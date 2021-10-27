Норвегия: Типпелиген 2021
3:0
Конец матча
Стадион: Аараасен Зрители: 3594
38' Желтая карточкаХауген Фредрик
1:0
56' ГолГарнас Эспен
2:0
63' ГолОльсен Томас
69' Желтая карточкаСвендсен Тобиас
3:0
83' ГолОльсен Томас
25
Эд
Эскил
10
Ольсен
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Эд ЭскилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Рангер ЛарсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Осен ЙермундНападающий
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Мое ЕппеПолузащитник
-
22 Скютте СаммюПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Аземи ФитимНападающий
-
-
Главный тренер: Eirik Kjoenoe
Ход матча
38'
56'
63'
2:0
67'
69'
83'
3:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 5
-
11 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
56 Владение мячом, % 44
История личных встреч
Лиллестрём
Стабек
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
78.6%
35.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед
29 матчей
34.5%
20.7%
44.8%
10 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
27.6%
34.5%
37.9%
8 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
37.9%
34.5%
27.6%
11 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольсен Томас
|21 (3)
|0.88
|Густавссон Даниэль
|2
|0.08
|Петтерссон Том
|2
|0.08
|Гарнас Эспен
|2
|0.08
|Рангер Ларс
|2
|0.08
|Осен Йермунд
|1
|0.04
|Мэтью Ифиний
|1
|0.04
|Кайринен Каан
|1
|0.04
|Хелланн Поль-Андре
|1
|0.04
|Крогстад Фредрик
|1
|0.04
|Огбу Иго
|1
|0.04
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0.04
|Драгснес Ветле
|0
|0
|Эд Эскил
|0
|0
|Эриксен Кент Хавард
|0
|0
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдвардсен Оливер
|6
|0.25
|Вангберг Симен
|3
|0.13
|Нуса Антонио
|3
|0.13
|Хансен Корнелиус
|2
|0.08
|Геэльмуйден Херман
|2
|0.08
|Скютте Саммю
|2 (1)
|0.08
|Киркеволд Пол
|1
|0.04
|Мое Еппе
|1
|0.04
|Болли Матис
|1
|0.04
|Хауген Фредрик
|1
|0.04
|Аземи Фитим
|1
|0.04
|Аманква Яу
|1
|0.04
|Киносита Косуке
|1
|0.04
|Martin Hoeyland
|1
|0.04
|Месик Иван
|1
|0.04
|Шала Херолинд
|0
|0
|Оттесен Стурла
|0
|0
|Подставски Томаш
|0
|0
|Луманза Тортоль
|0
|0
|Костадинов Калоян
|0
|0
|Сабастин Уче
|0
|0
Карточки
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рангер Ларс
|7
|0
|Огбу Иго
|5
|1
|Гарнас Эспен
|5
|0
|Мэтью Ифиний
|3
|0
|Эд Эскил
|3
|0
|Ольсен Томас
|2
|0
|Хелланн Поль-Андре
|2
|0
|Драгснес Ветле
|2
|0
|Густавссон Даниэль
|1
|0
|Крогстад Фредрик
|1
|0
|Свендсен Тобиас
|1
|0
|Кайринен Каан
|1
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0
|Слёрдаль Филип
|1
|0
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скютте Саммю
|4
|0
|Оттесен Стурла
|4
|0
|Сандберг Маркус
|2
|1
|Хансен Корнелиус
|2
|1
|Геэльмуйден Херман
|3
|0
|Мое Еппе
|3
|0
|Матс Солхеим
|2
|0
|Шала Херолинд
|2
|0
|Вангберг Симен
|2
|0
|Вернерссон Виктор
|2
|0
|Пигнатель-Енссен Николас
|2
|0
|Месик Иван
|2
|0
|Хауген Фредрик
|1
|0
|Аманква Яу
|1
|0
|Киносита Косуке
|1
|0
|Киркеволд Пол
|1
|0
|Martin Hoeyland
|1
|0
|Хобленко Алексей
|1
|0
|Сольбаккен Маркус
|1
|0
|Костадинов Калоян
|1
|0
|Сабастин Уче
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
16
4 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
1
6%
2
13%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
2
12%
3
19%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
4
24%
3
19%
61-75
5
29%
29%
6
38%
76-90
Пропущено
12
28
6 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 10
0
0%
4
14%
1-15
4
33%
4
14%
16-30
2
17%
3
11%
31-45
0
0%
7
25%
46-60
3
25%
3
11%
61-75
3
25%
7
25%
76-90
Забито
19
12
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 17
2
11%
4
33%
1-15
5
26%
2
17%
16-30
2
11%
1
8%
31-45
5
26%
3
25%
46-60
4
21%
1
8%
61-75
1
5%
1
8%
76-90
Пропущено
22
22
8 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
4
18%
5
23%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
1
5%
1
5%
31-45
5
23%
3
14%
46-60
3
14%
5
23%
61-75
6
27%
7
32%
76-90
Забито
36
28
13 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 12
3 Не забивали 7
3
8%
6
21%
1-15
6
17%
4
14%
16-30
4
11%
4
14%
31-45
9
25%
3
11%
46-60
8
22%
4
14%
61-75
6
17%
7
25%
76-90
Пропущено
34
50
14 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 32
14 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 20
4
12%
9
18%
1-15
7
21%
5
10%
16-30
3
9%
4
8%
31-45
5
15%
10
20%
46-60
6
18%
8
16%
61-75
9
26%
14
28%
76-90
Результаты последних матчей
Лиллестрём
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Викинг - Лиллестрём 5:1 Лиллестрём - Кристиансунд 0:0 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Тромсё 1:2
Гроруд - Лиллестрём 2:3 Одд - Лиллестрём 2:3 Лиллестрём - Бранн 2:3 Мьёндален - Лиллестрём 1:2 Хёугесунн - Лиллестрём 0:3 Лиллестрём - Будё-Глимт 0:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:1 Скейд - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:0 Фуннефосс/Вормсунн - Лиллестрём 0:4 Стабек - Лиллестрём 2:3 Лиллестрём - Мольде 1:1 Волеренга - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Мьёндален 2:1 Бранн - Лиллестрём 1:1 Лиллестрём - Русенборг 2:0
Стабек
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Стабек - Мольде 0:3 Бранн - Стабек 1:1 Стабек - Будё-Глимт 0:3 Стабек - Стрёмсгодсет 0:0
Саннефьёрд - Стабек 0:3 Стрёмсгодсет - Стабек 5:1 Стабек - Викинг 1:3 Волеренга - Стабек 3:1 Стабек - Мьёндален 1:1 Кристиансунд - Стабек 5:1 Стабек - Сарпсборг-08 3:1 Улленсакер-Киса - Стабек 0:1 Мьёндален - Стабек 1:2 Фолло - Стабек 0:1 Стабек - Лиллестрём 2:3 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Стабек - Саннефьёрд 0:2 Викинг - Стабек 3:3 Будё-Глимт - Стабек 4:1 Стабек - Волеренга 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|1:0 Заявка
|24
|15
|6
|3
|48 - 21
|51
|2.
|Мольде
|0:1 Заявка
|24
|14
|5
|5
|57 - 27
|47
|3.
|Русенборг
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|49 - 30
|42
|4.
|Викинг
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|47 - 41
|41
|5.
|Кристиансунд
|Заявка
|24
|12
|3
|9
|30 - 33
|39
|6.
|Лиллестрём
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|37 - 33
|38
|7.
|Волеренга
|Заявка
|23
|8
|10
|5
|38 - 31
|34
|8.
|Хёугесунн
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|40 - 36
|32
|9.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|32 - 34
|30
|10.
|Саннефьёрд
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|30 - 41
|29
|11.
|Одд
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|34 - 45
|28
|12.
|Тромсё
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|29 - 39
|28
|13.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|26 - 36
|26
|14.
|Бранн
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|30 - 44
|20
|15.
|Стабек
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|27 - 51
|18
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|24
|3
|9
|12
|28 - 40
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:1 Заявка
|12
|9
|1
|2
|36 - 12
|28
|2.
|Кристиансунд
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|22 - 11
|28
|3.
|Будё-Глимт
|1:0 Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 11
|27
|4.
|Русенборг
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|32 - 14
|26
|5.
|Хёугесунн
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|26 - 11
|26
|6.
|Викинг
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 18
|26
|7.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|26 - 10
|24
|8.
|Волеренга
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|23 - 13
|21
|9.
|Лиллестрём
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 12
|20
|10.
|Саннефьёрд
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 14
|19
|11.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|12.
|Одд
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|22 - 20
|15
|13.
|Бранн
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 18
|13
|14.
|Тромсё
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 18
|13
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|18 - 15
|11
|16.
|Стабек
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 23
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|1:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|19 - 10
|24
|2.
|Мольде
|0:1 Заявка
|12
|5
|4
|3
|21 - 15
|19
|3.
|Лиллестрём
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 21
|18
|4.
|Русенборг
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 16
|16
|5.
|Тромсё
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 21
|15
|6.
|Викинг
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 23
|15
|7.
|Одд
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 25
|13
|8.
|Волеренга
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 18
|13
|9.
|Кристиансунд
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|8 - 22
|11
|10.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|12 - 26
|10
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|14 - 27
|10
|12.
|Стабек
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|16 - 28
|9
|13.
|Бранн
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|14 - 26
|7
|14.
|Мьёндален
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 25
|7
|15.
|Хёугесунн
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|14 - 25
|6
|16.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 24
|6