США: МЛС 2021
3:3
Второй тайм: 76'
Стадион: TQL Stadium
1:0
6' Гол в свои воротаDavid Romney
2:0
17' ПенальтиBrenner da Silva
21' Желтая карточкаЛовитц Дэниел
2:0
25' Не забитый пенальтиBrenner da Silva
2:1
28' ГолЦиммерман Уолкер
3:1
32' ГолВаскес Брэндон
35' Желтая карточкаКэмерон Джефф
3:2
45' ГолЛеаль Рэндэлл
70' Желтая карточкаАкоста Лусиано
3:3
71' ГолСапонг Чарльз
16
Бейли
Зико
7
Кубо
Юя
33
Станко
Калеб
26
Хакенсон
Люк
20
Годой
Анибал
10
Мукхтар
Хани
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Бейли ЗикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
-
33 Станко КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Атанга ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
64 Вало ФлорианПолузащитник
-
21 Скотт КайлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Tyrone Marshall
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Хакенсон ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мукхтар ХаниПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Кадис ХондерНападающий
-
19 Мьюл АлексНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Gary Smith
Ход матча
6'
1:0
17'
2:0
21'
25'
2:0
28'
2:1
32'
3:1
35'
45'
3:2
70'
71'
История личных встреч
Цинциннати
Нэшвилл
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Brenner da Silva
|8 (2)
|0.25
|Акоста Лусиано
|7
|0.22
|Васкес Брэндон
|4
|0.13
|Барреаль Альваро
|3
|0.09
|Медунянин Харис
|3
|0.09
|Матаррита Рональд
|2
|0.06
|Вальесилья Эксон
|2
|0.06
|Атанга Исаак
|1
|0.03
|Кастильо Эдгар
|1
|0.03
|Локадия Юрген
|1
|0.03
|Блэкетт Тайлер
|1
|0.03
|Хагглунд Ник
|1
|0.03
|Крус Аллан
|1
|0.03
|Кэмерон Джефф
|0
|0
|Бейли Зико
|0
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мукхтар Хани
|14 (1)
|0.44
|Сапонг Чарльз
|10
|0.31
|Леаль Рэндэлл
|7
|0.22
|Циммерман Уолкер
|3
|0.09
|Мьюл Алекс
|3 (1)
|0.09
|Кадис Хондер
|2
|0.06
|Хакенсон Люк
|2
|0.06
|Риос Даниэль
|1
|0.03
|Махер Джек
|1
|0.03
|Джонстон Алистер
|1
|0.03
|Анибаба Жалил
|1
|0.03
|Данлади Абу
|1
|0.03
|Анунга Брайан
|1
|0.03
|Кастелланос Роберт
|1
|0.03
|Ловитц Дэниел
|0
|0
|Маккарти Дакс
|0
|0
|David Romney
|0
|0
|Годой Анибал
|0
|0
|Баджи Доминик
|0
|0
|Нилис Дилан
|0
|0
Карточки
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кэмерон Джефф
|8
|0
|Вальесилья Эксон
|7
|0
|Крус Аллан
|5
|1
|Кубо Юя
|6
|0
|Матаррита Рональд
|6
|0
|Барреаль Альваро
|4
|1
|Кастильо Эдгар
|5
|0
|Станко Калеб
|5
|0
|Акоста Лусиано
|5
|0
|Brenner da Silva
|4
|0
|Гайаю Джозеф-Клод
|3
|0
|Васкес Брэндон
|2
|0
|Вало Флориан
|2
|0
|Бейли Зико
|2
|0
|Харрис Кельвин
|2
|0
|Атанга Исаак
|0
|1
|Медунянин Харис
|1
|0
|Фермеер Кеннет
|1
|0
|Мокоджо Камохело
|1
|0
|Блэкетт Тайлер
|1
|0
|Хагглунд Ник
|1
|0
|Дювалл Крис
|1
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маккарти Дакс
|6
|1
|Годой Анибал
|6
|0
|Ловитц Дэниел
|6
|0
|Мукхтар Хани
|6
|0
|Мьюл Алекс
|5
|0
|Хакенсон Люк
|5
|0
|Анунга Брайан
|4
|0
|Леаль Рэндэлл
|2
|0
|Лаграсса Мэтт
|2
|0
|Джонстон Алистер
|2
|0
|Сапонг Чарльз
|1
|0
|Уиллис Джо
|1
|0
|Циммерман Уолкер
|1
|0
|Ake Arnaud Loba
|1
|0
|Нилис Дилан
|1
|0
|Махер Джек
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
13
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
23 Не забивали 24
2
15%
1
8%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
3
23%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
3
23%
4
31%
76-90
Пропущено
21
11
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 7
3
14%
1
9%
1-15
2
10%
3
27%
16-30
4
19%
1
9%
31-45
3
14%
3
27%
46-60
5
24%
1
9%
61-75
4
19%
2
18%
76-90
Забито
21
34
10 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 8
19 Не забивали 16
6
29%
7
21%
1-15
1
5%
5
15%
16-30
3
14%
5
15%
31-45
4
19%
4
12%
46-60
4
19%
5
15%
61-75
3
14%
8
24%
76-90
Пропущено
42
17
19 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
8
19%
5
29%
29%
1-15
5
12%
1
6%
16-30
6
14%
3
18%
31-45
7
17%
3
18%
46-60
9
21%
2
12%
61-75
7
17%
3
18%
76-90
Забито
34
47
17 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 26
10 Забивали первыми 12
11 Не забивали 9
8
24%
8
17%
1-15
3
9%
5
11%
16-30
6
18%
8
17%
31-45
6
18%
6
13%
46-60
5
15%
8
17%
61-75
6
18%
12
26%
76-90
Пропущено
63
28
28 В 1-м тайме 14
35 Во 2-м тайме 14
18 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 18
11
17%
6
21%
1-15
7
11%
4
14%
16-30
10
16%
4
14%
31-45
10
16%
6
21%
46-60
14
22%
3
11%
61-75
11
17%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
Цинциннати
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Интер Майами - Цинциннати 5:1 Цинциннати - Чикаго Файр 3:4 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:2
Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Торонто - Цинциннати 3:2 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 4:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 4:0 Цинциннати - Торонто 2:0 Цинциннати - Интер Майами 0:1 Коламбус Кру - Цинциннати 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 4:1 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 0:0 Цинциннати - Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 0:0 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Нэшвилл - Цинциннати 3:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 5:4
Нэшвилл
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Коламбус Кру 1:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 0:0 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 0:0
Нэшвилл - Орландо Сити 2:2 Чикаго Файр - Нэшвилл 0:0 Интер Майами - Нэшвилл 1:5 Торонто - Нэшвилл 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Нэшвилл 0:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 3:1 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Орландо Сити 1:1 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 5:2 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 0:0 Торонто - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Цинциннати 3:0 Коламбус Кру - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Чикаго Файр 5:1 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|33
|22
|7
|4
|65 - 40
|73
|2.
|Нэшвилл
|3:3 Заявка
|32
|11
|17
|4
|50 - 31
|50
|3.
|Филадельфия Юнион
|1:2 Заявка
|32
|13
|10
|9
|44 - 34
|49
|4.
|Нью-Йорк Сити
|1:0 Заявка
|32
|13
|8
|11
|52 - 34
|47
|5.
|Орландо Сити
|1:3 Заявка
|32
|12
|11
|9
|46 - 47
|47
|6.
|Атланта Юнайтед
|1:1 Заявка
|31
|11
|11
|9
|41 - 35
|44
|7.
|Ди Си Юнайтед
|1:0 Заявка
|32
|13
|5
|14
|52 - 50
|44
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|44 - 41
|43
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:1 Заявка
|31
|12
|7
|12
|37 - 32
|43
|10.
|Коламбус Кру
|3:1 Заявка
|32
|11
|8
|13
|41 - 43
|41
|11.
|Интер Майами
|1:1 Заявка
|32
|11
|6
|15
|34 - 49
|39
|12.
|Чикаго Файр
|0:1 Заявка
|33
|9
|7
|17
|36 - 52
|34
|13.
|Торонто
|2:1 Заявка
|32
|7
|8
|17
|37 - 61
|29
|14.
|Цинциннати
|3:3 Заявка
|32
|4
|9
|19
|36 - 67
|21
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|32
|17
|7
|8
|51 - 31
|58
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0 Заявка
|31
|16
|8
|7
|54 - 34
|56
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|32
|15
|10
|7
|45 - 33
|55
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|32
|13
|8
|11
|46 - 48
|47
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|31
|14
|4
|13
|48 - 51
|46
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|36 - 38
|45
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|31
|11
|11
|9
|41 - 42
|44
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|50 - 45
|44
|9.
|Реал Солт-Лейк
|0:1 Заявка
|31
|12
|6
|13
|48 - 47
|42
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|31
|9
|10
|12
|41 - 48
|37
|11.
|Даллас
|1:0 Заявка
|32
|7
|11
|14
|44 - 52
|32
|12.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|32
|6
|12
|14
|36 - 51
|30
|13.
|Остин
|Заявка
|31
|8
|4
|19
|31 - 50
|28
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|31 - 17
|39
|2.
|Ди Си Юнайтед
|1:0 Заявка
|16
|11
|1
|4
|31 - 14
|34
|3.
|Нью-Йорк Сити
|1:0 Заявка
|16
|10
|3
|3
|36 - 12
|33
|4.
|Филадельфия Юнион
|1:2 Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 10
|33
|5.
|Нэшвилл
|3:3 Заявка
|16
|8
|8
|0
|34 - 17
|32
|6.
|Коламбус Кру
|3:1 Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 21
|30
|7.
|Орландо Сити
|1:3 Заявка
|16
|8
|6
|2
|28 - 17
|30
|8.
|Атланта Юнайтед
|1:1 Заявка
|16
|8
|5
|3
|23 - 13
|29
|9.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 21
|28
|10.
|Чикаго Файр
|0:1 Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 18
|26
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:1 Заявка
|15
|7
|5
|3
|18 - 11
|26
|12.
|Интер Майами
|1:1 Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 32
|23
|13.
|Торонто
|2:1 Заявка
|16
|5
|6
|5
|23 - 23
|21
|14.
|Цинциннати
|3:3 Заявка
|16
|1
|6
|9
|16 - 24
|9
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|0:1 Заявка
|15
|9
|4
|2
|26 - 14
|31
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|26 - 12
|31
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0 Заявка
|16
|8
|6
|2
|30 - 16
|30
|4.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|22 - 13
|30
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|22 - 15
|29
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|30 - 22
|29
|7.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|33 - 22
|29
|8.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|27 - 14
|28
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 19
|28
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|21 - 21
|24
|11.
|Даллас
|1:0 Заявка
|16
|5
|7
|4
|23 - 18
|22
|12.
|Остин
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|24 - 24
|20
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|24 - 23
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|34 - 23
|34
|2.
|Нэшвилл
|3:3 Заявка
|16
|3
|9
|4
|16 - 14
|18
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:1 Заявка
|16
|5
|2
|9
|19 - 21
|17
|4.
|Орландо Сити
|1:3 Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 30
|17
|5.
|Интер Майами
|1:1 Заявка
|16
|4
|4
|8
|9 - 17
|16
|6.
|Филадельфия Юнион
|1:2 Заявка
|16
|3
|7
|6
|21 - 24
|16
|7.
|Атланта Юнайтед
|1:1 Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|17 - 20
|15
|9.
|Нью-Йорк Сити
|1:0 Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 22
|14
|10.
|Цинциннати
|3:3 Заявка
|16
|3
|3
|10
|20 - 43
|12
|11.
|Коламбус Кру
|3:1 Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 22
|11
|12.
|Ди Си Юнайтед
|1:0 Заявка
|16
|2
|4
|10
|21 - 36
|10
|13.
|Торонто
|2:1 Заявка
|16
|2
|2
|12
|14 - 38
|8
|14.
|Чикаго Файр
|0:1 Заявка
|16
|2
|2
|12
|13 - 34
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|24 - 17
|30
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0 Заявка
|15
|8
|2
|5
|24 - 18
|26
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|19 - 21
|24
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 29
|19
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 25
|18
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|18 - 29
|17
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 25
|15
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|16
|2
|9
|5
|19 - 27
|15
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|17 - 23
|15
|10.
|Реал Солт-Лейк
|0:1 Заявка
|16
|3
|2
|11
|22 - 33
|11
|11.
|Даллас
|1:0 Заявка
|16
|2
|4
|10
|21 - 34
|10
|12.
|Остин
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|7 - 26
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|16
|0
|6
|10
|15 - 30
|6