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Чемпионат мира. Квалификация. Европа: Женщины 2021-2022

2021-2022
Босния и Герцеговина (жен)
 
Позже
Россия (жен)

История личных встреч

Босния и Герцеговина (жен)
Россия (жен)

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЧМКЕ
3:0
ЧМКЕ
1:6

Бомбардиры внутри турнира

Босния и Герцеговина (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
MIlena Nikolic 2 0.67
Melisa Hasanbegovic 1 0.33
Maja Jelcic 1 0.33
Россия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коровкина Нелли 4 1.33
Смирнова Надежда 3 1
Беломытцева Анна 2 0.67
Фёдорова Марина 1 0.33

Карточки

Босния и Герцеговина (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Россия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
10
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
1
50%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

10
0
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Забито

4
10
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
2
50%
1
10%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

13
0
6 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Босния и Герцеговина (жен)
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Дания (жен) - Босния и Герцеговина (жен) 8:0 Мальта (жен) - Босния и Герцеговина (жен) 2:2 Босния и Герцеговина (жен) - Черногория (жен) 2:3 Болгария (жен) - Босния и Герцеговина (жен) 0:1
Венгрия (жен) - Босния и Герцеговина (жен) 0:0 Босния и Герцеговина (жен) - Албания (жен) 0:0 Грузия (жен) - Босния и Герцеговина (жен) 0:3 Босния и Герцеговина (жен) - Италия (жен) 0:5 Босния и Герцеговина (жен) - Дания (жен) 0:4 Мальта (жен) - Босния и Герцеговина (жен) 2:3 Босния и Герцеговина (жен) - Израиль (жен) 1:0 Черногория (жен) - Босния и Герцеговина (жен) 2:3 Израиль (жен) - Босния и Герцеговина (жен) 1:3 Италия (жен) - Босния и Герцеговина (жен) 2:0 Дания (жен) - Босния и Герцеговина (жен) 2:0 Босния и Герцеговина (жен) - Мальта (жен) 2:0 Босния и Герцеговина (жен) - Грузия (жен) 7:1 Россия (жен) - Босния и Герцеговина (жен) 3:0 Босния и Герцеговина (жен) - Казахстан (жен) 0:2 Уэльс (жен) - Босния и Герцеговина (жен) 1:0
Россия (жен)
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Россия (жен) - Мальта (жен) 3:0 Россия (жен) - Черногория (жен) 5:0 Россия (жен) - Азербайджан (жен) 2:0 Финляндия (жен) - Россия (жен) 0:1
Россия (жен) - Бразилия (жен) 0:3 Россия (жен) - Португалия (жен) 0:0 Португалия (жен) - Россия (жен) 0:1 Сербия (жен) - Россия (жен) 2:0 Турция (жен) - Россия (жен) 1:2 Россия (жен) - Косово (жен) 3:0 Россия (жен) - Турция (жен) 4:2 Россия (жен) - Словения (жен) 1:0 Эстония (жен) - Россия (жен) 0:3 Россия (жен) - Голландия (жен) 0:1 Косово (жен) - Россия (жен) 0:5 Голландия (жен) - Россия (жен) 2:0 Россия (жен) - Эстония (жен) 4:0 Словения (жен) - Россия (жен) 0:1 Россия (жен) - Босния и Герцеговина (жен) 3:0 Россия (жен) - Казахстан (жен) 3:0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания (жен) 3 3 0 0 23 - 0 9
2. Россия (жен) 3 3 0 0 10 - 0 9
3. Черногория (жен) 3 2 0 1 5 - 7 6
4. Босния и Герцеговина (жен) 3 0 1 2 4 - 13 1
5. Мальта (жен) 3 0 1 2 2 - 12 1
6. Азербайджан (жен) 3 0 0 3 0 - 12 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Россия (жен) 3 3 0 0 10 - 0 9
2. Дания (жен) 2 2 0 0 15 - 0 6
3. Черногория (жен) 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Мальта (жен) 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Босния и Герцеговина (жен) 1 0 0 1 2 - 3 0
6. Азербайджан (жен) 1 0 0 1 0 - 8 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания (жен) 1 1 0 0 8 - 0 3
2. Черногория (жен) 2 1 0 1 3 - 7 3
3. Босния и Герцеговина (жен) 2 0 1 1 2 - 10 1
4. Россия (жен) 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Азербайджан (жен) 2 0 0 2 0 - 4 0
6. Мальта (жен) 2 0 0 2 0 - 10 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Дания (жен) Signe Bruun 9 0 0
2. Австрия (жен) Nicole Billa 7 2 0
3. Франция (жен) Marie-Antoinette Katoto 6 0 0
4. Германия (жен) Шюллер Леа 6 0 0
5. Испания (жен) Amaiur Sarriegi 6 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Италия (жен) Джулиани Лаура 0 1
2. Уэльс (жен) Kayleigh Green 0 1
3. Черногория (жен) Jelena Karlicic 0 1
4. Черногория (жен) Darija Dukic 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Босния и Герцеговина (жен) - Россия (жен) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 октября 2021, осталось 2 дня 10 часов 30 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Босния и Герцеговина (жен) 4.4% (2)
    X 15.6% (7)
    Россия (жен) 80% (36)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Босния и Герцеговина (жен) - Россия (жен) онлайн


    Прогнозы на матч Босния и Герцеговина (жен) - Россия (жен)

    Исход игры
    Босния и Герцеговина (жен)
    4.5% (2)
    Ничья
    13.6% (6)
    Россия (жен)
    81.8% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.12% (28)
    Меньше
    34.88% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    72.09% (31)
    Нет
    27.91% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Россия (жен)
    38.6% (17)
    1:3 Россия (жен)
    13.6% (6)
    0:2 Россия (жен)
    13.6% (6)
    0:1 Россия (жен)
    11.4% (5)
    1:1 Ничья
    9.1% (4)
    2:1 Босния и Герцеговина (жен)
    4.5% (2)
    2:2 Ничья
    4.5% (2)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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