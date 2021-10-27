  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Типпелиген 2021

Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Тромсё
0:0
Перерыв

Стадион:
Одд
0'
1
Карлстрём
Якоб
5
Енссен
Андерс
28
Псише
Кристоф
4
Гундерсен
Йостейн
16
Тотлэнд
Томас
19
Вестерлунн
Никлас
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
21
Китолано
Эрик
14
Миккельсен
Эугуст
13
Ондрашек
Зденек
12
Вальштед
Леопольд
2
Рууд
Эспен
4
Бьортуфт
Один
Лурас
6
Леквен
Магнус
25
Кителано
Йон
8
Коса
Маркус
Андреас
7
Йоргенсен
Филип
16
Китолано
Джошуа
14
Валлем
Конрад
9
Кастрати
Фламур
29
Свеннсен
Сандер
Тромсё
3-5-2
Одд
4-3-3

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

История личных встреч

Тромсё
Одд

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

13 матчей

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

Т
3:0
ТМК
4:1
Т
2:1
Т
1:2
Т
1:0
Т
2:1
Т
2:2
Т
1:0
Т
3:1
К
3:2
Т
0:0
Т
3:2
Т
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эбийе Мозес 6 0.25
Тотлэнд Томас 5 0.21
Миккельсен Эугуст 5 0.21
Китолано Эрик 4 0.17
Вестерлунн Никлас 2 0.08
Ондрашек Зденек 1 0.04
Антонсен Кент-Аре 1 0.04
Енссен Андерс 1 0.04
Амундсен Исак 1 0.04
Йенсен Рубен 0 0
Эспейор Рунар 0 0
Арнарсон Адам 0 0
Карлстрём Якоб 0 0
Опсал Сакариас 0 0
Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакенга Мушага 11 (5) 0.46
Свеннсен Сандер 8 0.33
Леуритсен Тобиас 4 0.17
Китолано Джошуа 2 0.08
Ролантссон Гилли 1 0.04
Рууд Эспен 1 0.04
Ларсен Кристоффер 1 0.04
Коса Маркус Андреас 1 0.04
Валлем Конрад 1 0.04
Йоргенсен Филип 1 0.04
Овусу Соломон 1 0.04
Кителано Йон 0 0
Бьортуфт Один Лурас 0 0

Карточки

Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гундерсен Йостейн 6 0
Енссен Андерс 2 1
Йенсен Рубен 3 0
Псише Кристоф 2 0
Антонсен Кент-Аре 2 0
Нильсен Лассе III 2 0
Тотлэнд Томас 2 0
Бернтсен Даниэль 2 0
Вестерлунн Никлас 2 0
Миккельсен Эугуст 2 0
Амундсен Исак 2 0
Арнарсон Адам 1 0
Китолано Эрик 1 0
Карлстрём Якоб 1 0
Опсал Сакариас 1 0
Винтер Феликс 1 0
Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кителано Йон 6 0
Бакенга Мушага 4 0
Ролантссон Гилли 3 0
Коса Маркус Андреас 2 0
Бьортуфт Один Лурас 2 0
Валлем Конрад 2 0
Рууд Эспен 1 0
Кастрати Фламур 1 0
Свеннсен Сандер 1 0
Россбах Сондре 1 0
Евтович Милан 1 0
Китолано Джошуа 1 0
Вальштед Леопольд 1 0
Овусу Соломон 1 0
Йоргенсен Филип 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
11
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
14 Не забивали 17
2
17%
1
9%
1-15
3
25%
1
9%
16-30
2
17%
3
27%
31-45
2
17%
3
27%
46-60
3
25%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Пропущено

19
24
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
4
21%
6
25%
1-15
3
16%
2
8%
16-30
3
16%
4
17%
31-45
2
11%
5
21%
46-60
4
21%
4
17%
61-75
3
16%
3
13%
76-90

Забито

15
21
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
2
13%
3
14%
1-15
4
27%
2
10%
16-30
2
13%
6
29%
31-45
3
20%
3
14%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
3
20%
4
19%
76-90

Пропущено

20
21
9 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
15%
3
14%
1-15
3
15%
7
33%
16-30
3
15%
4
19%
31-45
2
10%
4
19%
46-60
3
15%
3
14%
61-75
6
30%
0
0%
76-90

Забито

27
32
15 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 7
5 Не забивали 7
4
15%
4
13%
1-15
7
26%
3
9%
16-30
4
15%
9
28%
31-45
5
19%
6
19%
46-60
4
15%
5
16%
61-75
3
11%
5
16%
76-90

Пропущено

39
45
19 В 1-м тайме 26
20 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 20
7
18%
9
20%
1-15
6
15%
9
20%
16-30
6
15%
8
18%
31-45
4
10%
9
20%
46-60
7
18%
7
16%
61-75
9
23%
3
7%
76-90

Результаты последних матчей

Тромсё
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Тромсё - Мьёндален 1:0 Мольде - Тромсё 3:0 Тромсё - Хёугесунн 2:0 Лиллестрём - Тромсё 1:2
Тромсё - Бранн 1:1 Русенборг - Тромсё 3:2 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Саннефьёрд - Тромсё 1:1 Тромсё - Волеренга 1:1 Мьёндален - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 3:1 Скаанланд - Тромсё 0:11 Тромсё - Русенборг 1:3 Бранн - Тромсё 1:1 Хёугесунн - Тромсё 3:0 Тромсё - Кристиансунд 0:0 Одд - Тромсё 3:0 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Стабек - Тромсё 0:3 Тромсё - Сарпсборг-08 0:2
Одд
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Одд - Бранн 3:3 Саннефьёрд - Одд 0:0 Одд - Мольде 1:3 Хёугесунн - Одд 1:3
Волеренга - Одд 0:3 Одд - Лиллестрём 2:3 Будё-Глимт - Одд 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 0:1 Русенборг - Одд 5:0 Одд - Хёугесунн 4:2 Фрам Ларвик - Одд 0:1 Одд - Саннефьёрд 2:3 Тёнсберг - Одд 0:1 Стрёмсгодсет - Одд 3:0 Одд - Викинг 3:2 Мольде - Одд 5:0 Одд - Русенборг 2:2 Мьёндален - Одд 1:2 Одд - Тромсё 3:0 Бранн - Одд 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 23 14 6 3 47 - 21 48
2. Мольде Заявка 23 14 5 4 57 - 26 47
3. Русенборг 0:0 Заявка 24 12 6 6 49 - 30 42
4. Викинг Заявка 23 12 5 6 47 - 41 41
5. Кристиансунд 0:2 Заявка 24 12 3 9 30 - 30 39
6. Лиллестрём 0:0 Заявка 24 10 6 8 34 - 33 36
7. Волеренга Заявка 23 8 10 5 38 - 31 34
8. Хёугесунн 0:0 Заявка 24 9 5 10 40 - 36 32
9. Стрёмсгодсет 0:0 Заявка 24 8 7 9 32 - 32 31
10. Одд 0:0 Заявка 24 7 8 9 34 - 43 29
11. Саннефьёрд 0:0 Заявка 24 7 6 11 28 - 41 27
12. Сарпсборг-08 Заявка 23 7 5 11 26 - 36 26
13. Тромсё 0:0 Заявка 24 6 8 10 27 - 39 26
14. Бранн Заявка 23 4 8 11 30 - 44 20
15. Стабек 0:0 Заявка 24 4 7 13 27 - 48 19
16. Мьёндален 2:0 Заявка 24 3 9 12 25 - 40 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 11 9 1 1 36 - 11 28
2. Кристиансунд 0:2 Заявка 12 9 1 2 22 - 11 28
3. Будё-Глимт Заявка 12 8 3 1 29 - 11 27
4. Русенборг 0:0 Заявка 12 8 2 2 32 - 14 26
5. Хёугесунн 0:0 Заявка 12 8 2 2 26 - 11 26
6. Викинг Заявка 12 8 2 2 29 - 18 26
7. Стрёмсгодсет 0:0 Заявка 12 7 3 2 26 - 10 24
8. Волеренга Заявка 12 5 6 1 23 - 13 21
9. Лиллестрём 0:0 Заявка 12 5 3 4 14 - 12 18
10. Саннефьёрд 0:0 Заявка 13 4 5 4 14 - 14 17
11. Сарпсборг-08 Заявка 11 4 4 3 14 - 10 16
12. Одд 0:0 Заявка 11 4 3 4 22 - 20 15
13. Бранн Заявка 11 3 4 4 16 - 18 13
14. Тромсё 0:0 Заявка 12 2 5 5 13 - 18 11
15. Мьёндален 2:0 Заявка 12 2 5 5 15 - 15 11
16. Стабек 0:0 Заявка 12 2 3 7 11 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 11 6 3 2 18 - 10 21
2. Мольде Заявка 12 5 4 3 21 - 15 19
3. Лиллестрём 0:0 Заявка 12 5 3 4 20 - 21 18
4. Русенборг 0:0 Заявка 12 4 4 4 17 - 16 16
5. Тромсё 0:0 Заявка 12 4 3 5 14 - 21 15
6. Викинг Заявка 11 4 3 4 18 - 23 15
7. Одд 0:0 Заявка 13 3 5 5 12 - 23 14
8. Волеренга Заявка 11 3 4 4 15 - 18 13
9. Кристиансунд 0:2 Заявка 12 3 2 7 8 - 19 11
10. Стабек 0:0 Заявка 12 2 4 6 16 - 25 10
11. Сарпсборг-08 Заявка 12 3 1 8 12 - 26 10
12. Саннефьёрд 0:0 Заявка 11 3 1 7 14 - 27 10
13. Бранн Заявка 12 1 4 7 14 - 26 7
14. Стрёмсгодсет 0:0 Заявка 12 1 4 7 6 - 22 7
15. Мьёндален 2:0 Заявка 12 1 4 7 10 - 25 7
16. Хёугесунн 0:0 Заявка 12 1 3 8 14 - 25 6
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Тромсё
Ничья
Одд
1.90
3.87
5.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Тромсё 0:0 Одд онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
30 000 рублей бонусы!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1000 рублей для ставок АПЛ
Фрибет для тебя!
1500 рублей для новых игроков!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 