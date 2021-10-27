  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Типпелиген 2021

Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Лиллестрём
3:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 3594
Стабек
0'
38' Желтая карточка
Хауген Фредрик
1:0
56' Гол
Гарнас Эспен
2:0
63' Гол
Ольсен Томас
69' Желтая карточка
Свендсен Тобиас
3:0
83' Гол
Ольсен Томас
90'+4
12
Кристиансен
Мадс
22
Слёрдаль
Филип
4
Гарнас
Эспен
24
Петтерссон
Том
25
Эд
Эскил
5
Драгснес
Ветле
21
Magnus
Knudsen
8
Мэтью
Ифиний
7
Хелланн
Поль-Андре
10
Ольсен
Томас
11
Свендсен
Тобиас
12
Сандберг
Маркус
15
Оттесен
Стурла
27
Пигнатель-Енссен
Николас
4
Вангберг
Симен
5
Месик
Иван
19
Вернерссон
Виктор
11
Хансен
Корнелиус
8
Хауген
Фредрик
24
Костадинов
Калоян
23
Эдвардсен
Оливер
9
Киркеволд
Пол
Лиллестрём
3-4-3
Стабек
5-4-1

История личных встреч

Лиллестрём
Стабек

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.6%
35.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед

29 матчей

34.5%
20.7%
44.8%
10 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

27.6%
34.5%
37.9%
8 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

37.9%
34.5%
27.6%
11 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

Т
2:3
ТМК
0:1
Т
1:3
ТМК
0:1
Т
1:1
Т
3:2
Т
3:2
К
3:1
Т
2:2
Т
2:4
Т
1:2
Т
1:2
ТМК
0:5
Т
3:2
Т
0:2
Т
2:0
Т
5:1
Т
6:0
Т
4:1
Т
1:1
Т
0:7
Т
2:1
Т
0:0
Т
1:2
КН
4:0
Т
1:1
Т
1:1
Т
4:2
ТМС
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Томас 21 (3) 0.88
Густавссон Даниэль 2 0.08
Петтерссон Том 2 0.08
Гарнас Эспен 2 0.08
Рангер Ларс 2 0.08
Осен Йермунд 1 0.04
Мэтью Ифиний 1 0.04
Кайринен Каан 1 0.04
Хелланн Поль-Андре 1 0.04
Крогстад Фредрик 1 0.04
Огбу Иго 1 0.04
Браут-Брюнес Джонатан 1 0.04
Драгснес Ветле 0 0
Эд Эскил 0 0
Эриксен Кент Хавард 0 0
Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдвардсен Оливер 6 0.25
Вангберг Симен 3 0.13
Нуса Антонио 3 0.13
Хансен Корнелиус 2 0.08
Геэльмуйден Херман 2 0.08
Скютте Саммю 2 (1) 0.08
Киркеволд Пол 1 0.04
Мое Еппе 1 0.04
Болли Матис 1 0.04
Хауген Фредрик 1 0.04
Аземи Фитим 1 0.04
Аманква Яу 1 0.04
Киносита Косуке 1 0.04
Martin Hoeyland 1 0.04
Месик Иван 1 0.04
Шала Херолинд 0 0
Оттесен Стурла 0 0
Подставски Томаш 0 0
Луманза Тортоль 0 0
Костадинов Калоян 0 0
Сабастин Уче 0 0

Карточки

Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рангер Ларс 7 0
Огбу Иго 5 1
Гарнас Эспен 5 0
Мэтью Ифиний 3 0
Эд Эскил 3 0
Ольсен Томас 2 0
Хелланн Поль-Андре 2 0
Драгснес Ветле 2 0
Густавссон Даниэль 1 0
Крогстад Фредрик 1 0
Свендсен Тобиас 1 0
Кайринен Каан 1 0
Браут-Брюнес Джонатан 1 0
Слёрдаль Филип 1 0
Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скютте Саммю 4 0
Оттесен Стурла 4 0
Сандберг Маркус 2 1
Хансен Корнелиус 2 1
Геэльмуйден Херман 3 0
Мое Еппе 3 0
Матс Солхеим 2 0
Шала Херолинд 2 0
Вангберг Симен 2 0
Вернерссон Виктор 2 0
Пигнатель-Енссен Николас 2 0
Месик Иван 2 0
Хауген Фредрик 1 0
Аманква Яу 1 0
Киносита Косуке 1 0
Киркеволд Пол 1 0
Martin Hoeyland 1 0
Хобленко Алексей 1 0
Сольбаккен Маркус 1 0
Костадинов Калоян 1 0
Сабастин Уче 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
16
4 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
1
6%
2
13%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
2
12%
3
19%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
4
24%
3
19%
61-75
5
29%
29%
6
38%
76-90

Пропущено

12
28
6 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 10
0
0%
4
14%
1-15
4
33%
4
14%
16-30
2
17%
3
11%
31-45
0
0%
7
25%
46-60
3
25%
3
11%
61-75
3
25%
7
25%
76-90

Забито

19
12
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 17
2
11%
4
33%
1-15
5
26%
2
17%
16-30
2
11%
1
8%
31-45
5
26%
3
25%
46-60
4
21%
1
8%
61-75
1
5%
1
8%
76-90

Пропущено

22
22
8 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
4
18%
5
23%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
1
5%
1
5%
31-45
5
23%
3
14%
46-60
3
14%
5
23%
61-75
6
27%
7
32%
76-90

Забито

36
28
13 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 12
3 Не забивали 7
3
8%
6
21%
1-15
6
17%
4
14%
16-30
4
11%
4
14%
31-45
9
25%
3
11%
46-60
8
22%
4
14%
61-75
6
17%
7
25%
76-90

Пропущено

34
50
14 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 32
14 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 20
4
12%
9
18%
1-15
7
21%
5
10%
16-30
3
9%
4
8%
31-45
5
15%
10
20%
46-60
6
18%
8
16%
61-75
9
26%
14
28%
76-90

Результаты последних матчей

Лиллестрём
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Викинг - Лиллестрём 5:1 Лиллестрём - Кристиансунд 0:0 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Тромсё 1:2
Гроруд - Лиллестрём 2:3 Одд - Лиллестрём 2:3 Лиллестрём - Бранн 2:3 Мьёндален - Лиллестрём 1:2 Хёугесунн - Лиллестрём 0:3 Лиллестрём - Будё-Глимт 0:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:1 Скейд - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:0 Фуннефосс/Вормсунн - Лиллестрём 0:4 Стабек - Лиллестрём 2:3 Лиллестрём - Мольде 1:1 Волеренга - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Мьёндален 2:1 Бранн - Лиллестрём 1:1 Лиллестрём - Русенборг 2:0
Стабек
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Стабек - Мольде 0:3 Бранн - Стабек 1:1 Стабек - Будё-Глимт 0:3 Стабек - Стрёмсгодсет 0:0
Саннефьёрд - Стабек 0:3 Стрёмсгодсет - Стабек 5:1 Стабек - Викинг 1:3 Волеренга - Стабек 3:1 Стабек - Мьёндален 1:1 Кристиансунд - Стабек 5:1 Стабек - Сарпсборг-08 3:1 Улленсакер-Киса - Стабек 0:1 Мьёндален - Стабек 1:2 Фолло - Стабек 0:1 Стабек - Лиллестрём 2:3 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Стабек - Саннефьёрд 0:2 Викинг - Стабек 3:3 Будё-Глимт - Стабек 4:1 Стабек - Волеренга 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 1:0 Заявка 24 15 6 3 48 - 21 51
2. Мольде 0:1 Заявка 24 14 5 5 57 - 27 47
3. Русенборг Заявка 24 12 6 6 49 - 30 42
4. Викинг Заявка 23 12 5 6 47 - 41 41
5. Кристиансунд Заявка 24 12 3 9 30 - 33 39
6. Лиллестрём Заявка 24 11 5 8 37 - 33 38
7. Волеренга Заявка 23 8 10 5 38 - 31 34
8. Хёугесунн Заявка 24 9 5 10 40 - 36 32
9. Стрёмсгодсет Заявка 24 8 6 10 32 - 34 30
10. Саннефьёрд Заявка 24 8 5 11 30 - 41 29
11. Одд Заявка 24 7 7 10 34 - 45 28
12. Тромсё Заявка 24 7 7 10 29 - 39 28
13. Сарпсборг-08 Заявка 23 7 5 11 26 - 36 26
14. Бранн Заявка 23 4 8 11 30 - 44 20
15. Стабек Заявка 24 4 6 14 27 - 51 18
16. Мьёндален Заявка 24 3 9 12 28 - 40 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 0:1 Заявка 12 9 1 2 36 - 12 28
2. Кристиансунд Заявка 12 9 1 2 22 - 11 28
3. Будё-Глимт 1:0 Заявка 12 8 3 1 29 - 11 27
4. Русенборг Заявка 12 8 2 2 32 - 14 26
5. Хёугесунн Заявка 12 8 2 2 26 - 11 26
6. Викинг Заявка 12 8 2 2 29 - 18 26
7. Стрёмсгодсет Заявка 12 7 3 2 26 - 10 24
8. Волеренга Заявка 12 5 6 1 23 - 13 21
9. Лиллестрём Заявка 12 6 2 4 17 - 12 20
10. Саннефьёрд Заявка 13 5 4 4 16 - 14 19
11. Сарпсборг-08 Заявка 11 4 4 3 14 - 10 16
12. Одд Заявка 11 4 3 4 22 - 20 15
13. Бранн Заявка 11 3 4 4 16 - 18 13
14. Тромсё Заявка 12 3 4 5 15 - 18 13
15. Мьёндален Заявка 12 2 5 5 18 - 15 11
16. Стабек Заявка 12 2 3 7 11 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 1:0 Заявка 12 7 3 2 19 - 10 24
2. Мольде 0:1 Заявка 12 5 4 3 21 - 15 19
3. Лиллестрём Заявка 12 5 3 4 20 - 21 18
4. Русенборг Заявка 12 4 4 4 17 - 16 16
5. Тромсё Заявка 12 4 3 5 14 - 21 15
6. Викинг Заявка 11 4 3 4 18 - 23 15
7. Одд Заявка 13 3 4 6 12 - 25 13
8. Волеренга Заявка 11 3 4 4 15 - 18 13
9. Кристиансунд Заявка 12 3 2 7 8 - 22 11
10. Сарпсборг-08 Заявка 12 3 1 8 12 - 26 10
11. Саннефьёрд Заявка 11 3 1 7 14 - 27 10
12. Стабек Заявка 12 2 3 7 16 - 28 9
13. Бранн Заявка 12 1 4 7 14 - 26 7
14. Мьёндален Заявка 12 1 4 7 10 - 25 7
15. Хёугесунн Заявка 12 1 3 8 14 - 25 6
16. Стрёмсгодсет Заявка 12 1 3 8 6 - 24 6
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Хауген Фредрик получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Вангберг Симен уходит с поля. Педерсен Каспер выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Лиллестрём 3:0 Стабек онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
1000 рублей для ставок АПЛ
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
30 000 рублей бонусы!
1500 рублей для новых игроков!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 