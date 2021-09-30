Чемпионат мира. Квалификация. Европа: Женщины 2021-2022
История личных встреч
Босния и Герцеговина (жен)
Россия (жен)
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Босния и Герцеговина (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|MIlena Nikolic
|2
|0.67
|Melisa Hasanbegovic
|1
|0.33
|Maja Jelcic
|1
|0.33
Россия (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коровкина Нелли
|4
|1.33
|Смирнова Надежда
|3
|1
|Беломытцева Анна
|2
|0.67
|Фёдорова Марина
|1
|0.33
Карточки
Босния и Герцеговина (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Россия (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
10
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
1
50%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
10
0
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Забито
4
10
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
2
50%
1
10%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
13
0
6 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Босния и Герцеговина (жен)
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Дания (жен) - Босния и Герцеговина (жен) 8:0 Мальта (жен) - Босния и Герцеговина (жен) 2:2 Босния и Герцеговина (жен) - Черногория (жен) 2:3 Болгария (жен) - Босния и Герцеговина (жен) 0:1
Венгрия (жен) - Босния и Герцеговина (жен) 0:0 Босния и Герцеговина (жен) - Албания (жен) 0:0 Грузия (жен) - Босния и Герцеговина (жен) 0:3 Босния и Герцеговина (жен) - Италия (жен) 0:5 Босния и Герцеговина (жен) - Дания (жен) 0:4 Мальта (жен) - Босния и Герцеговина (жен) 2:3 Босния и Герцеговина (жен) - Израиль (жен) 1:0 Черногория (жен) - Босния и Герцеговина (жен) 2:3 Израиль (жен) - Босния и Герцеговина (жен) 1:3 Италия (жен) - Босния и Герцеговина (жен) 2:0 Дания (жен) - Босния и Герцеговина (жен) 2:0 Босния и Герцеговина (жен) - Мальта (жен) 2:0 Босния и Герцеговина (жен) - Грузия (жен) 7:1 Россия (жен) - Босния и Герцеговина (жен) 3:0 Босния и Герцеговина (жен) - Казахстан (жен) 0:2 Уэльс (жен) - Босния и Герцеговина (жен) 1:0
Россия (жен)
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Россия (жен) - Мальта (жен) 3:0 Россия (жен) - Черногория (жен) 5:0 Россия (жен) - Азербайджан (жен) 2:0 Финляндия (жен) - Россия (жен) 0:1
Россия (жен) - Бразилия (жен) 0:3 Россия (жен) - Португалия (жен) 0:0 Португалия (жен) - Россия (жен) 0:1 Сербия (жен) - Россия (жен) 2:0 Турция (жен) - Россия (жен) 1:2 Россия (жен) - Косово (жен) 3:0 Россия (жен) - Турция (жен) 4:2 Россия (жен) - Словения (жен) 1:0 Эстония (жен) - Россия (жен) 0:3 Россия (жен) - Голландия (жен) 0:1 Косово (жен) - Россия (жен) 0:5 Голландия (жен) - Россия (жен) 2:0 Россия (жен) - Эстония (жен) 4:0 Словения (жен) - Россия (жен) 0:1 Россия (жен) - Босния и Герцеговина (жен) 3:0 Россия (жен) - Казахстан (жен) 3:0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания (жен)
|3
|3
|0
|0
|23 - 0
|9
|2.
|Россия (жен)
|3
|3
|0
|0
|10 - 0
|9
|3.
|Черногория (жен)
|3
|2
|0
|1
|5 - 7
|6
|4.
|Босния и Герцеговина (жен)
|3
|0
|1
|2
|4 - 13
|1
|5.
|Мальта (жен)
|3
|0
|1
|2
|2 - 12
|1
|6.
|Азербайджан (жен)
|3
|0
|0
|3
|0 - 12
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Россия (жен)
|3
|3
|0
|0
|10 - 0
|9
|2.
|Дания (жен)
|2
|2
|0
|0
|15 - 0
|6
|3.
|Черногория (жен)
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Мальта (жен)
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Босния и Герцеговина (жен)
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|6.
|Азербайджан (жен)
|1
|0
|0
|1
|0 - 8
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания (жен)
|1
|1
|0
|0
|8 - 0
|3
|2.
|Черногория (жен)
|2
|1
|0
|1
|3 - 7
|3
|3.
|Босния и Герцеговина (жен)
|2
|0
|1
|1
|2 - 10
|1
|4.
|Россия (жен)
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Азербайджан (жен)
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|6.
|Мальта (жен)
|2
|0
|0
|2
|0 - 10
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Дания (жен)
|Signe Bruun
|9
|0
|0
|2.
|Австрия (жен)
|Nicole Billa
|7
|2
|0
|3.
|Франция (жен)
|Marie-Antoinette Katoto
|6
|0
|0
|4.
|Германия (жен)
|Шюллер Леа
|6
|0
|0
|5.
|Испания (жен)
|Amaiur Sarriegi
|6
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Италия (жен)
|Джулиани Лаура
|0
|1
|2.
|Уэльс (жен)
|Kayleigh Green
|0
|1
|3.
|Черногория (жен)
|Jelena Karlicic
|0
|1
|4.
|Черногория (жен)
|Darija Dukic
|0
|1
Прогнозы на матч Босния и Герцеговина (жен) - Россия (жен)
Исход игры
Босния и Герцеговина (жен)
4.5% (2)
Ничья
13.6% (6)
Россия (жен)
81.8% (36)
Тотал 2.5
Больше
65.12% (28)
Меньше
34.88% (15)
Обе команды забьют
Да
72.09% (31)
Нет
27.91% (12)
Популярный счёт
1:2 Россия (жен)
38.6% (17)
1:3 Россия (жен)
13.6% (6)
0:2 Россия (жен)
13.6% (6)
0:1 Россия (жен)
11.4% (5)
1:1 Ничья
9.1% (4)
2:1 Босния и Герцеговина (жен)
4.5% (2)
2:2 Ничья
4.5% (2)
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