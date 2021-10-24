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США: МЛС 2021

2021
Остин
1:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
Хьюстон Динамо
0'
0:0
7' Не забитый пенальти
Домингес Сесильо
1:0
7' Гол в свои ворота
Марко Марич
11' Желтая карточка
Серен Дарвин
29'
41
Стувер
Брэд
24
Лима
Ник
18
Касканте
Хулио
3
Романа
Джохан
16
Хименес
Эктор
8
Ринг
Александр
15
Даниэль
Перейра
14
Фагундес
Диего
25
Дриусси
Себастьян
10
Домингес
Сесильо
99
Джитте
Мусса
1
Марко
Марич
II
3
Лундквист
Адам
4
Валентин
Зарек
5
Паркер
Тим
24
Серен
Дарвин
25
Дорси
Гриффин
22
Вера
Матиас
29
Джункуа
Сэм
10
Пико
Фабрис
23
Кинтеро
Дарвин
37
Урути
Максимилиано
Остин
4-2-3-1
Хьюстон Динамо
3-4-1-2

История личных встреч

Остин
Хьюстон Динамо

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

М
3:0
М
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Домингес Сесильо 7 (1) 0.23
Фагундес Диего 6 0.19
Ринг Александр 4 0.13
Дриусси Себастьян 3 0.1
Галлахер Джон 3 0.1
Почеттино Томас 2 0.06
Касканте Хулио 1 0.03
Хименес Эктор 1 0.03
Orrin McKinze Gaines 1 0.03
Джитте Мусса 1 0.03
Страуд Джаред 0 0
Лима Ник 0 0
Колманич Жан 0 0
Редес Родни 0 0
Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пико Фабрис 11 (3) 0.34
Урути Максимилиано 7 0.22
Пашер Тайлер 4 0.13
Кинтеро Дарвин 3 (1) 0.09
Вера Матиас 3 0.09
Дорси Гриффин 2 0.06
Родригес Мемо 2 0.06
Кристиан Рамирез 1 0.03
Адальберто Карраскилья 1 0.03
Фигероа Мэйнор 0 0
Валентин Зарек 0 0
Корона Джо 0 0
Серен Дарвин 0 0
Лундквист Адам 0 0
Джонс Деррик 0 0
Хадебе Тинейдж 0 0
Джункуа Сэм 0 0
Баямич Матео 0 0

Карточки

Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ринг Александр 5 2
Даниэль Перейра 6 0
Касканте Хулио 4 1
Страуд Джаред 5 0
Фагундес Диего 4 0
Лима Ник 4 0
Романа Джохан 4 0
Домингес Сесильо 3 0
Почеттино Томас 3 0
Беслер Мэтт 2 0
Хименес Эктор 2 0
Колманич Жан 2 0
Берхальтер Себастьян 2 0
Дриусси Себастьян 1 0
Стувер Брэд 1 0
Orrin McKinze Gaines 1 0
Freddy Kleemann 1 0
Aedan Stanley 1 0
Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пико Фабрис 9 0
Вера Матиас 8 0
Серен Дарвин 4 1
Валентин Зарек 5 0
Фигероа Мэйнор 4 0
Корона Джо 4 0
Урути Максимилиано 4 0
Боньек Оскар 4 0
Джонс Деррик 4 0
Джункуа Сэм 4 0
Паркер Тим 3 0
Хадебе Тинейдж 3 0
Кинтеро Дарвин 2 0
Родригес Мемо 2 0
Дорси Гриффин 2 0
Лундквист Адам 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
14
13 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
21 Не забивали 21
5
23%
2
14%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
5
23%
4
29%
31-45
3
14%
4
29%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
3
14%
3
21%
76-90

Пропущено

23
28
10 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
1
4%
6
21%
1-15
4
17%
5
18%
16-30
5
22%
4
14%
31-45
6
26%
4
14%
46-60
4
17%
6
21%
61-75
3
13%
3
11%
76-90

Забито

7
22
4 В 1-м тайме 16
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 10
25 Не забивали 18
1
14%
7
32%
1-15
2
29%
4
18%
16-30
1
14%
5
23%
31-45
1
14%
4
18%
46-60
2
29%
2
9%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

26
20
9 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 12
2
8%
3
15%
1-15
2
8%
2
10%
16-30
5
19%
2
10%
31-45
6
23%
6
30%
46-60
5
19%
2
10%
61-75
6
23%
5
25%
76-90

Забито

29
36
17 В 1-м тайме 23
12 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 14
16 Не забивали 8
6
21%
9
25%
1-15
5
17%
5
14%
16-30
6
21%
9
25%
31-45
4
14%
8
22%
46-60
5
17%
2
6%
61-75
3
10%
3
8%
76-90

Пропущено

49
48
19 В 1-м тайме 22
30 Во 2-м тайме 26
16 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 25
3
6%
9
19%
1-15
6
12%
7
15%
16-30
10
20%
6
13%
31-45
12
24%
10
21%
46-60
9
18%
8
17%
61-75
9
18%
8
17%
76-90

Результаты последних матчей

Остин
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 4:0 Остин - Миннесота Юнайтед 0:1 Остин - Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс - Остин 3:0
Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Остин - Лос-Анджелес 1:2 Хьюстон Динамо - Остин 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Остин - Даллас 3:5 Остин - Портленд Тимберс 3:1 Остин - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 1:0 Даллас - Остин 2:0 Остин - Хьюстон Динамо 3:2 Остин - Колорадо Рэпидс 0:1 Остин - Сиэтл Саундерс 0:1 Остин - Лос-Анджелес 0:2 Остин - Портленд Тимберс 4:1 Остин - Коламбус Кру 0:0
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 4:2 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 0:0
Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Даллас 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Остин 3:0 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:2 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:3 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Остин - Хьюстон Динамо 3:2 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 0:0 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Цинциннати 1:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 31 21 6 4 62 - 38 69
2. Филадельфия Юнион Заявка 31 13 10 8 43 - 32 49
3. Нэшвилл Заявка 31 11 16 4 47 - 28 49
4. Орландо Сити Заявка 30 12 10 8 43 - 42 46
5. Нью-Йорк Сити Заявка 31 12 8 11 51 - 34 44
6. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 30 12 7 11 37 - 31 43
7. Атланта Юнайтед Заявка 30 11 10 9 40 - 34 43
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 31 11 10 10 44 - 41 43
9. Ди Си Юнайтед Заявка 31 12 5 14 51 - 50 41
10. Коламбус Кру Заявка 31 10 8 13 38 - 42 38
11. Интер Майами Заявка 31 11 5 15 33 - 48 38
12. Чикаго Файр Заявка 32 9 7 16 36 - 51 34
13. Торонто Заявка 31 6 8 17 35 - 60 26
14. Цинциннати Заявка 31 4 8 19 33 - 64 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 31 17 7 7 51 - 28 58
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 30 16 7 7 54 - 34 55
3. Колорадо Рэпидс Заявка 31 15 10 6 45 - 32 55
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 31 13 7 11 46 - 48 46
5. Портленд Тимберс Заявка 31 14 4 13 48 - 51 46
6. Миннесота Юнайтед Заявка 31 12 9 10 36 - 38 45
7. Ванкувер Уайткэпс Заявка 31 11 11 9 41 - 42 44
8. Реал Солт-Лейк Заявка 30 12 6 12 48 - 46 42
9. Лос-Анджелес Заявка 31 11 8 12 47 - 45 41
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 31 9 10 12 41 - 48 37
11. Хьюстон Динамо 0:1 Заявка 32 6 12 14 35 - 50 30
12. Даллас Заявка 31 6 11 14 43 - 52 29
13. Остин 1:0 Заявка 31 8 4 19 30 - 49 28

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 15 11 3 1 30 - 17 36
2. Филадельфия Юнион Заявка 16 10 3 3 23 - 10 33
3. Нэшвилл Заявка 16 8 8 0 34 - 17 32
4. Ди Си Юнайтед Заявка 15 10 1 4 30 - 14 31
5. Нью-Йорк Сити Заявка 15 9 3 3 35 - 12 30
6. Орландо Сити Заявка 15 8 5 2 26 - 15 29
7. Атланта Юнайтед Заявка 15 8 4 3 22 - 12 28
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 15 8 4 3 27 - 21 28
9. Коламбус Кру Заявка 15 8 3 4 28 - 20 27
10. Чикаго Файр Заявка 17 7 5 5 23 - 18 26
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 15 7 5 3 18 - 11 26
12. Интер Майами Заявка 16 7 2 7 25 - 32 23
13. Торонто Заявка 15 4 6 5 21 - 22 18
14. Цинциннати Заявка 15 1 5 9 13 - 21 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк Заявка 15 9 4 2 26 - 14 31
2. Колорадо Рэпидс Заявка 16 8 7 1 26 - 12 31
3. Миннесота Юнайтед Заявка 16 9 3 4 22 - 13 30
4. Ванкувер Уайткэпс Заявка 15 9 2 4 22 - 15 29
5. Портленд Тимберс Заявка 15 9 2 4 30 - 22 29
6. Спортинг Канзас-Сити Заявка 15 8 5 2 30 - 16 29
7. Сиэтл Саундерс Заявка 16 8 4 4 27 - 14 28
8. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 16 8 4 4 26 - 19 28
9. Лос-Анджелес Заявка 15 7 5 3 30 - 22 26
10. Хьюстон Динамо 0:1 Заявка 16 6 6 4 21 - 21 24
11. Остин 1:0 Заявка 16 6 2 8 23 - 23 20
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 16 5 4 7 24 - 23 19
13. Даллас Заявка 15 4 7 4 22 - 18 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 16 10 3 3 32 - 21 33
2. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 15 5 2 8 19 - 20 17
3. Орландо Сити Заявка 15 4 5 6 17 - 27 17
4. Нэшвилл Заявка 15 3 8 4 13 - 11 17
5. Филадельфия Юнион Заявка 15 3 7 5 20 - 22 16
6. Атланта Юнайтед Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 16 3 6 7 17 - 20 15
8. Интер Майами Заявка 15 4 3 8 8 - 16 15
9. Нью-Йорк Сити Заявка 16 3 5 8 16 - 22 14
10. Цинциннати Заявка 16 3 3 10 20 - 43 12
11. Коламбус Кру Заявка 16 2 5 9 10 - 22 11
12. Ди Си Юнайтед Заявка 16 2 4 10 21 - 36 10
13. Торонто Заявка 16 2 2 12 14 - 38 8
14. Чикаго Файр Заявка 15 2 2 11 13 - 33 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 15 9 3 3 24 - 14 30
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 15 8 2 5 24 - 18 26
3. Колорадо Рэпидс Заявка 15 7 3 5 19 - 20 24
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 15 5 3 7 20 - 29 18
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 15 4 6 5 17 - 25 18
6. Портленд Тимберс Заявка 16 5 2 9 18 - 29 17
7. Миннесота Юнайтед Заявка 15 3 6 6 14 - 25 15
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 16 2 9 5 19 - 27 15
9. Лос-Анджелес Заявка 16 4 3 9 17 - 23 15
10. Реал Солт-Лейк Заявка 15 3 2 10 22 - 32 11
11. Даллас Заявка 16 2 4 10 21 - 34 10
12. Остин 1:0 Заявка 15 2 2 11 7 - 26 8
13. Хьюстон Динамо 0:1 Заявка 16 0 6 10 14 - 29 6
Лучшие коэффициенты
Остин
Ничья
Хьюстон Динамо
2.17
5.08
7.19
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Остин 1:0 Хьюстон Динамо онлайн




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