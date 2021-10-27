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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Мольде
0:2
Конец матча

Стадион:
Будё-Глимт
0'
0:1
48' Гол
Ветлесен Уго
0:2
57' Гол
Сольбаккен Ола
66' Желтая карточка
Хёуген Кристоффер
90' Желтая карточка
Сольбаккен Ола
90'+5
1
Линде
Андреас
14
Кнутсон
Эрлинг
2
Бьорнбак
Мартин
5
Синюан
Шерифф
28
Хёуген
Кристоффер
27
Sivert
Heggheim
Mannsverk
16
Хуссейн
Эцаз
25
Брейвик
Эмиль
7
Эйкрем
Магнус
22
Брюнхильдсен
Ола
9
Омойджуфано
Охи
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
18
Мо
Бреде
2
Лоде
Мариус
5
Бьоркан
Фредерик
19
Фет
Сондре
23
Хаген
Элиас
16
Конрадсен
Мортен
9
Сольбаккен
Ола
20
Ботхейм
Эрик
11
Пеллегрино
Амаль
Мольде
4-2-3-1
Будё-Глимт
4-3-3

Ход матча

46'
 
Ветлесен Уго
Фет Сондре
48'
0:1
Ветлесен Уго
(Бьоркан Фредерик)
57'
0:2
Сольбаккен Ола
(Мо Бреде)
63'
Зехнини Рафик
Хуссейн Эцаз
 
66'
Хёуген Кристоффер
 
72'
Грёдем Магнус
Брюнхильдсен Ола
 
72'
Фофана Датро
Эйкрем Магнус
 
80'
Шельстад Фредрик
Кнутсон Эрлинг
 
81'
 
Joel Mvuka
Пеллегрино Амаль
90'
 
Сольбаккен Ола

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

История личных встреч

Мольде
Будё-Глимт

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
50%
10 побед 6 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

20 матчей

55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

Т
0:2
ТМК
1:1
Т
4:2
Т
3:1
Т
4:2
Т
3:2
Т
0:1
Т
1:2
ТМК
1:2
ТМК
0:2
Т
3:2
Т
1:2
Т
1:2
Т
1:3
Т
1:3
Т
2:1
Т
1:1
Т
2:4
Т
3:1
Т
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омойджуфано Охи 24 1
Андерсен Эйрик Улланд 6 0.25
Хёуген Кристоффер 6 0.25
Брюнхильдсен Ола 3 0.13
Бьорнбак Мартин 3 0.13
Хуссейн Эцаз 2 0.08
Хестад Эйрик 2 0.08
Риса Бирк 2 0.08
Эллингсен Мартин 2 (2) 0.08
Эйкрем Магнус 1 0.04
Эурснес Фредрик 1 0.04
Кнутсон Эрлинг 1 0.04
Грёдем Магнус 1 0.04
Синюан Шерифф 1 0.04
Грегерсен Стиан 1 0.04
Брейвик Эмиль 0 0
Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
Зехнини Рафик 0 0
Sivert Heggheim Mannsverk 0 0
Фофана Датро 0 0
Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ботхейм Эрик 13 0.54
Салтнес Ульрик 7 0.29
Сольбаккен Ола 6 (1) 0.25
Пеллегрино Амаль 5 (1) 0.21
Сёрли Сондре 3 0.13
Берг Патрик 3 (1) 0.13
Фет Сондре 2 0.08
Ветлесен Уго 2 0.08
Нордас Лассе 2 0.08
Бьоркан Фредерик 1 0.04
Мо Бреде 1 0.04
Кумсан Джилберт 1 0.04
Хейбротен Мариус 1 0.04
Линдаль Аксель 1 0.04
Сампстед Альфонс 0 0
Конрадсен Мортен 0 0

Карточки

Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Риса Бирк 3 1
Омойджуфано Охи 3 0
Андерсен Эйрик Улланд 3 0
Хуссейн Эцаз 3 0
Хёуген Кристоффер 3 0
Бьорнбак Мартин 2 0
Линде Андреас 2 0
Синюан Шерифф 2 0
Sivert Heggheim Mannsverk 2 0
Педерсен Маркус Гольмгрен 2 0
Кнутсон Эрлинг 1 0
Эйкрем Магнус 1 0
Линнес Мартин 1 0
Эурснес Фредрик 1 0
Эллингсен Мартин 1 0
Грегерсен Стиан 1 0
Брюнхильдсен Ола 1 0
Брейвик Эмиль 1 0
Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берг Патрик 5 0
Пеллегрино Амаль 3 0
Салтнес Ульрик 2 0
Фет Сондре 2 0
Ботхейм Эрик 2 0
Сольбаккен Ола 2 0
Линдаль Аксель 2 0
Бьоркан Фредерик 2 0
Мо Бреде 1 0
Лоде Мариус 1 0
Конрадсен Мортен 1 0
Сёрли Сондре 1 0
Сампстед Альфонс 1 0
Конгсро Вегар 1 0
Ветлесен Уго 1 0
Joel Mvuka 1 0

Голы по времени матча

Забито

36
20
21 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 7
13 Не забивали 14
6
17%
1
5%
1-15
8
22%
1
5%
16-30
7
19%
1
5%
31-45
7
19%
5
25%
46-60
2
6%
5
25%
61-75
6
17%
7
35%
76-90

Пропущено

13
10
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
15%
2
20%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
15%
2
20%
46-60
4
31%
4
40%
61-75
3
23%
1
10%
76-90

Забито

21
28
12 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 11
15 Не забивали 13
3
14%
8
29%
1-15
4
19%
2
7%
16-30
5
24%
6
21%
31-45
3
14%
2
7%
46-60
2
10%
4
14%
61-75
4
19%
6
21%
76-90

Пропущено

15
12
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 8
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
3
20%
2
17%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
3
20%
7
58%
76-90

Забито

57
48
33 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 29
17 Забивали первыми 18
4 Не забивали 3
9
16%
9
19%
1-15
12
21%
3
6%
16-30
12
21%
7
15%
31-45
10
18%
7
15%
46-60
4
7%
9
19%
61-75
10
18%
13
27%
76-90

Пропущено

28
22
10 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 16
3
11%
2
9%
1-15
4
14%
2
9%
16-30
3
11%
2
9%
31-45
4
14%
4
18%
46-60
8
29%
4
18%
61-75
6
21%
8
36%
76-90

Результаты последних матчей

Мольде
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Стабек - Мольде 0:3 Мольде - Тромсё 3:0 Одд - Мольде 1:3 Мольде - Викинг 2:2
Брюне - Мольде 1:4 Волеренга - Мольде 1:1 Мольде - Мьёндален 4:0 Кристиансунд - Мольде 2:0 Викинг - Мольде 3:2 Мольде - Трабзонспор 1:1 Мольде - Хёугесунн 5:4 Трабзонспор - Мольде 3:3 Хёдд - Мольде 1:2 Серветт - Мольде 2:0 Спьелкавик - Мольде 1:4 Мольде - Серветт 3:0 Лиллестрём - Мольде 1:1 Мольде - Одд 5:0 Сарпсборг-08 - Мольде 1:0 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0
Будё-Глимт
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Рома 6:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 2:1 Стабек - Будё-Глимт 0:3
ЦСКА София - Будё-Глимт 0:0 Будё-Глимт - Волеренга 1:0 Альта - Будё-Глимт 1:2 Викинг - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Заря 3:1 Будё-Глимт - Одд 1:1 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Жальгирис 1:0 Будё-Глимт - Кристиансунд 3:0 Жальгирис - Будё-Глимт 2:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Приштина 2:0 Приштина - Будё-Глимт 2:1 Юнкерен - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Валюр 3:0 Рана - Будё-Глимт 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 24 15 6 3 49 - 21 51
2. Мольде Заявка 24 14 5 5 57 - 28 47
3. Русенборг Заявка 24 12 6 6 49 - 30 42
4. Викинг Заявка 23 12 5 6 47 - 41 41
5. Кристиансунд Заявка 24 12 3 9 30 - 33 39
6. Лиллестрём Заявка 24 11 5 8 37 - 33 38
7. Волеренга Заявка 23 8 10 5 38 - 31 34
8. Хёугесунн Заявка 24 9 5 10 40 - 36 32
9. Стрёмсгодсет Заявка 24 8 6 10 32 - 34 30
10. Саннефьёрд Заявка 24 8 5 11 30 - 41 29
11. Одд Заявка 24 7 7 10 34 - 45 28
12. Тромсё Заявка 24 7 7 10 29 - 39 28
13. Сарпсборг-08 Заявка 23 7 5 11 26 - 36 26
14. Бранн Заявка 23 4 8 11 30 - 44 20
15. Стабек Заявка 24 4 6 14 27 - 51 18
16. Мьёндален Заявка 24 3 9 12 28 - 40 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 12 9 1 2 36 - 13 28
2. Кристиансунд Заявка 12 9 1 2 22 - 11 28
3. Будё-Глимт Заявка 12 8 3 1 29 - 11 27
4. Русенборг Заявка 12 8 2 2 32 - 14 26
5. Хёугесунн Заявка 12 8 2 2 26 - 11 26
6. Викинг Заявка 12 8 2 2 29 - 18 26
7. Стрёмсгодсет Заявка 12 7 3 2 26 - 10 24
8. Волеренга Заявка 12 5 6 1 23 - 13 21
9. Лиллестрём Заявка 12 6 2 4 17 - 12 20
10. Саннефьёрд Заявка 13 5 4 4 16 - 14 19
11. Сарпсборг-08 Заявка 11 4 4 3 14 - 10 16
12. Одд Заявка 11 4 3 4 22 - 20 15
13. Бранн Заявка 11 3 4 4 16 - 18 13
14. Тромсё Заявка 12 3 4 5 15 - 18 13
15. Мьёндален Заявка 12 2 5 5 18 - 15 11
16. Стабек Заявка 12 2 3 7 11 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 12 7 3 2 20 - 10 24
2. Мольде Заявка 12 5 4 3 21 - 15 19
3. Лиллестрём Заявка 12 5 3 4 20 - 21 18
4. Русенборг Заявка 12 4 4 4 17 - 16 16
5. Тромсё Заявка 12 4 3 5 14 - 21 15
6. Викинг Заявка 11 4 3 4 18 - 23 15
7. Одд Заявка 13 3 4 6 12 - 25 13
8. Волеренга Заявка 11 3 4 4 15 - 18 13
9. Кристиансунд Заявка 12 3 2 7 8 - 22 11
10. Сарпсборг-08 Заявка 12 3 1 8 12 - 26 10
11. Саннефьёрд Заявка 11 3 1 7 14 - 27 10
12. Стабек Заявка 12 2 3 7 16 - 28 9
13. Бранн Заявка 12 1 4 7 14 - 26 7
14. Мьёндален Заявка 12 1 4 7 10 - 25 7
15. Хёугесунн Заявка 12 1 3 8 14 - 25 6
16. Стрёмсгодсет Заявка 12 1 3 8 6 - 24 6
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Мольде 0:2 Будё-Глимт онлайн




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