США: МЛС 2021
1:0
Конец матча
Стадион: Джилетт
15' Желтая карточкаАбубакар Лалас
53' Желтая карточкаРубио Диего
1:0
75' ГолБушанан Тажон
90' Желтая карточкаЭстевес Лукас
30
Тёрнер
Мэтт
15
Бай
Брэндон
24
Джонс
Дехуан
22
Хиль
Карлес
3
Мур
Дрю
26
Бассетт
Коул
11
Рубио
Диего
- Основной состав
-
30 Тёрнер МэттВратарь
-
15 Бай БрэндонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Джонс ДехуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Хиль КарлесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Найтон БрэдВратарь
-
23 Белл ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 MacielПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Банбери ТилНападающий
-
Главный тренер: Брюс Арена
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 Мур ДрюЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Бассетт КоулПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Рубио ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Прайс ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Robin Fraser
Ход матча
15'
53'
75'
1:0
88'
90'
История личных встреч
Нью-Инглэнд Революшн
Колорадо Рэпидс
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
71.4%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
15 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Букса Адам
|16
|0.48
|Боу Густаво
|15 (1)
|0.45
|Бушанан Тажон
|8
|0.24
|Хиль Карлес
|4 (1)
|0.12
|Джонс Дехуан
|3
|0.09
|Банбери Тил
|3
|0.09
|Траустасон Арнор
|2
|0.06
|Боатенг Эммануль II
|2
|0.06
|Макнамара Томас
|2
|0.06
|Бай Брэндон
|2
|0.06
|Полстер Мэтт
|2
|0.06
|Белл Джон
|1
|0.03
|Каптум Вилфрид
|1
|0.03
|Кесслер Генри
|1
|0.03
|Кизза Эдвард
|0
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барриос Майкл
|8
|0.25
|Рубио Диего
|5
|0.16
|Льюис Джонатан
|5 (1)
|0.16
|Бассетт Коул
|4 (1)
|0.13
|Шиньяшики Андре
|4
|0.13
|Баджи Доминик
|3
|0.09
|Гальван Бриан
|2
|0.06
|Уилсон Дэнни
|2
|0.06
|Розенберри Киган
|2
|0.06
|Абубакар Лалас
|2
|0.06
|Мескида Николас
|1
|0.03
|Акоста Келлин
|1
|0.03
|Кайе Марк-Энтони
|1
|0.03
|Винс Сэмюэл
|1
|0.03
|Намли Юнес
|1
|0.03
|Трасти Остон
|1
|0.03
|Эстевес Лукас
|1
|0.03
|Прайс Джек
|0
|0
|Бенезе Николя
|0
|0
Карточки
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Траустасон Арнор
|4
|2
|Полстер Мэтт
|7
|0
|Фаррелл Эндрю
|6
|0
|Макнамара Томас
|4
|0
|Каптум Вилфрид
|4
|0
|Бушанан Тажон
|4
|0
|Кесслер Генри
|4
|0
|Джонс Дехуан
|2
|1
|Бай Брэндон
|3
|0
|Боу Густаво
|2
|0
|Банбери Тил
|2
|0
|Хиль Карлес
|2
|0
|Букса Адам
|2
|0
|Maciel
|1
|0
|ДеЛаГарза Эй Джей
|1
|0
|Колдуэлл Скотт
|1
|0
|Luis Caicedo III
|1
|0
|Мафла Кристиан
|1
|0
|Белл Джон
|1
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уилсон Дэнни
|7
|1
|Прайс Джек
|8
|0
|Уорнер Коллен
|7
|0
|Рубио Диего
|7
|0
|Абубакар Лалас
|6
|0
|Трасти Остон
|4
|0
|Гальван Бриан
|4
|0
|Барриос Майкл
|3
|0
|Шиньяшики Андре
|3
|0
|Мескида Николас
|2
|0
|Намли Юнес
|2
|0
|Акоста Келлин
|2
|0
|Кайе Марк-Энтони
|2
|0
|Розенберри Киган
|2
|0
|Бассетт Коул
|2
|0
|Эстевес Лукас
|0
|1
|Бейташур Стивен
|1
|0
|Ярброуг Вильям
|1
|0
|Льюис Джонатан
|1
|0
|Винс Сэмюэл
|1
|0
|Dantouma Toure
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
20
13 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 9
19 Не забивали 18
3
11%
3
15%
1-15
5
18%
4
20%
16-30
5
18%
0
0%
31-45
6
21%
2
10%
46-60
4
14%
5
25%
61-75
5
18%
6
30%
76-90
Пропущено
19
19
10 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
5
26%
5
26%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
3
16%
6
32%
31-45
5
26%
1
5%
46-60
1
5%
2
11%
61-75
3
16%
3
16%
76-90
Забито
34
25
16 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 10
17 Не забивали 17
5
15%
1
4%
1-15
7
21%
2
8%
16-30
4
12%
6
24%
31-45
1
3%
7
28%
46-60
5
15%
7
28%
61-75
12
35%
2
8%
76-90
Пропущено
23
13
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
4
17%
1
8%
1-15
2
9%
2
15%
16-30
5
22%
4
31%
31-45
5
22%
2
15%
46-60
3
13%
2
15%
61-75
4
17%
2
15%
76-90
Забито
62
45
29 В 1-м тайме 16
33 Во 2-м тайме 29
18 Забивали первыми 19
4 Не забивали 4
8
13%
4
9%
1-15
12
19%
6
13%
16-30
9
15%
6
13%
31-45
7
11%
9
20%
46-60
9
15%
12
27%
61-75
17
27%
8
18%
76-90
Пропущено
42
32
21 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 9
26 Не пропускали 20
9
21%
6
19%
1-15
4
10%
4
13%
16-30
8
19%
10
31%
31-45
10
24%
3
9%
46-60
4
10%
4
13%
61-75
7
17%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:4
Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 2:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 3:2 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 0:5 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:3
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 1:3
Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Остин 3:0 Колорадо Рэпидс - Торонто 0:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:2 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:3 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Остин - Колорадо Рэпидс 0:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:0 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|33
|22
|7
|4
|65 - 40
|73
|2.
|Нэшвилл
|3:3 Заявка
|32
|11
|17
|4
|50 - 31
|50
|3.
|Филадельфия Юнион
|1:2 Заявка
|32
|13
|10
|9
|44 - 34
|49
|4.
|Нью-Йорк Сити
|1:0 Заявка
|32
|13
|8
|11
|52 - 34
|47
|5.
|Орландо Сити
|1:3 Заявка
|32
|12
|11
|9
|46 - 47
|47
|6.
|Атланта Юнайтед
|1:1 Заявка
|31
|11
|11
|9
|41 - 35
|44
|7.
|Ди Си Юнайтед
|1:0 Заявка
|32
|13
|5
|14
|52 - 50
|44
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|44 - 41
|43
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:1 Заявка
|31
|12
|7
|12
|37 - 32
|43
|10.
|Коламбус Кру
|3:1 Заявка
|32
|11
|8
|13
|41 - 43
|41
|11.
|Интер Майами
|1:1 Заявка
|32
|11
|6
|15
|34 - 49
|39
|12.
|Чикаго Файр
|0:1 Заявка
|33
|9
|7
|17
|36 - 52
|34
|13.
|Торонто
|2:1 Заявка
|32
|7
|8
|17
|37 - 61
|29
|14.
|Цинциннати
|3:3 Заявка
|32
|4
|9
|19
|36 - 67
|21
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|32
|17
|7
|8
|51 - 31
|58
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0 Заявка
|31
|16
|8
|7
|54 - 34
|56
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|32
|15
|10
|7
|45 - 33
|55
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|32
|13
|8
|11
|46 - 48
|47
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|31
|14
|4
|13
|48 - 51
|46
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|36 - 38
|45
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|31
|11
|11
|9
|41 - 42
|44
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|50 - 45
|44
|9.
|Реал Солт-Лейк
|0:1 Заявка
|31
|12
|6
|13
|48 - 47
|42
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|31
|9
|10
|12
|41 - 48
|37
|11.
|Даллас
|1:0 Заявка
|32
|7
|11
|14
|44 - 52
|32
|12.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|32
|6
|12
|14
|36 - 51
|30
|13.
|Остин
|Заявка
|31
|8
|4
|19
|31 - 50
|28
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|31 - 17
|39
|2.
|Ди Си Юнайтед
|1:0 Заявка
|16
|11
|1
|4
|31 - 14
|34
|3.
|Нью-Йорк Сити
|1:0 Заявка
|16
|10
|3
|3
|36 - 12
|33
|4.
|Филадельфия Юнион
|1:2 Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 10
|33
|5.
|Нэшвилл
|3:3 Заявка
|16
|8
|8
|0
|34 - 17
|32
|6.
|Коламбус Кру
|3:1 Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 21
|30
|7.
|Орландо Сити
|1:3 Заявка
|16
|8
|6
|2
|28 - 17
|30
|8.
|Атланта Юнайтед
|1:1 Заявка
|16
|8
|5
|3
|23 - 13
|29
|9.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 21
|28
|10.
|Чикаго Файр
|0:1 Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 18
|26
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:1 Заявка
|15
|7
|5
|3
|18 - 11
|26
|12.
|Интер Майами
|1:1 Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 32
|23
|13.
|Торонто
|2:1 Заявка
|16
|5
|6
|5
|23 - 23
|21
|14.
|Цинциннати
|3:3 Заявка
|16
|1
|6
|9
|16 - 24
|9
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|0:1 Заявка
|15
|9
|4
|2
|26 - 14
|31
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|26 - 12
|31
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0 Заявка
|16
|8
|6
|2
|30 - 16
|30
|4.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|22 - 13
|30
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|22 - 15
|29
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|30 - 22
|29
|7.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|33 - 22
|29
|8.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|27 - 14
|28
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 19
|28
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|21 - 21
|24
|11.
|Даллас
|1:0 Заявка
|16
|5
|7
|4
|23 - 18
|22
|12.
|Остин
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|24 - 24
|20
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|24 - 23
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|34 - 23
|34
|2.
|Нэшвилл
|3:3 Заявка
|16
|3
|9
|4
|16 - 14
|18
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:1 Заявка
|16
|5
|2
|9
|19 - 21
|17
|4.
|Орландо Сити
|1:3 Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 30
|17
|5.
|Интер Майами
|1:1 Заявка
|16
|4
|4
|8
|9 - 17
|16
|6.
|Филадельфия Юнион
|1:2 Заявка
|16
|3
|7
|6
|21 - 24
|16
|7.
|Атланта Юнайтед
|1:1 Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|17 - 20
|15
|9.
|Нью-Йорк Сити
|1:0 Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 22
|14
|10.
|Цинциннати
|3:3 Заявка
|16
|3
|3
|10
|20 - 43
|12
|11.
|Коламбус Кру
|3:1 Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 22
|11
|12.
|Ди Си Юнайтед
|1:0 Заявка
|16
|2
|4
|10
|21 - 36
|10
|13.
|Торонто
|2:1 Заявка
|16
|2
|2
|12
|14 - 38
|8
|14.
|Чикаго Файр
|0:1 Заявка
|16
|2
|2
|12
|13 - 34
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|24 - 17
|30
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0 Заявка
|15
|8
|2
|5
|24 - 18
|26
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|19 - 21
|24
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 29
|19
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 25
|18
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|18 - 29
|17
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 25
|15
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|16
|2
|9
|5
|19 - 27
|15
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|17 - 23
|15
|10.
|Реал Солт-Лейк
|0:1 Заявка
|16
|3
|2
|11
|22 - 33
|11
|11.
|Даллас
|1:0 Заявка
|16
|2
|4
|10
|21 - 34
|10
|12.
|Остин
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|7 - 26
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|16
|0
|6
|10
|15 - 30
|6