохан
|4
|0
|Домингес Сесильо
|3
|0
|Почеттино Томас
|3
|0
|Беслер Мэтт
|2
|0
|Хименес Эктор
|2
|0
|Колманич Жан
|2
|0
|Берхальтер Себастьян
|2
|0
|Дриусси Себастьян
|1
|0
|Стувер Брэд
|1
|0
|Orrin McKinze Gaines
|1
|0
|Freddy Kleemann
|1
|0
|Aedan Stanley
|1
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пико Фабрис
|9
|0
|Вера Матиас
|8
|0
|Серен Дарвин
|4
|1
|Валентин Зарек
|5
|0
|Фигероа Мэйнор
|4
|0
|Корона Джо
|4
|0
|Урути Максимилиано
|4
|0
|Боньек Оскар
|4
|0
|Джонс Деррик
|4
|0
|Джункуа Сэм
|4
|0
|Паркер Тим
|3
|0
|Хадебе Тинейдж
|3
|0
|Кинтеро Дарвин
|2
|0
|Родригес Мемо
|2
|0
|Дорси Гриффин
|2
|0
|Лундквист Адам
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
14
13 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
21 Не забивали 21
5
23%
2
14%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
5
23%
4
29%
31-45
3
14%
4
29%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
3
14%
3
21%
76-90
Пропущено
23
28
10 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
1
4%
6
21%
1-15
4
17%
5
18%
16-30
5
22%
4
14%
31-45
6
26%
4
14%
46-60
4
17%
6
21%
61-75
3
13%
3
11%
76-90
Забито
7
22
4 В 1-м тайме 16
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 10
25 Не забивали 18
1
14%
7
32%
1-15
2
29%
4
18%
16-30
1
14%
5
23%
31-45
1
14%
4
18%
46-60
2
29%
2
9%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
26
20
9 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 12
2
8%
3
15%
1-15
2
8%
2
10%
16-30
5
19%
2
10%
31-45
6
23%
6
30%
46-60
5
19%
2
10%
61-75
6
23%
5
25%
76-90
Забито
29
36
17 В 1-м тайме 23
12 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 14
16 Не забивали 8
6
21%
9
25%
1-15
5
17%
5
14%
16-30
6
21%
9
25%
31-45
4
14%
8
22%
46-60
5
17%
2
6%
61-75
3
10%
3
8%
76-90
Пропущено
49
48
19 В 1-м тайме 22
30 Во 2-м тайме 26
16 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 25
3
6%
9
19%
1-15
6
12%
7
15%
16-30
10
20%
6
13%
31-45
12
24%
10
21%
46-60
9
18%
8
17%
61-75
9
18%
8
17%
76-90
Результаты последних матчей
Остин
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 4:0 Остин - Миннесота Юнайтед 0:1 Остин - Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс - Остин 3:0
Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Остин - Лос-Анджелес 1:2 Хьюстон Динамо - Остин 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Остин - Даллас 3:5 Остин - Портленд Тимберс 3:1 Остин - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 1:0 Даллас - Остин 2:0 Остин - Хьюстон Динамо 3:2 Остин - Колорадо Рэпидс 0:1 Остин - Сиэтл Саундерс 0:1 Остин - Лос-Анджелес 0:2 Остин - Портленд Тимберс 4:1 Остин - Коламбус Кру 0:0
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 4:2 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 0:0
Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Даллас 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Остин 3:0 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:2 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:3 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Остин - Хьюстон Динамо 3:2 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 0:0 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Цинциннати 1:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|31
|21
|6
|4
|62 - 38
|69
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|43 - 32
|49
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|31
|11
|16
|4
|47 - 28
|49
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|43 - 42
|46
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|51 - 34
|44
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|37 - 31
|43
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|40 - 34
|43
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|44 - 41
|43
|9.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|31
|12
|5
|14
|51 - 50
|41
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|38 - 42
|38
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|31
|11
|5
|15
|33 - 48
|38
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|32
|9
|7
|16
|36 - 51
|34
|13.
|Торонто
|Заявка
|31
|6
|8
|17
|35 - 60
|26
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|31
|4
|8
|19
|33 - 64
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|31
|17
|7
|7
|51 - 28
|58
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|30
|16
|7
|7
|54 - 34
|55
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|31
|15
|10
|6
|45 - 32
|55
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|31
|13
|7
|11
|46 - 48
|46
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|31
|14
|4
|13
|48 - 51
|46
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|36 - 38
|45
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|31
|11
|11
|9
|41 - 42
|44
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|30
|12
|6
|12
|48 - 46
|42
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|47 - 45
|41
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|31
|9
|10
|12
|41 - 48
|37
|11.
|Хьюстон Динамо
|0:1 Заявка
|32
|6
|12
|14
|35 - 50
|30
|12.
|Даллас
|Заявка
|31
|6
|11
|14
|43 - 52
|29
|13.
|Остин
|1:0 Заявка
|31
|8
|4
|19
|30 - 49
|28
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 17
|36
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 10
|33
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|16
|8
|8
|0
|34 - 17
|32
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|30 - 14
|31
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|35 - 12
|30
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|26 - 15
|29
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|22 - 12
|28
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 21
|28
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|28 - 20
|27
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 18
|26
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|18 - 11
|26
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 32
|23
|13.
|Торонто
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|21 - 22
|18
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|13 - 21
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|26 - 14
|31
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|26 - 12
|31
|3.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|22 - 13
|30
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|22 - 15
|29
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|30 - 22
|29
|6.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|30 - 16
|29
|7.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|27 - 14
|28
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 19
|28
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|30 - 22
|26
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:1 Заявка
|16
|6
|6
|4
|21 - 21
|24
|11.
|Остин
|1:0 Заявка
|16
|6
|2
|8
|23 - 23
|20
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|24 - 23
|19
|13.
|Даллас
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 18
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|32 - 21
|33
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 20
|17
|3.
|Орландо Сити
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 27
|17
|4.
|Нэшвилл
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|13 - 11
|17
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 22
|16
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|17 - 20
|15
|8.
|Интер Майами
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|8 - 16
|15
|9.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 22
|14
|10.
|Цинциннати
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|20 - 43
|12
|11.
|Коламбус Кру
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 22
|11
|12.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|21 - 36
|10
|13.
|Торонто
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|14 - 38
|8
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 33
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|24 - 14
|30
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|24 - 18
|26
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 20
|24
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 29
|18
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 25
|18
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|18 - 29
|17
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 25
|15
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|16
|2
|9
|5
|19 - 27
|15
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|17 - 23
|15
|10.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|22 - 32
|11
|11.
|Даллас
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|21 - 34
|10
|12.
|Остин
|1:0 Заявка
|15
|2
|2
|11
|7 - 26
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|0:1 Заявка
|16
|0
|6
|10
|14 - 29
|6