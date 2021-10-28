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США: МЛС 2021

2021
Цинциннати
3:6
Конец матча

Стадион:
Нэшвилл
0'
1:0
6' Гол в свои ворота
David Romney
2:0
17' Пенальти
Brenner da Silva
21' Желтая карточка
Ловитц Дэниел
2:0
25' Не забитый пенальти
Brenner da Silva
2:1
28' Гол
Циммерман Уолкер
3:1
32' Гол
Васкес Брэндон
35' Желтая карточка
Кэмерон Джефф
3:2
45' Гол
Леаль Рэндэлл
70' Желтая карточка
Акоста Лусиано
3:3
71' Гол
Сапонг Чарльз
3:4
76' Гол
Леаль Рэндэлл
3:5
80' Гол
Ake Arnaud Loba
3:6
90' Гол
Сапонг Чарльз
90'+4
25
Фермеер
Кеннет
16
Бейли
Зико
12
Кэмерон
Джефф
3
Блэкетт
Тайлер
2
Кастильо
Эдгар
7
Кубо
Юя
33
Станко
Калеб
6
Медунянин
Харис
11
Акоста
Лусиано
19
Васкес
Брэндон
9
Brenner
da
Silva
1
Уиллис
Джо
12
Джонстон
Алистер
25
Циммерман
Уолкер
4
David
Romney
2
Ловитц
Дэниел
26
Хакенсон
Люк
27
Анунга
Брайан
20
Годой
Анибал
8
Леаль
Рэндэлл
10
Мукхтар
Хани
17
Сапонг
Чарльз
Цинциннати
4-4-2
Нэшвилл
4-4-1-1

История личных встреч

Цинциннати
Нэшвилл

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

М
3:0
М
2:2
Ю
1:1
Ю
3:3
Ю
1:1
Ю
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Brenner da Silva 8 (2) 0.25
Акоста Лусиано 7 0.22
Васкес Брэндон 4 0.13
Барреаль Альваро 3 0.09
Медунянин Харис 3 0.09
Матаррита Рональд 2 0.06
Вальесилья Эксон 2 0.06
Атанга Исаак 1 0.03
Кастильо Эдгар 1 0.03
Локадия Юрген 1 0.03
Блэкетт Тайлер 1 0.03
Хагглунд Ник 1 0.03
Крус Аллан 1 0.03
Кэмерон Джефф 0 0
Бейли Зико 0 0
Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мукхтар Хани 14 (1) 0.44
Сапонг Чарльз 12 0.38
Леаль Рэндэлл 8 0.25
Циммерман Уолкер 3 0.09
Мьюл Алекс 3 (1) 0.09
Кадис Хондер 2 0.06
Хакенсон Люк 2 0.06
Риос Даниэль 1 0.03
Ake Arnaud Loba 1 0.03
Махер Джек 1 0.03
Джонстон Алистер 1 0.03
Анибаба Жалил 1 0.03
Данлади Абу 1 0.03
Анунга Брайан 1 0.03
Кастелланос Роберт 1 0.03
Ловитц Дэниел 0 0
Маккарти Дакс 0 0
David Romney 0 0
Годой Анибал 0 0
Баджи Доминик 0 0
Нилис Дилан 0 0

Карточки

Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кэмерон Джефф 8 0
Вальесилья Эксон 7 0
Крус Аллан 5 1
Кубо Юя 6 0
Акоста Лусиано 6 0
Матаррита Рональд 6 0
Барреаль Альваро 4 1
Кастильо Эдгар 5 0
Станко Калеб 5 0
Brenner da Silva 4 0
Гайаю Джозеф-Клод 3 0
Васкес Брэндон 2 0
Вало Флориан 2 0
Бейли Зико 2 0
Харрис Кельвин 2 0
Атанга Исаак 0 1
Медунянин Харис 1 0
Фермеер Кеннет 1 0
Мокоджо Камохело 1 0
Блэкетт Тайлер 1 0
Хагглунд Ник 1 0
Дювалл Крис 1 0
Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маккарти Дакс 6 1
Годой Анибал 6 0
Ловитц Дэниел 6 0
Мукхтар Хани 6 0
Мьюл Алекс 5 0
Хакенсон Люк 5 0
Анунга Брайан 4 0
Леаль Рэндэлл 2 0
Лаграсса Мэтт 2 0
Джонстон Алистер 2 0
Сапонг Чарльз 1 0
Уиллис Джо 1 0
Циммерман Уолкер 1 0
Ake Arnaud Loba 1 0
Нилис Дилан 1 0
Махер Джек 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
20
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
23 Не забивали 24
2
13%
2
10%
1-15
3
20%
1
5%
16-30
4
27%
4
20%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
1
7%
4
20%
61-75
3
20%
7
35%
76-90

Пропущено

28
13
12 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 8
4
14%
1
8%
1-15
3
11%
4
31%
16-30
5
18%
2
15%
31-45
3
11%
3
23%
46-60
6
21%
1
8%
61-75
7
25%
2
15%
76-90

Забито

21
34
10 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 8
20 Не забивали 17
6
29%
7
21%
1-15
1
5%
5
15%
16-30
3
14%
5
15%
31-45
4
19%
4
12%
46-60
4
19%
5
15%
61-75
3
14%
8
24%
76-90

Пропущено

42
17
19 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
8
19%
5
29%
29%
1-15
5
12%
1
6%
16-30
6
14%
3
18%
31-45
7
17%
3
18%
46-60
9
21%
2
12%
61-75
7
17%
3
18%
76-90

Забито

36
54
19 В 1-м тайме 24
17 Во 2-м тайме 30
10 Забивали первыми 13
11 Не забивали 9
8
22%
9
17%
1-15
4
11%
6
11%
16-30
7
19%
9
17%
31-45
6
17%
6
11%
46-60
5
14%
9
17%
61-75
6
17%
15
28%
76-90

Пропущено

70
30
31 В 1-м тайме 16
39 Во 2-м тайме 14
19 Пропускали первыми 12
26 Не пропускали 19
12
17%
6
20%
1-15
8
11%
5
17%
16-30
11
16%
5
17%
31-45
10
14%
6
20%
46-60
15
21%
3
10%
61-75
14
20%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Цинциннати
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Интер Майами - Цинциннати 5:1 Цинциннати - Чикаго Файр 3:4 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:2
Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Торонто - Цинциннати 3:2 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 4:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 4:0 Цинциннати - Торонто 2:0 Цинциннати - Интер Майами 0:1 Коламбус Кру - Цинциннати 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 4:1 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 0:0 Цинциннати - Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 0:0 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Нэшвилл - Цинциннати 3:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 5:4
Нэшвилл
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Коламбус Кру 1:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 0:0 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 0:0
Нэшвилл - Орландо Сити 2:2 Чикаго Файр - Нэшвилл 0:0 Интер Майами - Нэшвилл 1:5 Торонто - Нэшвилл 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Нэшвилл 0:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 3:1 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Орландо Сити 1:1 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 5:2 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 0:0 Торонто - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Цинциннати 3:0 Коламбус Кру - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Чикаго Файр 5:1 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 33 22 7 4 65 - 40 73
2. Нэшвилл Заявка 32 12 16 4 53 - 31 52
3. Филадельфия Юнион Заявка 32 13 11 8 45 - 34 50
4. Нью-Йорк Сити Заявка 32 13 8 11 52 - 34 47
5. Орландо Сити Заявка 32 12 11 9 47 - 47 47
6. Атланта Юнайтед Заявка 31 12 10 9 42 - 35 46
7. Ди Си Юнайтед Заявка 32 13 5 14 52 - 50 44
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 31 11 10 10 44 - 41 43
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 31 12 7 12 37 - 32 43
10. Коламбус Кру Заявка 32 11 8 13 41 - 44 41
11. Интер Майами Заявка 32 11 5 16 34 - 50 38
12. Чикаго Файр Заявка 33 9 7 17 36 - 52 34
13. Торонто Заявка 32 6 9 17 37 - 62 27
14. Цинциннати Заявка 32 4 8 20 36 - 70 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 31 17 7 7 56 - 34 58
2. Сиэтл Саундерс Заявка 32 17 7 8 51 - 31 58
3. Колорадо Рэпидс Заявка 32 15 10 7 45 - 33 55
4. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 32 15 4 13 49 - 51 49
5. Ванкувер Уайткэпс 1:0 Заявка 32 12 11 9 42 - 42 47
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 32 13 7 12 46 - 50 46
7. Реал Солт-Лейк Заявка 31 13 6 12 50 - 47 45
8. Миннесота Юнайтед 0:1 Заявка 32 12 9 11 36 - 39 45
9. Лос-Анджелес Заявка 32 12 8 12 50 - 45 44
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Заявка 32 9 10 13 41 - 49 37
11. Хьюстон Динамо Заявка 32 6 12 14 36 - 51 30
12. Даллас Заявка 32 6 11 15 44 - 54 29
13. Остин Заявка 31 8 4 19 31 - 50 28

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 16 12 3 1 31 - 17 39
2. Ди Си Юнайтед Заявка 16 11 1 4 31 - 14 34
3. Нью-Йорк Сити Заявка 16 10 3 3 36 - 12 33
4. Филадельфия Юнион Заявка 16 10 3 3 23 - 10 33
5. Нэшвилл Заявка 16 8 8 0 34 - 17 32
6. Атланта Юнайтед Заявка 16 9 4 3 24 - 13 31
7. Коламбус Кру Заявка 16 9 3 4 31 - 22 30
8. Орландо Сити Заявка 16 8 6 2 28 - 17 30
9. Клёб де Фут Монреаль Заявка 15 8 4 3 27 - 21 28
10. Чикаго Файр Заявка 17 7 5 5 23 - 18 26
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 15 7 5 3 18 - 11 26
12. Интер Майами Заявка 16 7 2 7 25 - 32 23
13. Торонто Заявка 16 4 7 5 23 - 24 19
14. Цинциннати Заявка 16 1 5 10 16 - 27 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ванкувер Уайткэпс 1:0 Заявка 16 10 2 4 23 - 15 32
2. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 16 10 2 4 31 - 22 32
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 16 9 5 2 32 - 16 32
4. Реал Солт-Лейк Заявка 15 9 4 2 26 - 14 31
5. Колорадо Рэпидс Заявка 16 8 7 1 26 - 12 31
6. Миннесота Юнайтед 0:1 Заявка 16 9 3 4 22 - 13 30
7. Лос-Анджелес Заявка 16 8 5 3 33 - 22 29
8. Сиэтл Саундерс Заявка 16 8 4 4 27 - 14 28
9. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 16 8 4 4 26 - 19 28
10. Хьюстон Динамо Заявка 16 6 6 4 21 - 21 24
11. Остин Заявка 16 6 2 8 24 - 24 20
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Заявка 16 5 4 7 24 - 23 19
13. Даллас Заявка 16 4 7 5 23 - 20 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 17 10 4 3 34 - 23 34
2. Нэшвилл Заявка 16 4 8 4 19 - 14 20
3. Филадельфия Юнион Заявка 16 3 8 5 22 - 24 17
4. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 16 5 2 9 19 - 21 17
5. Орландо Сити Заявка 16 4 5 7 19 - 30 17
6. Атланта Юнайтед Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 16 3 6 7 17 - 20 15
8. Интер Майами Заявка 16 4 3 9 9 - 18 15
9. Нью-Йорк Сити Заявка 16 3 5 8 16 - 22 14
10. Цинциннати Заявка 16 3 3 10 20 - 43 12
11. Коламбус Кру Заявка 16 2 5 9 10 - 22 11
12. Ди Си Юнайтед Заявка 16 2 4 10 21 - 36 10
13. Торонто Заявка 16 2 2 12 14 - 38 8
14. Чикаго Файр Заявка 16 2 2 12 13 - 34 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 16 9 3 4 24 - 17 30
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 15 8 2 5 24 - 18 26
3. Колорадо Рэпидс Заявка 16 7 3 6 19 - 21 24
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 16 5 3 8 20 - 31 18
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Заявка 16 4 6 6 17 - 26 18
6. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 16 5 2 9 18 - 29 17
7. Миннесота Юнайтед 0:1 Заявка 16 3 6 7 14 - 26 15
8. Ванкувер Уайткэпс 1:0 Заявка 16 2 9 5 19 - 27 15
9. Лос-Анджелес Заявка 16 4 3 9 17 - 23 15
10. Реал Солт-Лейк Заявка 16 4 2 10 24 - 33 14
11. Даллас Заявка 16 2 4 10 21 - 34 10
12. Остин Заявка 15 2 2 11 7 - 26 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 16 0 6 10 15 - 30 6
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