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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Тромсё
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 1990
Одд
0'
1:0
52' Гол
Миккельсен Эугуст
2:0
83' Гол
Эбийе Мозес
85' Желтая карточка
Китолано Джошуа
90'+4
1
Карлстрём
Якоб
5
Енссен
Андерс
28
Псише
Кристоф
4
Гундерсен
Йостейн
16
Тотлэнд
Томас
19
Вестерлунн
Никлас
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
21
Китолано
Эрик
14
Миккельсен
Эугуст
13
Ондрашек
Зденек
12
Вальштед
Леопольд
2
Рууд
Эспен
4
Бьортуфт
Один
Лурас
6
Леквен
Магнус
25
Кителано
Йон
8
Коса
Маркус
Андреас
7
Йоргенсен
Филип
16
Китолано
Джошуа
14
Валлем
Конрад
9
Кастрати
Фламур
29
Свеннсен
Сандер
Тромсё
3-5-2
Одд
4-3-3

Ход матча

52'
Миккельсен Эугуст
(Опсал Сакариас)
1:0
61'
 
Евтович Милан
Йоргенсен Филип
61'
 
Леуритсен Тобиас
Кастрати Фламур
69'
Бернтсен Даниэль
Опсал Сакариас
 
69'
Эспейор Рунар
Ондрашек Зденек
 
80'
Эбийе Мозес
Миккельсен Эугуст
 
80'
Арнарсон Адам
Вестерлунн Никлас
 
83'
Эбийе Мозес
(Эспейор Рунар)
2:0
85'
 
Китолано Джошуа
86'
 
Ларсен Кристоффер
Свеннсен Сандер
86'
 
Овусу Соломон
Леквен Магнус
90'
Андерсен Магнус
Китолано Эрик
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

История личных встреч

Тромсё
Одд

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

13 матчей

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

Т
3:0
ТМК
4:1
Т
2:1
Т
1:2
Т
1:0
Т
2:1
Т
2:2
Т
1:0
Т
3:1
К
3:2
Т
0:0
Т
3:2
Т
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эбийе Мозес 7 0.29
Миккельсен Эугуст 6 0.25
Тотлэнд Томас 5 0.21
Китолано Эрик 4 0.17
Вестерлунн Никлас 2 0.08
Ондрашек Зденек 1 0.04
Антонсен Кент-Аре 1 0.04
Енссен Андерс 1 0.04
Амундсен Исак 1 0.04
Эспейор Рунар 0 0
Йенсен Рубен 0 0
Опсал Сакариас 0 0
Арнарсон Адам 0 0
Карлстрём Якоб 0 0
Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакенга Мушага 11 (5) 0.46
Свеннсен Сандер 8 0.33
Леуритсен Тобиас 4 0.17
Китолано Джошуа 2 0.08
Ролантссон Гилли 1 0.04
Рууд Эспен 1 0.04
Ларсен Кристоффер 1 0.04
Коса Маркус Андреас 1 0.04
Валлем Конрад 1 0.04
Йоргенсен Филип 1 0.04
Овусу Соломон 1 0.04
Кителано Йон 0 0
Бьортуфт Один Лурас 0 0

Карточки

Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гундерсен Йостейн 6 0
Енссен Андерс 2 1
Йенсен Рубен 3 0
Псише Кристоф 2 0
Антонсен Кент-Аре 2 0
Нильсен Лассе III 2 0
Тотлэнд Томас 2 0
Бернтсен Даниэль 2 0
Вестерлунн Никлас 2 0
Миккельсен Эугуст 2 0
Амундсен Исак 2 0
Арнарсон Адам 1 0
Китолано Эрик 1 0
Карлстрём Якоб 1 0
Опсал Сакариас 1 0
Винтер Феликс 1 0
Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кителано Йон 6 0
Бакенга Мушага 4 0
Ролантссон Гилли 3 0
Коса Маркус Андреас 2 0
Китолано Джошуа 2 0
Бьортуфт Один Лурас 2 0
Валлем Конрад 2 0
Рууд Эспен 1 0
Кастрати Фламур 1 0
Свеннсен Сандер 1 0
Россбах Сондре 1 0
Евтович Милан 1 0
Вальштед Леопольд 1 0
Овусу Соломон 1 0
Йоргенсен Филип 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
11
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
14 Не забивали 18
2
14%
1
9%
1-15
3
21%
1
9%
16-30
2
14%
3
27%
31-45
3
21%
3
27%
46-60
3
21%
2
18%
61-75
1
7%
1
9%
76-90

Пропущено

19
26
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
4
21%
6
23%
1-15
3
16%
2
8%
16-30
3
16%
4
15%
31-45
2
11%
6
23%
46-60
4
21%
4
15%
61-75
3
16%
4
15%
76-90

Забито

15
21
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
2
13%
3
14%
1-15
4
27%
2
10%
16-30
2
13%
6
29%
31-45
3
20%
3
14%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
3
20%
4
19%
76-90

Пропущено

20
21
9 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
15%
3
14%
1-15
3
15%
7
33%
16-30
3
15%
4
19%
31-45
2
10%
4
19%
46-60
3
15%
3
14%
61-75
6
30%
0
0%
76-90

Забито

29
32
15 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 7
5 Не забивали 8
4
14%
4
13%
1-15
7
24%
3
9%
16-30
4
14%
9
28%
31-45
6
21%
6
19%
46-60
4
14%
5
16%
61-75
4
14%
5
16%
76-90

Пропущено

39
47
19 В 1-м тайме 26
20 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 16
19 Не пропускали 21
7
18%
9
19%
1-15
6
15%
9
19%
16-30
6
15%
8
17%
31-45
4
10%
10
21%
46-60
7
18%
7
15%
61-75
9
23%
4
9%
76-90

Результаты последних матчей

Тромсё
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Тромсё - Мьёндален 1:0 Мольде - Тромсё 3:0 Тромсё - Хёугесунн 2:0 Лиллестрём - Тромсё 1:2
Тромсё - Бранн 1:1 Русенборг - Тромсё 3:2 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Саннефьёрд - Тромсё 1:1 Тромсё - Волеренга 1:1 Мьёндален - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 3:1 Скаанланд - Тромсё 0:11 Тромсё - Русенборг 1:3 Бранн - Тромсё 1:1 Хёугесунн - Тромсё 3:0 Тромсё - Кристиансунд 0:0 Одд - Тромсё 3:0 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Стабек - Тромсё 0:3 Тромсё - Сарпсборг-08 0:2
Одд
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Одд - Бранн 3:3 Саннефьёрд - Одд 0:0 Одд - Мольде 1:3 Хёугесунн - Одд 1:3
Волеренга - Одд 0:3 Одд - Лиллестрём 2:3 Будё-Глимт - Одд 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 0:1 Русенборг - Одд 5:0 Одд - Хёугесунн 4:2 Фрам Ларвик - Одд 0:1 Одд - Саннефьёрд 2:3 Тёнсберг - Одд 0:1 Стрёмсгодсет - Одд 3:0 Одд - Викинг 3:2 Мольде - Одд 5:0 Одд - Русенборг 2:2 Мьёндален - Одд 1:2 Одд - Тромсё 3:0 Бранн - Одд 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 1:0 Заявка 24 15 6 3 48 - 21 51
2. Мольде 0:1 Заявка 24 14 5 5 57 - 27 47
3. Русенборг Заявка 24 12 6 6 49 - 30 42
4. Викинг Заявка 23 12 5 6 47 - 41 41
5. Кристиансунд Заявка 24 12 3 9 30 - 33 39
6. Лиллестрём Заявка 24 11 5 8 37 - 33 38
7. Волеренга Заявка 23 8 10 5 38 - 31 34
8. Хёугесунн Заявка 24 9 5 10 40 - 36 32
9. Стрёмсгодсет Заявка 24 8 6 10 32 - 34 30
10. Саннефьёрд Заявка 24 8 5 11 30 - 41 29
11. Одд Заявка 24 7 7 10 34 - 45 28
12. Тромсё Заявка 24 7 7 10 29 - 39 28
13. Сарпсборг-08 Заявка 23 7 5 11 26 - 36 26
14. Бранн Заявка 23 4 8 11 30 - 44 20
15. Стабек Заявка 24 4 6 14 27 - 51 18
16. Мьёндален Заявка 24 3 9 12 28 - 40 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 0:1 Заявка 12 9 1 2 36 - 12 28
2. Кристиансунд Заявка 12 9 1 2 22 - 11 28
3. Будё-Глимт 1:0 Заявка 12 8 3 1 29 - 11 27
4. Русенборг Заявка 12 8 2 2 32 - 14 26
5. Хёугесунн Заявка 12 8 2 2 26 - 11 26
6. Викинг Заявка 12 8 2 2 29 - 18 26
7. Стрёмсгодсет Заявка 12 7 3 2 26 - 10 24
8. Волеренга Заявка 12 5 6 1 23 - 13 21
9. Лиллестрём Заявка 12 6 2 4 17 - 12 20
10. Саннефьёрд Заявка 13 5 4 4 16 - 14 19
11. Сарпсборг-08 Заявка 11 4 4 3 14 - 10 16
12. Одд Заявка 11 4 3 4 22 - 20 15
13. Бранн Заявка 11 3 4 4 16 - 18 13
14. Тромсё Заявка 12 3 4 5 15 - 18 13
15. Мьёндален Заявка 12 2 5 5 18 - 15 11
16. Стабек Заявка 12 2 3 7 11 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 1:0 Заявка 12 7 3 2 19 - 10 24
2. Мольде 0:1 Заявка 12 5 4 3 21 - 15 19
3. Лиллестрём Заявка 12 5 3 4 20 - 21 18
4. Русенборг Заявка 12 4 4 4 17 - 16 16
5. Тромсё Заявка 12 4 3 5 14 - 21 15
6. Викинг Заявка 11 4 3 4 18 - 23 15
7. Одд Заявка 13 3 4 6 12 - 25 13
8. Волеренга Заявка 11 3 4 4 15 - 18 13
9. Кристиансунд Заявка 12 3 2 7 8 - 22 11
10. Сарпсборг-08 Заявка 12 3 1 8 12 - 26 10
11. Саннефьёрд Заявка 11 3 1 7 14 - 27 10
12. Стабек Заявка 12 2 3 7 16 - 28 9
13. Бранн Заявка 12 1 4 7 14 - 26 7
14. Мьёндален Заявка 12 1 4 7 10 - 25 7
15. Хёугесунн Заявка 12 1 3 8 14 - 25 6
16. Стрёмсгодсет Заявка 12 1 3 8 6 - 24 6
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Тромсё 2:0 Одд онлайн




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