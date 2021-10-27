Норвегия: Типпелиген 2021
41' Желтая карточкаСандберг Никлас
25
Ндур
Алиун
23
Вагич
Павле
16
Ховланд
Эвен
11
Хольсе
Карло
18
Хольм
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ндур АлиунПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Санде МадсПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Вагич ПавлеЗащитник
-
16 Ховланд ЭвенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хольсе КарлоПолузащитник
- Нападающий
-
18 Хольм НоаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Харейде Оге
Ход матча
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 3
-
5 Угловые 6
-
3 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
История личных встреч
Хёугесунн
Русенборг
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
81.8%
36.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
25 матчей
32%
20%
48%
8 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
36%
28%
36%
9 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
24%
44%
32%
6 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ваджи Ибраима
|8
|0.33
|Ндур Алиун
|7
|0.29
|Вельде Кристоффер
|5
|0.21
|Лисет Сёндре
|4
|0.17
|Сандберг Никлас
|3 (1)
|0.13
|Теркильдсен Петер
|2
|0.08
|Стёлос Александер
|2
|0.08
|Самуэльсен Мартин
|2
|0.08
|Содерлунд Александер
|2
|0.08
|Хансен Беньямин
|2
|0.08
|Крюгор Кевин Мартин
|1
|0.04
|Деслер Миккел
|1
|0.04
|Фредриксен Ульрик
|1
|0.04
|Педерсен Торе
|0
|0
|Лейте Бруно
|0
|0
|Anders Baertelsen
|0
|0
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Веккья Стефано
|10
|0.42
|Захариассен Кристоффер
|8
|0.33
|Хольсе Карло
|5
|0.21
|Сейде Эмиль Конрадсен
|4
|0.17
|Исламович Дино
|4
|0.17
|Хольм Ноа
|3
|0.13
|Видесхейм-Пауль Расмус
|3
|0.13
|Молинс Гильермо
|2
|0.08
|Эйолфссон Холмар Эрн
|2
|0.08
|Рейтан Эрленд Даль
|1
|0.04
|Ховланд Эвен
|1
|0.04
|Шелбред Пер-Сильян
|1
|0.04
|Скарсем Олаус
|1
|0.04
|Тагсет Эдвард
|1
|0.04
|Хенриксен Маркус
|1
|0.04
|Конрадсен Андрес
|1
|0.04
|Шербечич Бесим
|1
|0.04
|Хофф Вебьёрн
|0
|0
|Андерссон Адам
|0
|0
|Аугустинссон Йонатан
|0
|0
Карточки
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педерсен Торе
|5
|0
|Лисет Сёндре
|4
|0
|Хансен Беньямин
|3
|0
|Вельде Кристоффер
|3
|0
|Фредриксен Ульрик
|3
|0
|Теркильдсен Петер
|3
|0
|Стёлос Александер
|2
|0
|Крюгор Кевин Мартин
|2
|0
|Ндур Алиун
|0
|1
|Сандберг Никлас
|1
|0
|Санде Мадс
|1
|0
|Ваджи Ибраима
|1
|0
|Самуэльсен Мартин
|1
|0
|Лейте Бруно
|1
|0
|Torje Naustdal
|1
|0
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андерссон Адам
|3
|1
|Захариассен Кристоффер
|4
|0
|Эйолфссон Холмар Эрн
|4
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|3
|0
|Хофф Вебьёрн
|3
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|3
|0
|Хенриксен Маркус
|1
|1
|Тетти Александер
|2
|0
|Исламович Дино
|2
|0
|Аугустинссон Йонатан
|2
|0
|Тагсет Эдвард
|2
|0
|Хольм Ноа
|2
|0
|Молинс Гильермо
|1
|0
|Ховланд Эвен
|1
|0
|Шербечич Бесим
|1
|0
|Сейде Эмиль Конрадсен
|1
|0
|Вагич Павле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
18
8 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 7
14 Не забивали 15
0
0%
1
6%
1-15
5
19%
3
17%
16-30
3
11%
8
44%
31-45
6
22%
2
11%
46-60
7
26%
1
6%
61-75
6
22%
3
17%
76-90
Пропущено
10
15
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 10
1
10%
3
20%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
1
10%
1
7%
31-45
2
20%
3
20%
46-60
2
20%
3
20%
61-75
2
20%
4
27%
76-90
Забито
15
32
10 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 7
16 Не забивали 14
1
7%
6
19%
1-15
8
53%
7
22%
16-30
1
7%
2
6%
31-45
3
20%
4
13%
46-60
0
0%
6
19%
61-75
2
13%
7
22%
76-90
Пропущено
24
14
12 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
3
13%
2
14%
1-15
5
21%
1
7%
16-30
4
17%
1
7%
31-45
3
13%
4
29%
46-60
3
13%
3
21%
61-75
6
25%
3
21%
76-90
Забито
42
50
18 В 1-м тайме 27
24 Во 2-м тайме 23
11 Забивали первыми 14
6 Не забивали 5
1
2%
7
14%
1-15
13
31%
10
20%
16-30
4
10%
10
20%
31-45
9
21%
6
12%
46-60
7
17%
7
14%
61-75
8
19%
10
20%
76-90
Пропущено
34
29
16 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 18
4
12%
5
17%
1-15
7
21%
2
7%
16-30
5
15%
2
7%
31-45
5
15%
7
24%
46-60
5
15%
6
21%
61-75
8
24%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
Хёугесунн
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Волеренга - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Мьёндален 7:0 Тромсё - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Одд 1:3
Кристиансунд - Хёугесунн 3:2 Хёугесунн - Сарпсборг-08 2:1 Бранн - Хёугесунн 1:3 Хёугесунн - Лиллестрём 0:3 Одд - Хёугесунн 4:2 Мольде - Хёугесунн 5:4 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 2:1 Сторд - Хёугесунн 2:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Волеренга 3:1 Мьёндален - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Тромсё 3:0 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Бранн 1:0 Хёугесунн - Кристиансунд 3:0 Лиллестрём - Хёугесунн 2:1
Русенборг
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Русенборг - Саннефьёрд 4:1 Русенборг - Волеренга 2:2 Кристиансунд - Русенборг 1:0 Русенборг - Мьёндален 3:1
Викинг - Русенборг 3:1 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:3 Русенборг - Тромсё 3:2 Викинг - Русенборг 2:1 Русенборг - Ренн 1:3 Русенборг - Одд 5:0 Ренн - Русенборг 2:0 Мьёндален - Русенборг 1:2 Домжале - Русенборг 1:2 Русенборг - Домжале 6:1 Оркла - Русенборг 1:11 Русенборг - Хабнарфьордюр 4:1 Мелхус - Русенборг 0:7 Хабнарфьордюр - Русенборг 0:2 Тромсё - Русенборг 1:3 Русенборг - Кристиансунд 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|1:0 Заявка
|24
|15
|6
|3
|48 - 21
|51
|2.
|Мольде
|0:1 Заявка
|24
|14
|5
|5
|57 - 27
|47
|3.
|Русенборг
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|49 - 30
|42
|4.
|Викинг
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|47 - 41
|41
|5.
|Кристиансунд
|Заявка
|24
|12
|3
|9
|30 - 33
|39
|6.
|Лиллестрём
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|37 - 33
|38
|7.
|Волеренга
|Заявка
|23
|8
|10
|5
|38 - 31
|34
|8.
|Хёугесунн
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|40 - 36
|32
|9.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|32 - 34
|30
|10.
|Саннефьёрд
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|30 - 41
|29
|11.
|Одд
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|34 - 45
|28
|12.
|Тромсё
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|29 - 39
|28
|13.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|26 - 36
|26
|14.
|Бранн
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|30 - 44
|20
|15.
|Стабек
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|27 - 51
|18
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|24
|3
|9
|12
|28 - 40
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:1 Заявка
|12
|9
|1
|2
|36 - 12
|28
|2.
|Кристиансунд
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|22 - 11
|28
|3.
|Будё-Глимт
|1:0 Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 11
|27
|4.
|Русенборг
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|32 - 14
|26
|5.
|Хёугесунн
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|26 - 11
|26
|6.
|Викинг
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 18
|26
|7.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|26 - 10
|24
|8.
|Волеренга
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|23 - 13
|21
|9.
|Лиллестрём
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 12
|20
|10.
|Саннефьёрд
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 14
|19
|11.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|12.
|Одд
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|22 - 20
|15
|13.
|Бранн
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 18
|13
|14.
|Тромсё
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 18
|13
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|18 - 15
|11
|16.
|Стабек
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 23
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|1:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|19 - 10
|24
|2.
|Мольде
|0:1 Заявка
|12
|5
|4
|3
|21 - 15
|19
|3.
|Лиллестрём
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 21
|18
|4.
|Русенборг
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 16
|16
|5.
|Тромсё
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 21
|15
|6.
|Викинг
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 23
|15
|7.
|Одд
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 25
|13
|8.
|Волеренга
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 18
|13
|9.
|Кристиансунд
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|8 - 22
|11
|10.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|12 - 26
|10
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|14 - 27
|10
|12.
|Стабек
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|16 - 28
|9
|13.
|Бранн
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|14 - 26
|7
|14.
|Мьёндален
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 25
|7
|15.
|Хёугесунн
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|14 - 25
|6
|16.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 24
|6