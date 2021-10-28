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США: МЛС 2021

2021
Торонто
2:2
Второй тайм: 79'

Стадион:
Филадельфия Юнион
0'
0:1
1' Гол
Бедойя Алехандро
57' Желтая карточка
Мавинга Крис
1:1
67' Гол
Алтидор Жози
2:1
70' Гол в свои ворота
Эллиотт Джек
2:2
77' Гол
Сантос Сержио
79'
16
Вестберг
Квентин
96
Ауро
Альваро
4
Брэдли
Майкл
23
Мавинга
Крис
92
Лоуренс
Кемар
10
Посуэло
Алехандро
14
Окелло
Нобл
21
Осорио
Джонатан
8
Дельгадо
Марко
17
Алтидор
Жози
24
Шаффельбург
Джейкоб
1
Фриз
Мэтт
15
Мбезо
Оливье
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
11
Бедойя
Алехандро
8
Мартинес
Хосе
Андрес
31
Флэк
Леон
6
Газдаг
Даниэль
23
Пржибылко
Каспер
10
Монтейру
Жамиру
Торонто
4-3-3
Филадельфия Юнион
4-3-3

История личных встреч

Торонто
Филадельфия Юнион

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

28 матчей

42.9%
25%
32.1%
12 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

32.1%
35.7%
32.2%
9 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

39.3%
35.7%
25%
11 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

М
3:0
М
5:0
М
2:1
М
1:2
М
1:3
М
0:2
М
3:0
М
3:0
М
2:2
М
3:1
М
1:1
М
1:3
М
3:1
М
2:1
М
0:1
М
0:2
М
1:0
ТМС
0:0
М
1:0
М
1:1
М
1:1
М
1:1
М
3:0
М
1:0
М
1:1
М
2:6
М
2:1
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осорио Джонатан 4 0.13
Алтидор Жози 4 0.13
Сотельдо Йеферсон 3 0.09
Шаффельбург Джейкоб 3 0.09
Гонсалес Омар 3 0.09
Акинола Айо 3 0.09
Дельгадо Марко 3 (1) 0.09
Ачара Ифунаньячи 2 0.06
Ларьи Ричи 2 0.06
Посуэло Алехандро 1 0.03
Брэдли Майкл 1 0.03
Маллинс Патрик 1 0.03
Тсубаса Эндо 1 0.03
Делеон Ник 1 0.03
Лоуренс Кемар 1 0.03
Присо-Мбонге Ральф 1 0.03
Люк Сингх 1 0.03
Ауро Альваро 0 0
Морроу Джастин 0 0
Маршалл-Ратти Джакил 0 0
Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пржибылко Каспер 11 (2) 0.34
Сантос Сержио II 5 0.16
Бёрк Кори 4 0.13
Вагнер Кай 3 0.09
Газдаг Даниэль 3 (1) 0.09
Глеснес Якоб 3 0.09
Бедойя Алехандро 3 0.09
Монтейру Жамиру 2 0.06
Салливан Куинн 2 0.06
Эллиотт Джек 2 0.06
Ааронсон Пакстен 2 0.06
Флэк Леон 1 0.03
Мартинес Хосе Андрес 0 0
Мбезо Оливье 0 0
Харриэль Натан 0 0

Карточки

Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брэдли Майкл 7 0
Дельгадо Марко 6 0
Гонсалес Омар 5 0
Сотельдо Йеферсон 5 0
Ларьи Ричи 4 0
Завалета Эрик 2 1
Ауро Альваро 2 1
Мавинга Крис 3 0
Присо-Мбонге Ральф 3 0
Лоуренс Кемар 1 1
Окелло Нобл 1 1
Осорио Джонатан 2 0
Маллинс Патрик 2 0
Боно Александер 2 0
Ачара Ифунаньячи 2 0
Алтидор Жози 1 0
Морроу Джастин 1 0
Посуэло Алехандро 1 0
Делеон Ник 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Маршалл-Ратти Джакил 1 0
Люк Сингх 1 0
Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Хосе Андрес 7 1
Вагнер Кай 7 1
Монтейру Жамиру 8 0
Эллиотт Джек 7 0
Мбезо Оливье 7 0
Глеснес Якоб 6 0
Бедойя Алехандро 4 0
Сантос Сержио II 4 0
Флэк Леон 4 0
Фриз Мэтт 1 1
Пржибылко Каспер 2 0
Пауэлл Альвас 2 0
Блэйк Андре 2 0
Фонтана Энтони 2 0
Реал Мэттью 1 0
Ааронсон Пакстен 1 0
Харриэль Натан 1 0
Салливан Куинн 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
19
7 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
19 Не забивали 19
3
14%
1
5%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
2
10%
5
26%
31-45
5
24%
5
26%
46-60
4
19%
1
5%
61-75
5
24%
5
26%
76-90

Пропущено

22
23
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
4
18%
3
13%
1-15
3
14%
1
4%
16-30
3
14%
5
22%
31-45
3
14%
4
17%
46-60
4
18%
5
22%
61-75
5
23%
5
22%
76-90

Забито

15
23
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 11
22 Не забивали 17
3
20%
3
13%
1-15
3
20%
4
17%
16-30
2
13%
5
22%
31-45
2
13%
2
9%
46-60
2
13%
4
17%
61-75
3
20%
5
22%
76-90

Пропущено

37
10
18 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 6
12 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 8
8
22%
2
20%
1-15
4
11%
0
0%
16-30
6
16%
2
20%
31-45
5
14%
2
20%
46-60
7
19%
2
20%
61-75
7
19%
2
20%
76-90

Забито

36
42
15 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 17
10 Не забивали 5
6
17%
4
10%
1-15
5
14%
6
14%
16-30
4
11%
10
24%
31-45
7
19%
7
17%
46-60
6
17%
5
12%
61-75
8
22%
10
24%
76-90

Пропущено

59
33
28 В 1-м тайме 13
31 Во 2-м тайме 20
22 Пропускали первыми 13
29 Не пропускали 20
12
20%
5
15%
1-15
7
12%
1
3%
16-30
9
15%
7
21%
31-45
8
14%
6
18%
46-60
11
19%
7
21%
61-75
12
20%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Торонто
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Торонто - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Интер Майами - Торонто 3:0 Торонто - Атланта Юнайтед 0:2 Торонто - Чикаго Файр 3:1
Торонто - Цинциннати 3:2 Колорадо Рэпидс - Торонто 0:0 Торонто - Нэшвилл 2:1 Торонто - Интер Майами 0:1 Цинциннати - Торонто 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 3:1 Интер Майами - Торонто 3:1 Атланта Юнайтед - Торонто 1:0 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:2 Филадельфия Юнион - Торонто 3:0 Торонто - Нэшвилл 1:1 Чикаго Файр - Торонто 1:2 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Торонто - Орландо Сити 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:3
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:0 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:2
Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 3:1 Филадельфия Юнион - Америка Мехико 0:2 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:0 Америка Мехико - Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Торонто 3:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:1 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 2:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 33 22 7 4 65 - 40 73
2. Филадельфия Юнион 2:2 Заявка 32 13 11 8 45 - 34 50
3. Нэшвилл 3:3 Заявка 32 11 17 4 50 - 31 50
4. Нью-Йорк Сити 1:0 Заявка 32 13 8 11 52 - 34 47
5. Орландо Сити 1:3 Заявка 32 12 11 9 46 - 47 47
6. Атланта Юнайтед 2:1 Заявка 31 12 10 9 42 - 35 46
7. Ди Си Юнайтед 1:0 Заявка 32 13 5 14 52 - 50 44
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 31 11 10 10 44 - 41 43
9. Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Заявка 31 12 7 12 37 - 32 43
10. Коламбус Кру 3:1 Заявка 32 11 8 13 41 - 43 41
11. Интер Майами 1:2 Заявка 32 11 5 16 34 - 50 38
12. Чикаго Файр 0:1 Заявка 33 9 7 17 36 - 52 34
13. Торонто 2:2 Заявка 32 6 9 17 37 - 62 27
14. Цинциннати 3:3 Заявка 32 4 9 19 36 - 67 21

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 32 17 7 8 51 - 31 58
2. Спортинг Канзас-Сити 0:0 Заявка 31 16 8 7 54 - 34 56
3. Колорадо Рэпидс Заявка 32 15 10 7 45 - 33 55
4. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 32 13 8 11 46 - 48 47
5. Портленд Тимберс Заявка 31 14 4 13 48 - 51 46
6. Миннесота Юнайтед Заявка 31 12 9 10 36 - 38 45
7. Ванкувер Уайткэпс Заявка 31 11 11 9 41 - 42 44
8. Лос-Анджелес Заявка 32 12 8 12 50 - 45 44
9. Реал Солт-Лейк 0:1 Заявка 31 12 6 13 48 - 47 42
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 31 9 10 12 41 - 48 37
11. Даллас 1:0 Заявка 32 7 11 14 44 - 52 32
12. Хьюстон Динамо Заявка 32 6 12 14 36 - 51 30
13. Остин Заявка 31 8 4 19 31 - 50 28

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 16 12 3 1 31 - 17 39
2. Ди Си Юнайтед 1:0 Заявка 16 11 1 4 31 - 14 34
3. Нью-Йорк Сити 1:0 Заявка 16 10 3 3 36 - 12 33
4. Филадельфия Юнион 2:2 Заявка 16 10 3 3 23 - 10 33
5. Нэшвилл 3:3 Заявка 16 8 8 0 34 - 17 32
6. Атланта Юнайтед 2:1 Заявка 16 9 4 3 24 - 13 31
7. Коламбус Кру 3:1 Заявка 16 9 3 4 31 - 21 30
8. Орландо Сити 1:3 Заявка 16 8 6 2 28 - 17 30
9. Клёб де Фут Монреаль Заявка 15 8 4 3 27 - 21 28
10. Чикаго Файр 0:1 Заявка 17 7 5 5 23 - 18 26
11. Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Заявка 15 7 5 3 18 - 11 26
12. Интер Майами 1:2 Заявка 16 7 2 7 25 - 32 23
13. Торонто 2:2 Заявка 16 4 7 5 23 - 24 19
14. Цинциннати 3:3 Заявка 16 1 6 9 16 - 24 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк 0:1 Заявка 15 9 4 2 26 - 14 31
2. Колорадо Рэпидс Заявка 16 8 7 1 26 - 12 31
3. Спортинг Канзас-Сити 0:0 Заявка 16 8 6 2 30 - 16 30
4. Миннесота Юнайтед Заявка 16 9 3 4 22 - 13 30
5. Ванкувер Уайткэпс Заявка 15 9 2 4 22 - 15 29
6. Портленд Тимберс Заявка 15 9 2 4 30 - 22 29
7. Лос-Анджелес Заявка 16 8 5 3 33 - 22 29
8. Сиэтл Саундерс Заявка 16 8 4 4 27 - 14 28
9. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 16 8 4 4 26 - 19 28
10. Хьюстон Динамо Заявка 16 6 6 4 21 - 21 24
11. Даллас 1:0 Заявка 16 5 7 4 23 - 18 22
12. Остин Заявка 16 6 2 8 24 - 24 20
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 16 5 4 7 24 - 23 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 17 10 4 3 34 - 23 34
2. Нэшвилл 3:3 Заявка 16 3 9 4 16 - 14 18
3. Филадельфия Юнион 2:2 Заявка 16 3 8 5 22 - 24 17
4. Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Заявка 16 5 2 9 19 - 21 17
5. Орландо Сити 1:3 Заявка 16 4 5 7 18 - 30 17
6. Атланта Юнайтед 2:1 Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 16 3 6 7 17 - 20 15
8. Интер Майами 1:2 Заявка 16 4 3 9 9 - 18 15
9. Нью-Йорк Сити 1:0 Заявка 16 3 5 8 16 - 22 14
10. Цинциннати 3:3 Заявка 16 3 3 10 20 - 43 12
11. Коламбус Кру 3:1 Заявка 16 2 5 9 10 - 22 11
12. Ди Си Юнайтед 1:0 Заявка 16 2 4 10 21 - 36 10
13. Торонто 2:2 Заявка 16 2 2 12 14 - 38 8
14. Чикаго Файр 0:1 Заявка 16 2 2 12 13 - 34 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 16 9 3 4 24 - 17 30
2. Спортинг Канзас-Сити 0:0 Заявка 15 8 2 5 24 - 18 26
3. Колорадо Рэпидс Заявка 16 7 3 6 19 - 21 24
4. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 16 5 4 7 20 - 29 19
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 15 4 6 5 17 - 25 18
6. Портленд Тимберс Заявка 16 5 2 9 18 - 29 17
7. Миннесота Юнайтед Заявка 15 3 6 6 14 - 25 15
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 16 2 9 5 19 - 27 15
9. Лос-Анджелес Заявка 16 4 3 9 17 - 23 15
10. Реал Солт-Лейк 0:1 Заявка 16 3 2 11 22 - 33 11
11. Даллас 1:0 Заявка 16 2 4 10 21 - 34 10
12. Остин Заявка 15 2 2 11 7 - 26 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 16 0 6 10 15 - 30 6
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Бедойя Алехандро бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Торонто
Ничья
Филадельфия Юнион
6.05
3.64
4.07
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Торонто 2:2 Филадельфия Юнион онлайн




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