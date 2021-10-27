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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Мьёндален
5:0
Конец матча

Стадион:
Кристиансунд
0'
27' Желтая карточка
Каллудра Лиридон
1:0
37' Гол
Тум Исаак
40' Желтая карточка
Овенстад Мартин
2:0
44' Гол
Ларсен Ларс Олден
47' Желтая карточка
Гёусетх Кристиан
3:0
57' Гол
Стокке Беньямин
4:0
71' Гол
Ларсен Ларс Олден
78' Желтая карточка
Накким Маркус
5:0
83' Гол
Эриксен Кент Хавард
90'+6
30
Лисгард
Идар
21
Herman
Kleppa
12
Накким
Маркус
4
Яневски
Даниэль
6
Сольберг
Йоаким
20
Тум
Исаак
11
Гёусетх
Кристиан
18
Осмундсен
Стиан
7
Ларсен
Ларс
Олден
9
Стокке
Беньямин
17
Овенстад
Мартин
1
Макдермот
Шон
2
Нилсен
Снорре
5
Ульвестад
Дан
Петер
19
Коли
Алиу
18
Аскар
Армин
21
Диоп
Амиду
6
Хопмарк
Андреас
7
Исаксен
Йеспер
25
Ертсен
Торгиль
11
Мава
Мозес
10
Каллудра
Лиридон
Мьёндален
4-3-3
Кристиансунд
4-3-3

История личных встреч

Мьёндален
Кристиансунд

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

11 матчей

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

Т
1:1
Т
1:0
Т
1:2
Т
4:0
Т
1:1
ПД
0:2
ПД
3:1
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Ларс Олден 5 0.21
Стокке Беньямин 4 (1) 0.17
Овенстад Мартин 3 0.13
Эриксен Кент Хавард 3 0.13
Накким Маркус 3 0.13
Вальстад Николас 2 0.08
Брохман Тонни 1 0.04
Брустад Фредрик 1 0.04
Себулонсен Себастьян 1 0.04
Эриксен Сивер Скаар 1 0.04
Свеен Оле 1 0.04
Юхансен Сондре 1 0.04
Ибрагим Шуайбу 1 0.04
Тум Исаак 1 0.04
Спорронг Альбин 1 0.04
Гёусетх Кристиан 0 0
Сольберг Йоаким 0 0
Кристиансунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нилсен Снорре 6 0.25
Бюэ Бендик 5 (2) 0.21
Муколли Агон 4 0.17
Картум Сандер Эрик 4 0.17
Ертсен Торгиль 3 0.13
Каллудра Лиридон 1 0.04
Осбак Кристоффер 1 0.04
Хопмарк Андреас 1 0.04
Ульвестад Дан Петер 1 0.04
Коли Алиу 1 0.04
Мава Мозес 1 0.04
Сивертсен Оскар 1 0.04
Аскар Армин 0 0
Кастрати Фламур 0 0
Скарсем Олаус 0 0
Исаксен Йеспер 0 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 0 0

Карточки

Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Спорронг Альбин 4 1
Осмундсен Стиан 4 0
Накким Маркус 4 0
Селл Вильям 3 0
Гёусетх Кристиан 2 0
Свеен Оле 2 0
Овенстад Мартин 2 0
Сольберг Йоаким 2 0
Вальстад Николас 2 0
Тум Исаак 2 0
Эриксен Сивер Скаар 2 0
Брохман Тонни 1 0
Стокке Беньямин 1 0
Брустад Фредрик 1 0
Юхансен Сондре 1 0
Яневски Даниэль 1 0
Ларсен Ларс Олден 1 0
Себулонсен Себастьян 1 0
Скистад Эрик Ставас 1 0
Кристиансунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коли Алиу 3 0
Ертсен Торгиль 3 0
Ульвестад Пол Эрик 3 0
Картум Сандер Эрик 3 0
Нилсен Снорре 3 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 3 0
Каллудра Лиридон 2 0
Ульвестад Дан Петер 2 0
Кастрати Фламур 2 0
Диоп Амиду 2 0
Скарсем Олаус 2 0
Муколли Агон 2 0
Мумбанья Фарис 2 0
Хопмарк Андреас 1 0
Осбак Кристоффер 1 0
Сивертсен Эрленд 1 0
Сормо Бент 1 0
Исаксен Йеспер 1 0
Аскар Армин 1 0
Сивертсен Оскар 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
9
5 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 19
1
5%
0
0%
1-15
1
5%
2
22%
16-30
3
16%
3
33%
31-45
5
26%
1
11%
46-60
6
32%
0
0%
61-75
3
16%
3
33%
76-90

Пропущено

14
21
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
0
0%
2
10%
1-15
2
14%
2
10%
16-30
4
29%
3
14%
31-45
4
29%
2
10%
46-60
1
7%
5
24%
61-75
3
21%
7
33%
76-90

Забито

10
21
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 13
2
20%
2
10%
1-15
1
10%
1
5%
16-30
1
10%
3
14%
31-45
1
10%
6
29%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
5
50%
7
33%
76-90

Пропущено

25
12
11 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
3
12%
2
17%
1-15
3
12%
4
33%
16-30
5
20%
0
0%
31-45
1
4%
1
8%
46-60
5
20%
3
25%
61-75
8
32%
2
17%
76-90

Забито

29
30
9 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 11
5 Не забивали 8
3
10%
2
7%
1-15
2
7%
3
10%
16-30
4
14%
6
20%
31-45
6
21%
7
23%
46-60
6
21%
2
7%
61-75
8
28%
10
33%
76-90

Пропущено

39
33
17 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 16
3
8%
4
12%
1-15
5
13%
6
18%
16-30
9
23%
3
9%
31-45
5
13%
3
9%
46-60
6
15%
8
24%
61-75
11
28%
9
27%
76-90

Результаты последних матчей

Мьёндален
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Тромсё - Мьёндален 1:0 Хёугесунн - Мьёндален 7:0 Мьёндален - Бранн 1:1 Русенборг - Мьёндален 3:1
Старт - Мьёндален 4:2 Мьёндален - Саннефьёрд 1:1 Мольде - Мьёндален 4:0 Мьёндален - Лиллестрём 1:2 Стабек - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Русенборг 1:2 Мьёндален - Тромсё 2:3 Нутодден - Мьёндален 0:3 Мьёндален - Стабек 1:2 Оссиден - Мьёндален 0:3 Сарпсборг-08 - Мьёндален 1:1 Бранн - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Хёугесунн 3:0 Лиллестрём - Мьёндален 2:1 Мьёндален - Одд 1:2 Кристиансунд - Мьёндален 1:1
Кристиансунд
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Кристиансунд - Сарпсборг-08 1:3 Лиллестрём - Кристиансунд 0:0 Кристиансунд - Русенборг 1:0 Бранн - Кристиансунд 3:1
КФУМ - Кристиансунд 3:1 Кристиансунд - Хёугесунн 3:2 Стрёмсгодсет - Кристиансунд 1:2 Кристиансунд - Мольде 2:0 Будё-Глимт - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Стабек 5:1 Викинг - Кристиансунд 3:2 Тиллербьен - Кристиансунд 1:5 Волда - Кристиансунд 2:4 Кристиансунд - Саннефьёрд 2:0 Русенборг - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Бранн 3:2 Тромсё - Кристиансунд 0:0 Кристиансунд - Мьёндален 1:1 Хёугесунн - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Одд 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 1:0 Заявка 24 15 6 3 48 - 21 51
2. Мольде 0:1 Заявка 24 14 5 5 57 - 27 47
3. Русенборг Заявка 24 12 6 6 49 - 30 42
4. Викинг Заявка 23 12 5 6 47 - 41 41
5. Кристиансунд Заявка 24 12 3 9 30 - 33 39
6. Лиллестрём Заявка 24 11 5 8 37 - 33 38
7. Волеренга Заявка 23 8 10 5 38 - 31 34
8. Хёугесунн Заявка 24 9 5 10 40 - 36 32
9. Стрёмсгодсет Заявка 24 8 6 10 32 - 34 30
10. Саннефьёрд Заявка 24 8 5 11 30 - 41 29
11. Одд Заявка 24 7 7 10 34 - 45 28
12. Тромсё Заявка 24 7 7 10 29 - 39 28
13. Сарпсборг-08 Заявка 23 7 5 11 26 - 36 26
14. Бранн Заявка 23 4 8 11 30 - 44 20
15. Стабек Заявка 24 4 6 14 27 - 51 18
16. Мьёндален Заявка 24 3 9 12 28 - 40 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 0:1 Заявка 12 9 1 2 36 - 12 28
2. Кристиансунд Заявка 12 9 1 2 22 - 11 28
3. Будё-Глимт 1:0 Заявка 12 8 3 1 29 - 11 27
4. Русенборг Заявка 12 8 2 2 32 - 14 26
5. Хёугесунн Заявка 12 8 2 2 26 - 11 26
6. Викинг Заявка 12 8 2 2 29 - 18 26
7. Стрёмсгодсет Заявка 12 7 3 2 26 - 10 24
8. Волеренга Заявка 12 5 6 1 23 - 13 21
9. Лиллестрём Заявка 12 6 2 4 17 - 12 20
10. Саннефьёрд Заявка 13 5 4 4 16 - 14 19
11. Сарпсборг-08 Заявка 11 4 4 3 14 - 10 16
12. Одд Заявка 11 4 3 4 22 - 20 15
13. Бранн Заявка 11 3 4 4 16 - 18 13
14. Тромсё Заявка 12 3 4 5 15 - 18 13
15. Мьёндален Заявка 12 2 5 5 18 - 15 11
16. Стабек Заявка 12 2 3 7 11 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 1:0 Заявка 12 7 3 2 19 - 10 24
2. Мольде 0:1 Заявка 12 5 4 3 21 - 15 19
3. Лиллестрём Заявка 12 5 3 4 20 - 21 18
4. Русенборг Заявка 12 4 4 4 17 - 16 16
5. Тромсё Заявка 12 4 3 5 14 - 21 15
6. Викинг Заявка 11 4 3 4 18 - 23 15
7. Одд Заявка 13 3 4 6 12 - 25 13
8. Волеренга Заявка 11 3 4 4 15 - 18 13
9. Кристиансунд Заявка 12 3 2 7 8 - 22 11
10. Сарпсборг-08 Заявка 12 3 1 8 12 - 26 10
11. Саннефьёрд Заявка 11 3 1 7 14 - 27 10
12. Стабек Заявка 12 2 3 7 16 - 28 9
13. Бранн Заявка 12 1 4 7 14 - 26 7
14. Мьёндален Заявка 12 1 4 7 10 - 25 7
15. Хёугесунн Заявка 12 1 3 8 14 - 25 6
16. Стрёмсгодсет Заявка 12 1 3 8 6 - 24 6
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Ларсен Ларс Олден бьет в цель!
  • Желтая карточка
    40'
    Овенстад Мартин получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Тум Исаак бьет в цель!
  • Желтая карточка
    27'
    Каллудра Лиридон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Мьёндален 5:0 Кристиансунд онлайн




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