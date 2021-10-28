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США: МЛС 2021

2021
Коламбус Кру
3:2
Конец матча

Стадион:
Орландо Сити
0'
13' Желтая карточка
Мендес Джегсон
1:0
20' Гол
Берри Мигель
2:0
31' Гол
Этьенн Дерик
45' Желтая карточка
Менса Джонатан
2:1
52' Пенальти
Дайк Дэрил
57' Желтая карточка
Смит Кайл
3:1
61' Гол
Селараян Лукас
3:2
90' Гол
Янссон Робин
90' Желтая карточка
Валенсуэла Мильтон
90'+10
1
Ром
Элой
31
Морейра
Стивен
4
Менса
Джонатан
5
Вормгор
Вито
19
Валенсуэла
Мильтон
6
Нэйджби
Дарлингтон
17
Хэрстон
Марлон
22
Этьенн
Дерик
10
Селараян
Лукас
7
Сантуш
Педру
27
Берри
Мигель
1
Гальесе
Педро
2
Тейшейра
Руан
25
Карлос
Антонио
6
Янссон
Робин
24
Смит
Кайл
21
Перея
Андрес
8
Мендес
Джегсон
9
Мюллер
Крис
10
Перейра
Маурисио
17
Нани
Луиш
18
Дайк
Дэрил
Коламбус Кру
4-2-3-1
Орландо Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Коламбус Кру
Орландо Сити

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

15 матчей

33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
26.7%
40%
5 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
26.7%
40%
5 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

М
3:2
М
2:1
М
1:0
М
0:2
М
2:1
М
3:2
М
0:1
М
1:1
М
2:0
М
1:4
М
2:2
М
5:2
ОК
2:0
М
2:2
М
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Коламбус Кру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селараян Лукас 9 0.28
Зардес Гьяси 9 0.28
Берри Мигель 7 0.22
Сантуш Педру 3 (2) 0.09
Нэйджби Дарлингтон 2 0.06
Менса Джонатан 2 0.06
Этьенн Дерик 1 0.03
Райт-Филлипс Брэдли 1 0.03
Молино Кевин 1 0.03
Диас Луис III 1 0.03
Аффул Харрисон 0 0
Морейра Стивен 0 0
Хэрстон Марлон 0 0
Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нани Луиш 10 (2) 0.31
Дайк Дэрил 8 (3) 0.25
Мишель Бенжи 4 0.13
Урсо Жуниор 4 0.13
Акинделе Тешо 3 0.09
Мюллер Крис 3 0.09
Ван дер Ватер Силвестр 3 0.09
Янссон Робин 3 0.09
Тейшейра Руан 2 0.06
Карлос Антонио 2 0.06
Перея Андрес 2 0.06
Перейра Маурисио 1 0.03
Смит Кайл 1 0.03
Моутинью Жоау 0 0
Мас Эмануэль 0 0

Карточки

Коламбус Кру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аффул Харрисон 4 1
Сантуш Педру 5 0
Менса Джонатан 5 0
Уэйлон Фрэнсис 4 0
Этьенн Дерик 4 0
Вормгор Вито 3 0
Уртадо Эрик 3 0
Уильямс Джош 3 0
Диас Луис III 3 0
Нэйджби Дарлингтон 2 0
Китчен Перри 2 0
Абдул-Салаам Саад 2 0
Кейта Абубакар II 2 0
Райт-Филлипс Брэдли 1 0
Ром Элой 1 0
Селараян Лукас 1 0
Хэрстон Марлон 1 0
Валенсуэла Мильтон 1 0
Мэцан Александру 1 0
Artur Moraes III 1 0
Паренте Исаии 1 0
Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлос Антонио 6 1
Шлегель Родриго 6 0
Янссон Робин 6 0
Мюллер Крис 6 0
Урсо Жуниор 5 0
Перейра Маурисио 5 0
Нани Луиш 3 1
Перея Андрес 3 1
Мендес Джегсон 4 0
Смит Кайл 4 0
Мишель Бенжи 3 0
Моутинью Жоау 2 0
Росель Ориоль 2 0
Дезарт Джои 2 0
Гальесе Педро 1 0
Тейшейра Руан 1 0
Акинделе Тешо 1 0
Raul Aguilera 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
20
15 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 4
18 Не забивали 17
1
4%
4
20%
1-15
5
19%
1
5%
16-30
9
33%
3
15%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
7
26%
1
5%
61-75
5
19%
7
35%
76-90

Пропущено

26
29
10 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 14
3
12%
3
10%
1-15
3
12%
3
10%
16-30
4
15%
8
28%
31-45
3
12%
3
10%
46-60
5
19%
7
24%
61-75
8
31%
5
17%
76-90

Забито

9
29
1 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 10
25 Не забивали 18
0
0%
4
14%
1-15
0
0%
5
17%
16-30
1
11%
6
21%
31-45
2
22%
7
24%
46-60
2
22%
2
7%
61-75
4
44%
5
17%
76-90

Пропущено

23
16
12 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
3
13%
3
19%
1-15
7
30%
1
6%
16-30
2
9%
1
6%
31-45
3
13%
2
13%
46-60
3
13%
4
25%
61-75
5
22%
5
31%
76-90

Забито

36
49
16 В 1-м тайме 23
20 Во 2-м тайме 26
12 Забивали первыми 14
11 Не забивали 3
1
3%
8
16%
1-15
5
14%
6
12%
16-30
10
28%
9
18%
31-45
2
6%
11
22%
46-60
9
25%
3
6%
61-75
9
25%
12
24%
76-90

Пропущено

49
45
22 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 26
16 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 24
6
12%
6
13%
1-15
10
20%
4
9%
16-30
6
12%
9
20%
31-45
6
12%
5
11%
46-60
8
16%
11
24%
61-75
13
27%
10
22%
76-90

Результаты последних матчей

Коламбус Кру
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нэшвилл - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Интер Майами 4:0 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 3:0
Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Интер Майами - Коламбус Кру 1:0 Орландо Сити - Коламбус Кру 3:2 Коламбус Кру - Цинциннати 3:2 Коламбус Кру - Сиэтл Саундерс 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:0 Чикаго Файр - Коламбус Кру 1:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:3 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:4 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 4:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 0:1 Коламбус Кру - Нэшвилл 0:0 Коламбус Кру - Нью-Йорк Сити 2:1 Цинциннати - Коламбус Кру 2:2
Орландо Сити
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 2:1
Нэшвилл - Орландо Сити 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 3:1 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:4 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 3:0 Орландо Сити - Коламбус Кру 3:2 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Нэшвилл - Орландо Сити 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 3:2 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 5:0 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Торонто - Орландо Сити 1:1 Чикаго Файр - Орландо Сити 3:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 33 22 7 4 65 - 40 73
2. Нэшвилл Заявка 32 12 16 4 53 - 31 52
3. Филадельфия Юнион Заявка 32 13 11 8 45 - 34 50
4. Нью-Йорк Сити Заявка 32 13 8 11 52 - 34 47
5. Орландо Сити Заявка 32 12 11 9 47 - 47 47
6. Атланта Юнайтед Заявка 31 12 10 9 42 - 35 46
7. Ди Си Юнайтед Заявка 32 13 5 14 52 - 50 44
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 31 11 10 10 44 - 41 43
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 31 12 7 12 37 - 32 43
10. Коламбус Кру Заявка 32 11 8 13 41 - 44 41
11. Интер Майами Заявка 32 11 5 16 34 - 50 38
12. Чикаго Файр Заявка 33 9 7 17 36 - 52 34
13. Торонто Заявка 32 6 9 17 37 - 62 27
14. Цинциннати Заявка 32 4 8 20 36 - 70 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 31 17 7 7 56 - 34 58
2. Сиэтл Саундерс Заявка 32 17 7 8 51 - 31 58
3. Колорадо Рэпидс Заявка 32 15 10 7 45 - 33 55
4. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 32 15 4 13 49 - 51 49
5. Ванкувер Уайткэпс 1:0 Заявка 32 12 11 9 42 - 42 47
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 32 13 7 12 46 - 50 46
7. Реал Солт-Лейк Заявка 31 13 6 12 50 - 47 45
8. Миннесота Юнайтед 0:1 Заявка 32 12 9 11 36 - 39 45
9. Лос-Анджелес Заявка 32 12 8 12 50 - 45 44
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Заявка 32 9 10 13 41 - 49 37
11. Хьюстон Динамо Заявка 32 6 12 14 36 - 51 30
12. Даллас Заявка 32 6 11 15 44 - 54 29
13. Остин Заявка 31 8 4 19 31 - 50 28

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 16 12 3 1 31 - 17 39
2. Ди Си Юнайтед Заявка 16 11 1 4 31 - 14 34
3. Нью-Йорк Сити Заявка 16 10 3 3 36 - 12 33
4. Филадельфия Юнион Заявка 16 10 3 3 23 - 10 33
5. Нэшвилл Заявка 16 8 8 0 34 - 17 32
6. Атланта Юнайтед Заявка 16 9 4 3 24 - 13 31
7. Коламбус Кру Заявка 16 9 3 4 31 - 22 30
8. Орландо Сити Заявка 16 8 6 2 28 - 17 30
9. Клёб де Фут Монреаль Заявка 15 8 4 3 27 - 21 28
10. Чикаго Файр Заявка 17 7 5 5 23 - 18 26
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 15 7 5 3 18 - 11 26
12. Интер Майами Заявка 16 7 2 7 25 - 32 23
13. Торонто Заявка 16 4 7 5 23 - 24 19
14. Цинциннати Заявка 16 1 5 10 16 - 27 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ванкувер Уайткэпс 1:0 Заявка 16 10 2 4 23 - 15 32
2. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 16 10 2 4 31 - 22 32
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 16 9 5 2 32 - 16 32
4. Реал Солт-Лейк Заявка 15 9 4 2 26 - 14 31
5. Колорадо Рэпидс Заявка 16 8 7 1 26 - 12 31
6. Миннесота Юнайтед 0:1 Заявка 16 9 3 4 22 - 13 30
7. Лос-Анджелес Заявка 16 8 5 3 33 - 22 29
8. Сиэтл Саундерс Заявка 16 8 4 4 27 - 14 28
9. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 16 8 4 4 26 - 19 28
10. Хьюстон Динамо Заявка 16 6 6 4 21 - 21 24
11. Остин Заявка 16 6 2 8 24 - 24 20
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Заявка 16 5 4 7 24 - 23 19
13. Даллас Заявка 16 4 7 5 23 - 20 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 17 10 4 3 34 - 23 34
2. Нэшвилл Заявка 16 4 8 4 19 - 14 20
3. Филадельфия Юнион Заявка 16 3 8 5 22 - 24 17
4. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 16 5 2 9 19 - 21 17
5. Орландо Сити Заявка 16 4 5 7 19 - 30 17
6. Атланта Юнайтед Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 16 3 6 7 17 - 20 15
8. Интер Майами Заявка 16 4 3 9 9 - 18 15
9. Нью-Йорк Сити Заявка 16 3 5 8 16 - 22 14
10. Цинциннати Заявка 16 3 3 10 20 - 43 12
11. Коламбус Кру Заявка 16 2 5 9 10 - 22 11
12. Ди Си Юнайтед Заявка 16 2 4 10 21 - 36 10
13. Торонто Заявка 16 2 2 12 14 - 38 8
14. Чикаго Файр Заявка 16 2 2 12 13 - 34 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 16 9 3 4 24 - 17 30
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 15 8 2 5 24 - 18 26
3. Колорадо Рэпидс Заявка 16 7 3 6 19 - 21 24
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 16 5 3 8 20 - 31 18
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Заявка 16 4 6 6 17 - 26 18
6. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 16 5 2 9 18 - 29 17
7. Миннесота Юнайтед 0:1 Заявка 16 3 6 7 14 - 26 15
8. Ванкувер Уайткэпс 1:0 Заявка 16 2 9 5 19 - 27 15
9. Лос-Анджелес Заявка 16 4 3 9 17 - 23 15
10. Реал Солт-Лейк Заявка 16 4 2 10 24 - 33 14
11. Даллас Заявка 16 2 4 10 21 - 34 10
12. Остин Заявка 15 2 2 11 7 - 26 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 16 0 6 10 15 - 30 6
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Менса Джонатан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Этьенн Дерик бьет в цель!
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Берри Мигель бьет в цель!
  • Желтая карточка
    13'
    Мендес Джегсон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Коламбус Кру 3:2 Орландо Сити онлайн




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