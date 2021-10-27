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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Мольде
0:1
Второй тайм: 56'

Стадион:
Будё-Глимт
0'
0:1
48' Гол
Ветлесен Уго
56'
1
Линде
Андреас
14
Кнутсон
Эрлинг
2
Бьорнбак
Мартин
5
Синюан
Шерифф
28
Хёуген
Кристоффер
27
Sivert
Heggheim
Mannsverk
16
Хуссейн
Эцаз
25
Брейвик
Эмиль
7
Эйкрем
Магнус
22
Брюнхильдсен
Ола
9
Омойджуфано
Охи
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
18
Мо
Бреде
2
Лоде
Мариус
5
Бьоркан
Фредерик
19
Фет
Сондре
23
Хаген
Элиас
16
Конрадсен
Мортен
9
Сольбаккен
Ола
20
Ботхейм
Эрик
11
Пеллегрино
Амаль
Мольде
4-2-3-1
Будё-Глимт
4-3-3

Ход матча

46'
 
Ветлесен Уго
Фет Сондре
48'
0:1
Ветлесен Уго
(Бьоркан Фредерик)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

История личных встреч

Мольде
Будё-Глимт

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
50%
10 побед 6 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

20 матчей

55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

Т
0:2
ТМК
1:1
Т
4:2
Т
3:1
Т
4:2
Т
3:2
Т
0:1
Т
1:2
ТМК
1:2
ТМК
0:2
Т
3:2
Т
1:2
Т
1:2
Т
1:3
Т
1:3
Т
2:1
Т
1:1
Т
2:4
Т
3:1
Т
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омойджуфано Охи 24 1
Андерсен Эйрик Улланд 6 0.25
Хёуген Кристоффер 6 0.25
Брюнхильдсен Ола 3 0.13
Бьорнбак Мартин 3 0.13
Хуссейн Эцаз 2 0.08
Хестад Эйрик 2 0.08
Риса Бирк 2 0.08
Эллингсен Мартин 2 (2) 0.08
Эйкрем Магнус 1 0.04
Эурснес Фредрик 1 0.04
Кнутсон Эрлинг 1 0.04
Грёдем Магнус 1 0.04
Синюан Шерифф 1 0.04
Грегерсен Стиан 1 0.04
Брейвик Эмиль 0 0
Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
Зехнини Рафик 0 0
Sivert Heggheim Mannsverk 0 0
Фофана Датро 0 0
Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ботхейм Эрик 13 0.54
Салтнес Ульрик 7 0.29
Сольбаккен Ола 5 (1) 0.21
Пеллегрино Амаль 5 (1) 0.21
Сёрли Сондре 3 0.13
Берг Патрик 3 (1) 0.13
Фет Сондре 2 0.08
Ветлесен Уго 2 0.08
Нордас Лассе 2 0.08
Бьоркан Фредерик 1 0.04
Мо Бреде 1 0.04
Кумсан Джилберт 1 0.04
Хейбротен Мариус 1 0.04
Линдаль Аксель 1 0.04
Сампстед Альфонс 0 0
Конрадсен Мортен 0 0

Карточки

Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Риса Бирк 3 1
Омойджуфано Охи 3 0
Андерсен Эйрик Улланд 3 0
Хуссейн Эцаз 3 0
Бьорнбак Мартин 2 0
Хёуген Кристоффер 2 0
Линде Андреас 2 0
Синюан Шерифф 2 0
Sivert Heggheim Mannsverk 2 0
Педерсен Маркус Гольмгрен 2 0
Кнутсон Эрлинг 1 0
Эйкрем Магнус 1 0
Линнес Мартин 1 0
Эурснес Фредрик 1 0
Эллингсен Мартин 1 0
Грегерсен Стиан 1 0
Брюнхильдсен Ола 1 0
Брейвик Эмиль 1 0
Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берг Патрик 5 0
Пеллегрино Амаль 3 0
Салтнес Ульрик 2 0
Фет Сондре 2 0
Ботхейм Эрик 2 0
Линдаль Аксель 2 0
Бьоркан Фредерик 2 0
Мо Бреде 1 0
Лоде Мариус 1 0
Конрадсен Мортен 1 0
Сёрли Сондре 1 0
Сампстед Альфонс 1 0
Конгсро Вегар 1 0
Ветлесен Уго 1 0
Сольбаккен Ола 1 0
Joel Mvuka 1 0

Голы по времени матча

Забито

36
18
21 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 6
12 Не забивали 14
6
17%
1
6%
1-15
8
22%
1
6%
16-30
7
19%
1
6%
31-45
7
19%
3
17%
46-60
2
6%
5
28%
61-75
6
17%
7
39%
76-90

Пропущено

11
10
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
2
18%
2
20%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
4
36%
4
40%
61-75
3
27%
1
10%
76-90

Забито

21
28
12 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 11
14 Не забивали 12
3
14%
8
29%
1-15
4
19%
2
7%
16-30
5
24%
6
21%
31-45
3
14%
2
7%
46-60
2
10%
4
14%
61-75
4
19%
6
21%
76-90

Пропущено

15
12
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 8
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
3
20%
2
17%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
3
20%
7
58%
76-90

Забито

57
46
33 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 27
17 Забивали первыми 17
3 Не забивали 3
9
16%
9
20%
1-15
12
21%
3
7%
16-30
12
21%
7
15%
31-45
10
18%
5
11%
46-60
4
7%
9
20%
61-75
10
18%
13
28%
76-90

Пропущено

26
22
10 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 16
3
12%
2
9%
1-15
4
15%
2
9%
16-30
3
12%
2
9%
31-45
2
8%
4
18%
46-60
8
31%
4
18%
61-75
6
23%
8
36%
76-90

Результаты последних матчей

Мольде
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Стабек - Мольде 0:3 Мольде - Тромсё 3:0 Одд - Мольде 1:3 Мольде - Викинг 2:2
Брюне - Мольде 1:4 Волеренга - Мольде 1:1 Мольде - Мьёндален 4:0 Кристиансунд - Мольде 2:0 Викинг - Мольде 3:2 Мольде - Трабзонспор 1:1 Мольде - Хёугесунн 5:4 Трабзонспор - Мольде 3:3 Хёдд - Мольде 1:2 Серветт - Мольде 2:0 Спьелкавик - Мольде 1:4 Мольде - Серветт 3:0 Лиллестрём - Мольде 1:1 Мольде - Одд 5:0 Сарпсборг-08 - Мольде 1:0 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0
Будё-Глимт
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Рома 6:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 2:1 Стабек - Будё-Глимт 0:3
ЦСКА София - Будё-Глимт 0:0 Будё-Глимт - Волеренга 1:0 Альта - Будё-Глимт 1:2 Викинг - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Заря 3:1 Будё-Глимт - Одд 1:1 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Жальгирис 1:0 Будё-Глимт - Кристиансунд 3:0 Жальгирис - Будё-Глимт 2:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Приштина 2:0 Приштина - Будё-Глимт 2:1 Юнкерен - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Валюр 3:0 Рана - Будё-Глимт 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 1:0 Заявка 24 15 6 3 48 - 21 51
2. Мольде 0:1 Заявка 24 14 5 5 57 - 27 47
3. Русенборг Заявка 24 12 6 6 49 - 30 42
4. Викинг Заявка 23 12 5 6 47 - 41 41
5. Кристиансунд Заявка 24 12 3 9 30 - 33 39
6. Лиллестрём Заявка 24 11 5 8 37 - 33 38
7. Волеренга Заявка 23 8 10 5 38 - 31 34
8. Хёугесунн Заявка 24 9 5 10 40 - 36 32
9. Стрёмсгодсет Заявка 24 8 6 10 32 - 34 30
10. Саннефьёрд Заявка 24 8 5 11 30 - 41 29
11. Одд Заявка 24 7 7 10 34 - 45 28
12. Тромсё Заявка 24 7 7 10 29 - 39 28
13. Сарпсборг-08 Заявка 23 7 5 11 26 - 36 26
14. Бранн Заявка 23 4 8 11 30 - 44 20
15. Стабек Заявка 24 4 6 14 27 - 51 18
16. Мьёндален Заявка 24 3 9 12 28 - 40 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 0:1 Заявка 12 9 1 2 36 - 12 28
2. Кристиансунд Заявка 12 9 1 2 22 - 11 28
3. Будё-Глимт 1:0 Заявка 12 8 3 1 29 - 11 27
4. Русенборг Заявка 12 8 2 2 32 - 14 26
5. Хёугесунн Заявка 12 8 2 2 26 - 11 26
6. Викинг Заявка 12 8 2 2 29 - 18 26
7. Стрёмсгодсет Заявка 12 7 3 2 26 - 10 24
8. Волеренга Заявка 12 5 6 1 23 - 13 21
9. Лиллестрём Заявка 12 6 2 4 17 - 12 20
10. Саннефьёрд Заявка 13 5 4 4 16 - 14 19
11. Сарпсборг-08 Заявка 11 4 4 3 14 - 10 16
12. Одд Заявка 11 4 3 4 22 - 20 15
13. Бранн Заявка 11 3 4 4 16 - 18 13
14. Тромсё Заявка 12 3 4 5 15 - 18 13
15. Мьёндален Заявка 12 2 5 5 18 - 15 11
16. Стабек Заявка 12 2 3 7 11 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 1:0 Заявка 12 7 3 2 19 - 10 24
2. Мольде 0:1 Заявка 12 5 4 3 21 - 15 19
3. Лиллестрём Заявка 12 5 3 4 20 - 21 18
4. Русенборг Заявка 12 4 4 4 17 - 16 16
5. Тромсё Заявка 12 4 3 5 14 - 21 15
6. Викинг Заявка 11 4 3 4 18 - 23 15
7. Одд Заявка 13 3 4 6 12 - 25 13
8. Волеренга Заявка 11 3 4 4 15 - 18 13
9. Кристиансунд Заявка 12 3 2 7 8 - 22 11
10. Сарпсборг-08 Заявка 12 3 1 8 12 - 26 10
11. Саннефьёрд Заявка 11 3 1 7 14 - 27 10
12. Стабек Заявка 12 2 3 7 16 - 28 9
13. Бранн Заявка 12 1 4 7 14 - 26 7
14. Мьёндален Заявка 12 1 4 7 10 - 25 7
15. Хёугесунн Заявка 12 1 3 8 14 - 25 6
16. Стрёмсгодсет Заявка 12 1 3 8 6 - 24 6
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Мольде
Ничья
Будё-Глимт
1.92
4.00
4.68
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мольде 0:1 Будё-Глимт онлайн




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