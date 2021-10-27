Норвегия: Типпелиген 2021
2:0
Конец матча
Стадион: Sandefjord Arena
1:0
51' ГолТветер Александер Рууд
2:0
52' ГолЙонссон Видар
57' Желтая карточкаСёдлунн Андре
77' Желтая карточкаЛейфссон Ари
81' Желтая карточкаХансен Кристоффер
15
Бренден
Эрик
10
Вега
Дейвер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бренден ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Вега ДейверНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Ордагич АмерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Нджиэ МуссаНападающий
-
93 Анене ЧумаНападающий
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сетра МортенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Haakon Wibe-Lund
Ход матча
51'
52'
57'
77'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 5
-
3 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
История личных встреч
Саннефьёрд
Стрёмсгодсет
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед
19 матчей
21.1%
15.8%
63.1%
4 победы 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
21.1%
21.1%
57.8%
4 победы 4 ничьи 11 побед
Второй тайм
15.8%
36.8%
47.4%
3 победы 7 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йонссон Видар
|9
|0.38
|Хансен Кристоффер
|6
|0.25
|Тветер Александер Рууд
|5
|0.21
|Рисан Сандер
|2
|0.08
|Фосс Сандер Моэн
|2
|0.08
|Валес Марк
|1
|0.04
|Куртович Виллиам
|1
|0.04
|Кройцриглер Мартин
|1
|0.04
|Гуссиос Сиверт
|1
|0.04
|Ордагич Амер
|0
|0
|Вембангомо Брис
|0
|0
|Хокенстад Матс
|0
|0
|Бренден Эрик
|0
|0
|Ньенету Франклин
|0
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрайдей Фред
|6
|0.25
|Стенгель Херман
|5 (2)
|0.21
|Хове Йохан
|3
|0.13
|Гулликсен Тобиас
|3
|0.13
|Валсвик Густав
|3
|0.13
|Ипалибо Джек
|3
|0.13
|Стеневик Халлдор
|2
|0.08
|Токстад Кристоффер
|1
|0.04
|Майгор Миккел
|1
|0.04
|Лейфссон Ари
|1
|0.04
|Мава Мозес
|1
|0.04
|Красники Крешник
|1
|0.04
|Тчамба Дуплекс
|1
|0.04
|Jordan Attah Kadiri
|1
|0.04
|Парр Джонатан
|0
|0
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|0
|0
|Гуннарссон Никлас
|0
|0
|Энерсен Оле
|0
|0
Карточки
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фосс Сандер Моэн
|6
|0
|Валес Марк
|5
|0
|Кройцриглер Мартин
|4
|0
|Куртович Виллиам
|3
|0
|Вембангомо Брис
|3
|0
|Йонссон Видар
|3
|0
|Зе Эдуардо де Араужо
|3
|0
|Ian Smeulers
|1
|1
|Сингх Хармет
|2
|0
|Хансен Кристоффер
|2
|0
|Бренден Эрик
|2
|0
|Сёдлунн Андре
|1
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуннарссон Никлас
|5
|0
|Лейфссон Ари
|5
|0
|Стеневик Халлдор
|5
|0
|Стенгель Херман
|3
|0
|Ипалибо Джек
|3
|0
|Гулликсен Тобиас
|3
|0
|Валсвик Густав
|1
|1
|Фрайдей Фред
|2
|0
|Мава Мозес
|2
|0
|Ингимюндарсон Вальдимар
|2
|0
|Энерсен Оле
|2
|0
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|Грогард Томас
|1
|0
|Майгор Миккел
|1
|0
|Ресхольт-Мюра Вильяр
|1
|0
|Красники Крешник
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
7
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 2
15 Не забивали 18
1
7%
2
29%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
6
43%
0
0%
46-60
2
14%
2
29%
61-75
1
7%
2
29%
76-90
Пропущено
16
23
6 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
3
19%
5
22%
1-15
2
13%
4
17%
16-30
1
6%
3
13%
31-45
4
25%
5
22%
46-60
1
6%
2
9%
61-75
5
31%
4
17%
76-90
Забито
17
26
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
3
18%
1
4%
1-15
1
6%
5
19%
16-30
5
29%
29%
4
15%
31-45
3
18%
4
15%
46-60
2
12%
8
31%
61-75
3
18%
4
15%
76-90
Пропущено
24
10
12 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
2
8%
2
20%
1-15
7
29%
29%
3
30%
16-30
3
13%
2
20%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
4
17%
2
20%
61-75
3
13%
1
10%
76-90
Забито
31
33
14 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 7
5 Не забивали 7
4
13%
3
9%
1-15
2
6%
6
18%
16-30
8
26%
4
12%
31-45
9
29%
29%
4
12%
46-60
4
13%
10
30%
61-75
4
13%
6
18%
76-90
Пропущено
40
33
18 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 19
5
13%
7
21%
1-15
9
23%
7
21%
16-30
4
10%
5
15%
31-45
9
23%
5
15%
46-60
5
13%
4
12%
61-75
8
20%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
Саннефьёрд
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Русенборг - Саннефьёрд 4:1 Саннефьёрд - Одд 0:0 Викинг - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Стабек 0:3
Мьёндален - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Волеренга 3:0 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 5:0 Саннефьёрд - Тромсё 1:1 Бранн - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:1 Арендал - Саннефьёрд 5:4 Одд - Саннефьёрд 2:3 Порс Гренланд - Саннефьёрд 1:4 Саннефьёрд - Хёугесунн 1:1 Кристиансунд - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 2:0 Стабек - Саннефьёрд 0:2 Саннефьёрд - Будё-Глимт 1:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 4:0 Саннефьёрд - Викинг 3:0
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 1:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:0 Стабек - Стрёмсгодсет 0:0
Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:0 Стрёмсгодсет - Стабек 5:1 Стрёмсгодсет - Кристиансунд 1:2 Одд - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Бранн 3:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:0 Ряди - Стрёмсгодсет 0:1 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 2:1 Хёнефосс - Стрёмсгодсет 0:2 Стрёмсгодсет - Одд 3:0 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:1 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 4:0 Мьёндален - Стрёмсгодсет 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|1:0 Заявка
|24
|15
|6
|3
|48 - 21
|51
|2.
|Мольде
|0:1 Заявка
|24
|14
|5
|5
|57 - 27
|47
|3.
|Русенборг
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|49 - 30
|42
|4.
|Викинг
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|47 - 41
|41
|5.
|Кристиансунд
|Заявка
|24
|12
|3
|9
|30 - 33
|39
|6.
|Лиллестрём
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|37 - 33
|38
|7.
|Волеренга
|Заявка
|23
|8
|10
|5
|38 - 31
|34
|8.
|Хёугесунн
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|40 - 36
|32
|9.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|32 - 34
|30
|10.
|Саннефьёрд
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|30 - 41
|29
|11.
|Одд
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|34 - 45
|28
|12.
|Тромсё
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|29 - 39
|28
|13.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|26 - 36
|26
|14.
|Бранн
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|30 - 44
|20
|15.
|Стабек
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|27 - 51
|18
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|24
|3
|9
|12
|28 - 40
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:1 Заявка
|12
|9
|1
|2
|36 - 12
|28
|2.
|Кристиансунд
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|22 - 11
|28
|3.
|Будё-Глимт
|1:0 Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 11
|27
|4.
|Русенборг
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|32 - 14
|26
|5.
|Хёугесунн
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|26 - 11
|26
|6.
|Викинг
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 18
|26
|7.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|26 - 10
|24
|8.
|Волеренга
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|23 - 13
|21
|9.
|Лиллестрём
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 12
|20
|10.
|Саннефьёрд
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 14
|19
|11.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|12.
|Одд
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|22 - 20
|15
|13.
|Бранн
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 18
|13
|14.
|Тромсё
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 18
|13
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|18 - 15
|11
|16.
|Стабек
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 23
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|1:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|19 - 10
|24
|2.
|Мольде
|0:1 Заявка
|12
|5
|4
|3
|21 - 15
|19
|3.
|Лиллестрём
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 21
|18
|4.
|Русенборг
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 16
|16
|5.
|Тромсё
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 21
|15
|6.
|Викинг
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 23
|15
|7.
|Одд
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 25
|13
|8.
|Волеренга
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 18
|13
|9.
|Кристиансунд
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|8 - 22
|11
|10.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|12 - 26
|10
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|14 - 27
|10
|12.
|Стабек
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|16 - 28
|9
|13.
|Бранн
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|14 - 26
|7
|14.
|Мьёндален
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 25
|7
|15.
|Хёугесунн
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|14 - 25
|6
|16.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 24
|6