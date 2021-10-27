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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Саннефьёрд
0:0
Перерыв

Стадион:
Стрёмсгодсет
0'
1
Стуревик
Якоб
2
Вембангомо
Брис
3
Валес
Марк
5
Кройцриглер
Мартин
4
Ian
Smeulers
16
Сёдлунн
Андре
18
Куртович
Виллиам
15
Бренден
Эрик
23
Йонссон
Видар
14
Тветер
Александер
Рууд
10
Вега
Дейвер
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
2
Лейфссон
Ари
71
Валсвик
Густав
4
Грогард
Томас
8
Хове
Йохан
7
Стенгель
Херман
92
Красники
Крешник
19
Стеневик
Халлдор
9
Фрайдей
Фред
17
Гулликсен
Тобиас
Саннефьёрд
4-3-3
Стрёмсгодсет
4-3-3

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

История личных встреч

Саннефьёрд
Стрёмсгодсет

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед

19 матчей

21.1%
15.8%
63.1%
4 победы 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

21.1%
21.1%
57.8%
4 победы 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

15.8%
36.8%
47.4%
3 победы 7 ничьих 9 побед

История матчей

Т
4:0
ТМК
1:0
Т
0:0
Т
3:4
Т
2:1
Т
2:0
ТМК
6:0
Т
1:2
Т
1:0
ТМК
2:2
Т
1:2
Т
3:2
ТМК
3:0
ТМС
3:0
Т
0:3
Т
4:2
Т
1:1
Т
1:0
ТМС
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йонссон Видар 8 0.33
Хансен Кристоффер 6 0.25
Тветер Александер Рууд 4 0.17
Рисан Сандер 2 0.08
Фосс Сандер Моэн 2 0.08
Валес Марк 1 0.04
Куртович Виллиам 1 0.04
Кройцриглер Мартин 1 0.04
Гуссиос Сиверт 1 0.04
Ордагич Амер 0 0
Вембангомо Брис 0 0
Хокенстад Матс 0 0
Ньенету Франклин 0 0
Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрайдей Фред 6 0.25
Стенгель Херман 5 (2) 0.21
Хове Йохан 3 0.13
Гулликсен Тобиас 3 0.13
Валсвик Густав 3 0.13
Ипалибо Джек 3 0.13
Стеневик Халлдор 2 0.08
Токстад Кристоффер 1 0.04
Майгор Миккел 1 0.04
Лейфссон Ари 1 0.04
Мава Мозес 1 0.04
Красники Крешник 1 0.04
Тчамба Дуплекс 1 0.04
Jordan Attah Kadiri 1 0.04
Парр Джонатан 0 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 0 0
Гуннарссон Никлас 0 0
Энерсен Оле 0 0

Карточки

Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фосс Сандер Моэн 6 0
Валес Марк 5 0
Кройцриглер Мартин 4 0
Куртович Виллиам 3 0
Вембангомо Брис 3 0
Йонссон Видар 3 0
Зе Эдуардо де Араужо 3 0
Ian Smeulers 1 1
Сингх Хармет 2 0
Бренден Эрик 2 0
Хансен Кристоффер 1 0
Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуннарссон Никлас 5 0
Стеневик Халлдор 5 0
Лейфссон Ари 4 0
Стенгель Херман 3 0
Ипалибо Джек 3 0
Гулликсен Тобиас 3 0
Валсвик Густав 1 1
Фрайдей Фред 2 0
Мава Мозес 2 0
Ингимюндарсон Вальдимар 2 0
Энерсен Оле 2 0
Токстад Кристоффер 1 0
Грогард Томас 1 0
Майгор Миккел 1 0
Ресхольт-Мюра Вильяр 1 0
Красники Крешник 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
7
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
15 Не забивали 17
1
8%
2
29%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
2
17%
2
29%
61-75
1
8%
2
29%
76-90

Пропущено

16
21
6 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
3
19%
5
24%
1-15
2
13%
4
19%
16-30
1
6%
3
14%
31-45
4
25%
3
14%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
5
31%
4
19%
76-90

Забито

17
26
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
3
18%
1
4%
1-15
1
6%
5
19%
16-30
5
29%
29%
4
15%
31-45
3
18%
4
15%
46-60
2
12%
8
31%
61-75
3
18%
4
15%
76-90

Пропущено

24
10
12 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
2
8%
2
20%
1-15
7
29%
29%
3
30%
16-30
3
13%
2
20%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
4
17%
2
20%
61-75
3
13%
1
10%
76-90

Забито

29
33
14 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 7
5 Не забивали 6
4
14%
3
9%
1-15
2
7%
6
18%
16-30
8
28%
4
12%
31-45
7
24%
4
12%
46-60
4
14%
10
30%
61-75
4
14%
6
18%
76-90

Пропущено

40
31
18 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 18
5
13%
7
23%
1-15
9
23%
7
23%
16-30
4
10%
5
16%
31-45
9
23%
3
10%
46-60
5
13%
4
13%
61-75
8
20%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Саннефьёрд
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Русенборг - Саннефьёрд 4:1 Саннефьёрд - Одд 0:0 Викинг - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Стабек 0:3
Мьёндален - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Волеренга 3:0 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 5:0 Саннефьёрд - Тромсё 1:1 Бранн - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:1 Арендал - Саннефьёрд 5:4 Одд - Саннефьёрд 2:3 Порс Гренланд - Саннефьёрд 1:4 Саннефьёрд - Хёугесунн 1:1 Кристиансунд - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 2:0 Стабек - Саннефьёрд 0:2 Саннефьёрд - Будё-Глимт 1:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 4:0 Саннефьёрд - Викинг 3:0
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 1:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:0 Стабек - Стрёмсгодсет 0:0
Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:0 Стрёмсгодсет - Стабек 5:1 Стрёмсгодсет - Кристиансунд 1:2 Одд - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Бранн 3:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:0 Ряди - Стрёмсгодсет 0:1 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 2:1 Хёнефосс - Стрёмсгодсет 0:2 Стрёмсгодсет - Одд 3:0 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:1 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 4:0 Мьёндален - Стрёмсгодсет 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 23 14 6 3 47 - 21 48
2. Мольде Заявка 23 14 5 4 57 - 26 47
3. Русенборг 0:0 Заявка 24 12 6 6 49 - 30 42
4. Викинг Заявка 23 12 5 6 47 - 41 41
5. Кристиансунд 0:2 Заявка 24 12 3 9 30 - 30 39
6. Лиллестрём 0:0 Заявка 24 10 6 8 34 - 33 36
7. Волеренга Заявка 23 8 10 5 38 - 31 34
8. Хёугесунн 0:0 Заявка 24 9 5 10 40 - 36 32
9. Стрёмсгодсет 0:0 Заявка 24 8 7 9 32 - 32 31
10. Одд 0:0 Заявка 24 7 8 9 34 - 43 29
11. Саннефьёрд 0:0 Заявка 24 7 6 11 28 - 41 27
12. Сарпсборг-08 Заявка 23 7 5 11 26 - 36 26
13. Тромсё 0:0 Заявка 24 6 8 10 27 - 39 26
14. Бранн Заявка 23 4 8 11 30 - 44 20
15. Стабек 0:0 Заявка 24 4 7 13 27 - 48 19
16. Мьёндален 2:0 Заявка 24 3 9 12 25 - 40 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 11 9 1 1 36 - 11 28
2. Кристиансунд 0:2 Заявка 12 9 1 2 22 - 11 28
3. Будё-Глимт Заявка 12 8 3 1 29 - 11 27
4. Русенборг 0:0 Заявка 12 8 2 2 32 - 14 26
5. Хёугесунн 0:0 Заявка 12 8 2 2 26 - 11 26
6. Викинг Заявка 12 8 2 2 29 - 18 26
7. Стрёмсгодсет 0:0 Заявка 12 7 3 2 26 - 10 24
8. Волеренга Заявка 12 5 6 1 23 - 13 21
9. Лиллестрём 0:0 Заявка 12 5 3 4 14 - 12 18
10. Саннефьёрд 0:0 Заявка 13 4 5 4 14 - 14 17
11. Сарпсборг-08 Заявка 11 4 4 3 14 - 10 16
12. Одд 0:0 Заявка 11 4 3 4 22 - 20 15
13. Бранн Заявка 11 3 4 4 16 - 18 13
14. Тромсё 0:0 Заявка 12 2 5 5 13 - 18 11
15. Мьёндален 2:0 Заявка 12 2 5 5 15 - 15 11
16. Стабек 0:0 Заявка 12 2 3 7 11 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 11 6 3 2 18 - 10 21
2. Мольде Заявка 12 5 4 3 21 - 15 19
3. Лиллестрём 0:0 Заявка 12 5 3 4 20 - 21 18
4. Русенборг 0:0 Заявка 12 4 4 4 17 - 16 16
5. Тромсё 0:0 Заявка 12 4 3 5 14 - 21 15
6. Викинг Заявка 11 4 3 4 18 - 23 15
7. Одд 0:0 Заявка 13 3 5 5 12 - 23 14
8. Волеренга Заявка 11 3 4 4 15 - 18 13
9. Кристиансунд 0:2 Заявка 12 3 2 7 8 - 19 11
10. Стабек 0:0 Заявка 12 2 4 6 16 - 25 10
11. Сарпсборг-08 Заявка 12 3 1 8 12 - 26 10
12. Саннефьёрд 0:0 Заявка 11 3 1 7 14 - 27 10
13. Бранн Заявка 12 1 4 7 14 - 26 7
14. Стрёмсгодсет 0:0 Заявка 12 1 4 7 6 - 22 7
15. Мьёндален 2:0 Заявка 12 1 4 7 10 - 25 7
16. Хёугесунн 0:0 Заявка 12 1 3 8 14 - 25 6
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Саннефьёрд
Ничья
Стрёмсгодсет
2.52
3.77
3.30
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