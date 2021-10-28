США: МЛС 2021
3:1
Второй тайм: 78'
Стадион: Lower.com Field
13' Желтая карточкаМендес Джегсон
1:0
20' ГолБерри Мигель
2:0
31' ГолЭтьенн Дерик
45' Желтая карточкаМенса Джонатан
2:1
52' ПенальтиДайк Дэрил
57' Желтая карточкаСмит Кайл
3:1
61' ГолСелараян Лукас
1
Ром
Элой
22
Этьенн
Дерик
27
Берри
Мигель
24
Смит
Кайл
21
Перея
Андрес
17
Нани
Луиш
18
Дайк
Дэрил
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Этьенн ДерикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Берри МигельНападающий
- Запасные игроки
-
24 Буш ИвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Уртадо ЭрикНападающий
-
Главный тренер: Caleb Porter
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Смит КайлЗащитник
-
21 Перея АндресПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Нани ЛуишПолузащитник
-
18 Дайк ДэрилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Урсо ЖуниорПолузащитник
-
19 Мишель БенжиПолузащитник
-
34 Дезарт ДжоиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Oscar Pareja
Ход матча
13'
20'
1:0
31'
2:0
45'
52'
2:1
57'
61'
3:1
История личных встреч
Коламбус Кру
Орландо Сити
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
15 матчей
33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
26.7%
40%
5 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
33.3%
26.7%
40%
5 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Коламбус Кру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селараян Лукас
|9
|0.28
|Зардес Гьяси
|9
|0.28
|Берри Мигель
|7
|0.22
|Сантуш Педру
|3 (2)
|0.09
|Нэйджби Дарлингтон
|2
|0.06
|Менса Джонатан
|2
|0.06
|Этьенн Дерик
|1
|0.03
|Райт-Филлипс Брэдли
|1
|0.03
|Молино Кевин
|1
|0.03
|Диас Луис III
|1
|0.03
|Аффул Харрисон
|0
|0
|Морейра Стивен
|0
|0
|Хэрстон Марлон
|0
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нани Луиш
|10 (2)
|0.31
|Дайк Дэрил
|8 (3)
|0.25
|Мишель Бенжи
|4
|0.13
|Урсо Жуниор
|4
|0.13
|Акинделе Тешо
|3
|0.09
|Мюллер Крис
|3
|0.09
|Ван дер Ватер Силвестр
|3
|0.09
|Тейшейра Руан
|2
|0.06
|Карлос Антонио
|2
|0.06
|Янссон Робин
|2
|0.06
|Перея Андрес
|2
|0.06
|Перейра Маурисио
|1
|0.03
|Смит Кайл
|1
|0.03
|Моутинью Жоау
|0
|0
|Мас Эмануэль
|0
|0
Карточки
Коламбус Кру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аффул Харрисон
|4
|1
|Сантуш Педру
|5
|0
|Менса Джонатан
|5
|0
|Уэйлон Фрэнсис
|4
|0
|Этьенн Дерик
|4
|0
|Вормгор Вито
|3
|0
|Уртадо Эрик
|3
|0
|Уильямс Джош
|3
|0
|Диас Луис III
|3
|0
|Нэйджби Дарлингтон
|2
|0
|Китчен Перри
|2
|0
|Абдул-Салаам Саад
|2
|0
|Кейта Абубакар II
|2
|0
|Райт-Филлипс Брэдли
|1
|0
|Ром Элой
|1
|0
|Селараян Лукас
|1
|0
|Хэрстон Марлон
|1
|0
|Мэцан Александру
|1
|0
|Artur Moraes III
|1
|0
|Паренте Исаии
|1
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлос Антонио
|6
|1
|Шлегель Родриго
|6
|0
|Янссон Робин
|6
|0
|Мюллер Крис
|6
|0
|Урсо Жуниор
|5
|0
|Перейра Маурисио
|5
|0
|Нани Луиш
|3
|1
|Перея Андрес
|3
|1
|Мендес Джегсон
|4
|0
|Смит Кайл
|4
|0
|Мишель Бенжи
|3
|0
|Моутинью Жоау
|2
|0
|Росель Ориоль
|2
|0
|Дезарт Джои
|2
|0
|Гальесе Педро
|1
|0
|Тейшейра Руан
|1
|0
|Акинделе Тешо
|1
|0
|Raul Aguilera
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
18
13 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 4
18 Не забивали 17
1
4%
4
22%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
8
33%
3
17%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
6
25%
1
6%
61-75
5
21%
6
33%
76-90
Пропущено
24
26
10 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 13
3
13%
3
12%
1-15
3
13%
2
8%
16-30
4
17%
7
27%
31-45
2
8%
3
12%
46-60
5
21%
6
23%
61-75
7
29%
29%
5
19%
76-90
Забито
9
29
1 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 10
24 Не забивали 17
0
0%
4
14%
1-15
0
0%
5
17%
16-30
1
11%
6
21%
31-45
2
22%
7
24%
46-60
2
22%
2
7%
61-75
4
44%
5
17%
76-90
Пропущено
23
16
12 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
3
13%
3
19%
1-15
7
30%
1
6%
16-30
2
9%
1
6%
31-45
3
13%
2
13%
46-60
3
13%
4
25%
61-75
5
22%
5
31%
76-90
Забито
33
47
14 В 1-м тайме 23
19 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 14
11 Не забивали 3
1
3%
8
17%
1-15
4
12%
6
13%
16-30
9
27%
9
19%
31-45
2
6%
10
21%
46-60
8
24%
3
6%
61-75
9
27%
11
23%
76-90
Пропущено
47
42
22 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 25
16 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 23
6
13%
6
14%
1-15
10
21%
3
7%
16-30
6
13%
8
19%
31-45
5
11%
5
12%
46-60
8
17%
10
24%
61-75
12
26%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Коламбус Кру
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нэшвилл - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Интер Майами 4:0 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 3:0
Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Интер Майами - Коламбус Кру 1:0 Орландо Сити - Коламбус Кру 3:2 Коламбус Кру - Цинциннати 3:2 Коламбус Кру - Сиэтл Саундерс 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:0 Чикаго Файр - Коламбус Кру 1:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:3 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:4 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 4:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 0:1 Коламбус Кру - Нэшвилл 0:0 Коламбус Кру - Нью-Йорк Сити 2:1 Цинциннати - Коламбус Кру 2:2
Орландо Сити
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 2:1
Нэшвилл - Орландо Сити 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 3:1 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:4 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 3:0 Орландо Сити - Коламбус Кру 3:2 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Нэшвилл - Орландо Сити 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 3:2 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 5:0 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Торонто - Орландо Сити 1:1 Чикаго Файр - Орландо Сити 3:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|33
|22
|7
|4
|65 - 40
|73
|2.
|Нэшвилл
|3:3 Заявка
|32
|11
|17
|4
|50 - 31
|50
|3.
|Филадельфия Юнион
|1:2 Заявка
|32
|13
|10
|9
|44 - 34
|49
|4.
|Нью-Йорк Сити
|1:0 Заявка
|32
|13
|8
|11
|52 - 34
|47
|5.
|Орландо Сити
|1:3 Заявка
|32
|12
|11
|9
|46 - 47
|47
|6.
|Атланта Юнайтед
|1:1 Заявка
|31
|11
|11
|9
|41 - 35
|44
|7.
|Ди Си Юнайтед
|1:0 Заявка
|32
|13
|5
|14
|52 - 50
|44
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|44 - 41
|43
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:1 Заявка
|31
|12
|7
|12
|37 - 32
|43
|10.
|Коламбус Кру
|3:1 Заявка
|32
|11
|8
|13
|41 - 43
|41
|11.
|Интер Майами
|1:1 Заявка
|32
|11
|6
|15
|34 - 49
|39
|12.
|Чикаго Файр
|0:1 Заявка
|33
|9
|7
|17
|36 - 52
|34
|13.
|Торонто
|2:1 Заявка
|32
|7
|8
|17
|37 - 61
|29
|14.
|Цинциннати
|3:3 Заявка
|32
|4
|9
|19
|36 - 67
|21
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|32
|17
|7
|8
|51 - 31
|58
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0 Заявка
|31
|16
|8
|7
|54 - 34
|56
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|32
|15
|10
|7
|45 - 33
|55
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|32
|13
|8
|11
|46 - 48
|47
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|31
|14
|4
|13
|48 - 51
|46
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|36 - 38
|45
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|31
|11
|11
|9
|41 - 42
|44
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|50 - 45
|44
|9.
|Реал Солт-Лейк
|0:1 Заявка
|31
|12
|6
|13
|48 - 47
|42
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|31
|9
|10
|12
|41 - 48
|37
|11.
|Даллас
|1:0 Заявка
|32
|7
|11
|14
|44 - 52
|32
|12.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|32
|6
|12
|14
|36 - 51
|30
|13.
|Остин
|Заявка
|31
|8
|4
|19
|31 - 50
|28
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|31 - 17
|39
|2.
|Ди Си Юнайтед
|1:0 Заявка
|16
|11
|1
|4
|31 - 14
|34
|3.
|Нью-Йорк Сити
|1:0 Заявка
|16
|10
|3
|3
|36 - 12
|33
|4.
|Филадельфия Юнион
|1:2 Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 10
|33
|5.
|Нэшвилл
|3:3 Заявка
|16
|8
|8
|0
|34 - 17
|32
|6.
|Коламбус Кру
|3:1 Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 21
|30
|7.
|Орландо Сити
|1:3 Заявка
|16
|8
|6
|2
|28 - 17
|30
|8.
|Атланта Юнайтед
|1:1 Заявка
|16
|8
|5
|3
|23 - 13
|29
|9.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 21
|28
|10.
|Чикаго Файр
|0:1 Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 18
|26
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:1 Заявка
|15
|7
|5
|3
|18 - 11
|26
|12.
|Интер Майами
|1:1 Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 32
|23
|13.
|Торонто
|2:1 Заявка
|16
|5
|6
|5
|23 - 23
|21
|14.
|Цинциннати
|3:3 Заявка
|16
|1
|6
|9
|16 - 24
|9
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|0:1 Заявка
|15
|9
|4
|2
|26 - 14
|31
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|26 - 12
|31
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0 Заявка
|16
|8
|6
|2
|30 - 16
|30
|4.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|22 - 13
|30
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|22 - 15
|29
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|30 - 22
|29
|7.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|33 - 22
|29
|8.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|27 - 14
|28
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 19
|28
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|21 - 21
|24
|11.
|Даллас
|1:0 Заявка
|16
|5
|7
|4
|23 - 18
|22
|12.
|Остин
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|24 - 24
|20
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|24 - 23
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|34 - 23
|34
|2.
|Нэшвилл
|3:3 Заявка
|16
|3
|9
|4
|16 - 14
|18
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:1 Заявка
|16
|5
|2
|9
|19 - 21
|17
|4.
|Орландо Сити
|1:3 Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 30
|17
|5.
|Интер Майами
|1:1 Заявка
|16
|4
|4
|8
|9 - 17
|16
|6.
|Филадельфия Юнион
|1:2 Заявка
|16
|3
|7
|6
|21 - 24
|16
|7.
|Атланта Юнайтед
|1:1 Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|17 - 20
|15
|9.
|Нью-Йорк Сити
|1:0 Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 22
|14
|10.
|Цинциннати
|3:3 Заявка
|16
|3
|3
|10
|20 - 43
|12
|11.
|Коламбус Кру
|3:1 Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 22
|11
|12.
|Ди Си Юнайтед
|1:0 Заявка
|16
|2
|4
|10
|21 - 36
|10
|13.
|Торонто
|2:1 Заявка
|16
|2
|2
|12
|14 - 38
|8
|14.
|Чикаго Файр
|0:1 Заявка
|16
|2
|2
|12
|13 - 34
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|24 - 17
|30
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0 Заявка
|15
|8
|2
|5
|24 - 18
|26
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|19 - 21
|24
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 29
|19
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 25
|18
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|18 - 29
|17
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 25
|15
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|16
|2
|9
|5
|19 - 27
|15
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|17 - 23
|15
|10.
|Реал Солт-Лейк
|0:1 Заявка
|16
|3
|2
|11
|22 - 33
|11
|11.
|Даллас
|1:0 Заявка
|16
|2
|4
|10
|21 - 34
|10
|12.
|Остин
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|7 - 26
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|16
|0
|6
|10
|15 - 30
|6