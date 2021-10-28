США: МЛС 2021
2:2
Конец матча
Стадион: БМО Филд
0:1
1' ГолБедойя Алехандро
57' Желтая карточкаМавинга Крис
1:1
66' ГолАлтидор Жози
2:1
70' Гол в свои воротаЭллиотт Джек
2:2
77' ГолСантос Сержио
87' Желтая карточкаМартинес Хосе Андрес
96
Ауро
Альваро
23
Мавинга
Крис
14
Окелло
Нобл
17
Алтидор
Жози
15
Мбезо
Оливье
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
- Основной состав
- Вратарь
-
96 Ауро АльвароЗащитник
- Защитник
-
23 Мавинга КрисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Окелло НоблПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Алтидор ЖозиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Делеон НикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Javier Perez
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бендик ДжоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Jesus Bueno
-
Главный тренер: Jim Curtin
Ход матча
1'
57'
66'
1:1
70'
2:1
77'
2:2
История личных встреч
Торонто
Филадельфия Юнион
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
28 матчей
42.9%
25%
32.1%
12 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
32.1%
35.7%
32.2%
9 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
39.3%
35.7%
25%
11 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осорио Джонатан
|4
|0.13
|Алтидор Жози
|4
|0.13
|Сотельдо Йеферсон
|3
|0.09
|Шаффельбург Джейкоб
|3
|0.09
|Гонсалес Омар
|3
|0.09
|Акинола Айо
|3
|0.09
|Дельгадо Марко
|3 (1)
|0.09
|Ачара Ифунаньячи
|2
|0.06
|Ларьи Ричи
|2
|0.06
|Посуэло Алехандро
|1
|0.03
|Брэдли Майкл
|1
|0.03
|Маллинс Патрик
|1
|0.03
|Тсубаса Эндо
|1
|0.03
|Делеон Ник
|1
|0.03
|Лоуренс Кемар
|1
|0.03
|Присо-Мбонге Ральф
|1
|0.03
|Люк Сингх
|1
|0.03
|Ауро Альваро
|0
|0
|Морроу Джастин
|0
|0
|Окелло Нобл
|0
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|0
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пржибылко Каспер
|11 (2)
|0.34
|Сантос Сержио II
|6
|0.19
|Бёрк Кори
|4
|0.13
|Вагнер Кай
|3
|0.09
|Газдаг Даниэль
|3 (1)
|0.09
|Глеснес Якоб
|3
|0.09
|Бедойя Алехандро
|3
|0.09
|Монтейру Жамиру
|2
|0.06
|Салливан Куинн
|2
|0.06
|Эллиотт Джек
|2
|0.06
|Ааронсон Пакстен
|2
|0.06
|Флэк Леон
|1
|0.03
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|Мбезо Оливье
|0
|0
|Харриэль Натан
|0
|0
Карточки
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брэдли Майкл
|7
|0
|Дельгадо Марко
|6
|0
|Гонсалес Омар
|5
|0
|Сотельдо Йеферсон
|5
|0
|Ларьи Ричи
|4
|0
|Завалета Эрик
|2
|1
|Ауро Альваро
|2
|1
|Мавинга Крис
|3
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|3
|0
|Лоуренс Кемар
|1
|1
|Окелло Нобл
|1
|1
|Осорио Джонатан
|2
|0
|Маллинс Патрик
|2
|0
|Боно Александер
|2
|0
|Ачара Ифунаньячи
|2
|0
|Алтидор Жози
|1
|0
|Морроу Джастин
|1
|0
|Посуэло Алехандро
|1
|0
|Делеон Ник
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|1
|0
|Люк Сингх
|1
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Хосе Андрес
|8
|1
|Вагнер Кай
|7
|1
|Монтейру Жамиру
|8
|0
|Эллиотт Джек
|7
|0
|Мбезо Оливье
|7
|0
|Глеснес Якоб
|6
|0
|Бедойя Алехандро
|4
|0
|Сантос Сержио II
|4
|0
|Флэк Леон
|4
|0
|Фриз Мэтт
|1
|1
|Пржибылко Каспер
|2
|0
|Пауэлл Альвас
|2
|0
|Блэйк Андре
|2
|0
|Фонтана Энтони
|2
|0
|Реал Мэттью
|1
|0
|Ааронсон Пакстен
|1
|0
|Харриэль Натан
|1
|0
|Салливан Куинн
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
22
7 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
3
14%
2
9%
1-15
2
9%
2
9%
16-30
2
9%
5
23%
31-45
5
23%
5
23%
46-60
5
23%
2
9%
61-75
5
23%
6
27%
76-90
Пропущено
25
24
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 13
5
20%
3
13%
1-15
3
12%
1
4%
16-30
3
12%
5
21%
31-45
3
12%
4
17%
46-60
5
20%
6
25%
61-75
6
24%
5
21%
76-90
Забито
15
23
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 11
23 Не забивали 18
3
20%
3
13%
1-15
3
20%
4
17%
16-30
2
13%
5
22%
31-45
2
13%
2
9%
46-60
2
13%
4
17%
61-75
3
20%
5
22%
76-90
Пропущено
37
10
18 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 6
12 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 8
8
22%
2
20%
1-15
4
11%
0
0%
16-30
6
16%
2
20%
31-45
5
14%
2
20%
46-60
7
19%
2
20%
61-75
7
19%
2
20%
76-90
Забито
37
45
15 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 18
10 Не забивали 5
6
16%
5
11%
1-15
5
14%
6
13%
16-30
4
11%
10
22%
31-45
7
19%
7
16%
46-60
7
19%
6
13%
61-75
8
22%
11
24%
76-90
Пропущено
62
34
29 В 1-м тайме 13
33 Во 2-м тайме 21
23 Пропускали первыми 13
30 Не пропускали 21
13
21%
5
15%
1-15
7
11%
1
3%
16-30
9
15%
7
21%
31-45
8
13%
6
18%
46-60
12
19%
8
24%
61-75
13
21%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Торонто
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Торонто - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Интер Майами - Торонто 3:0 Торонто - Атланта Юнайтед 0:2 Торонто - Чикаго Файр 3:1
Торонто - Цинциннати 3:2 Колорадо Рэпидс - Торонто 0:0 Торонто - Нэшвилл 2:1 Торонто - Интер Майами 0:1 Цинциннати - Торонто 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 3:1 Интер Майами - Торонто 3:1 Атланта Юнайтед - Торонто 1:0 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:2 Филадельфия Юнион - Торонто 3:0 Торонто - Нэшвилл 1:1 Чикаго Файр - Торонто 1:2 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Торонто - Орландо Сити 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:3
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:0 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:2
Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 3:1 Филадельфия Юнион - Америка Мехико 0:2 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:0 Америка Мехико - Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Торонто 3:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:1 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 2:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|33
|22
|7
|4
|65 - 40
|73
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|32
|12
|16
|4
|53 - 31
|52
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|32
|13
|11
|8
|45 - 34
|50
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|52 - 34
|47
|5.
|Орландо Сити
|Заявка
|32
|12
|11
|9
|47 - 47
|47
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|31
|12
|10
|9
|42 - 35
|46
|7.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|32
|13
|5
|14
|52 - 50
|44
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|44 - 41
|43
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|37 - 32
|43
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|41 - 44
|41
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|32
|11
|5
|16
|34 - 50
|38
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|33
|9
|7
|17
|36 - 52
|34
|13.
|Торонто
|Заявка
|32
|6
|9
|17
|37 - 62
|27
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|32
|4
|8
|20
|36 - 70
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|31
|17
|7
|7
|56 - 34
|58
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|32
|17
|7
|8
|51 - 31
|58
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|32
|15
|10
|7
|45 - 33
|55
|4.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|32
|15
|4
|13
|49 - 51
|49
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:0 Заявка
|32
|12
|11
|9
|42 - 42
|47
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|46 - 50
|46
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|50 - 47
|45
|8.
|Миннесота Юнайтед
|0:1 Заявка
|32
|12
|9
|11
|36 - 39
|45
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|50 - 45
|44
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1 Заявка
|32
|9
|10
|13
|41 - 49
|37
|11.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|32
|6
|12
|14
|36 - 51
|30
|12.
|Даллас
|Заявка
|32
|6
|11
|15
|44 - 54
|29
|13.
|Остин
|Заявка
|31
|8
|4
|19
|31 - 50
|28
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|31 - 17
|39
|2.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|31 - 14
|34
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|36 - 12
|33
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 10
|33
|5.
|Нэшвилл
|Заявка
|16
|8
|8
|0
|34 - 17
|32
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|24 - 13
|31
|7.
|Коламбус Кру
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 22
|30
|8.
|Орландо Сити
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|28 - 17
|30
|9.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 21
|28
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 18
|26
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|18 - 11
|26
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 32
|23
|13.
|Торонто
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|23 - 24
|19
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|16 - 27
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:0 Заявка
|16
|10
|2
|4
|23 - 15
|32
|2.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|16
|10
|2
|4
|31 - 22
|32
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|32 - 16
|32
|4.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|26 - 14
|31
|5.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|26 - 12
|31
|6.
|Миннесота Юнайтед
|0:1 Заявка
|16
|9
|3
|4
|22 - 13
|30
|7.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|33 - 22
|29
|8.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|27 - 14
|28
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 19
|28
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|21 - 21
|24
|11.
|Остин
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|24 - 24
|20
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1 Заявка
|16
|5
|4
|7
|24 - 23
|19
|13.
|Даллас
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|23 - 20
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|34 - 23
|34
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 14
|20
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|22 - 24
|17
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|19 - 21
|17
|5.
|Орландо Сити
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 30
|17
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|17 - 20
|15
|8.
|Интер Майами
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|9 - 18
|15
|9.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 22
|14
|10.
|Цинциннати
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|20 - 43
|12
|11.
|Коламбус Кру
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 22
|11
|12.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|21 - 36
|10
|13.
|Торонто
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|14 - 38
|8
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|13 - 34
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|24 - 17
|30
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|24 - 18
|26
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|19 - 21
|24
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|20 - 31
|18
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1 Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 26
|18
|6.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|16
|5
|2
|9
|18 - 29
|17
|7.
|Миннесота Юнайтед
|0:1 Заявка
|16
|3
|6
|7
|14 - 26
|15
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:0 Заявка
|16
|2
|9
|5
|19 - 27
|15
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|17 - 23
|15
|10.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|24 - 33
|14
|11.
|Даллас
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|21 - 34
|10
|12.
|Остин
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|7 - 26
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|16
|0
|6
|10
|15 - 30
|6