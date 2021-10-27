  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2021

США: МЛС 2021

2021
Лос-Анджелес
3:0
Конец матча

Стадион:
Сиэтл Саундерс
0'
1:0
21' Гол
Родригес Брайан
2:0
45' Гол
Блессинг Латиф
3:0
51' Гол
Аранго Кристиан
66' Желтая карточка
Толо Нуху
70' Желтая карточка
Аранго Кристиан
79' Желтая карточка
Паласиос Диего
90' Желтая карточка
Фалл Мамаду
90'+6
1
Блэкмен
Джамал
5
Фалл
Мамаду
94
Мурильо
Хесус
32
Фарфан
Марко
33
Ким
Мун-Хван
7
Блессинг
Латиф
25
Ибеага
Себастьен
12
Паласиос
Диего
17
Родригес
Брайан
II
29
Аранго
Кристиан
44
Эдвардс
Рахим
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
3
Арреага
Хавьер
5
Толо
Нуху
16
Рольдан
Александер
84
Атенсио
Джошуа
11
Смит
Брэд
22
Роу
Келин
12
Монтеро
Фреди
7
Ролдан
Кристиан
17
Брюин
Уилл
Лос-Анджелес
3-4-1-2
Сиэтл Саундерс
3-4-2-1

История личных встреч

Лос-Анджелес
Сиэтл Саундерс

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед

12 матчей

41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед

История матчей

М
2:0
М
1:1
М
3:1
М
3:1
М
3:0
М
3:1
ЧМ
1:4
М
1:3
М
1:1
М
4:1
М
1:0
М
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аранго Кристиан 13 (5) 0.41
Росси Диего 6 (1) 0.19
Сифуэнтес Хосе 5 0.16
Вела Карлос 5 0.16
Мусовски Дэниел 4 0.13
Бэрд Кори 3 0.09
Родригес Брайан II 3 0.09
Фалл Мамаду 3 0.09
Атуэста Эдуард 2 (1) 0.06
Блессинг Латиф 2 0.06
Ким Мун-Хван 1 0.03
Блэкмон Тристан 1 0.03
Паласиос Диего 0 0
Эдвардс Рахим 0 0
Сегура Эдди 0 0
Опоку Квадво 0 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руидиас Рауль 16 (3) 0.5
Ролдан Кристиан 6 0.19
Монтеро Фреди 6 0.19
Медранда Джимми 4 0.13
Joao Paulo I 3 0.09
Смит Брэд 3 0.09
Брюин Уилл 3 0.09
Бенезе Николя 3 0.09
Арреага Хавьер 2 0.06
Рольдан Александер 1 0.03
Роу Келин 1 0.03
Leo Chu 1 0.03
О'Нил Шейн 1 0.03
Гомес Еймар 1 0.03

Карточки

Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мурильо Хесус 9 0
Сифуэнтес Хосе 6 0
Аранго Кристиан 4 0
Блэкмон Тристан 2 1
Эдвардс Рахим 3 0
Атуэста Эдуард 3 0
Мусовски Дэниел 3 0
Daniel Crisostomo 3 0
Дюк Брайс 3 0
Ибеага Себастьен 2 0
Росси Диего 2 0
Фарфан Марко 2 0
Бэрд Кори 2 0
Паласиос Диего 2 0
Ромеро Томас 2 0
Фалл Мамаду 1 0
Блессинг Латиф 1 0
Хинелья Франсиско 1 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Еймар 8 0
Joao Paulo I 7 0
Арреага Хавьер 6 0
Руидиас Рауль 5 0
Толо Нуху 4 0
Рольдан Александер 4 0
О'Нил Шейн 3 0
Лейва Дэнни 3 0
Медранда Джимми 2 0
Ролдан Кристиан 2 0
Монтеро Фреди 1 0
Фрай Стефан 1 0
Бенезе Николя 1 0
Роу Келин 1 0
Смит Брэд 1 0
Делем Жорди 1 0
Атенсио Джошуа 1 0
Доббелер Итан 1 0
Abdoulaye Cissoko 1 0
Samuel Adeniran 1 0

Голы по времени матча

Забито

32
25
15 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 8
16 Не забивали 19
6
19%
1
4%
1-15
4
13%
3
12%
16-30
5
16%
5
20%
31-45
5
16%
6
24%
46-60
6
19%
4
16%
61-75
6
19%
6
24%
76-90

Пропущено

23
16
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
0
0%
2
13%
1-15
6
26%
3
19%
16-30
3
13%
2
13%
31-45
8
35%
5
31%
46-60
3
13%
1
6%
61-75
3
13%
3
19%
76-90

Забито

16
27
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 11
20 Не забивали 19
1
6%
4
15%
1-15
3
19%
4
15%
16-30
4
25%
2
7%
31-45
2
13%
6
22%
46-60
3
19%
6
22%
61-75
3
19%
5
19%
76-90

Пропущено

24
14
10 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 9
5
21%
1
7%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
2
8%
4
29%
31-45
5
21%
3
21%
46-60
5
21%
1
7%
61-75
4
17%
5
36%
76-90

Забито

48
52
23 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 33
20 Забивали первыми 19
4 Не забивали 6
7
15%
5
10%
1-15
7
15%
7
13%
16-30
9
19%
7
13%
31-45
7
15%
12
23%
46-60
9
19%
10
19%
61-75
9
19%
11
21%
76-90

Пропущено

47
30
19 В 1-м тайме 12
28 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 12
26 Не пропускали 21
5
11%
3
10%
1-15
9
19%
3
10%
16-30
5
11%
6
20%
31-45
13
28%
8
27%
46-60
8
17%
2
7%
61-75
7
15%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:1
Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:0 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 2:1 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 1:4 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 2:1 Остин - Лос-Анджелес 0:2
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:1 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:1
Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:2 Коламбус Кру - Сиэтл Саундерс 1:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:6 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Остин - Сиэтл Саундерс 0:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 2:0 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 32 21 7 4 64 - 40 70
2. Филадельфия Юнион Заявка 31 13 10 8 43 - 32 49
3. Нэшвилл Заявка 31 11 16 4 47 - 28 49
4. Орландо Сити Заявка 31 12 11 8 45 - 44 47
5. Нью-Йорк Сити Заявка 31 12 8 11 51 - 34 44
6. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 30 12 7 11 37 - 31 43
7. Атланта Юнайтед Заявка 30 11 10 9 40 - 34 43
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 31 11 10 10 44 - 41 43
9. Ди Си Юнайтед Заявка 31 12 5 14 51 - 50 41
10. Коламбус Кру Заявка 31 10 8 13 38 - 42 38
11. Интер Майами Заявка 31 11 5 15 33 - 48 38
12. Чикаго Файр Заявка 32 9 7 16 36 - 51 34
13. Торонто Заявка 31 6 8 17 35 - 60 26
14. Цинциннати Заявка 31 4 8 19 33 - 64 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 32 17 7 8 51 - 31 58
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 30 16 7 7 54 - 34 55
3. Колорадо Рэпидс Заявка 31 15 10 6 45 - 32 55
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 31 13 7 11 46 - 48 46
5. Портленд Тимберс Заявка 31 14 4 13 48 - 51 46
6. Миннесота Юнайтед Заявка 31 12 9 10 36 - 38 45
7. Ванкувер Уайткэпс Заявка 31 11 11 9 41 - 42 44
8. Лос-Анджелес Заявка 32 12 8 12 50 - 45 44
9. Реал Солт-Лейк Заявка 30 12 6 12 48 - 46 42
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 31 9 10 12 41 - 48 37
11. Хьюстон Динамо Заявка 32 6 12 14 36 - 51 30
12. Даллас Заявка 31 6 11 14 43 - 52 29
13. Остин Заявка 31 8 4 19 31 - 50 28

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 15 11 3 1 30 - 17 36
2. Филадельфия Юнион Заявка 16 10 3 3 23 - 10 33
3. Нэшвилл Заявка 16 8 8 0 34 - 17 32
4. Ди Си Юнайтед Заявка 15 10 1 4 30 - 14 31
5. Нью-Йорк Сити Заявка 15 9 3 3 35 - 12 30
6. Орландо Сити Заявка 16 8 6 2 28 - 17 30
7. Атланта Юнайтед Заявка 15 8 4 3 22 - 12 28
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 15 8 4 3 27 - 21 28
9. Коламбус Кру Заявка 15 8 3 4 28 - 20 27
10. Чикаго Файр Заявка 17 7 5 5 23 - 18 26
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 15 7 5 3 18 - 11 26
12. Интер Майами Заявка 16 7 2 7 25 - 32 23
13. Торонто Заявка 15 4 6 5 21 - 22 18
14. Цинциннати Заявка 15 1 5 9 13 - 21 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк Заявка 15 9 4 2 26 - 14 31
2. Колорадо Рэпидс Заявка 16 8 7 1 26 - 12 31
3. Миннесота Юнайтед Заявка 16 9 3 4 22 - 13 30
4. Ванкувер Уайткэпс Заявка 15 9 2 4 22 - 15 29
5. Портленд Тимберс Заявка 15 9 2 4 30 - 22 29
6. Спортинг Канзас-Сити Заявка 15 8 5 2 30 - 16 29
7. Лос-Анджелес Заявка 16 8 5 3 33 - 22 29
8. Сиэтл Саундерс Заявка 16 8 4 4 27 - 14 28
9. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 16 8 4 4 26 - 19 28
10. Хьюстон Динамо Заявка 16 6 6 4 21 - 21 24
11. Остин Заявка 16 6 2 8 24 - 24 20
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 16 5 4 7 24 - 23 19
13. Даллас Заявка 15 4 7 4 22 - 18 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 17 10 4 3 34 - 23 34
2. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 15 5 2 8 19 - 20 17
3. Орландо Сити Заявка 15 4 5 6 17 - 27 17
4. Нэшвилл Заявка 15 3 8 4 13 - 11 17
5. Филадельфия Юнион Заявка 15 3 7 5 20 - 22 16
6. Атланта Юнайтед Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 16 3 6 7 17 - 20 15
8. Интер Майами Заявка 15 4 3 8 8 - 16 15
9. Нью-Йорк Сити Заявка 16 3 5 8 16 - 22 14
10. Цинциннати Заявка 16 3 3 10 20 - 43 12
11. Коламбус Кру Заявка 16 2 5 9 10 - 22 11
12. Ди Си Юнайтед Заявка 16 2 4 10 21 - 36 10
13. Торонто Заявка 16 2 2 12 14 - 38 8
14. Чикаго Файр Заявка 15 2 2 11 13 - 33 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 16 9 3 4 24 - 17 30
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 15 8 2 5 24 - 18 26
3. Колорадо Рэпидс Заявка 15 7 3 5 19 - 20 24
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 15 5 3 7 20 - 29 18
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 15 4 6 5 17 - 25 18
6. Портленд Тимберс Заявка 16 5 2 9 18 - 29 17
7. Миннесота Юнайтед Заявка 15 3 6 6 14 - 25 15
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 16 2 9 5 19 - 27 15
9. Лос-Анджелес Заявка 16 4 3 9 17 - 23 15
10. Реал Солт-Лейк Заявка 15 3 2 10 22 - 32 11
11. Даллас Заявка 16 2 4 10 21 - 34 10
12. Остин Заявка 15 2 2 11 7 - 26 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 16 0 6 10 15 - 30 6
Где смотреть матч Лос-Анджелес 3:0 Сиэтл Саундерс онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
30 000 рублей бонусы!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1500 рублей для новых игроков!
Фрибет для тебя!
1000 рублей для ставок АПЛ


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 