США: МЛС 2021
3:0
Конец матча
Стадион: Banc of California Stadium
1:0
21' ГолРодригес Брайан
2:0
45' ГолБлессинг Латиф
3:0
51' ГолАранго Кристиан
66' Желтая карточкаТоло Нуху
70' Желтая карточкаАранго Кристиан
79' Желтая карточкаПаласиос Диего
90' Желтая карточкаФалл Мамаду
32
Фарфан
Марко
33
Ким
Мун-Хван
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
11
Смит
Брэд
22
Роу
Келин
17
Брюин
Уилл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Фарфан МаркоЗащитник
-
33 Ким Мун-ХванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Ромеро ТомасВратарь
- Защитник
-
19 Дюк БрайсПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Нгалина МишиПолузащитник
- Нападающий
-
10 Вела КарлосНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Смит БрэдПолузащитник
-
22 Роу КелинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Брюин УиллНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Ричи СпенсерВратарь
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Защитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
23 Leo Chu
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
Ход матча
21'
1:0
45'
51'
66'
68'
70'
79'
90'
История личных встреч
Лос-Анджелес
Сиэтл Саундерс
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед
12 матчей
41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аранго Кристиан
|13 (5)
|0.41
|Росси Диего
|6 (1)
|0.19
|Сифуэнтес Хосе
|5
|0.16
|Вела Карлос
|5
|0.16
|Мусовски Дэниел
|4
|0.13
|Бэрд Кори
|3
|0.09
|Родригес Брайан II
|3
|0.09
|Фалл Мамаду
|3
|0.09
|Атуэста Эдуард
|2 (1)
|0.06
|Блессинг Латиф
|2
|0.06
|Ким Мун-Хван
|1
|0.03
|Блэкмон Тристан
|1
|0.03
|Паласиос Диего
|0
|0
|Эдвардс Рахим
|0
|0
|Сегура Эдди
|0
|0
|Опоку Квадво
|0
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руидиас Рауль
|16 (3)
|0.5
|Ролдан Кристиан
|6
|0.19
|Монтеро Фреди
|6
|0.19
|Медранда Джимми
|4
|0.13
|Joao Paulo I
|3
|0.09
|Смит Брэд
|3
|0.09
|Брюин Уилл
|3
|0.09
|Бенезе Николя
|3
|0.09
|Арреага Хавьер
|2
|0.06
|Рольдан Александер
|1
|0.03
|Роу Келин
|1
|0.03
|Leo Chu
|1
|0.03
|О'Нил Шейн
|1
|0.03
|Гомес Еймар
|1
|0.03
Карточки
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мурильо Хесус
|9
|0
|Сифуэнтес Хосе
|6
|0
|Аранго Кристиан
|4
|0
|Блэкмон Тристан
|2
|1
|Эдвардс Рахим
|3
|0
|Атуэста Эдуард
|3
|0
|Мусовски Дэниел
|3
|0
|Daniel Crisostomo
|3
|0
|Дюк Брайс
|3
|0
|Ибеага Себастьен
|2
|0
|Росси Диего
|2
|0
|Фарфан Марко
|2
|0
|Бэрд Кори
|2
|0
|Паласиос Диего
|2
|0
|Ромеро Томас
|2
|0
|Фалл Мамаду
|1
|0
|Блессинг Латиф
|1
|0
|Хинелья Франсиско
|1
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Еймар
|8
|0
|Joao Paulo I
|7
|0
|Арреага Хавьер
|6
|0
|Руидиас Рауль
|5
|0
|Толо Нуху
|4
|0
|Рольдан Александер
|4
|0
|О'Нил Шейн
|3
|0
|Лейва Дэнни
|3
|0
|Медранда Джимми
|2
|0
|Ролдан Кристиан
|2
|0
|Монтеро Фреди
|1
|0
|Фрай Стефан
|1
|0
|Бенезе Николя
|1
|0
|Роу Келин
|1
|0
|Смит Брэд
|1
|0
|Делем Жорди
|1
|0
|Атенсио Джошуа
|1
|0
|Доббелер Итан
|1
|0
|Abdoulaye Cissoko
|1
|0
|Samuel Adeniran
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
32
25
15 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 8
16 Не забивали 19
6
19%
1
4%
1-15
4
13%
3
12%
16-30
5
16%
5
20%
31-45
5
16%
6
24%
46-60
6
19%
4
16%
61-75
6
19%
6
24%
76-90
Пропущено
23
16
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
0
0%
2
13%
1-15
6
26%
3
19%
16-30
3
13%
2
13%
31-45
8
35%
5
31%
46-60
3
13%
1
6%
61-75
3
13%
3
19%
76-90
Забито
16
27
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 11
20 Не забивали 19
1
6%
4
15%
1-15
3
19%
4
15%
16-30
4
25%
2
7%
31-45
2
13%
6
22%
46-60
3
19%
6
22%
61-75
3
19%
5
19%
76-90
Пропущено
24
14
10 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 9
5
21%
1
7%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
2
8%
4
29%
31-45
5
21%
3
21%
46-60
5
21%
1
7%
61-75
4
17%
5
36%
76-90
Забито
48
52
23 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 33
20 Забивали первыми 19
4 Не забивали 6
7
15%
5
10%
1-15
7
15%
7
13%
16-30
9
19%
7
13%
31-45
7
15%
12
23%
46-60
9
19%
10
19%
61-75
9
19%
11
21%
76-90
Пропущено
47
30
19 В 1-м тайме 12
28 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 12
26 Не пропускали 21
5
11%
3
10%
1-15
9
19%
3
10%
16-30
5
11%
6
20%
31-45
13
28%
8
27%
46-60
8
17%
2
7%
61-75
7
15%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:1
Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:0 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 2:1 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 1:4 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 2:1 Остин - Лос-Анджелес 0:2
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:1 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:1
Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:2 Коламбус Кру - Сиэтл Саундерс 1:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:6 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Остин - Сиэтл Саундерс 0:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 2:0 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|32
|21
|7
|4
|64 - 40
|70
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|43 - 32
|49
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|31
|11
|16
|4
|47 - 28
|49
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|31
|12
|11
|8
|45 - 44
|47
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|51 - 34
|44
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|37 - 31
|43
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|40 - 34
|43
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|44 - 41
|43
|9.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|31
|12
|5
|14
|51 - 50
|41
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|38 - 42
|38
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|31
|11
|5
|15
|33 - 48
|38
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|32
|9
|7
|16
|36 - 51
|34
|13.
|Торонто
|Заявка
|31
|6
|8
|17
|35 - 60
|26
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|31
|4
|8
|19
|33 - 64
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|32
|17
|7
|8
|51 - 31
|58
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|30
|16
|7
|7
|54 - 34
|55
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|31
|15
|10
|6
|45 - 32
|55
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|31
|13
|7
|11
|46 - 48
|46
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|31
|14
|4
|13
|48 - 51
|46
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|36 - 38
|45
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|31
|11
|11
|9
|41 - 42
|44
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|50 - 45
|44
|9.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|30
|12
|6
|12
|48 - 46
|42
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|31
|9
|10
|12
|41 - 48
|37
|11.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|32
|6
|12
|14
|36 - 51
|30
|12.
|Даллас
|Заявка
|31
|6
|11
|14
|43 - 52
|29
|13.
|Остин
|Заявка
|31
|8
|4
|19
|31 - 50
|28
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 17
|36
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 10
|33
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|16
|8
|8
|0
|34 - 17
|32
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|30 - 14
|31
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|35 - 12
|30
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|28 - 17
|30
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|22 - 12
|28
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 21
|28
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|28 - 20
|27
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 18
|26
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|18 - 11
|26
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 32
|23
|13.
|Торонто
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|21 - 22
|18
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|13 - 21
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|26 - 14
|31
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|26 - 12
|31
|3.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|22 - 13
|30
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|22 - 15
|29
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|30 - 22
|29
|6.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|30 - 16
|29
|7.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|33 - 22
|29
|8.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|27 - 14
|28
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 19
|28
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|21 - 21
|24
|11.
|Остин
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|24 - 24
|20
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|24 - 23
|19
|13.
|Даллас
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 18
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|34 - 23
|34
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 20
|17
|3.
|Орландо Сити
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 27
|17
|4.
|Нэшвилл
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|13 - 11
|17
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 22
|16
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|17 - 20
|15
|8.
|Интер Майами
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|8 - 16
|15
|9.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 22
|14
|10.
|Цинциннати
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|20 - 43
|12
|11.
|Коламбус Кру
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 22
|11
|12.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|21 - 36
|10
|13.
|Торонто
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|14 - 38
|8
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 33
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|24 - 17
|30
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|24 - 18
|26
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 20
|24
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 29
|18
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 25
|18
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|18 - 29
|17
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 25
|15
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|16
|2
|9
|5
|19 - 27
|15
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|17 - 23
|15
|10.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|22 - 32
|11
|11.
|Даллас
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|21 - 34
|10
|12.
|Остин
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|7 - 26
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|16
|0
|6
|10
|15 - 30
|6