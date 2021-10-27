Норвегия: Типпелиген 2021
1:0
52' ГолМиккельсен Эугуст
2:0
83' ГолЭбийе Мозес
85' Желтая карточкаКитолано Джошуа
11
Йенсен
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Эбийе МозесНападающий
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Кителано ЙонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 КачиНападающий
-
18 Аас СайверНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jan Frode Nornes
Ход матча
52'
83'
2:0
85'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 0
-
6 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
История личных встреч
Тромсё
Одд
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
13 матчей
30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эбийе Мозес
|7
|0.29
|Миккельсен Эугуст
|6
|0.25
|Тотлэнд Томас
|5
|0.21
|Китолано Эрик
|4
|0.17
|Вестерлунн Никлас
|2
|0.08
|Ондрашек Зденек
|1
|0.04
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0.04
|Енссен Андерс
|1
|0.04
|Амундсен Исак
|1
|0.04
|Эспейор Рунар
|0
|0
|Йенсен Рубен
|0
|0
|Опсал Сакариас
|0
|0
|Арнарсон Адам
|0
|0
|Карлстрём Якоб
|0
|0
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакенга Мушага
|11 (5)
|0.46
|Свеннсен Сандер
|8
|0.33
|Леуритсен Тобиас
|4
|0.17
|Китолано Джошуа
|2
|0.08
|Ролантссон Гилли
|1
|0.04
|Рууд Эспен
|1
|0.04
|Ларсен Кристоффер
|1
|0.04
|Коса Маркус Андреас
|1
|0.04
|Валлем Конрад
|1
|0.04
|Йоргенсен Филип
|1
|0.04
|Овусу Соломон
|1
|0.04
|Кителано Йон
|0
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|0
|0
Карточки
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гундерсен Йостейн
|6
|0
|Енссен Андерс
|2
|1
|Йенсен Рубен
|3
|0
|Псише Кристоф
|2
|0
|Антонсен Кент-Аре
|2
|0
|Нильсен Лассе III
|2
|0
|Тотлэнд Томас
|2
|0
|Бернтсен Даниэль
|2
|0
|Вестерлунн Никлас
|2
|0
|Миккельсен Эугуст
|2
|0
|Амундсен Исак
|2
|0
|Арнарсон Адам
|1
|0
|Китолано Эрик
|1
|0
|Карлстрём Якоб
|1
|0
|Опсал Сакариас
|1
|0
|Винтер Феликс
|1
|0
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кителано Йон
|6
|0
|Бакенга Мушага
|4
|0
|Ролантссон Гилли
|3
|0
|Коса Маркус Андреас
|2
|0
|Китолано Джошуа
|2
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|2
|0
|Валлем Конрад
|2
|0
|Рууд Эспен
|1
|0
|Кастрати Фламур
|1
|0
|Свеннсен Сандер
|1
|0
|Россбах Сондре
|1
|0
|Евтович Милан
|1
|0
|Вальштед Леопольд
|1
|0
|Овусу Соломон
|1
|0
|Йоргенсен Филип
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
11
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
14 Не забивали 18
2
14%
1
9%
1-15
3
21%
1
9%
16-30
2
14%
3
27%
31-45
3
21%
3
27%
46-60
3
21%
2
18%
61-75
1
7%
1
9%
76-90
Пропущено
19
26
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
4
21%
6
23%
1-15
3
16%
2
8%
16-30
3
16%
4
15%
31-45
2
11%
6
23%
46-60
4
21%
4
15%
61-75
3
16%
4
15%
76-90
Забито
15
21
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
2
13%
3
14%
1-15
4
27%
2
10%
16-30
2
13%
6
29%
31-45
3
20%
3
14%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
3
20%
4
19%
76-90
Пропущено
20
21
9 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
15%
3
14%
1-15
3
15%
7
33%
16-30
3
15%
4
19%
31-45
2
10%
4
19%
46-60
3
15%
3
14%
61-75
6
30%
0
0%
76-90
Забито
29
32
15 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 7
5 Не забивали 8
4
14%
4
13%
1-15
7
24%
3
9%
16-30
4
14%
9
28%
31-45
6
21%
6
19%
46-60
4
14%
5
16%
61-75
4
14%
5
16%
76-90
Пропущено
39
47
19 В 1-м тайме 26
20 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 16
19 Не пропускали 21
7
18%
9
19%
1-15
6
15%
9
19%
16-30
6
15%
8
17%
31-45
4
10%
10
21%
46-60
7
18%
7
15%
61-75
9
23%
4
9%
76-90
Результаты последних матчей
Тромсё
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Тромсё - Мьёндален 1:0 Мольде - Тромсё 3:0 Тромсё - Хёугесунн 2:0 Лиллестрём - Тромсё 1:2
Тромсё - Бранн 1:1 Русенборг - Тромсё 3:2 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Саннефьёрд - Тромсё 1:1 Тромсё - Волеренга 1:1 Мьёндален - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 3:1 Скаанланд - Тромсё 0:11 Тромсё - Русенборг 1:3 Бранн - Тромсё 1:1 Хёугесунн - Тромсё 3:0 Тромсё - Кристиансунд 0:0 Одд - Тромсё 3:0 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Стабек - Тромсё 0:3 Тромсё - Сарпсборг-08 0:2
Одд
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Одд - Бранн 3:3 Саннефьёрд - Одд 0:0 Одд - Мольде 1:3 Хёугесунн - Одд 1:3
Волеренга - Одд 0:3 Одд - Лиллестрём 2:3 Будё-Глимт - Одд 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 0:1 Русенборг - Одд 5:0 Одд - Хёугесунн 4:2 Фрам Ларвик - Одд 0:1 Одд - Саннефьёрд 2:3 Тёнсберг - Одд 0:1 Стрёмсгодсет - Одд 3:0 Одд - Викинг 3:2 Мольде - Одд 5:0 Одд - Русенборг 2:2 Мьёндален - Одд 1:2 Одд - Тромсё 3:0 Бранн - Одд 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|1:0 Заявка
|24
|15
|6
|3
|48 - 21
|51
|2.
|Мольде
|0:1 Заявка
|24
|14
|5
|5
|57 - 27
|47
|3.
|Русенборг
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|49 - 30
|42
|4.
|Викинг
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|47 - 41
|41
|5.
|Кристиансунд
|Заявка
|24
|12
|3
|9
|30 - 33
|39
|6.
|Лиллестрём
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|37 - 33
|38
|7.
|Волеренга
|Заявка
|23
|8
|10
|5
|38 - 31
|34
|8.
|Хёугесунн
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|40 - 36
|32
|9.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|32 - 34
|30
|10.
|Саннефьёрд
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|30 - 41
|29
|11.
|Одд
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|34 - 45
|28
|12.
|Тромсё
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|29 - 39
|28
|13.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|26 - 36
|26
|14.
|Бранн
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|30 - 44
|20
|15.
|Стабек
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|27 - 51
|18
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|24
|3
|9
|12
|28 - 40
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:1 Заявка
|12
|9
|1
|2
|36 - 12
|28
|2.
|Кристиансунд
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|22 - 11
|28
|3.
|Будё-Глимт
|1:0 Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 11
|27
|4.
|Русенборг
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|32 - 14
|26
|5.
|Хёугесунн
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|26 - 11
|26
|6.
|Викинг
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 18
|26
|7.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|26 - 10
|24
|8.
|Волеренга
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|23 - 13
|21
|9.
|Лиллестрём
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 12
|20
|10.
|Саннефьёрд
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 14
|19
|11.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|12.
|Одд
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|22 - 20
|15
|13.
|Бранн
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 18
|13
|14.
|Тромсё
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 18
|13
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|18 - 15
|11
|16.
|Стабек
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 23
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|1:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|19 - 10
|24
|2.
|Мольде
|0:1 Заявка
|12
|5
|4
|3
|21 - 15
|19
|3.
|Лиллестрём
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 21
|18
|4.
|Русенборг
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 16
|16
|5.
|Тромсё
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 21
|15
|6.
|Викинг
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 23
|15
|7.
|Одд
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 25
|13
|8.
|Волеренга
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 18
|13
|9.
|Кристиансунд
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|8 - 22
|11
|10.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|12 - 26
|10
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|14 - 27
|10
|12.
|Стабек
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|16 - 28
|9
|13.
|Бранн
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|14 - 26
|7
|14.
|Мьёндален
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 25
|7
|15.
|Хёугесунн
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|14 - 25
|6
|16.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 24
|6