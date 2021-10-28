США: МЛС 2021
2:1
Второй тайм: 75'
Стадион: Mercedes-Benz Stadium
21' Желтая карточкаУолкс Антон
24' Желтая карточкаФигаль Хорхе
0:1
32' ПенальтиИгуаин Гонсало
37' Желтая карточкаПирес Леандро
55' Желтая карточкаЧапман Джей
57' Желтая карточкаЛеердам Келвин
1:1
59' ГолАраужо Луис
67' Желтая карточкаИгуаин Гонсало
2:1
74' ГолМартинес Хосеф
11
Леннон
Брукс
21
Белло
Джордж
19
Араужо
Луис
32
Марсман
Ник
20
Шеа
Брек
14
Чапман
Джей
26
Грегоре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Леннон БруксПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Белло ДжорджПолузащитник
-
19 Араужо ЛуисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Канн АлекВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Вольф ТайлерПолузащитник
-
13 Сейдич АмарПолузащитник
-
22 Дамм ХурхенНападающий
-
31 Торрес ЭрикНападающий
-
Главный тренер: Gonzalo Pineda
- Основной состав
-
32 Марсман НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Шеа БрекЗащитник
- Полузащитник
-
14 Чапман ДжейПолузащитник
-
26 ГрегореПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Sami Guediri
-
Главный тренер: Невилл Фил
Ход матча
21'
24'
32'
0:1
37'
55'
57'
59'
1:1
67'
74'
2:1
История личных встреч
Атланта Юнайтед
Интер Майами
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Хосеф
|10 (2)
|0.32
|Морено Марселино
|9 (3)
|0.29
|Барко Эсекьель
|7 (1)
|0.23
|Араужо Луис
|3
|0.1
|Уолкс Антон
|2
|0.06
|Белло Джордж
|1
|0.03
|Малрейни Джейк
|1
|0.03
|Хайндмен Эмерсон
|1
|0.03
|Эрнандес Рональд
|1
|0.03
|Конвей Джексон
|1
|0.03
|Кэмпбелл Джордж
|1
|0.03
|Лопез Эрик
|1
|0.03
|Леннон Брукс
|0
|0
|Alan Franco1
|0
|0
|Робинсон Майлз
|0
|0
|Чол Мачоп
|0
|0
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Игуаин Гонсало
|12 (3)
|0.38
|Робинсон Робби
|4
|0.13
|Федерико Игуаин
|3
|0.09
|Писарро Родольфо
|3
|0.09
|Васильев Индиана
|3
|0.09
|Морган Льюис
|2
|0.06
|Шеа Брек
|2
|0.06
|Макоун Кристиан
|2 (1)
|0.06
|Гиббс Киран
|1
|0.03
|Карранса Хулиан
|1
|0.03
|Грегоре
|0
|0
|Пирес Леандро
|0
|0
|Ульоа Виктор
|0
|0
|Фигаль Хорхе
|0
|0
|Матуиди Блез
|0
|0
|Чапман Джей
|0
|0
Карточки
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соса Сантьяго
|8
|0
|Alan Franco1
|7
|0
|Уолкс Антон
|5
|0
|Морено Марселино
|5
|0
|Барко Эсекьель
|3
|1
|Лопез Эрик
|4
|0
|Малрейни Джейк
|2
|1
|Белло Джордж
|3
|0
|Вольф Тайлер
|3
|0
|Торрес Эрик
|2
|0
|Хайндмен Эмерсон
|2
|0
|Россетто Матеус
|2
|0
|Кэмпбелл Джордж
|2
|0
|Мартинес Хосеф
|0
|1
|Эрнандес Рональд
|1
|0
|Дамм Хурхен
|1
|0
|Араужо Луис
|1
|0
|Робинсон Майлз
|1
|0
|Адамс Мохаммед
|1
|0
|Сейдич Амар
|1
|0
|Конвей Джексон
|1
|0
|Ибарра Франко
|1
|0
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грегоре
|12
|2
|Пирес Леандро
|14
|0
|Фигаль Хорхе
|8
|1
|Матуиди Блез
|6
|0
|Робинсон Робби
|5
|0
|Леердам Келвин
|4
|0
|Чапман Джей
|4
|0
|Игуаин Гонсало
|3
|0
|Макоун Кристиан
|3
|0
|Карранса Хулиан
|3
|0
|Шоукросс Райан
|1
|1
|Гиббс Киран
|2
|0
|Федерико Игуаин
|2
|0
|Ульоа Виктор
|2
|0
|Писарро Родольфо
|2
|0
|Sami Guediri
|2
|0
|Шеа Брек
|1
|0
|Джонс Джовин
|1
|0
|Аскона Эдисон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
9
8 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 3
19 Не забивали 25
2
11%
1
11%
1-15
5
26%
0
0%
16-30
1
5%
1
11%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
2
11%
2
22%
61-75
6
32%
5
56%
76-90
Пропущено
15
15
3 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
2
13%
5
33%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
3
20%
3
20%
61-75
7
47%
3
20%
76-90
Забито
18
25
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 8
19 Не забивали 19
4
22%
3
12%
1-15
1
6%
1
4%
16-30
3
17%
4
16%
31-45
2
11%
4
16%
46-60
4
22%
9
36%
61-75
4
22%
4
16%
76-90
Пропущено
22
32
7 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
2
9%
5
16%
1-15
1
5%
6
19%
16-30
4
18%
5
16%
31-45
7
32%
3
9%
46-60
4
18%
7
22%
61-75
4
18%
6
19%
76-90
Забито
37
34
16 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 24
17 Забивали первыми 11
8 Не забивали 13
6
16%
4
12%
1-15
6
16%
1
3%
16-30
4
11%
5
15%
31-45
5
14%
4
12%
46-60
6
16%
11
32%
61-75
10
27%
9
26%
76-90
Пропущено
37
47
10 В 1-м тайме 23
27 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 18
22 Не пропускали 25
2
5%
5
11%
1-15
2
5%
8
17%
16-30
6
16%
10
21%
31-45
9
24%
5
11%
46-60
7
19%
10
21%
61-75
11
30%
30%
9
19%
76-90
Результаты последних матчей
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто - Атланта Юнайтед 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 1:0
Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 4:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 3:0 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:2 Атланта Юнайтед - Торонто 1:0 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 1:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:2 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 0:1 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 3:0
Интер Майами
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Интер Майами - Цинциннати 5:1 Интер Майами - Торонто 3:0 Коламбус Кру - Интер Майами 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 1:0
Портленд Тимберс - Интер Майами 1:0 Атланта Юнайтед - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Нэшвилл 1:5 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:4 Торонто - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Коламбус Кру 1:0 Цинциннати - Интер Майами 0:1 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 Интер Майами - Торонто 3:1 Интер Майами - Чикаго Файр 3:2 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 0:5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|33
|22
|7
|4
|65 - 40
|73
|2.
|Нэшвилл
|3:3 Заявка
|32
|11
|17
|4
|50 - 31
|50
|3.
|Филадельфия Юнион
|1:2 Заявка
|32
|13
|10
|9
|44 - 34
|49
|4.
|Нью-Йорк Сити
|1:0 Заявка
|32
|13
|8
|11
|52 - 34
|47
|5.
|Орландо Сити
|1:3 Заявка
|32
|12
|11
|9
|46 - 47
|47
|6.
|Атланта Юнайтед
|1:1 Заявка
|31
|11
|11
|9
|41 - 35
|44
|7.
|Ди Си Юнайтед
|1:0 Заявка
|32
|13
|5
|14
|52 - 50
|44
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|44 - 41
|43
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:1 Заявка
|31
|12
|7
|12
|37 - 32
|43
|10.
|Коламбус Кру
|3:1 Заявка
|32
|11
|8
|13
|41 - 43
|41
|11.
|Интер Майами
|1:1 Заявка
|32
|11
|6
|15
|34 - 49
|39
|12.
|Чикаго Файр
|0:1 Заявка
|33
|9
|7
|17
|36 - 52
|34
|13.
|Торонто
|2:1 Заявка
|32
|7
|8
|17
|37 - 61
|29
|14.
|Цинциннати
|3:3 Заявка
|32
|4
|9
|19
|36 - 67
|21
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|32
|17
|7
|8
|51 - 31
|58
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0 Заявка
|31
|16
|8
|7
|54 - 34
|56
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|32
|15
|10
|7
|45 - 33
|55
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|32
|13
|8
|11
|46 - 48
|47
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|31
|14
|4
|13
|48 - 51
|46
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|36 - 38
|45
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|31
|11
|11
|9
|41 - 42
|44
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|50 - 45
|44
|9.
|Реал Солт-Лейк
|0:1 Заявка
|31
|12
|6
|13
|48 - 47
|42
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|31
|9
|10
|12
|41 - 48
|37
|11.
|Даллас
|1:0 Заявка
|32
|7
|11
|14
|44 - 52
|32
|12.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|32
|6
|12
|14
|36 - 51
|30
|13.
|Остин
|Заявка
|31
|8
|4
|19
|31 - 50
|28
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|31 - 17
|39
|2.
|Ди Си Юнайтед
|1:0 Заявка
|16
|11
|1
|4
|31 - 14
|34
|3.
|Нью-Йорк Сити
|1:0 Заявка
|16
|10
|3
|3
|36 - 12
|33
|4.
|Филадельфия Юнион
|1:2 Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 10
|33
|5.
|Нэшвилл
|3:3 Заявка
|16
|8
|8
|0
|34 - 17
|32
|6.
|Коламбус Кру
|3:1 Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 21
|30
|7.
|Орландо Сити
|1:3 Заявка
|16
|8
|6
|2
|28 - 17
|30
|8.
|Атланта Юнайтед
|1:1 Заявка
|16
|8
|5
|3
|23 - 13
|29
|9.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 21
|28
|10.
|Чикаго Файр
|0:1 Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 18
|26
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:1 Заявка
|15
|7
|5
|3
|18 - 11
|26
|12.
|Интер Майами
|1:1 Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 32
|23
|13.
|Торонто
|2:1 Заявка
|16
|5
|6
|5
|23 - 23
|21
|14.
|Цинциннати
|3:3 Заявка
|16
|1
|6
|9
|16 - 24
|9
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|0:1 Заявка
|15
|9
|4
|2
|26 - 14
|31
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|26 - 12
|31
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0 Заявка
|16
|8
|6
|2
|30 - 16
|30
|4.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|22 - 13
|30
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|22 - 15
|29
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|30 - 22
|29
|7.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|33 - 22
|29
|8.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|27 - 14
|28
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 19
|28
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|21 - 21
|24
|11.
|Даллас
|1:0 Заявка
|16
|5
|7
|4
|23 - 18
|22
|12.
|Остин
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|24 - 24
|20
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|24 - 23
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|34 - 23
|34
|2.
|Нэшвилл
|3:3 Заявка
|16
|3
|9
|4
|16 - 14
|18
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:1 Заявка
|16
|5
|2
|9
|19 - 21
|17
|4.
|Орландо Сити
|1:3 Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 30
|17
|5.
|Интер Майами
|1:1 Заявка
|16
|4
|4
|8
|9 - 17
|16
|6.
|Филадельфия Юнион
|1:2 Заявка
|16
|3
|7
|6
|21 - 24
|16
|7.
|Атланта Юнайтед
|1:1 Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|17 - 20
|15
|9.
|Нью-Йорк Сити
|1:0 Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 22
|14
|10.
|Цинциннати
|3:3 Заявка
|16
|3
|3
|10
|20 - 43
|12
|11.
|Коламбус Кру
|3:1 Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 22
|11
|12.
|Ди Си Юнайтед
|1:0 Заявка
|16
|2
|4
|10
|21 - 36
|10
|13.
|Торонто
|2:1 Заявка
|16
|2
|2
|12
|14 - 38
|8
|14.
|Чикаго Файр
|0:1 Заявка
|16
|2
|2
|12
|13 - 34
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|24 - 17
|30
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0 Заявка
|15
|8
|2
|5
|24 - 18
|26
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|19 - 21
|24
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 29
|19
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 25
|18
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|18 - 29
|17
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 25
|15
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|16
|2
|9
|5
|19 - 27
|15
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|17 - 23
|15
|10.
|Реал Солт-Лейк
|0:1 Заявка
|16
|3
|2
|11
|22 - 33
|11
|11.
|Даллас
|1:0 Заявка
|16
|2
|4
|10
|21 - 34
|10
|12.
|Остин
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|7 - 26
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|16
|0
|6
|10
|15 - 30
|6