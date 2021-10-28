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США: МЛС 2021

2021
Нью-Инглэнд Революшн
1:0
Конец матча

Стадион:
Колорадо Рэпидс
0'
15' Желтая карточка
Абубакар Лалас
53' Желтая карточка
Рубио Диего
1:0
75' Гол
Бушанан Тажон
90' Желтая карточка
Эстевес Лукас
90'+4
30
Тёрнер
Мэтт
15
Бай
Брэндон
2
Фаррелл
Эндрю
4
Кесслер
Генри
24
Джонс
Дехуан
17
Бушанан
Тажон
8
Полстер
Мэтт
26
Макнамара
Томас
22
Хиль
Карлес
9
Букса
Адам
7
Боу
Густаво
22
Ярброуг
Вильям
6
Абубакар
Лалас
3
Мур
Дрю
5
Трасти
Остон
33
Бейташур
Стивен
32
Уорнер
Коллен
26
Бассетт
Коул
66
Эстевес
Лукас
9
Шиньяшики
Андре
20
Мескида
Николас
11
Рубио
Диего
Нью-Инглэнд Революшн
4-3-1-2
Колорадо Рэпидс
3-4-2-1

История личных встреч

Нью-Инглэнд Революшн
Колорадо Рэпидс

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
71.4%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

15 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед

История матчей

М
1:2
М
2:1
М
1:0
М
2:0
М
0:2
М
3:0
М
2:1
М
2:2
М
0:0
М
3:0
М
1:2
М
1:1
М
1:1
М
1:1
М
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Букса Адам 16 0.48
Боу Густаво 15 (1) 0.45
Бушанан Тажон 8 0.24
Хиль Карлес 4 (1) 0.12
Джонс Дехуан 3 0.09
Банбери Тил 3 0.09
Траустасон Арнор 2 0.06
Боатенг Эммануль II 2 0.06
Макнамара Томас 2 0.06
Бай Брэндон 2 0.06
Полстер Мэтт 2 0.06
Белл Джон 1 0.03
Каптум Вилфрид 1 0.03
Кесслер Генри 1 0.03
Кизза Эдвард 0 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барриос Майкл 8 0.25
Рубио Диего 5 0.16
Льюис Джонатан 5 (1) 0.16
Бассетт Коул 4 (1) 0.13
Шиньяшики Андре 4 0.13
Баджи Доминик 3 0.09
Гальван Бриан 2 0.06
Уилсон Дэнни 2 0.06
Розенберри Киган 2 0.06
Абубакар Лалас 2 0.06
Мескида Николас 1 0.03
Акоста Келлин 1 0.03
Кайе Марк-Энтони 1 0.03
Винс Сэмюэл 1 0.03
Намли Юнес 1 0.03
Трасти Остон 1 0.03
Эстевес Лукас 1 0.03
Прайс Джек 0 0
Бенезе Николя 0 0

Карточки

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траустасон Арнор 4 2
Полстер Мэтт 7 0
Фаррелл Эндрю 6 0
Макнамара Томас 4 0
Каптум Вилфрид 4 0
Бушанан Тажон 4 0
Кесслер Генри 4 0
Джонс Дехуан 2 1
Бай Брэндон 3 0
Боу Густаво 2 0
Банбери Тил 2 0
Хиль Карлес 2 0
Букса Адам 2 0
Maciel 1 0
ДеЛаГарза Эй Джей 1 0
Колдуэлл Скотт 1 0
Luis Caicedo III 1 0
Мафла Кристиан 1 0
Белл Джон 1 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уилсон Дэнни 7 1
Прайс Джек 8 0
Уорнер Коллен 7 0
Рубио Диего 7 0
Абубакар Лалас 6 0
Трасти Остон 4 0
Гальван Бриан 4 0
Барриос Майкл 3 0
Шиньяшики Андре 3 0
Мескида Николас 2 0
Намли Юнес 2 0
Акоста Келлин 2 0
Кайе Марк-Энтони 2 0
Розенберри Киган 2 0
Бассетт Коул 2 0
Эстевес Лукас 0 1
Бейташур Стивен 1 0
Ярброуг Вильям 1 0
Льюис Джонатан 1 0
Винс Сэмюэл 1 0
Dantouma Toure 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
20
13 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 9
19 Не забивали 18
3
11%
3
15%
1-15
5
18%
4
20%
16-30
5
18%
0
0%
31-45
6
21%
2
10%
46-60
4
14%
5
25%
61-75
5
18%
6
30%
76-90

Пропущено

19
19
10 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
5
26%
5
26%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
3
16%
6
32%
31-45
5
26%
1
5%
46-60
1
5%
2
11%
61-75
3
16%
3
16%
76-90

Забито

34
25
16 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 10
17 Не забивали 17
5
15%
1
4%
1-15
7
21%
2
8%
16-30
4
12%
6
24%
31-45
1
3%
7
28%
46-60
5
15%
7
28%
61-75
12
35%
2
8%
76-90

Пропущено

23
13
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
4
17%
1
8%
1-15
2
9%
2
15%
16-30
5
22%
4
31%
31-45
5
22%
2
15%
46-60
3
13%
2
15%
61-75
4
17%
2
15%
76-90

Забито

62
45
29 В 1-м тайме 16
33 Во 2-м тайме 29
18 Забивали первыми 19
4 Не забивали 4
8
13%
4
9%
1-15
12
19%
6
13%
16-30
9
15%
6
13%
31-45
7
11%
9
20%
46-60
9
15%
12
27%
61-75
17
27%
8
18%
76-90

Пропущено

42
32
21 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 9
26 Не пропускали 20
9
21%
6
19%
1-15
4
10%
4
13%
16-30
8
19%
10
31%
31-45
10
24%
3
9%
46-60
4
10%
4
13%
61-75
7
17%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:4
Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 2:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 3:2 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 0:5 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:3
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 1:3
Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Остин 3:0 Колорадо Рэпидс - Торонто 0:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:2 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:3 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Остин - Колорадо Рэпидс 0:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:0 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 33 22 7 4 65 - 40 73
2. Нэшвилл 3:3 Заявка 32 11 17 4 50 - 31 50
3. Филадельфия Юнион 1:2 Заявка 32 13 10 9 44 - 34 49
4. Нью-Йорк Сити 1:0 Заявка 32 13 8 11 52 - 34 47
5. Орландо Сити 1:3 Заявка 32 12 11 9 46 - 47 47
6. Атланта Юнайтед 1:1 Заявка 31 11 11 9 41 - 35 44
7. Ди Си Юнайтед 1:0 Заявка 32 13 5 14 52 - 50 44
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 31 11 10 10 44 - 41 43
9. Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Заявка 31 12 7 12 37 - 32 43
10. Коламбус Кру 3:1 Заявка 32 11 8 13 41 - 43 41
11. Интер Майами 1:1 Заявка 32 11 6 15 34 - 49 39
12. Чикаго Файр 0:1 Заявка 33 9 7 17 36 - 52 34
13. Торонто 2:1 Заявка 32 7 8 17 37 - 61 29
14. Цинциннати 3:3 Заявка 32 4 9 19 36 - 67 21

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 32 17 7 8 51 - 31 58
2. Спортинг Канзас-Сити 0:0 Заявка 31 16 8 7 54 - 34 56
3. Колорадо Рэпидс Заявка 32 15 10 7 45 - 33 55
4. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 32 13 8 11 46 - 48 47
5. Портленд Тимберс Заявка 31 14 4 13 48 - 51 46
6. Миннесота Юнайтед Заявка 31 12 9 10 36 - 38 45
7. Ванкувер Уайткэпс Заявка 31 11 11 9 41 - 42 44
8. Лос-Анджелес Заявка 32 12 8 12 50 - 45 44
9. Реал Солт-Лейк 0:1 Заявка 31 12 6 13 48 - 47 42
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 31 9 10 12 41 - 48 37
11. Даллас 1:0 Заявка 32 7 11 14 44 - 52 32
12. Хьюстон Динамо Заявка 32 6 12 14 36 - 51 30
13. Остин Заявка 31 8 4 19 31 - 50 28

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 16 12 3 1 31 - 17 39
2. Ди Си Юнайтед 1:0 Заявка 16 11 1 4 31 - 14 34
3. Нью-Йорк Сити 1:0 Заявка 16 10 3 3 36 - 12 33
4. Филадельфия Юнион 1:2 Заявка 16 10 3 3 23 - 10 33
5. Нэшвилл 3:3 Заявка 16 8 8 0 34 - 17 32
6. Коламбус Кру 3:1 Заявка 16 9 3 4 31 - 21 30
7. Орландо Сити 1:3 Заявка 16 8 6 2 28 - 17 30
8. Атланта Юнайтед 1:1 Заявка 16 8 5 3 23 - 13 29
9. Клёб де Фут Монреаль Заявка 15 8 4 3 27 - 21 28
10. Чикаго Файр 0:1 Заявка 17 7 5 5 23 - 18 26
11. Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Заявка 15 7 5 3 18 - 11 26
12. Интер Майами 1:1 Заявка 16 7 2 7 25 - 32 23
13. Торонто 2:1 Заявка 16 5 6 5 23 - 23 21
14. Цинциннати 3:3 Заявка 16 1 6 9 16 - 24 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк 0:1 Заявка 15 9 4 2 26 - 14 31
2. Колорадо Рэпидс Заявка 16 8 7 1 26 - 12 31
3. Спортинг Канзас-Сити 0:0 Заявка 16 8 6 2 30 - 16 30
4. Миннесота Юнайтед Заявка 16 9 3 4 22 - 13 30
5. Ванкувер Уайткэпс Заявка 15 9 2 4 22 - 15 29
6. Портленд Тимберс Заявка 15 9 2 4 30 - 22 29
7. Лос-Анджелес Заявка 16 8 5 3 33 - 22 29
8. Сиэтл Саундерс Заявка 16 8 4 4 27 - 14 28
9. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 16 8 4 4 26 - 19 28
10. Хьюстон Динамо Заявка 16 6 6 4 21 - 21 24
11. Даллас 1:0 Заявка 16 5 7 4 23 - 18 22
12. Остин Заявка 16 6 2 8 24 - 24 20
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 16 5 4 7 24 - 23 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 17 10 4 3 34 - 23 34
2. Нэшвилл 3:3 Заявка 16 3 9 4 16 - 14 18
3. Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Заявка 16 5 2 9 19 - 21 17
4. Орландо Сити 1:3 Заявка 16 4 5 7 18 - 30 17
5. Интер Майами 1:1 Заявка 16 4 4 8 9 - 17 16
6. Филадельфия Юнион 1:2 Заявка 16 3 7 6 21 - 24 16
7. Атланта Юнайтед 1:1 Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 16 3 6 7 17 - 20 15
9. Нью-Йорк Сити 1:0 Заявка 16 3 5 8 16 - 22 14
10. Цинциннати 3:3 Заявка 16 3 3 10 20 - 43 12
11. Коламбус Кру 3:1 Заявка 16 2 5 9 10 - 22 11
12. Ди Си Юнайтед 1:0 Заявка 16 2 4 10 21 - 36 10
13. Торонто 2:1 Заявка 16 2 2 12 14 - 38 8
14. Чикаго Файр 0:1 Заявка 16 2 2 12 13 - 34 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 16 9 3 4 24 - 17 30
2. Спортинг Канзас-Сити 0:0 Заявка 15 8 2 5 24 - 18 26
3. Колорадо Рэпидс Заявка 16 7 3 6 19 - 21 24
4. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 16 5 4 7 20 - 29 19
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 15 4 6 5 17 - 25 18
6. Портленд Тимберс Заявка 16 5 2 9 18 - 29 17
7. Миннесота Юнайтед Заявка 15 3 6 6 14 - 25 15
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 16 2 9 5 19 - 27 15
9. Лос-Анджелес Заявка 16 4 3 9 17 - 23 15
10. Реал Солт-Лейк 0:1 Заявка 16 3 2 11 22 - 33 11
11. Даллас 1:0 Заявка 16 2 4 10 21 - 34 10
12. Остин Заявка 15 2 2 11 7 - 26 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 16 0 6 10 15 - 30 6
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    15'
    Абубакар Лалас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Колорадо Рэпидс онлайн




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