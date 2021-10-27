Норвегия: Типпелиген 2021
0:2
Конец матча
Стадион: Акер
0:1
48' ГолВетлесен Уго
0:2
57' ГолСольбаккен Ола
66' Желтая карточкаХёуген Кристоффер
90' Желтая карточкаСольбаккен Ола
16
Хуссейн
Эцаз
18
Мо
Бреде
19
Фет
Сондре
23
Хаген
Элиас
20
Ботхейм
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Фофана ДатроНападающий
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
-
23 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Смитс ДжошуаВратарь
- Защитник
-
26 Квиле СигурЗащитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
-
24 Нордас ЛассеНападающий
-
28 Жозе ВиторНападающий
- Нападающий
-
32 Joel Mvuka
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
Ход матча
48'
0:1
57'
0:2
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 3
-
6 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
История личных встреч
Мольде
Будё-Глимт
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
50%
10 побед 6 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
20 матчей
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Омойджуфано Охи
|24
|1
|Андерсен Эйрик Улланд
|6
|0.25
|Хёуген Кристоффер
|6
|0.25
|Брюнхильдсен Ола
|3
|0.13
|Бьорнбак Мартин
|3
|0.13
|Хуссейн Эцаз
|2
|0.08
|Хестад Эйрик
|2
|0.08
|Риса Бирк
|2
|0.08
|Эллингсен Мартин
|2 (2)
|0.08
|Эйкрем Магнус
|1
|0.04
|Эурснес Фредрик
|1
|0.04
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0.04
|Грёдем Магнус
|1
|0.04
|Синюан Шерифф
|1
|0.04
|Грегерсен Стиан
|1
|0.04
|Брейвик Эмиль
|0
|0
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|0
|0
|Зехнини Рафик
|0
|0
|Sivert Heggheim Mannsverk
|0
|0
|Фофана Датро
|0
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ботхейм Эрик
|13
|0.54
|Салтнес Ульрик
|7
|0.29
|Сольбаккен Ола
|6 (1)
|0.25
|Пеллегрино Амаль
|5 (1)
|0.21
|Сёрли Сондре
|3
|0.13
|Берг Патрик
|3 (1)
|0.13
|Фет Сондре
|2
|0.08
|Ветлесен Уго
|2
|0.08
|Нордас Лассе
|2
|0.08
|Бьоркан Фредерик
|1
|0.04
|Мо Бреде
|1
|0.04
|Кумсан Джилберт
|1
|0.04
|Хейбротен Мариус
|1
|0.04
|Линдаль Аксель
|1
|0.04
|Сампстед Альфонс
|0
|0
|Конрадсен Мортен
|0
|0
Карточки
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Риса Бирк
|3
|1
|Омойджуфано Охи
|3
|0
|Андерсен Эйрик Улланд
|3
|0
|Хуссейн Эцаз
|3
|0
|Хёуген Кристоффер
|3
|0
|Бьорнбак Мартин
|2
|0
|Линде Андреас
|2
|0
|Синюан Шерифф
|2
|0
|Sivert Heggheim Mannsverk
|2
|0
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|2
|0
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0
|Эйкрем Магнус
|1
|0
|Линнес Мартин
|1
|0
|Эурснес Фредрик
|1
|0
|Эллингсен Мартин
|1
|0
|Грегерсен Стиан
|1
|0
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0
|Брейвик Эмиль
|1
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берг Патрик
|5
|0
|Пеллегрино Амаль
|3
|0
|Салтнес Ульрик
|2
|0
|Фет Сондре
|2
|0
|Ботхейм Эрик
|2
|0
|Сольбаккен Ола
|2
|0
|Линдаль Аксель
|2
|0
|Бьоркан Фредерик
|2
|0
|Мо Бреде
|1
|0
|Лоде Мариус
|1
|0
|Конрадсен Мортен
|1
|0
|Сёрли Сондре
|1
|0
|Сампстед Альфонс
|1
|0
|Конгсро Вегар
|1
|0
|Ветлесен Уго
|1
|0
|Joel Mvuka
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
36
20
21 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 7
13 Не забивали 14
6
17%
1
5%
1-15
8
22%
1
5%
16-30
7
19%
1
5%
31-45
7
19%
5
25%
46-60
2
6%
5
25%
61-75
6
17%
7
35%
76-90
Пропущено
13
10
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
15%
2
20%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
15%
2
20%
46-60
4
31%
4
40%
61-75
3
23%
1
10%
76-90
Забито
21
28
12 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 11
15 Не забивали 13
3
14%
8
29%
1-15
4
19%
2
7%
16-30
5
24%
6
21%
31-45
3
14%
2
7%
46-60
2
10%
4
14%
61-75
4
19%
6
21%
76-90
Пропущено
15
12
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 8
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
3
20%
2
17%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
3
20%
7
58%
76-90
Забито
57
48
33 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 29
17 Забивали первыми 18
4 Не забивали 3
9
16%
9
19%
1-15
12
21%
3
6%
16-30
12
21%
7
15%
31-45
10
18%
7
15%
46-60
4
7%
9
19%
61-75
10
18%
13
27%
76-90
Пропущено
28
22
10 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 16
3
11%
2
9%
1-15
4
14%
2
9%
16-30
3
11%
2
9%
31-45
4
14%
4
18%
46-60
8
29%
4
18%
61-75
6
21%
8
36%
76-90
Результаты последних матчей
Мольде
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Стабек - Мольде 0:3 Мольде - Тромсё 3:0 Одд - Мольде 1:3 Мольде - Викинг 2:2
Брюне - Мольде 1:4 Волеренга - Мольде 1:1 Мольде - Мьёндален 4:0 Кристиансунд - Мольде 2:0 Викинг - Мольде 3:2 Мольде - Трабзонспор 1:1 Мольде - Хёугесунн 5:4 Трабзонспор - Мольде 3:3 Хёдд - Мольде 1:2 Серветт - Мольде 2:0 Спьелкавик - Мольде 1:4 Мольде - Серветт 3:0 Лиллестрём - Мольде 1:1 Мольде - Одд 5:0 Сарпсборг-08 - Мольде 1:0 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0
Будё-Глимт
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Рома 6:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 2:1 Стабек - Будё-Глимт 0:3
ЦСКА София - Будё-Глимт 0:0 Будё-Глимт - Волеренга 1:0 Альта - Будё-Глимт 1:2 Викинг - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Заря 3:1 Будё-Глимт - Одд 1:1 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Жальгирис 1:0 Будё-Глимт - Кристиансунд 3:0 Жальгирис - Будё-Глимт 2:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Приштина 2:0 Приштина - Будё-Глимт 2:1 Юнкерен - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Валюр 3:0 Рана - Будё-Глимт 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|24
|15
|6
|3
|49 - 21
|51
|2.
|Мольде
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|57 - 28
|47
|3.
|Русенборг
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|49 - 30
|42
|4.
|Викинг
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|47 - 41
|41
|5.
|Кристиансунд
|Заявка
|24
|12
|3
|9
|30 - 33
|39
|6.
|Лиллестрём
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|37 - 33
|38
|7.
|Волеренга
|Заявка
|23
|8
|10
|5
|38 - 31
|34
|8.
|Хёугесунн
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|40 - 36
|32
|9.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|32 - 34
|30
|10.
|Саннефьёрд
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|30 - 41
|29
|11.
|Одд
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|34 - 45
|28
|12.
|Тромсё
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|29 - 39
|28
|13.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|26 - 36
|26
|14.
|Бранн
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|30 - 44
|20
|15.
|Стабек
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|27 - 51
|18
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|24
|3
|9
|12
|28 - 40
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|36 - 13
|28
|2.
|Кристиансунд
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|22 - 11
|28
|3.
|Будё-Глимт
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 11
|27
|4.
|Русенборг
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|32 - 14
|26
|5.
|Хёугесунн
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|26 - 11
|26
|6.
|Викинг
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 18
|26
|7.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|26 - 10
|24
|8.
|Волеренга
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|23 - 13
|21
|9.
|Лиллестрём
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 12
|20
|10.
|Саннефьёрд
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 14
|19
|11.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|12.
|Одд
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|22 - 20
|15
|13.
|Бранн
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 18
|13
|14.
|Тромсё
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 18
|13
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|18 - 15
|11
|16.
|Стабек
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 23
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|20 - 10
|24
|2.
|Мольде
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|21 - 15
|19
|3.
|Лиллестрём
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 21
|18
|4.
|Русенборг
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 16
|16
|5.
|Тромсё
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 21
|15
|6.
|Викинг
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 23
|15
|7.
|Одд
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 25
|13
|8.
|Волеренга
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 18
|13
|9.
|Кристиансунд
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|8 - 22
|11
|10.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|12 - 26
|10
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|14 - 27
|10
|12.
|Стабек
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|16 - 28
|9
|13.
|Бранн
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|14 - 26
|7
|14.
|Мьёндален
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 25
|7
|15.
|Хёугесунн
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|14 - 25
|6
|16.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 24
|6