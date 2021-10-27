Норвегия: Типпелиген 2021
5:0
Конец матча
Стадион: Consto Arena
27' Желтая карточкаКаллудра Лиридон
1:0
37' ГолТум Исаак
40' Желтая карточкаОвенстад Мартин
2:0
44' ГолЛарсен Ларс Олден
47' Желтая карточкаГёусетх Кристиан
3:0
57' ГолСтокке Беньямин
4:0
71' ГолЛарсен Ларс Олден
78' Желтая карточкаНакким Маркус
5:0
83' ГолЭриксен Кент Хавард
30
Лисгард
Идар
20
Тум
Исаак
19
Коли
Алиу
18
Аскар
Армин
21
Диоп
Амиду
11
Мава
Мозес
- Основной состав
-
30 Лисгард ИдарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vegard Hansen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Коли АлиуЗащитник
-
18 Аскар АрминЗащитник
-
21 Диоп АмидуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Мава МозесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Lagos Kunga
-
Главный тренер: Christian Michelsen
Ход матча
27'
37'
1:0
40'
44'
47'
57'
3:0
71'
78'
83'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 2
-
7 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
История личных встреч
Мьёндален
Кристиансунд
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
11 матчей
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларсен Ларс Олден
|5
|0.21
|Стокке Беньямин
|4 (1)
|0.17
|Овенстад Мартин
|3
|0.13
|Эриксен Кент Хавард
|3
|0.13
|Накким Маркус
|3
|0.13
|Вальстад Николас
|2
|0.08
|Брохман Тонни
|1
|0.04
|Брустад Фредрик
|1
|0.04
|Себулонсен Себастьян
|1
|0.04
|Эриксен Сивер Скаар
|1
|0.04
|Свеен Оле
|1
|0.04
|Юхансен Сондре
|1
|0.04
|Ибрагим Шуайбу
|1
|0.04
|Тум Исаак
|1
|0.04
|Спорронг Альбин
|1
|0.04
|Гёусетх Кристиан
|0
|0
|Сольберг Йоаким
|0
|0
Кристиансунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нилсен Снорре
|6
|0.25
|Бюэ Бендик
|5 (2)
|0.21
|Муколли Агон
|4
|0.17
|Картум Сандер Эрик
|4
|0.17
|Ертсен Торгиль
|3
|0.13
|Каллудра Лиридон
|1
|0.04
|Осбак Кристоффер
|1
|0.04
|Хопмарк Андреас
|1
|0.04
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0.04
|Коли Алиу
|1
|0.04
|Мава Мозес
|1
|0.04
|Сивертсен Оскар
|1
|0.04
|Аскар Армин
|0
|0
|Кастрати Фламур
|0
|0
|Скарсем Олаус
|0
|0
|Исаксен Йеспер
|0
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|0
|0
Карточки
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Спорронг Альбин
|4
|1
|Осмундсен Стиан
|4
|0
|Накким Маркус
|4
|0
|Селл Вильям
|3
|0
|Гёусетх Кристиан
|2
|0
|Свеен Оле
|2
|0
|Овенстад Мартин
|2
|0
|Сольберг Йоаким
|2
|0
|Вальстад Николас
|2
|0
|Тум Исаак
|2
|0
|Эриксен Сивер Скаар
|2
|0
|Брохман Тонни
|1
|0
|Стокке Беньямин
|1
|0
|Брустад Фредрик
|1
|0
|Юхансен Сондре
|1
|0
|Яневски Даниэль
|1
|0
|Ларсен Ларс Олден
|1
|0
|Себулонсен Себастьян
|1
|0
|Скистад Эрик Ставас
|1
|0
Кристиансунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коли Алиу
|3
|0
|Ертсен Торгиль
|3
|0
|Ульвестад Пол Эрик
|3
|0
|Картум Сандер Эрик
|3
|0
|Нилсен Снорре
|3
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|3
|0
|Каллудра Лиридон
|2
|0
|Ульвестад Дан Петер
|2
|0
|Кастрати Фламур
|2
|0
|Диоп Амиду
|2
|0
|Скарсем Олаус
|2
|0
|Муколли Агон
|2
|0
|Мумбанья Фарис
|2
|0
|Хопмарк Андреас
|1
|0
|Осбак Кристоффер
|1
|0
|Сивертсен Эрленд
|1
|0
|Сормо Бент
|1
|0
|Исаксен Йеспер
|1
|0
|Аскар Армин
|1
|0
|Сивертсен Оскар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
9
5 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 19
1
5%
0
0%
1-15
1
5%
2
22%
16-30
3
16%
3
33%
31-45
5
26%
1
11%
46-60
6
32%
0
0%
61-75
3
16%
3
33%
76-90
Пропущено
14
21
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
0
0%
2
10%
1-15
2
14%
2
10%
16-30
4
29%
3
14%
31-45
4
29%
2
10%
46-60
1
7%
5
24%
61-75
3
21%
7
33%
76-90
Забито
10
21
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 13
2
20%
2
10%
1-15
1
10%
1
5%
16-30
1
10%
3
14%
31-45
1
10%
6
29%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
5
50%
7
33%
76-90
Пропущено
25
12
11 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
3
12%
2
17%
1-15
3
12%
4
33%
16-30
5
20%
0
0%
31-45
1
4%
1
8%
46-60
5
20%
3
25%
61-75
8
32%
2
17%
76-90
Забито
29
30
9 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 11
5 Не забивали 8
3
10%
2
7%
1-15
2
7%
3
10%
16-30
4
14%
6
20%
31-45
6
21%
7
23%
46-60
6
21%
2
7%
61-75
8
28%
10
33%
76-90
Пропущено
39
33
17 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 16
3
8%
4
12%
1-15
5
13%
6
18%
16-30
9
23%
3
9%
31-45
5
13%
3
9%
46-60
6
15%
8
24%
61-75
11
28%
9
27%
76-90
Результаты последних матчей
Мьёндален
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Тромсё - Мьёндален 1:0 Хёугесунн - Мьёндален 7:0 Мьёндален - Бранн 1:1 Русенборг - Мьёндален 3:1
Старт - Мьёндален 4:2 Мьёндален - Саннефьёрд 1:1 Мольде - Мьёндален 4:0 Мьёндален - Лиллестрём 1:2 Стабек - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Русенборг 1:2 Мьёндален - Тромсё 2:3 Нутодден - Мьёндален 0:3 Мьёндален - Стабек 1:2 Оссиден - Мьёндален 0:3 Сарпсборг-08 - Мьёндален 1:1 Бранн - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Хёугесунн 3:0 Лиллестрём - Мьёндален 2:1 Мьёндален - Одд 1:2 Кристиансунд - Мьёндален 1:1
Кристиансунд
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Кристиансунд - Сарпсборг-08 1:3 Лиллестрём - Кристиансунд 0:0 Кристиансунд - Русенборг 1:0 Бранн - Кристиансунд 3:1
КФУМ - Кристиансунд 3:1 Кристиансунд - Хёугесунн 3:2 Стрёмсгодсет - Кристиансунд 1:2 Кристиансунд - Мольде 2:0 Будё-Глимт - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Стабек 5:1 Викинг - Кристиансунд 3:2 Тиллербьен - Кристиансунд 1:5 Волда - Кристиансунд 2:4 Кристиансунд - Саннефьёрд 2:0 Русенборг - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Бранн 3:2 Тромсё - Кристиансунд 0:0 Кристиансунд - Мьёндален 1:1 Хёугесунн - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Одд 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|1:0 Заявка
|24
|15
|6
|3
|48 - 21
|51
|2.
|Мольде
|0:1 Заявка
|24
|14
|5
|5
|57 - 27
|47
|3.
|Русенборг
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|49 - 30
|42
|4.
|Викинг
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|47 - 41
|41
|5.
|Кристиансунд
|Заявка
|24
|12
|3
|9
|30 - 33
|39
|6.
|Лиллестрём
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|37 - 33
|38
|7.
|Волеренга
|Заявка
|23
|8
|10
|5
|38 - 31
|34
|8.
|Хёугесунн
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|40 - 36
|32
|9.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|32 - 34
|30
|10.
|Саннефьёрд
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|30 - 41
|29
|11.
|Одд
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|34 - 45
|28
|12.
|Тромсё
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|29 - 39
|28
|13.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|26 - 36
|26
|14.
|Бранн
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|30 - 44
|20
|15.
|Стабек
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|27 - 51
|18
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|24
|3
|9
|12
|28 - 40
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:1 Заявка
|12
|9
|1
|2
|36 - 12
|28
|2.
|Кристиансунд
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|22 - 11
|28
|3.
|Будё-Глимт
|1:0 Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 11
|27
|4.
|Русенборг
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|32 - 14
|26
|5.
|Хёугесунн
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|26 - 11
|26
|6.
|Викинг
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 18
|26
|7.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|26 - 10
|24
|8.
|Волеренга
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|23 - 13
|21
|9.
|Лиллестрём
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 12
|20
|10.
|Саннефьёрд
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 14
|19
|11.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|12.
|Одд
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|22 - 20
|15
|13.
|Бранн
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 18
|13
|14.
|Тромсё
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 18
|13
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|18 - 15
|11
|16.
|Стабек
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 23
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|1:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|19 - 10
|24
|2.
|Мольде
|0:1 Заявка
|12
|5
|4
|3
|21 - 15
|19
|3.
|Лиллестрём
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 21
|18
|4.
|Русенборг
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 16
|16
|5.
|Тромсё
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 21
|15
|6.
|Викинг
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 23
|15
|7.
|Одд
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 25
|13
|8.
|Волеренга
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 18
|13
|9.
|Кристиансунд
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|8 - 22
|11
|10.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|12 - 26
|10
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|14 - 27
|10
|12.
|Стабек
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|16 - 28
|9
|13.
|Бранн
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|14 - 26
|7
|14.
|Мьёндален
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 25
|7
|15.
|Хёугесунн
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|14 - 25
|6
|16.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 24
|6