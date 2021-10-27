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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Хёугесунн
0:0
Перерыв

Стадион:
Русенборг
0'
41' Желтая карточка
Сандберг Никлас
12
Сельвик
Эгиль
15
Фредриксен
Ульрик
4
Anders
Baertelsen
5
Хансен
Беньямин
23
Педерсен
Торе
7
Теркильдсен
Петер
8
Крюгор
Кевин
Мартин
25
Ндур
Алиун
10
Сандберг
Никлас
11
Вельде
Кристоффер
16
Содерлунд
Александер
13
Лунд
Юлиан
Файе
2
Рейтан
Эрленд
Даль
23
Вагич
Павле
16
Ховланд
Эвен
25
Андерссон
Адам
7
Хенриксен
Маркус
20
Тагсет
Эдвард
11
Хольсе
Карло
35
Сейде
Эмиль
Конрадсен
18
Хольм
Ноа
22
Веккья
Стефано
Хёугесунн
4-2-3-1
Русенборг
4-3-3

Ход матча

41'
Сандберг Никлас
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

История личных встреч

Хёугесунн
Русенборг

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

81.8%
36.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

25 матчей

32%
20%
48%
8 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

36%
28%
36%
9 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

24%
44%
32%
6 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

Т
0:0
Т
2:1
Т
1:0
Т
2:1
Т
0:2
Т
1:0
Т
1:2
Т
0:1
Т
1:0
Т
6:0
Т
1:1
Т
4:3
Т
0:6
ТМК
1:0
Т
2:1
Т
5:3
КН
2:1
Т
1:1
Т
3:1
Т
5:2
Т
0:1
Т
2:2
Т
0:1
Т
4:3
Т
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ваджи Ибраима 8 0.33
Ндур Алиун 7 0.29
Вельде Кристоффер 5 0.21
Лисет Сёндре 4 0.17
Сандберг Никлас 3 (1) 0.13
Теркильдсен Петер 2 0.08
Стёлос Александер 2 0.08
Самуэльсен Мартин 2 0.08
Содерлунд Александер 2 0.08
Хансен Беньямин 2 0.08
Крюгор Кевин Мартин 1 0.04
Деслер Миккел 1 0.04
Фредриксен Ульрик 1 0.04
Педерсен Торе 0 0
Лейте Бруно 0 0
Anders Baertelsen 0 0
Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Веккья Стефано 10 0.42
Захариассен Кристоффер 8 0.33
Хольсе Карло 5 0.21
Сейде Эмиль Конрадсен 4 0.17
Исламович Дино 4 0.17
Хольм Ноа 3 0.13
Видесхейм-Пауль Расмус 3 0.13
Молинс Гильермо 2 0.08
Эйолфссон Холмар Эрн 2 0.08
Рейтан Эрленд Даль 1 0.04
Ховланд Эвен 1 0.04
Шелбред Пер-Сильян 1 0.04
Скарсем Олаус 1 0.04
Тагсет Эдвард 1 0.04
Хенриксен Маркус 1 0.04
Конрадсен Андрес 1 0.04
Шербечич Бесим 1 0.04
Хофф Вебьёрн 0 0
Андерссон Адам 0 0
Аугустинссон Йонатан 0 0

Карточки

Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педерсен Торе 5 0
Лисет Сёндре 4 0
Хансен Беньямин 3 0
Вельде Кристоффер 3 0
Фредриксен Ульрик 3 0
Теркильдсен Петер 3 0
Стёлос Александер 2 0
Крюгор Кевин Мартин 2 0
Ндур Алиун 0 1
Сандберг Никлас 1 0
Санде Мадс 1 0
Ваджи Ибраима 1 0
Самуэльсен Мартин 1 0
Лейте Бруно 1 0
Torje Naustdal 1 0
Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерссон Адам 3 1
Захариассен Кристоффер 4 0
Эйолфссон Холмар Эрн 4 0
Шелбред Пер-Сильян 3 0
Хофф Вебьёрн 3 0
Рейтан Эрленд Даль 3 0
Хенриксен Маркус 1 1
Тетти Александер 2 0
Исламович Дино 2 0
Аугустинссон Йонатан 2 0
Тагсет Эдвард 2 0
Хольм Ноа 2 0
Молинс Гильермо 1 0
Ховланд Эвен 1 0
Шербечич Бесим 1 0
Сейде Эмиль Конрадсен 1 0
Вагич Павле 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
18
8 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 7
13 Не забивали 14
0
0%
1
6%
1-15
5
19%
3
17%
16-30
3
11%
8
44%
31-45
6
22%
2
11%
46-60
7
26%
1
6%
61-75
6
22%
3
17%
76-90

Пропущено

10
15
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 10
1
10%
3
20%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
1
10%
1
7%
31-45
2
20%
3
20%
46-60
2
20%
3
20%
61-75
2
20%
4
27%
76-90

Забито

15
32
10 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
1
7%
6
19%
1-15
8
53%
7
22%
16-30
1
7%
2
6%
31-45
3
20%
4
13%
46-60
0
0%
6
19%
61-75
2
13%
7
22%
76-90

Пропущено

24
14
12 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
3
13%
2
14%
1-15
5
21%
1
7%
16-30
4
17%
1
7%
31-45
3
13%
4
29%
46-60
3
13%
3
21%
61-75
6
25%
3
21%
76-90

Забито

42
50
18 В 1-м тайме 27
24 Во 2-м тайме 23
11 Забивали первыми 14
5 Не забивали 4
1
2%
7
14%
1-15
13
31%
10
20%
16-30
4
10%
10
20%
31-45
9
21%
6
12%
46-60
7
17%
7
14%
61-75
8
19%
10
20%
76-90

Пропущено

34
29
16 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 18
4
12%
5
17%
1-15
7
21%
2
7%
16-30
5
15%
2
7%
31-45
5
15%
7
24%
46-60
5
15%
6
21%
61-75
8
24%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Хёугесунн
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Волеренга - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Мьёндален 7:0 Тромсё - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Одд 1:3
Кристиансунд - Хёугесунн 3:2 Хёугесунн - Сарпсборг-08 2:1 Бранн - Хёугесунн 1:3 Хёугесунн - Лиллестрём 0:3 Одд - Хёугесунн 4:2 Мольде - Хёугесунн 5:4 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 2:1 Сторд - Хёугесунн 2:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Волеренга 3:1 Мьёндален - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Тромсё 3:0 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Бранн 1:0 Хёугесунн - Кристиансунд 3:0 Лиллестрём - Хёугесунн 2:1
Русенборг
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Русенборг - Саннефьёрд 4:1 Русенборг - Волеренга 2:2 Кристиансунд - Русенборг 1:0 Русенборг - Мьёндален 3:1
Викинг - Русенборг 3:1 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:3 Русенборг - Тромсё 3:2 Викинг - Русенборг 2:1 Русенборг - Ренн 1:3 Русенборг - Одд 5:0 Ренн - Русенборг 2:0 Мьёндален - Русенборг 1:2 Домжале - Русенборг 1:2 Русенборг - Домжале 6:1 Оркла - Русенборг 1:11 Русенборг - Хабнарфьордюр 4:1 Мелхус - Русенборг 0:7 Хабнарфьордюр - Русенборг 0:2 Тромсё - Русенборг 1:3 Русенборг - Кристиансунд 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 23 14 6 3 47 - 21 48
2. Мольде Заявка 23 14 5 4 57 - 26 47
3. Русенборг 0:0 Заявка 24 12 6 6 49 - 30 42
4. Викинг Заявка 23 12 5 6 47 - 41 41
5. Кристиансунд 0:2 Заявка 24 12 3 9 30 - 30 39
6. Лиллестрём 0:0 Заявка 24 10 6 8 34 - 33 36
7. Волеренга Заявка 23 8 10 5 38 - 31 34
8. Хёугесунн 0:0 Заявка 24 9 5 10 40 - 36 32
9. Стрёмсгодсет 0:0 Заявка 24 8 7 9 32 - 32 31
10. Одд 0:0 Заявка 24 7 8 9 34 - 43 29
11. Саннефьёрд 0:0 Заявка 24 7 6 11 28 - 41 27
12. Сарпсборг-08 Заявка 23 7 5 11 26 - 36 26
13. Тромсё 0:0 Заявка 24 6 8 10 27 - 39 26
14. Бранн Заявка 23 4 8 11 30 - 44 20
15. Стабек 0:0 Заявка 24 4 7 13 27 - 48 19
16. Мьёндален 2:0 Заявка 24 3 9 12 25 - 40 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 11 9 1 1 36 - 11 28
2. Кристиансунд 0:2 Заявка 12 9 1 2 22 - 11 28
3. Будё-Глимт Заявка 12 8 3 1 29 - 11 27
4. Русенборг 0:0 Заявка 12 8 2 2 32 - 14 26
5. Хёугесунн 0:0 Заявка 12 8 2 2 26 - 11 26
6. Викинг Заявка 12 8 2 2 29 - 18 26
7. Стрёмсгодсет 0:0 Заявка 12 7 3 2 26 - 10 24
8. Волеренга Заявка 12 5 6 1 23 - 13 21
9. Лиллестрём 0:0 Заявка 12 5 3 4 14 - 12 18
10. Саннефьёрд 0:0 Заявка 13 4 5 4 14 - 14 17
11. Сарпсборг-08 Заявка 11 4 4 3 14 - 10 16
12. Одд 0:0 Заявка 11 4 3 4 22 - 20 15
13. Бранн Заявка 11 3 4 4 16 - 18 13
14. Тромсё 0:0 Заявка 12 2 5 5 13 - 18 11
15. Мьёндален 2:0 Заявка 12 2 5 5 15 - 15 11
16. Стабек 0:0 Заявка 12 2 3 7 11 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 11 6 3 2 18 - 10 21
2. Мольде Заявка 12 5 4 3 21 - 15 19
3. Лиллестрём 0:0 Заявка 12 5 3 4 20 - 21 18
4. Русенборг 0:0 Заявка 12 4 4 4 17 - 16 16
5. Тромсё 0:0 Заявка 12 4 3 5 14 - 21 15
6. Викинг Заявка 11 4 3 4 18 - 23 15
7. Одд 0:0 Заявка 13 3 5 5 12 - 23 14
8. Волеренга Заявка 11 3 4 4 15 - 18 13
9. Кристиансунд 0:2 Заявка 12 3 2 7 8 - 19 11
10. Стабек 0:0 Заявка 12 2 4 6 16 - 25 10
11. Сарпсборг-08 Заявка 12 3 1 8 12 - 26 10
12. Саннефьёрд 0:0 Заявка 11 3 1 7 14 - 27 10
13. Бранн Заявка 12 1 4 7 14 - 26 7
14. Стрёмсгодсет 0:0 Заявка 12 1 4 7 6 - 22 7
15. Мьёндален 2:0 Заявка 12 1 4 7 10 - 25 7
16. Хёугесунн 0:0 Заявка 12 1 3 8 14 - 25 6
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Сандберг Никлас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хёугесунн
Ничья
Русенборг
2.88
3.67
2.63
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хёугесунн 0:0 Русенборг онлайн




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