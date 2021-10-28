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США: МЛС 2021

2021
Атланта Юнайтед
2:1
Второй тайм: 75'

Стадион:
Интер Майами
0'
21' Желтая карточка
Уолкс Антон
24' Желтая карточка
Фигаль Хорхе
0:1
32' Пенальти
Игуаин Гонсало
37' Желтая карточка
Пирес Леандро
55' Желтая карточка
Чапман Джей
57' Желтая карточка
Леердам Келвин
1:1
59' Гол
Араужо Луис
67' Желтая карточка
Игуаин Гонсало
2:1
74' Гол
Мартинес Хосеф
75'
1
Гузан
Брэд
12
Робинсон
Майлз
6
Alan
Franco1
4
Уолкс
Антон
11
Леннон
Брукс
9
Россетто
Матеус
14
Ибарра
Франко
21
Белло
Джордж
19
Араужо
Луис
8
Барко
Эсекьель
7
Мартинес
Хосеф
32
Марсман
Ник
31
Леердам
Келвин
6
Пирес
Леандро
5
Фигаль
Хорхе
4
Макоун
Кристиан
20
Шеа
Брек
7
Морган
Льюис
14
Чапман
Джей
26
Грегоре
10
Писарро
Родольфо
9
Игуаин
Гонсало
Атланта Юнайтед
3-4-3
Интер Майами
5-4-1

История личных встреч

Атланта Юнайтед
Интер Майами

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

М
1:0
М
1:1
М
1:1
М
1:2
М
2:1
М
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Хосеф 10 (2) 0.32
Морено Марселино 9 (3) 0.29
Барко Эсекьель 7 (1) 0.23
Араужо Луис 3 0.1
Уолкс Антон 2 0.06
Белло Джордж 1 0.03
Малрейни Джейк 1 0.03
Хайндмен Эмерсон 1 0.03
Эрнандес Рональд 1 0.03
Конвей Джексон 1 0.03
Кэмпбелл Джордж 1 0.03
Лопез Эрик 1 0.03
Леннон Брукс 0 0
Alan Franco1 0 0
Робинсон Майлз 0 0
Чол Мачоп 0 0
Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Игуаин Гонсало 12 (3) 0.38
Робинсон Робби 4 0.13
Федерико Игуаин 3 0.09
Писарро Родольфо 3 0.09
Васильев Индиана 3 0.09
Морган Льюис 2 0.06
Шеа Брек 2 0.06
Макоун Кристиан 2 (1) 0.06
Гиббс Киран 1 0.03
Карранса Хулиан 1 0.03
Грегоре 0 0
Пирес Леандро 0 0
Ульоа Виктор 0 0
Фигаль Хорхе 0 0
Матуиди Блез 0 0
Чапман Джей 0 0

Карточки

Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соса Сантьяго 8 0
Alan Franco1 7 0
Уолкс Антон 5 0
Морено Марселино 5 0
Барко Эсекьель 3 1
Лопез Эрик 4 0
Малрейни Джейк 2 1
Белло Джордж 3 0
Вольф Тайлер 3 0
Торрес Эрик 2 0
Хайндмен Эмерсон 2 0
Россетто Матеус 2 0
Кэмпбелл Джордж 2 0
Мартинес Хосеф 0 1
Эрнандес Рональд 1 0
Дамм Хурхен 1 0
Араужо Луис 1 0
Робинсон Майлз 1 0
Адамс Мохаммед 1 0
Сейдич Амар 1 0
Конвей Джексон 1 0
Ибарра Франко 1 0
Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грегоре 12 2
Пирес Леандро 14 0
Фигаль Хорхе 8 1
Матуиди Блез 6 0
Робинсон Робби 5 0
Леердам Келвин 4 0
Чапман Джей 4 0
Игуаин Гонсало 3 0
Макоун Кристиан 3 0
Карранса Хулиан 3 0
Шоукросс Райан 1 1
Гиббс Киран 2 0
Федерико Игуаин 2 0
Ульоа Виктор 2 0
Писарро Родольфо 2 0
Sami Guediri 2 0
Шеа Брек 1 0
Джонс Джовин 1 0
Аскона Эдисон 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
9
8 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 3
19 Не забивали 25
2
11%
1
11%
1-15
5
26%
0
0%
16-30
1
5%
1
11%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
2
11%
2
22%
61-75
6
32%
5
56%
76-90

Пропущено

15
15
3 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
2
13%
5
33%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
3
20%
3
20%
61-75
7
47%
3
20%
76-90

Забито

18
25
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 8
19 Не забивали 19
4
22%
3
12%
1-15
1
6%
1
4%
16-30
3
17%
4
16%
31-45
2
11%
4
16%
46-60
4
22%
9
36%
61-75
4
22%
4
16%
76-90

Пропущено

22
32
7 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
2
9%
5
16%
1-15
1
5%
6
19%
16-30
4
18%
5
16%
31-45
7
32%
3
9%
46-60
4
18%
7
22%
61-75
4
18%
6
19%
76-90

Забито

37
34
16 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 24
17 Забивали первыми 11
8 Не забивали 13
6
16%
4
12%
1-15
6
16%
1
3%
16-30
4
11%
5
15%
31-45
5
14%
4
12%
46-60
6
16%
11
32%
61-75
10
27%
9
26%
76-90

Пропущено

37
47
10 В 1-м тайме 23
27 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 18
22 Не пропускали 25
2
5%
5
11%
1-15
2
5%
8
17%
16-30
6
16%
10
21%
31-45
9
24%
5
11%
46-60
7
19%
10
21%
61-75
11
30%
30%
9
19%
76-90

Результаты последних матчей

Атланта Юнайтед
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто - Атланта Юнайтед 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 1:0
Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 4:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 3:0 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:2 Атланта Юнайтед - Торонто 1:0 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 1:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:2 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 0:1 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 3:0
Интер Майами
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Интер Майами - Цинциннати 5:1 Интер Майами - Торонто 3:0 Коламбус Кру - Интер Майами 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 1:0
Портленд Тимберс - Интер Майами 1:0 Атланта Юнайтед - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Нэшвилл 1:5 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:4 Торонто - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Коламбус Кру 1:0 Цинциннати - Интер Майами 0:1 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 Интер Майами - Торонто 3:1 Интер Майами - Чикаго Файр 3:2 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 0:5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 33 22 7 4 65 - 40 73
2. Нэшвилл 3:3 Заявка 32 11 17 4 50 - 31 50
3. Филадельфия Юнион 1:2 Заявка 32 13 10 9 44 - 34 49
4. Нью-Йорк Сити 1:0 Заявка 32 13 8 11 52 - 34 47
5. Орландо Сити 1:3 Заявка 32 12 11 9 46 - 47 47
6. Атланта Юнайтед 1:1 Заявка 31 11 11 9 41 - 35 44
7. Ди Си Юнайтед 1:0 Заявка 32 13 5 14 52 - 50 44
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 31 11 10 10 44 - 41 43
9. Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Заявка 31 12 7 12 37 - 32 43
10. Коламбус Кру 3:1 Заявка 32 11 8 13 41 - 43 41
11. Интер Майами 1:1 Заявка 32 11 6 15 34 - 49 39
12. Чикаго Файр 0:1 Заявка 33 9 7 17 36 - 52 34
13. Торонто 2:1 Заявка 32 7 8 17 37 - 61 29
14. Цинциннати 3:3 Заявка 32 4 9 19 36 - 67 21

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 32 17 7 8 51 - 31 58
2. Спортинг Канзас-Сити 0:0 Заявка 31 16 8 7 54 - 34 56
3. Колорадо Рэпидс Заявка 32 15 10 7 45 - 33 55
4. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 32 13 8 11 46 - 48 47
5. Портленд Тимберс Заявка 31 14 4 13 48 - 51 46
6. Миннесота Юнайтед Заявка 31 12 9 10 36 - 38 45
7. Ванкувер Уайткэпс Заявка 31 11 11 9 41 - 42 44
8. Лос-Анджелес Заявка 32 12 8 12 50 - 45 44
9. Реал Солт-Лейк 0:1 Заявка 31 12 6 13 48 - 47 42
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 31 9 10 12 41 - 48 37
11. Даллас 1:0 Заявка 32 7 11 14 44 - 52 32
12. Хьюстон Динамо Заявка 32 6 12 14 36 - 51 30
13. Остин Заявка 31 8 4 19 31 - 50 28

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 16 12 3 1 31 - 17 39
2. Ди Си Юнайтед 1:0 Заявка 16 11 1 4 31 - 14 34
3. Нью-Йорк Сити 1:0 Заявка 16 10 3 3 36 - 12 33
4. Филадельфия Юнион 1:2 Заявка 16 10 3 3 23 - 10 33
5. Нэшвилл 3:3 Заявка 16 8 8 0 34 - 17 32
6. Коламбус Кру 3:1 Заявка 16 9 3 4 31 - 21 30
7. Орландо Сити 1:3 Заявка 16 8 6 2 28 - 17 30
8. Атланта Юнайтед 1:1 Заявка 16 8 5 3 23 - 13 29
9. Клёб де Фут Монреаль Заявка 15 8 4 3 27 - 21 28
10. Чикаго Файр 0:1 Заявка 17 7 5 5 23 - 18 26
11. Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Заявка 15 7 5 3 18 - 11 26
12. Интер Майами 1:1 Заявка 16 7 2 7 25 - 32 23
13. Торонто 2:1 Заявка 16 5 6 5 23 - 23 21
14. Цинциннати 3:3 Заявка 16 1 6 9 16 - 24 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк 0:1 Заявка 15 9 4 2 26 - 14 31
2. Колорадо Рэпидс Заявка 16 8 7 1 26 - 12 31
3. Спортинг Канзас-Сити 0:0 Заявка 16 8 6 2 30 - 16 30
4. Миннесота Юнайтед Заявка 16 9 3 4 22 - 13 30
5. Ванкувер Уайткэпс Заявка 15 9 2 4 22 - 15 29
6. Портленд Тимберс Заявка 15 9 2 4 30 - 22 29
7. Лос-Анджелес Заявка 16 8 5 3 33 - 22 29
8. Сиэтл Саундерс Заявка 16 8 4 4 27 - 14 28
9. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 16 8 4 4 26 - 19 28
10. Хьюстон Динамо Заявка 16 6 6 4 21 - 21 24
11. Даллас 1:0 Заявка 16 5 7 4 23 - 18 22
12. Остин Заявка 16 6 2 8 24 - 24 20
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 16 5 4 7 24 - 23 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 17 10 4 3 34 - 23 34
2. Нэшвилл 3:3 Заявка 16 3 9 4 16 - 14 18
3. Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Заявка 16 5 2 9 19 - 21 17
4. Орландо Сити 1:3 Заявка 16 4 5 7 18 - 30 17
5. Интер Майами 1:1 Заявка 16 4 4 8 9 - 17 16
6. Филадельфия Юнион 1:2 Заявка 16 3 7 6 21 - 24 16
7. Атланта Юнайтед 1:1 Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 16 3 6 7 17 - 20 15
9. Нью-Йорк Сити 1:0 Заявка 16 3 5 8 16 - 22 14
10. Цинциннати 3:3 Заявка 16 3 3 10 20 - 43 12
11. Коламбус Кру 3:1 Заявка 16 2 5 9 10 - 22 11
12. Ди Си Юнайтед 1:0 Заявка 16 2 4 10 21 - 36 10
13. Торонто 2:1 Заявка 16 2 2 12 14 - 38 8
14. Чикаго Файр 0:1 Заявка 16 2 2 12 13 - 34 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 16 9 3 4 24 - 17 30
2. Спортинг Канзас-Сити 0:0 Заявка 15 8 2 5 24 - 18 26
3. Колорадо Рэпидс Заявка 16 7 3 6 19 - 21 24
4. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 16 5 4 7 20 - 29 19
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 15 4 6 5 17 - 25 18
6. Портленд Тимберс Заявка 16 5 2 9 18 - 29 17
7. Миннесота Юнайтед Заявка 15 3 6 6 14 - 25 15
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 16 2 9 5 19 - 27 15
9. Лос-Анджелес Заявка 16 4 3 9 17 - 23 15
10. Реал Солт-Лейк 0:1 Заявка 16 3 2 11 22 - 33 11
11. Даллас 1:0 Заявка 16 2 4 10 21 - 34 10
12. Остин Заявка 15 2 2 11 7 - 26 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 16 0 6 10 15 - 30 6
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Пирес Леандро получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Игуаин Гонсало из команды Интер Майами забивает с точки!
  • Желтая карточка
    24'
    Фигаль Хорхе получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Уолкс Антон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атланта Юнайтед
Ничья
Интер Майами
2.05
4.81
7.79
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Атланта Юнайтед 2:1 Интер Майами онлайн




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