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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Хёугесунн
0:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 4228
Русенборг
0'
41' Желтая карточка
Сандберг Никлас
90'+5
12
Сельвик
Эгиль
15
Фредриксен
Ульрик
4
Anders
Baertelsen
5
Хансен
Беньямин
23
Педерсен
Торе
7
Теркильдсен
Петер
8
Крюгор
Кевин
Мартин
25
Ндур
Алиун
10
Сандберг
Никлас
11
Вельде
Кристоффер
16
Содерлунд
Александер
13
Лунд
Юлиан
Файе
2
Рейтан
Эрленд
Даль
23
Вагич
Павле
16
Ховланд
Эвен
25
Андерссон
Адам
7
Хенриксен
Маркус
20
Тагсет
Эдвард
11
Хольсе
Карло
35
Сейде
Эмиль
Конрадсен
18
Хольм
Ноа
22
Веккья
Стефано
Хёугесунн
4-2-3-1
Русенборг
4-3-3

Ход матча

41'
Сандберг Никлас
 
60'
Санде Мадс
Сандберг Никлас
 
68'
 
Исламович Дино
Сейде Эмиль Конрадсен
76'
Стёлос Александер
Содерлунд Александер
 
76'
 
Скарсем Олаус
Веккья Стефано
90'
Torje Naustdal
Теркильдсен Петер
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 6
  • 3 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

История личных встреч

Хёугесунн
Русенборг

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

81.8%
36.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

25 матчей

32%
20%
48%
8 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

36%
28%
36%
9 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

24%
44%
32%
6 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

Т
0:0
Т
2:1
Т
1:0
Т
2:1
Т
0:2
Т
1:0
Т
1:2
Т
0:1
Т
1:0
Т
6:0
Т
1:1
Т
4:3
Т
0:6
ТМК
1:0
Т
2:1
Т
5:3
КН
2:1
Т
1:1
Т
3:1
Т
5:2
Т
0:1
Т
2:2
Т
0:1
Т
4:3
Т
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ваджи Ибраима 8 0.33
Ндур Алиун 7 0.29
Вельде Кристоффер 5 0.21
Лисет Сёндре 4 0.17
Сандберг Никлас 3 (1) 0.13
Теркильдсен Петер 2 0.08
Стёлос Александер 2 0.08
Самуэльсен Мартин 2 0.08
Содерлунд Александер 2 0.08
Хансен Беньямин 2 0.08
Крюгор Кевин Мартин 1 0.04
Деслер Миккел 1 0.04
Фредриксен Ульрик 1 0.04
Педерсен Торе 0 0
Лейте Бруно 0 0
Anders Baertelsen 0 0
Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Веккья Стефано 10 0.42
Захариассен Кристоффер 8 0.33
Хольсе Карло 5 0.21
Сейде Эмиль Конрадсен 4 0.17
Исламович Дино 4 0.17
Хольм Ноа 3 0.13
Видесхейм-Пауль Расмус 3 0.13
Молинс Гильермо 2 0.08
Эйолфссон Холмар Эрн 2 0.08
Рейтан Эрленд Даль 1 0.04
Ховланд Эвен 1 0.04
Шелбред Пер-Сильян 1 0.04
Скарсем Олаус 1 0.04
Тагсет Эдвард 1 0.04
Хенриксен Маркус 1 0.04
Конрадсен Андрес 1 0.04
Шербечич Бесим 1 0.04
Хофф Вебьёрн 0 0
Андерссон Адам 0 0
Аугустинссон Йонатан 0 0

Карточки

Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педерсен Торе 5 0
Лисет Сёндре 4 0
Хансен Беньямин 3 0
Вельде Кристоффер 3 0
Фредриксен Ульрик 3 0
Теркильдсен Петер 3 0
Стёлос Александер 2 0
Крюгор Кевин Мартин 2 0
Ндур Алиун 0 1
Сандберг Никлас 1 0
Санде Мадс 1 0
Ваджи Ибраима 1 0
Самуэльсен Мартин 1 0
Лейте Бруно 1 0
Torje Naustdal 1 0
Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерссон Адам 3 1
Захариассен Кристоффер 4 0
Эйолфссон Холмар Эрн 4 0
Шелбред Пер-Сильян 3 0
Хофф Вебьёрн 3 0
Рейтан Эрленд Даль 3 0
Хенриксен Маркус 1 1
Тетти Александер 2 0
Исламович Дино 2 0
Аугустинссон Йонатан 2 0
Тагсет Эдвард 2 0
Хольм Ноа 2 0
Молинс Гильермо 1 0
Ховланд Эвен 1 0
Шербечич Бесим 1 0
Сейде Эмиль Конрадсен 1 0
Вагич Павле 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
18
8 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 7
14 Не забивали 15
0
0%
1
6%
1-15
5
19%
3
17%
16-30
3
11%
8
44%
31-45
6
22%
2
11%
46-60
7
26%
1
6%
61-75
6
22%
3
17%
76-90

Пропущено

10
15
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 10
1
10%
3
20%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
1
10%
1
7%
31-45
2
20%
3
20%
46-60
2
20%
3
20%
61-75
2
20%
4
27%
76-90

Забито

15
32
10 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 7
16 Не забивали 14
1
7%
6
19%
1-15
8
53%
7
22%
16-30
1
7%
2
6%
31-45
3
20%
4
13%
46-60
0
0%
6
19%
61-75
2
13%
7
22%
76-90

Пропущено

24
14
12 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
3
13%
2
14%
1-15
5
21%
1
7%
16-30
4
17%
1
7%
31-45
3
13%
4
29%
46-60
3
13%
3
21%
61-75
6
25%
3
21%
76-90

Забито

42
50
18 В 1-м тайме 27
24 Во 2-м тайме 23
11 Забивали первыми 14
6 Не забивали 5
1
2%
7
14%
1-15
13
31%
10
20%
16-30
4
10%
10
20%
31-45
9
21%
6
12%
46-60
7
17%
7
14%
61-75
8
19%
10
20%
76-90

Пропущено

34
29
16 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 18
4
12%
5
17%
1-15
7
21%
2
7%
16-30
5
15%
2
7%
31-45
5
15%
7
24%
46-60
5
15%
6
21%
61-75
8
24%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Хёугесунн
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Волеренга - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Мьёндален 7:0 Тромсё - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Одд 1:3
Кристиансунд - Хёугесунн 3:2 Хёугесунн - Сарпсборг-08 2:1 Бранн - Хёугесунн 1:3 Хёугесунн - Лиллестрём 0:3 Одд - Хёугесунн 4:2 Мольде - Хёугесунн 5:4 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 2:1 Сторд - Хёугесунн 2:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Волеренга 3:1 Мьёндален - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Тромсё 3:0 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Бранн 1:0 Хёугесунн - Кристиансунд 3:0 Лиллестрём - Хёугесунн 2:1
Русенборг
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Русенборг - Саннефьёрд 4:1 Русенборг - Волеренга 2:2 Кристиансунд - Русенборг 1:0 Русенборг - Мьёндален 3:1
Викинг - Русенборг 3:1 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:3 Русенборг - Тромсё 3:2 Викинг - Русенборг 2:1 Русенборг - Ренн 1:3 Русенборг - Одд 5:0 Ренн - Русенборг 2:0 Мьёндален - Русенборг 1:2 Домжале - Русенборг 1:2 Русенборг - Домжале 6:1 Оркла - Русенборг 1:11 Русенборг - Хабнарфьордюр 4:1 Мелхус - Русенборг 0:7 Хабнарфьордюр - Русенборг 0:2 Тромсё - Русенборг 1:3 Русенборг - Кристиансунд 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 1:0 Заявка 24 15 6 3 48 - 21 51
2. Мольде 0:1 Заявка 24 14 5 5 57 - 27 47
3. Русенборг Заявка 24 12 6 6 49 - 30 42
4. Викинг Заявка 23 12 5 6 47 - 41 41
5. Кристиансунд Заявка 24 12 3 9 30 - 33 39
6. Лиллестрём Заявка 24 11 5 8 37 - 33 38
7. Волеренга Заявка 23 8 10 5 38 - 31 34
8. Хёугесунн Заявка 24 9 5 10 40 - 36 32
9. Стрёмсгодсет Заявка 24 8 6 10 32 - 34 30
10. Саннефьёрд Заявка 24 8 5 11 30 - 41 29
11. Одд Заявка 24 7 7 10 34 - 45 28
12. Тромсё Заявка 24 7 7 10 29 - 39 28
13. Сарпсборг-08 Заявка 23 7 5 11 26 - 36 26
14. Бранн Заявка 23 4 8 11 30 - 44 20
15. Стабек Заявка 24 4 6 14 27 - 51 18
16. Мьёндален Заявка 24 3 9 12 28 - 40 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 0:1 Заявка 12 9 1 2 36 - 12 28
2. Кристиансунд Заявка 12 9 1 2 22 - 11 28
3. Будё-Глимт 1:0 Заявка 12 8 3 1 29 - 11 27
4. Русенборг Заявка 12 8 2 2 32 - 14 26
5. Хёугесунн Заявка 12 8 2 2 26 - 11 26
6. Викинг Заявка 12 8 2 2 29 - 18 26
7. Стрёмсгодсет Заявка 12 7 3 2 26 - 10 24
8. Волеренга Заявка 12 5 6 1 23 - 13 21
9. Лиллестрём Заявка 12 6 2 4 17 - 12 20
10. Саннефьёрд Заявка 13 5 4 4 16 - 14 19
11. Сарпсборг-08 Заявка 11 4 4 3 14 - 10 16
12. Одд Заявка 11 4 3 4 22 - 20 15
13. Бранн Заявка 11 3 4 4 16 - 18 13
14. Тромсё Заявка 12 3 4 5 15 - 18 13
15. Мьёндален Заявка 12 2 5 5 18 - 15 11
16. Стабек Заявка 12 2 3 7 11 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 1:0 Заявка 12 7 3 2 19 - 10 24
2. Мольде 0:1 Заявка 12 5 4 3 21 - 15 19
3. Лиллестрём Заявка 12 5 3 4 20 - 21 18
4. Русенборг Заявка 12 4 4 4 17 - 16 16
5. Тромсё Заявка 12 4 3 5 14 - 21 15
6. Викинг Заявка 11 4 3 4 18 - 23 15
7. Одд Заявка 13 3 4 6 12 - 25 13
8. Волеренга Заявка 11 3 4 4 15 - 18 13
9. Кристиансунд Заявка 12 3 2 7 8 - 22 11
10. Сарпсборг-08 Заявка 12 3 1 8 12 - 26 10
11. Саннефьёрд Заявка 11 3 1 7 14 - 27 10
12. Стабек Заявка 12 2 3 7 16 - 28 9
13. Бранн Заявка 12 1 4 7 14 - 26 7
14. Мьёндален Заявка 12 1 4 7 10 - 25 7
15. Хёугесунн Заявка 12 1 3 8 14 - 25 6
16. Стрёмсгодсет Заявка 12 1 3 8 6 - 24 6
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Сандберг Никлас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Хёугесунн 0:0 Русенборг онлайн




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